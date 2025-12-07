Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
AnLesha
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
На этой неделе НАСА и ЕКА опубликовали новые снимки межзвёздной кометы 3I/ATLAS. Агентства готовятся к максимальному сближению загадочного объекта с Землёй 19 декабря

Знаменитая комета 3I/ATLAS скоро навсегда покинет нашу Солнечную систему — но не раньше, чем космические папарацци сделают несколько самых чётких её фотографий.

Обнаруженный в июле третий известный межзвёздный объект 3I/ATLAS последние несколько месяцев двигался по внутренней части Солнечной системы со скоростью около 130 000 миль в час (210 000 км/ч). Массивный, выбрасывающий струи льда объект максимально приблизился к Марсу и Солнцу в октябре. Ближайшее сближение с Землёй произойдёт 19 декабря, когда комета будет находиться на расстоянии около 270 миллионов километров — почти в два раза дальше от нашей планеты, чем Солнце.Траектория движения 3I/ATLAS

По мере приближения кометы к этой астрономической вехе космические аппараты, управляемые НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА), делают как можно больше снимков. На этой неделе оба агентства опубликовали новые изображения кометы, которые доказывают, что после недавнего прохождения вблизи Солнца она стала очень яркой и активной, выбрасывая в космос большое количество сублимированного газа и пыли.

Фотографии «Хаббла»

В четверг (4 декабря) НАСА опубликовало последнее изображение кометы 3I/ATLAS, сделанное космическим телескопом «Хаббл». Светящаяся белая точка в центре изображения — это ядро кометы (её основная часть) и кома — яркая оболочка из газа и пыли, которая окружает комету, прежде чем превратиться в её хвост. На заднем плане звёзды вытянуты в длинные полосы, поскольку камера «Хаббла» была сфокусирована на быстро движущейся комете.Изображение кометы 3I/ATLAS, сделанное космическим телескопом «Хаббл» 30 ноября

Кометы обычно становятся ярче по мере приближения к Солнцу, когда лёд внутри них нагревается и сублимируется. Солнечное излучение выталкивает этот газ в хвост, который тянется в сторону от Солнца. Тем временем на самой тёплой, обращённой к Солнцу стороне кометы могут возникать выбросы газа и пыли, направленные в сторону нашей звезды. Обе эти особенности слабо различимы на новом снимке «Хаббла».

НАСА сделало этот снимок 30 ноября, когда «Хаббл» находился на расстоянии около 286 миллионов км от кометы. Это значительно ближе, чем когда «Хаббл» впервые сфотографировал комету в конце июля. Хотя на первом снимке было видно лишь размытое синее пятно, он тем не менее позволил учёным определить приблизительный размер 3I/ATLAS. Сообщается, что ширина объекта составляет от 440 метров до 5,6 км. Вероятно, это самый крупный межзвёздный объект, обнаруженный на сегодняшний день.

Фотографии Европейского космического агентства

Также в четверг ЕКА поделилось своим последним снимком кометы, сделанным орбитальным аппаратом Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) на пути к изучению спутников Юпитера на предмет признаков жизни. Juice сделал снимок всего через несколько дней после сближения 3I / ATLAS с Солнцем.

Расположенный ещё ближе к своей цели, чем «Хаббл» (всего в 66 миллионах километров, от неё), «Джус» показывает нам комету, активность которой стала выше.

«Мы не только ясно видим светящийся газовый ореол вокруг кометы, известный как её кома, но и замечаем намёк на два хвоста», — написал представитель ЕКА в своём заявлении. — "Плазменный хвост“ кометы, состоящий из электрически заряженного газа, тянется к верхней части кадра. Мы также можем увидеть более слабый «пылевой хвост», состоящий из крошечных твёрдых частиц, который тянется в левый нижний угол кадра.

По данным ЕКА, полный набор данных поступит на Землю не раньше конца февраля 2026 года. Это связано с тем, что в настоящее время Juice использует свою основную антенну в качестве теплозащитного экрана, чтобы защитить себя во время прохождения вблизи Солнца, и полагается на свою меньшую и менее эффективную антенну, чтобы передавать нам результаты наблюдений.

#комета 3i/atlas
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Asus запросила у владельца проблемной RTX 5090 около $1700 за замену видеокарты из-за микродефекта
+
Скорость бега гуманоидного робота Figure 03 приближается к скорости бега человека
1
В Иванове открывается первое за последние три десятилетия новое промышленное предприятие
+
В Ярославской области запущен новый цех по производству сыра моцарелла
2
Распаковка Ulefone RugKing 4 Pro показывает мощный, надёжный и выгодный для приобретения защищённый смартфон
+
В Москве запустили единственное в мире производство фотонных интегральных схем
1
Чехия не смогла повторить успех «Уралвагонзавода» и провести глубокую модернизацию танков Т-72
2
Бывший глава NASA заявил, что у проекта «Артемида» нет шансов на успех
1
Американская компания Deep Fission построит подземный ядерный реактор на глубине мили под землей
5
Sony заинтересована чтобы игры для PS5 работали в более низком разрешении
2
ZOTAC предложила владельцу RTX 5070 Ti с неисправным вентилятором бесплатно утилизировать видеокарту
1
Цены на модули DDR4 и DDR5 выросли в несколько раз из-за спроса на ИИ
10
Турция представила свой аналог УМПК для запуска авиабомб на 100 км
+
Россия укрепляется как сверхдержава, а Европа сходит с карты силы
6
Дефицит памяти ожидается на протяжении не менее двух лет
6
За два года Россия сократила внешний долг на $200 млрд
5
«Госуслуги» начали требовать установить мессенджер Max для входа в мобильную версию
5
МВД советует отказаться от биометрии в банковских приложениях
1
В Сети появились шпионские фото обновлённого УАЗ «Патриот» с LED-фарами и турбодизелем
+
Tech YES City провёл игровые тесты видеокарт RTX 5060 Ti, RTX 3080, RTX 3070, RX 9060 XT и RX 6800
1

Популярные статьи

Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
16
Как нейросети заставляют нас платить за память золотом, а компьютеры тормозить
13
Краткий обзор франшизы «Техасская резня бензопилой»
1
Почему Olden Era не является игрой из сеттинга Героев Меча и Магии
5
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
3
Реальная и полная история кометы 3I/ATLAS по состоянию на 7 декабря
1

Сейчас обсуждают

Yura Minusov
14:35
эмм почему елси я качаю приложение то оно скачивается на мой пк?
CD Projekt RED попросили пользователей не донимать сообщениями о Cyberpunk 2077
Терминатор
14:35
Кот Шрёдингера это не Маэстро.
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
Сергей Николенко
14:20
Нормальных забот у людей нету. Такой кринж
В Госдуме рассказали об опасности получения в мессенджерах вредоносных новогодних открыток
Леха Чуков
14:08
Пфф Макларену еще далеко до нашей Нивы спорт
McLaren представила 750S Spider с уникальным многослойным покрытием
Леха Чуков
14:05
Кудахцев в психушке лежит, Шеша спился, Маэстро отупел, может ты станешь местным шутом, чтоб скучно здесь не было
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
Vassiss Puppkinn
13:50
Ученое сообщество цивилизации созвездия Стрельца ликует. Третья планета очередной обследованной звезды оказалась богата азотом кислородом водой и органикой. Снаряжаются тысячи харвестеров.
Реальная и полная история кометы 3I/ATLAS по состоянию на 7 декабря
unhurtable
13:11
Про М4 прознали, удивительно, а что ж будет когда догадаются что Тунгуска тоже не просто картинка...
В Словакии разработали модернизированную версию ЗСУ «Шилка»
Overseer man
12:50
В целом я согласен, лишь немного дополню. - Нужно отказаться вообще от любой биометрии. Вот сейчас все правильно
МВД советует отказаться от биометрии в банковских приложениях
Bernigan
12:49
Да хз, у 5050 есть DLSS 4 который гораздо лучше выглядит чем XeSS, просто мыло когда этот XeSS включаешь по сравнению с DLSS, а аппаратный XeSS уже хз как он выглядит и говорят далеко не везде имеетс...
В Hardware Unboxed сравнили GeForce RTX 5050 с Arc B580 и выбрали лучший вариант для игр
Fess 11fess11
12:46
Они вполне за полгода могут ИИ хотелки все закрыть, учитывая что такой большой поток оперативы пустили на их хотелки. Как бы тут не втирали, количество пользователей ПК гигантское количество. +- по по...
Дефицит памяти ожидается на протяжении не менее двух лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter