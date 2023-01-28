Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как зона 51 стала рассадником теорий заговора

Зона 51 стала настоящим культурным феноменом, от компьютерных игр и фильмов до ежегодных собраний конспирологов со всего мира, но как же так вышло?
[ ] для раздела Блоги
2
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

"Что происходит в Вегасе, то остается в Вегасе". Таков девиз посетителей города в Неваде, известного на протяжении десятилетий как место, куда съезжаются конспирологи всего мира. Новости о том, что якобы произошло 7 июля 1947 года в Розуэлле, штат Нью-Мексико, а затем в 1950-х годах на Невадском испытательном и учебном полигоне недалеко от Лас-Вегаса, не остались в тени.

реклама

В 1970-х и 80-х годах слухи проникли в коллективное американское сознание и закрепились в качестве окончательного доказательства существования инопланетян, положив начало правительственным заговорам, известным как "Розуэлльский инцидент" и "Зона 51". Газета Roswell Daily Record сообщила о "летающей тарелке" 8 июля 1947 года. Спустя более 75 лет общественность по-прежнему заворожена возможностью того, что инопланетяне не только совершили аварийную посадку в Розуэлле, но и что армия США собрала обломки, чтобы провести эксперименты с инопланетянами и скрыть их существование от народа.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

И хотя Розуэлл находится совсем рядом с Зоной 51, которая даже не была активна до середины 1950-х годов, эти два объекта неразрывно связаны между собой из-за предполагаемых экспериментов с пришельцами. Однако из-за секретного характера военных испытаний правительство США не было особенно заинтересовано в развенчании слухов об НЛО, которые, в свою очередь, распространялись бесконтрольно.

C точки зрения ВВС было лучше считать, что там находится разбившийся "чужой" космический корабль, чем говорить правду. На самом деле в Розуэлле происходило нечто под названием "Проект Могул". Целью проекта "Могул" был поиск в верхних слоях атмосферы признаков отголосков взрывов при ядерных испытаниях с помощью высотных аэростатов с датчиками и радарными детекторами.

реклама

Силуэт F-117

Отчет АНБ от 1994 года, похоже, подтвердил, что "Розуэлльский инцидент" действительно был связан с проектом "Могул", а не с армейским сокрытием инопланетян: "Были найдены и опрошены несколько выживших сотрудников проекта, а также единственный выживший человек, который извлек обломки из первоначального места Розуэлла в 1947 году, и бывший офицер, который первоначально идентифицировал обломки как воздушный шар", - говорится в отчете АНБ. "Сравнение всей разработанной или полученной информации показало, что материал, найденный вблизи Розуэлла, соответствует устройству воздушного шара и, скорее всего, принадлежит одному из аэростатов Mogul".

В отчете также отмечается, что не было никаких упоминаний о "телах пришельцев". Однако в течение последних 75 лет на американском юго-западе проводились секретные дополнительные испытания ядерного оружия и самолетов-шпионов, что еще больше подогревало слухи об инопланетном заговоре.

реклама

Нуждаясь в секретном месте для разработок военной техники, "Зона 51" была в конечном итоге выбрана сотрудником ЦРУ Ричардом Бисселом, которому было поручено разработать проект самолета U-2.

Поскольку U-2 был секретным самолетом-шпионом, предназначенным для выполнения разведывательных миссий в СССР, секретность имела первостепенное значение. В результате отсутствия прозрачности, однако, местные жители стали замечать НЛО, и возникли всевозможные инопланетные заговоры.

Несмотря на прозрачность истории Розуэлла и Зоны 51, в июне 2019 года опрос, проведенный YouGov, показал, что 54% взрослых американцев считают, что правительство "скорее всего" знает об НЛО больше, чем говорит. Но почему, несмотря на все доказательства обратного, многие по-прежнему верят, что Зона 51 является очагом инопланетной активности?

реклама

Во-первых, усиленная военная охрана вокруг базы способствовала созданию атмосферы притягательности, заставляя любопытных задаваться вопросом: "Вы не хотите, чтобы мы что-то увидели?". Этот вопрос встал во весь рост в июне 2019 года, когда шуточное мероприятие в Facebook под названием "Штурмуйте Зону 51, они не смогут остановить всех нас" предложило тысячам людей собраться вдоль забора Зоны 51, чтобы штурмовать ворота и найти пришельцев.

ВВС США, которые в 1978 году приняли руководство Зоной 51 от ЦРУ, были вынуждены в связи с масштабами мероприятия отметить, что, хотя нарушители не найдут никаких доказательств существования инопланетян, полигон для испытаний и тренировок в Неваде на базе ВВС Неллис, известный как Зона 51, "является территорией, где ВВС проводят испытания и тренировки боевых самолетов".

Офицер по связям с общественностью, отвечавший на вопросы о применении летального оружия против нарушителей, написал: "В соответствии с практикой мы не обсуждаем конкретные меры безопасности, но любая попытка незаконного доступа к военным объектам или военным тренировочным площадкам опасна".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

инопланетяне пришельцы area 51 зона 51 теории
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
63
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
34
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
14
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9

Интересные материалы

28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
17 января 2023 71

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рогозин: уничтожением танков M1 Abrams и Leopard 2 в Украине займётся боевой российский робот
72
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
69
Forza Motorsport выйдет в этом году на ПК и Xbox Series
4
Ланцет-3 против польской САУ Krab - российский дрон-камикадзе поразил сложную цель в глубоком тылу
21
В этом году Tesla собирается выпустить почти 2 млн электромобилей
+
Уральский завод пообещал военнослужащим миллионы за уничтожение иностранной военной техники
6
Оружейные поставки против опережающего наступления: так кто кого обманул
8
В Вашингтоне не считают, что передача Украине танков Abrams является угрозой для России
7
Британский стартап представил 9-местный пассажирский VTOL Linx P9 с дальностью полета 1300 км
2
Raytheon отрицает возможность угрозы от War Thunder
+
Геймеры потеряли интерес к флагманам NVIDIA, но Дженсен Хуанг накачивает рынок GeForce RTX 4090
18
Майнеры красят видеокарты и модули памяти, дабы выдать их за новые
1
AMD показала диаграммы производительности и цен для видеокарт RX 6000 и RX 7000
19
GeForce RTX 4070 Ti против GeForce RTX 3070 Ti - экономим 30 тысяч рублей без потери fps
40
Почему сборку ПК стоит начинать с процессора, и какой камень купить под GeForce RTX 3070 Ti
56
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил невероятно холодный лед в межзвездном облаке
+
Обращение Зеленского показали в Белгороде, Краснодаре и Крыму по ТВ неизвестные хакеры
9
Fort Solis (2023) — научно-фантастический триллер в духе игр Quantic Dream
+
В Киеве сообщили о применении ВКС РФ гиперзвуковых «Кинжалов» в ходе сегодняшнего ракетного удара
23
Уволенный руководитель World Of Warcraft заявил, что Blizzard продолжает негативно оценивать рабочих
8

Популярные статьи

Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
122
Xbox опускается на самое дно
17
Зачем нас приучают покупать хлам - концепция запланированного устаревания вещей поглотила мир
58
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
218
Изучаем влияние технологии Hyper-Threading на производительность в играх - большой тест
23
Отечественные "зажигалки" для Абрамсов и Леопардов - какое оружие сразит иностранные машины
33
Актеры кино, которые были еще и гонщиками
10
S.O.M.A. - она заставит тебя задуматься
8
Абрамсы без секретного оборудования и только летом, как в очередной раз Байден обыграл Шольца
42
Dead Space - новый эталон для ремейков видеоигр
15

Сейчас обсуждают

Дмитрий
02:59
Есть еще знаменитое уничтожение абрамса там все подробно рассказывают
Зеленский: Украине нужно 300-500 танков для контрнаступления
Камень Куст
02:59
По желанию идут молодые, если ты хочешь тебя отговаривать не будут но и тащить за шкирку насильно не станут.
Маховик мобилизации: в Киеве предприятия обязали предоставить информацию о родившихся после 68 года
Вова Огонь
02:57
Та не ты пи3дишь. Я те не верю. Это всё фотошоп. Я те отвечаю.
Зеленский: Украине нужно 300-500 танков для контрнаступления
Александр Рымин
02:57
Точно!
Биткоин на высоте: первая криптовалюта достигла $23 000 и уверенно растёт дальше
Дмитрий
02:55
что тут комментировать уже все это обсосали по 10 раз. применили древний противотанковый комплекс в борт. Леопард рванул метнул башню не хуже советских т64 т72. никто не выжил понятное дело
Зеленский: Украине нужно 300-500 танков для контрнаступления
Вова Огонь
02:53
Не вижу фарш. Прокоментируй каждую фотографию.
Зеленский: Украине нужно 300-500 танков для контрнаступления
Дмитрий
02:52
гуглить не умеешь? леопард 2 Сирия в укропабликах такое не покажут
Зеленский: Украине нужно 300-500 танков для контрнаступления
ffe
02:51
>>одним из бойцов было продемонстрировано собственное изобретение --- В "Призраке" такие ещё лет пять назад клепали, чуть ли не серийно. https://kenigtiger.livejournal.com/1868425.html
Тероборона Белгородской области продемонстрировала самодельный тактический перископ
Дмитрий
02:50
Они смеются? так покажи радиатор от этого водоблока рядом
Новейший водоблок Alphacool превращает RTX 4090 в компактную карту толщиной в 1 слот
Вова Огонь
02:48
Покажи мне эти фотки. Или ты так чисто пи3дануть на огонёк зашёл, авось поверят, да?
Зеленский: Украине нужно 300-500 танков для контрнаступления
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем