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Nata15
Xiaomi значительно расширила список устройств, совместимых с HyperOS
В него вошли ещё 11 гаджетов, включая модели серии Xiaomi 12S — несмотря на некоторые проблемы при адаптации прошивки

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Компания Xiaomi активно продвигает переход своих фирменных смартфонов и планшетов на операционную систему HyperOS, представив обновленный график на платформе Weibo. Согласно сообщению высокопоставленного сотрудника Xiaomi, Чжана Гоцюаня, расширенный список включает 11 новых устройств, в числе которых значатся и модели из последней линейки Xiaomi 12S, несмотря на возникшие трудности при интеграции новой прошивки.

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Среди выделяющихся устройств в переходе отмечаются Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Extreme Edition, Redmi K50 E-Sports Edition, а также планшет Xiaomi Pad 5 Pro 12.4.

Компания признает, что внедрение HyperOS столкнулось с трудностями в работе серии Xiaomi 12S, однако подчеркивает высокий приоритет данной линейки в разработке. По заверению представителей производителя, бета-версия прошивки для всех упомянутых устройств ожидается в декабре текущего года.

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Таким образом, Xiaomi продолжает активно работать над обновлением своих продуктов, стремясь обеспечить пользователям современный и эффективный опыт использования, несмотря на возможные сложности на пути интеграции новых технологий.

#техника
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