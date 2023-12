У геймеров ещё есть шанс повлиять на результаты как минимум одной категории — «Голос игроков»

Совсем скоро на церемонии The Game Awards 2023, которая пройдет через несколько дней, Джефф Кили вместе с известными личностями представят лучшие видеоигры текущего года. Однако у игроков есть возможность повлиять на результаты этого события, участвуя в голосовании в категории "Голос игроков".

На официальном сайте The Game Awards уже доступен список финалистов народного голосования, который состоит из пяти проектов:

1. Marvel’s Spider-Man 2

2. Genshin Impact

3. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

4. Baldur’s Gate III

5. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

К сожалению, проекты Alan Wake 2, Resident Evil 4, Lies of P и Hogwarts Legacy не смогли достичь финала из-за недостаточного числа поклонников (или возможно, из-за ботов). Важно отметить, что имя победителя в этой категории станет известным в ходе церемонии The Game Awards, запланированной на 8 декабря и начинающейся в 03:30 по Московскому времени.