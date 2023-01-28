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"Что происходит в Вегасе, то остается в Вегасе". Таков девиз посетителей города в Неваде, известного на протяжении десятилетий как место, куда съезжаются конспирологи всего мира. Новости о том, что якобы произошло 7 июля 1947 года в Розуэлле, штат Нью-Мексико, а затем в 1950-х годах на Невадском испытательном и учебном полигоне недалеко от Лас-Вегаса, не остались в тени.

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В 1970-х и 80-х годах слухи проникли в коллективное американское сознание и закрепились в качестве окончательного доказательства существования инопланетян, положив начало правительственным заговорам, известным как "Розуэлльский инцидент" и "Зона 51". Газета Roswell Daily Record сообщила о "летающей тарелке" 8 июля 1947 года. Спустя более 75 лет общественность по-прежнему заворожена возможностью того, что инопланетяне не только совершили аварийную посадку в Розуэлле, но и что армия США собрала обломки, чтобы провести эксперименты с инопланетянами и скрыть их существование от народа.

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И хотя Розуэлл находится совсем рядом с Зоной 51, которая даже не была активна до середины 1950-х годов, эти два объекта неразрывно связаны между собой из-за предполагаемых экспериментов с пришельцами. Однако из-за секретного характера военных испытаний правительство США не было особенно заинтересовано в развенчании слухов об НЛО, которые, в свою очередь, распространялись бесконтрольно.

C точки зрения ВВС было лучше считать, что там находится разбившийся "чужой" космический корабль, чем говорить правду. На самом деле в Розуэлле происходило нечто под названием "Проект Могул". Целью проекта "Могул" был поиск в верхних слоях атмосферы признаков отголосков взрывов при ядерных испытаниях с помощью высотных аэростатов с датчиками и радарными детекторами.

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Силуэт F-117

Отчет АНБ от 1994 года, похоже, подтвердил, что "Розуэлльский инцидент" действительно был связан с проектом "Могул", а не с армейским сокрытием инопланетян: "Были найдены и опрошены несколько выживших сотрудников проекта, а также единственный выживший человек, который извлек обломки из первоначального места Розуэлла в 1947 году, и бывший офицер, который первоначально идентифицировал обломки как воздушный шар", - говорится в отчете АНБ. "Сравнение всей разработанной или полученной информации показало, что материал, найденный вблизи Розуэлла, соответствует устройству воздушного шара и, скорее всего, принадлежит одному из аэростатов Mogul".

В отчете также отмечается, что не было никаких упоминаний о "телах пришельцев". Однако в течение последних 75 лет на американском юго-западе проводились секретные дополнительные испытания ядерного оружия и самолетов-шпионов, что еще больше подогревало слухи об инопланетном заговоре.

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Нуждаясь в секретном месте для разработок военной техники, "Зона 51" была в конечном итоге выбрана сотрудником ЦРУ Ричардом Бисселом, которому было поручено разработать проект самолета U-2.

Поскольку U-2 был секретным самолетом-шпионом, предназначенным для выполнения разведывательных миссий в СССР, секретность имела первостепенное значение. В результате отсутствия прозрачности, однако, местные жители стали замечать НЛО, и возникли всевозможные инопланетные заговоры.

Несмотря на прозрачность истории Розуэлла и Зоны 51, в июне 2019 года опрос, проведенный YouGov, показал, что 54% взрослых американцев считают, что правительство "скорее всего" знает об НЛО больше, чем говорит. Но почему, несмотря на все доказательства обратного, многие по-прежнему верят, что Зона 51 является очагом инопланетной активности?

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Во-первых, усиленная военная охрана вокруг базы способствовала созданию атмосферы притягательности, заставляя любопытных задаваться вопросом: "Вы не хотите, чтобы мы что-то увидели?". Этот вопрос встал во весь рост в июне 2019 года, когда шуточное мероприятие в Facebook под названием "Штурмуйте Зону 51, они не смогут остановить всех нас" предложило тысячам людей собраться вдоль забора Зоны 51, чтобы штурмовать ворота и найти пришельцев.

ВВС США, которые в 1978 году приняли руководство Зоной 51 от ЦРУ, были вынуждены в связи с масштабами мероприятия отметить, что, хотя нарушители не найдут никаких доказательств существования инопланетян, полигон для испытаний и тренировок в Неваде на базе ВВС Неллис, известный как Зона 51, "является территорией, где ВВС проводят испытания и тренировки боевых самолетов".

Офицер по связям с общественностью, отвечавший на вопросы о применении летального оружия против нарушителей, написал: "В соответствии с практикой мы не обсуждаем конкретные меры безопасности, но любая попытка незаконного доступа к военным объектам или военным тренировочным площадкам опасна".