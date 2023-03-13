Пентагон отказался от создания новых двигателей XA100 для F-35 в пользу модернизации F135
По словам министра ВВС Фрэнка Кендалла, Пентагон отказывается от финансирования разработки двигателя нового поколения для истребителя F-35. Вместо этого будет использоваться нынешний двигатель самолёта, который в будущем должен быть модернизирован.
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Это решение означает, что ВВС США не будут продвигаться вперёд в рамках программы перехода на адаптивный двигатель, которая направлена на финансирование разработок и испытаний нового типа двигателя с увеличенной тягой, мощностью и улучшенным охлаждением.
Адаптивный двигатель использует три потока воздуха для охлаждения непосредственно двигателя и реактивной струи (для снижения заметности в ИК диапазоне) и имеет адаптивный цикл, который позволяет ему автоматически конфигурироваться для обеспечения наибольшей тяги и эффективности в конкретной ситуации.
И General Electric Aviation, и Pratt & Whitney разработали новые двигатели в рамках программы, но только GE представила свой двигатель - XA100 - в качестве замены для F-35.
Военные чиновники заявили, что предложение компании Pratt & Whitney по модернизации уже существующих F135 (название двигателя) в рамках программы под названием Engine Core Upgrade является наиболее экономически эффективным вариантом, который подойдет для всех F-35.
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"Мы не смогли финансировать программу AETP (прим. - программа по созданию нового двигателя)", - сказал Кендалл. Он сказал журналистам, что стоимость адаптивного двигателя XA100 от GE и сомнения в том, что он будет работать во всех версиях F-35, заставили военных остановиться на F135 и его модернизации.
"Нам нужно было что-то доступное по цене и поддерживающее все варианты" F-35, - добавил он.
Не удивительно, что представитель General Electric выразил недовольство решением Пентагона:
"Этот бюджет не учитывает растущую геополитическую напряжённость и необходимость в революционных возможностях, которые к 2028 году может обеспечить только двигатель XA100. Двигатель XA100 готов обеспечить американские ВВС сегодня и в будущем", - сказал представитель GE.
Представители Пентагона неоднократно заявляли, что по мере модернизации F-35 и получения дополнительных возможностей - особенно в ходе предстоящей модернизации Block 4 - ему потребуется больше мощности и охлаждения, чем может обеспечить нынешний двигатель F135.
Представители GE заявили, что в двигателе XA100 будут использоваться передовые композитные материалы и новые технологии, такие как третий поток воздуха, для повышения эффективности использования топлива, тяги, скорости, дальности полета и управления тепловым режимом. Но XA100 оказался бы дорогостоящим.
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В прошлом году Кендалл предупредил, что оснащение F-35 адаптивным двигателем может обойтись более чем в 6 миллиардов долларов, что, по его словам, заставит военных закупить примерно на 70 истребителей меньше.
Кендалл также отметил, что у военных есть серьёзные сомнения в способности GE заставить свой адаптивный двигатель работать на F-35B (вариант истребителя для корпуса морской пехоты).
Вице-президент и генеральный менеджер по перспективным продуктам в GE, заявил в беседе с журналистами 16 февраля, что компания нашла способ адаптировать свой XA100 к F-35B.
Компания Pratt & Whitney, принадлежащая Raytheon Technologies, разработала свой собственный адаптивный двигатель XA101. Но руководители компании заявили, что адаптивный двигатель лучше подходит для будущих самолетов, а модернизация F135 - это более дешёвый и надежный способ увеличить мощность и тягу F-35.
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В беседе с журналистами Джен Латка, вице-президент по программам F135 компании Pratt & Whitney, сказала, что компания уже работает над предварительным дизайном модернизации двигателя, используя 200 миллионов долларов из средств, выделенных в 2022 и 2023 годах.
Источники: geaerospace.com, defenseone.com
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