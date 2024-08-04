Сообщается, что Украина уже получила 6 и получит, по меньшей мере 18 голландских F-16 АМ/ВМ, далее ожидаются поставки из Дании. Более 60 единиц пока не предвидится. Сделают ли они погоду в небе и повлияют ли на ход конфликта, спорят уже больше года. Можно уже подвести предварительные итоги дебатов, отбросив алармистские и шапкозакидательские крайности.

Что за птица F-16 Fighting Falcon

Давайте знакомиться: F-16 «Боевой сокол», именно так переводится его название. Многофункциональный лёгкий истребитель 4-го поколения, в строю с 1978 года. Участвовал во множестве конфликтов, начиная с 26 апреля 1981 года, в cобытиях, предшествовавших Гражданской войне в Ливане.

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Насчёт результативности в воздушных боях против советских самолётов в самой войне 1982 года сведения сильно разнятся, но разгром сирийских ВВС, состоявших из МиГ-21 и МиГ-23 был катастрофический. Один из F-16 был поврежден сирийским МиГ-21, но дотянул до аэродрома и был восстановлен. Израильской оценке счёта для F-16 44 к 1 доверять всё же не следует.

В 1981 году был налёт на иракский ядерный центр, все израильские F-16 вернулись невредимыми.

С 1993 года «Боевые соколы» участвовали в Боснийской войне, где один из них был сбит с земли. В 1999 году F-16 принимали участие в налёте НАТО на Югославию. Здесь им довелось встретиться с «одноклассниками» – МиГ-29, а не с самолётами 3-го поколения МиГ-21 и МиГ-23, как в Ливане. Счет 2:0 в пользу «Соколов». Один F-16 был сбит 2 мая расчётом ЗРК С-125. Утверждения о потерях семи американских истребителей не подтверждены.

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Самым массовым применением F-16 стала Война в Персидском заливе. 249 этих рабочих лошадок истребительной авиации НАТО совершили 13 450 боевых вылетов. Иракская ПВО их пощипала не сильно: 2 были сбиты С-125, по одному на счету у ЗРК «Куб», ещё два сбиты из ПЗРК «Игла». Чем сбили ещё два ­– не ­­­­­­­­­­ установлено. В работе по земле F-16 показали себя неважно, но в небе им можно ставить пятерку. По утверждениям Пентагона сбито 9 МиГ-29, а F-16 в воздушном бою не пострадал ни один.

Доказало ли это, что МиГ-29 по сравнению с F-16 просто небоеспособен? Стоит отметить, что в небе Ирака были старые версии лёгкого советского истребителя до модернизации, а качество иракского лётного состава было далеко не лучшим.

Всего за время эксплуатации боевые потери составили 160 самолётов F-16, причём только 5 из подтверждённых были потеряны в воздушном бою, и все – в турецко-греческом конфликте против таких же F-16.

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Так всё-таки Lockheed Martin не врёт, рекламируя «Боевого сокола», как непобедимого в воздушном бою? Возможно, скоро узнаем. Хотя масштабных битв в воздухе ожидать не стоит. Зачем рисковать жизнями пилотов, если есть зенитчики, а они к встрече подготовились основательно. Но об этом потом. Пока посмотрим на новое оружие перемоги внимательнее.

F-16: ТТХ

Охладить поющих осанну может статистика аварий, по ней F-16 рекордсмен. 675 инцидентов с потерей самолёта, правда в 468 случаях лётчики успели катапультироваться.

Так все же самолёт плохой? Нет, капризный, чуточку нежный, чуть подслеповат в старых версиях, но определенно хорош. Иначе не стоял бы на вооружении в 25 странах мира. За 43 года потеряно из-за аварий 14,6% от выпущенных 4600 лёгких истребителей в 15 модификациях. Ещё 3,5% составляют боевые потери при весьма интенсивном использовании.

Самолёт производится до сих пор, заказано разными странами 1 700 F-16. Только это будут уже другие самолёты, а не те F-16AM/BM, которые дадут ВСУ. Даже тот, турецкий, сбивший наш Су-24 над Сирией, был F-16D, израильтяне летают на F-16I, Тайвань и Индия закупают уже F-16V Block 70/72 образца 2017 года. И все они – совершенно разные по своим возможностям самолёты.

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Возьмём F-16С, который чуть помоложе F-16AM/BM. ТТХ у них в основном схожи, да и там, где сказали А, до С недолго.

Итак:

Размах крыла 9,45 м Длина 12,03 м Максимальный взлётный вес 19 460 кг (у F-16AM/BM - 17 000 кг) Масса пустого 8 910 кг Бесфорсажная тяга 7 900 кГс Тяга на форсаже 12 900 кГс Практический потолок 15 240 м Максимальная скорость 2 178 км/ч

(2М на высоте 12 000 м) Скороподъемность 275 м/с Точек подвеса 9

Заглянем Соколу под крыло

На девяти подвесках может размещаться весьма обширный арсенал, который можно разделить по характеру целей на «воздух-воздух (ВВ)», т.е. самолёты, вертолёты, БПЛА и ракеты и «воздух-поверхность», т.е. цели на земле и на море.

Для первых под крылом F-16 могут быть подвешены:

AIM-120 с дальностью 105-180 км (в зависимости от модификаций), максимальной скоростью 4М, с осколочно-фугасной боевой частью 20,5 кг (для модификации AIM-120С-7), система наведения – радиоканал, на начальной дистанции инерциальная, далее включается активная ГСН с дальностью обнаружения цели с ЭПР=5 м2 до 20 км. Последняя модификация AIM-120D с дальностью 180 км может ориентироваться по GPS.

AIM-9 с дальностью 52 км и скоростью 1000 км/ч. С начала службы в 1956 году получила более 23 модификаций, стоимость последней 500 000$. Масса боевой части (БЧ) 9,4 кг. Стартовая масса 91 кг, размещаются на концах крыла.

Для ближнего боя есть автоматическая пушка калибра 20 мм.

Для морских целей в арсенал входит ракета AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун» с тандемной боевой частью с дальностью 120-280 кг и боевой частью 225 кг. Старый и недобрый знакомый.

Для подавления ПВО предназначены также знакомые ракеты AGM-88 с дальностью 50 км и БЧ 66 кг.

У F-16C есть возможность нести 2 ракеты AGM-158B или JASSM-ER, с дальностью поражения 370-980 км и точностью 3 м. F-16AM/BM может вооружаться парой AGM-154 Joint Standoff Weapon. Это планирующая управляемая бомба с дальностью до 560 км (с ракетным двигателем) и точностью (КВО) 30 м.

F-16AM/BM может нести до 6 ракет AGM-65 Maverick, дальность – 27,3 км, скорость — 0,93 М, точность (КВО) - ~1,5 м. Боевая часть и способ наведения зависит от модификации.

Широкий арсенал корректируемых, планирующих и обычных бомб, в том числе бетонобойных.

На этом с цифрами всё. Хотя, упомянем ЭПР=5 м2, радар самого F-16 обнаруживает такую цель за 296 км.

Чем будут сбивать F-16

Весь этот подробный боевой комплект свидетельствует о том, что бед натворить такой «сокол» может немало. Хорошо бы, чтобы он вообще не долетел до цели. На просторах интернета можно увидеть прошлогоднюю схему, где три пятисоткилометровых круга перекрывали зону возможного пролёта через Днепр. Только С-500 никто не поставит так близко к границе, а тем более к ЛБС. Так что дыра останется.

С-400 и С-300 смогут прикрыть объекты и поразить зазевавшегося «Сокола». Может повезти в охоте на хищника и войсковым ЗРК типа «Оса», «Тор», «Панцирь».

В воздушном бою с МиГ-29М и Су-27 всё на усмотрении фортуны. Су-30СМ и Су-35СМ повыше классом и могут стать потенциальными дуэлянтами для F-16. Против Су-57М у «Сокола», шансов заметно меньше, а если тот будет действовать в тандеме с БПЛА С-70 «Охотник», то есть возможность ещё больше проредить ряды американских «птичек».

Одна беда – все указанные самолёты тяжелые и большие, с ЭПР больше десятка квадратных метров, кроме малозаметного Су-57 и Су-35СМ. Все самолёты станут видны друг другу почти одновременно, а дальше зависит от дальности имеющихся ракет. У МиГ-31 есть заметное преимущество, но гонять носители «Кинжалов» лишний раз вряд ли будут.

Вот где бы пригодился Су-75 «Checkmate», но шаха так и не было, остался только мат. Может потом, но не сейчас. Су-57 (слева) и Су-75 (справа)

А что на счёт перспективного перехватчика МиГ-41? Пока тоже всё туманно, к испытаниям вроде и был практически готов, но релиз перенесли на неопределённый срок.

Сравнивать с одноклассником – МиГ-29М не будем, исход неясен.

Есть у «Сокола» очень уязвимое место – «лапки». Мягкие шины очень нежные и требуют ровной бетонки, да ещё чтобы зазоры заподлицо заделаны асфальтом. Такие есть –совмещённые с гражданскими, Борисполь и ещё несколько. Военные же аэродромы тщательно «роют Искандерами». А аэродромы им необходимы. От Жешува до Донецка 1740 км, обратно ещё столько же, но боевой радиус F-16 меньше.

Нужен аэродром подскока, где «Сокола» обслужат, заправят и отправят на базу. И тут их ждёт сюрприз – аэродромы-то пристреляны. Не успел заправиться и взлететь – считай всё. Особенно если учесть, что скоро в войска поступят новые ОТРК «Искандер-1000» с удвоенной дальностью поражения.

Результат удара по аэродрому ВСУ

Извините за избыток цифр, но вдруг пригодятся.

Скоро не один род войск будет соревноваться за честь первого сбитого «Сокола», но стоит быть осторожными, когти у него острые.