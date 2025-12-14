Сайт Конференция
«Изделие 810» — что известно о новой компактной российской гиперзвуковой ракете для Су-57

Ракета «Изделие 810», также известная в некоторых источниках как Р-97, разрабатывалась как миниатюрная производная от Р-37М специально для Су-57. Разбираемся в подробностях новинки.
«Изделие 810»: что стоит за новой российской дальнобойной ракетой для Су-57

В современной воздушной войне преимущество определяется возможностью первым обнаружить и поразить противника, оставаясь вне зоны его ответного удара. Российские конструкторы, опираясь на наследие советской школы, сделали эту концепцию своим краеугольным камнем. Логическим венцом этой философии стала отечественная ракета Р-37М. И, хотя речь сегодня пойдёт не о ней, важно вспомнить её характеристики.

Эта гиперзвуковая ракета, оснащённая 60-килограммовой боевой частью, способна поражать цели на расстоянии до 400 километров, развивая скорость до 6-7 Махов. Р-37М уже доказала свою смертоносность, установив боевые рекорды по дальности поражения воздушных целей — более 200 километров.Отсеки с вооружением Су-57

Однако у ракеты есть существенный недостаток — её размеры. Она слишком велика, чтобы размещаться во внутренних отсеках истребителя пятого поколения Су-57, стелс-характеристики которого сильно страдают от подвесного вооружения. Именно эта проблема и стала катализатором для создания «Изделия 810».Внутренние отсеки Су-57

«Изделие 810» (также известное в некоторых источниках как Р-97) разрабатывалось как миниатюрная производная от Р-37М специально для Су-57. Первые упоминания о ракете встречаются ещё в 2012 году, а по некоторым данным работы над этим проектом велись ещё с 2008 года конструкторским бюро «Вымпел».

Если Р-37М — это тяжёлый «долгорук», эффективный, но громоздкий, то «Изделие 810» задумывалось как его более компактный и технологичный наследник, идеально интегрированный в архитектуру истребителя-невидимки.Ракета "воздух-воздух" Р-37М (РВВ-БД)

Тактико-технические загадки: что известно о характеристиках

Информация о «Изделии 810», как и о большинстве новейших российских вооружений, носит отрывочный и часто противоречивый характер. Однако опираясь на открытые источники и логику можно составить приблизительную картину.

Дальность и скорость.

По разным оценкам, дальность полёта новой ракеты составляет свыше 300 километров, а некоторые оценки доходят до 450 км. Гиперзвуковая скорость так же сохранится, но может достичь 8 Махов (около 10 000 км/ч). Если данные окажутся правдивыми, то перехват или уклонение от такой ракеты станет крайне сложной задачей.

Габариты и конструкция.

Ключевое отличие — габариты. Ракета спроектирована так, чтобы помещаться во внутренние отсеки Су-57, что критически важно для сохранения малозаметности самолёта. Обсуждения на профильных форумах указывают, что вес ракеты может достигать 700-800 кг, что даже больше чем у Р-37М. Это может указывать на более плотную компоновку или на то, что кто-то специально подтасовывает факты.Пример размещения ракет во внутренних отсеках Су-57 (в данном случае крылатых)

Головка самонаведения (ГСН).

Р-37М использует комбинированную систему: инерциальное наведение на маршевом участке + радиокомандное с самолёта-носителя + активное радиолокационное на конечном. У «Изделия 810» наверняка стоит более современная и помехозащищенная активная ГСН. Вопрос в другом: предельная дальность обнаружения радара истребителя Су-57 составляет 400 км. У его более совершенной модификации Су-57М1 она может достигать 520 км. А если целью будет такой же самолёт пятого поколения, то дальность обнаружения упадёт в разы. Значит, ракете нужно внешнее целеуказание — от другого самолёта (например, А-50У), от наземного комплекса или по принципу «выстрелил-забыл-сам нашёл» на основе данных сетецентрической системы. Без этого дальность — просто красивая цифра.РЛС Н036 Белка. Прототип для ПАК ФА на МАКС-2009

Боевое применение.

Некоторые военные обозреватели связывают с «Изделием 810» ряд громких побед, включая, возможно, первое уничтожение F-16. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Сравнивая две ракеты, можно увидеть их нишевое разделение:


 Р-37М «Изделие 810» (Р-97)
Основной носитель МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ Су-57 (разработана специально для него)
Ключевая особенность Максимальная дальность и мощная БЧ Компактность для внутренней подвески, сохранение стелс-характеристик носителя
Примерная дальность До 400 км Свыше 300 км, до 450 км
Примерная скорость 6-7 Махов До 8 Махов

Ракета Р-37М (РВВ-БД)

МиГ-35 и Су-30 МКИ в качестве потенциальных носителей

Первичным и главным носителем «Изделия 810» является истребитель пятого поколения Су-57. Союз этой ракеты и малозаметного истребителя создаёт уникальный тандем: самолёт может незаметно подлетать к воздушному пространству противника и наносить удары по ключевым целям — самолётам дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), танкерам-заправщикам или стратегическим бомбардировщикам — с дистанций, на которых те считают себя в безопасности. В некоторых источниках такой тандем иногда образно называют «летающим С-400».

Однако потенциал ракеты не ограничивается Су-57. В июне 2025 года издание Military Watch Magazine сообщило, что технологии, изначально созданные для истребителя пятого поколения, могут быть адаптированы для модернизации более лёгкого МиГ-35.МиГ-35

Оснащение МиГ-35 «Изделием 810» могло бы дать ему беспрецедентные для самолёта своего класса возможности, превратив в крайне опасного «снайпера» дальнего воздушного боя. Правда, для полного использования дальности ракеты, собственных возможностей радара МиГ-35 может не хватить, и ему потребуется целеуказание от других носителей или наземных систем.

Помимо этого, в конце 2025 года появились сообщения о том, что Россия и Индия обсуждают совместную разработку новой ракеты «воздух-воздух» с дальностью около 500 км для индийских истребителей Су-30МКИ. Аналитики полагают, что в основе этого проекта могут лежать именно наработки по Р-37М и «Изделию 810». Для Индии это шанс получить оружие, способное противостоять новейшим китайским ракетам PL-17.Су-30МКИ ВВС Индии

Вопросы и значение для баланса сил

Несмотря на потенциально высокие характеристики, эффективность «Изделия 810» будет напрямую зависеть от факторов, выходящих за рамки самой ракеты.

  1. Система целеуказания. Как уже отмечалось, на дистанциях в 300-400 км собственных возможностей радара истребителя может быть уже недостаточно. Требуется развитая сетецентрическая инфраструктура, способная в реальном времени обнаруживать цели и передавать данные носителю. Без этого дальнобойность теряет практический смысл.
  2. Противодействие. Развитие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и маневренных возможностей новых самолётов противника создаёт постоянный вызов для любых ракетных систем. Утверждения о «неуязвимости» гиперзвуковых ракет стоит воспринимать критически.

В стратегическом плане принятие на вооружение «Изделия 810» усиливает тенденцию ВКС России к доминированию на дальней дистанции. Это вынуждает потенциальных противников держать свои ключевые воздушные активы на ещё большем удалении от линии соприкосновения, что серьёзно осложняет управление авиацией и поддержку наземных операций. Кроме того, согласно некоторым западным аналитическим отчётам, подобные ракеты потенциально могут быть носителями специальных (ядерных) боевых частей, что придаёт им дополнительную роль в стратегическом сдерживании.

Заключение

«Изделие 810» представляет собой логичный и ожидаемый этап в развитии российских авиационных вооружений. Это попытка перенести проверенные возможности оружия большой дальности для использования во внутренних отсеках малозаметных истребителей пятого поколения.

Если заявленные характеристики близки к реальности, а вопросы интеграции в систему разведки и целеуказания решены, то эта ракета способна стать важным фактором, повышающим ударные возможности российских ВКС. Однако её реальная боевая эффективность, как и любой сложной технической системы, может быть подтверждена только практикой. Пока же «Изделие 810» остаётся одним из самых интересных и загадочных образцов перспективного вооружения, чьё появление внимательно изучается иностранными военными экспертами.

Комментарии Правила

