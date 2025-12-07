На этой неделе НАСА и ЕКА опубликовали новые снимки межзвёздной кометы 3I/ATLAS. Агентства готовятся к максимальному сближению загадочного объекта с Землёй 19 декабря

Знаменитая комета 3I/ATLAS скоро навсегда покинет нашу Солнечную систему — но не раньше, чем космические папарацци сделают несколько самых чётких её фотографий.

Обнаруженный в июле третий известный межзвёздный объект 3I/ATLAS последние несколько месяцев двигался по внутренней части Солнечной системы со скоростью около 130 000 миль в час (210 000 км/ч). Массивный, выбрасывающий струи льда объект максимально приблизился к Марсу и Солнцу в октябре. Ближайшее сближение с Землёй произойдёт 19 декабря, когда комета будет находиться на расстоянии около 270 миллионов километров — почти в два раза дальше от нашей планеты, чем Солнце. Траектория движения 3I/ATLAS

По мере приближения кометы к этой астрономической вехе космические аппараты, управляемые НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА), делают как можно больше снимков. На этой неделе оба агентства опубликовали новые изображения кометы, которые доказывают, что после недавнего прохождения вблизи Солнца она стала очень яркой и активной, выбрасывая в космос большое количество сублимированного газа и пыли.

Фотографии «Хаббла»

В четверг (4 декабря) НАСА опубликовало последнее изображение кометы 3I/ATLAS, сделанное космическим телескопом «Хаббл». Светящаяся белая точка в центре изображения — это ядро кометы (её основная часть) и кома — яркая оболочка из газа и пыли, которая окружает комету, прежде чем превратиться в её хвост. На заднем плане звёзды вытянуты в длинные полосы, поскольку камера «Хаббла» была сфокусирована на быстро движущейся комете. Изображение кометы 3I/ATLAS, сделанное космическим телескопом «Хаббл» 30 ноября

Кометы обычно становятся ярче по мере приближения к Солнцу, когда лёд внутри них нагревается и сублимируется. Солнечное излучение выталкивает этот газ в хвост, который тянется в сторону от Солнца. Тем временем на самой тёплой, обращённой к Солнцу стороне кометы могут возникать выбросы газа и пыли, направленные в сторону нашей звезды. Обе эти особенности слабо различимы на новом снимке «Хаббла».

НАСА сделало этот снимок 30 ноября, когда «Хаббл» находился на расстоянии около 286 миллионов км от кометы. Это значительно ближе, чем когда «Хаббл» впервые сфотографировал комету в конце июля. Хотя на первом снимке было видно лишь размытое синее пятно, он тем не менее позволил учёным определить приблизительный размер 3I/ATLAS. Сообщается, что ширина объекта составляет от 440 метров до 5,6 км. Вероятно, это самый крупный межзвёздный объект, обнаруженный на сегодняшний день.

Фотографии Европейского космического агентства

Также в четверг ЕКА поделилось своим последним снимком кометы, сделанным орбитальным аппаратом Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) на пути к изучению спутников Юпитера на предмет признаков жизни. Juice сделал снимок всего через несколько дней после сближения 3I / ATLAS с Солнцем.

Расположенный ещё ближе к своей цели, чем «Хаббл» (всего в 66 миллионах километров, от неё), «Джус» показывает нам комету, активность которой стала выше.

«Мы не только ясно видим светящийся газовый ореол вокруг кометы, известный как её кома, но и замечаем намёк на два хвоста», — написал представитель ЕКА в своём заявлении. — "Плазменный хвост“ кометы, состоящий из электрически заряженного газа, тянется к верхней части кадра. Мы также можем увидеть более слабый «пылевой хвост», состоящий из крошечных твёрдых частиц, который тянется в левый нижний угол кадра.

По данным ЕКА, полный набор данных поступит на Землю не раньше конца февраля 2026 года. Это связано с тем, что в настоящее время Juice использует свою основную антенну в качестве теплозащитного экрана, чтобы защитить себя во время прохождения вблизи Солнца, и полагается на свою меньшую и менее эффективную антенну, чтобы передавать нам результаты наблюдений.