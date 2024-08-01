Совсем недавно появились сообщения, что опытный образец гиперзвукового перехватчика 6-го поколения готовится к рулёжным испытаниям. Это даёт надежду, что действительно в 2025 году Миг-41 поднимется в небо, а может уже и в нынешнем. Учитывая, что за считанные годы проделан грандиозный путь, вполне возможно. А ведь совсем недавно авторитетные авиаэксперты утверждали, что Россия не построит его никогда.

Космический перехватчик МиГ-41

Мало найдётся ожидаемых новинок авиатехники, о которых ходили самые фантастические слухи, как о ПАК ДП. Говорили, что он сможет выходить на границу атмосферы и космоса, летать на скоростях 5 и даже 6М, сбивать спутники и гиперзвуковые ракеты электромагнитной и лазерной пушками, построен на стелс-технология и при этом обладает сверхманёвренностью. Звучит невероятно, но, кажется, почти всё это правда.

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Секретность его разработки была поистине исключительная. Если за созданием Су-57 весь мир следил почти в реальном времени, то про разработку Миг-41 никто не слышал вообще ничего вплоть до 2016 года, но и после первого заявления о планах его создания скупые сообщения поступали по каплям. И вот, говорят, что это чудо почти готово к взлёту. Внешний вид МиГ-41 (рендер)

Почему столько было шума вокруг ПАК ФА, можно понять. У России не было стелс-технологий для самолёта 5-го поколения, не было подходящего двигателя для него, не было соответствующих площадей для постройки, да просто жалели денег. Вот и искали желающих вложиться за рубежом. Отсюда и шумиха.

С Миг-41 история совсем другая. Во всём мире считалось, что требуемыми технологиями для построения подобных перехватчиков не обладала ни одна страна. Но оказалось, что России они достались по наследству от СССР. Другое дело, что документация была частично утеряна, оборудование для производства распилено на металлолом, а специалисты разбежались кто куда.

Предшественники

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Немного ознакомимся с историей российских перехватчиков и интересными фактами о их разработке. А если кто уже знаком - пролистывайте до фотографии МиГ-31.

Дедушка нынешнего ПАК ДА — МиГ-25 — поднялся в небо в 1964 году. Руководил проектом легендарный М.И.Гуревич, ушедший на пенсию после первого взлёта своего последнего детища. На доводку до запуска в серийное производство потребовалось ещё пять лет, а всего за 16 лет было выпущено 1119 МиГ-25, получивших на Западе имя Foxbat — «Летучая лисица».

МиГ-25

К работе над самолётом ОКБ-155 приступило в марте 1961 года. Задание было фантастическим: скорость 3М и потолок более 30 км. Первое было выполнено не в полной мере в силу вполне объективных причин – планер нагревался до 290 С, а топливо – до 180 С уже на меньших скоростях. На скорости 3,12М плавилось остекление кабины. В результате скорость была ограничена 3 000 км/ч, а официальный рекорд тогда остался за американским SR-71 Blackbird, достигшим 3,2М. А с высотой было всё более чем успешно. На МиГ-25 лётчик А.В.Федотов 31 августа 1977 года поднялся 31 августа 1977 года на 37 650 м. Рекорд не превзойден до сих пор.

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Чёрным днём советской авиации стало 6 сентября 1976 года, когда Виктор Беленко угнал МиГ-25 в Японию. Американцы получили возможность изучить все секреты Летучей лисицы.

За Миг-25 советское правительство принялось не ради рекордов, а для того, чтобы получить возможность сбивать сверхзвуковые бомбардировщики В58, с помощью которых США собиралось подавить ПВО и расчистить дорогу для медленных тяжелых В52. После появления МиГ-25 эти планы были забыты. Сверхзвуковой бомбардировщик B-58 ВВС США

С 1976 года самолёты стали экспортировать. МиГ-25 стоял на вооружении семи стран, не считая возникших после распада СССР, принимал участие во множестве конфликтов и до сих пор служит в ВВС Сирии.

Теперь взглянем на «папашу» нынешнего Миг-41 – первый советский самолёт 4-го поколения МиГ-31 (по классификации НАТО Foxhound – Лисья гончая). Рекордов он не ставил, не было перед его создателями такой задачи, хотя на высоте МиГ-31БМ может развить 3 100 км/ч.

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Преимущество у МиГ-31 по сравнению с предшественником в начинке, он стал первым в мире истребителем, оснащённым БРЛС с фазированной антенной решёткой. Потолок же у него – «скромные» 30 км. МиГ-31 с ракетным вооружением

На вооружении ВКС РФ находится 88 МиГ-31БМ и 24 МиГ-31К. Последние стали первыми в мире носителями гиперзвуковых ракет – грозных «Кинжалов». Ещё 30 единиц стоит на вооружении ВМФ и 31 пылится в степях Казахстана в ожидании покупателя.

Вроде бы в сумме немало, и нужды в столь спешном создании ПАК ДА не было, учитывая катастрофическую нехватку самолётов ДРЛО, РТР, транспортников и далее по списку... Но есть одно «но» – уже в 2028 году часть МиГ-31 исчерпает свой ресурс, и их придётся выводить из эксплуатации. К концу следующего десятилетия от парка дальних перехватчиков останутся считанные единицы, и это не считая убыли от неизбежных аварий и боевых потерь. Для страны с самой протяжённой в мире границей ситуация недопустимая. Компьютерная модель МиГ-41

Почему потребовалось создавать совершенно новый самолёт

Казалось бы, что стоит достроить сотню-другую МиГов-31 взамен выбывающих. Вот только уже упоминалось, что оборудования больше нет. Опыт модернизации есть, уже более сотни истребителей-перехватчиков обновлены до МиГ-31БМ, но одно дело заменить начинку и двигатель, и совсем другое – построить самолёт с нуля. Посчитали и вышло, что создать совершенно новый перехватчик 6-го поколения стоит примерно столько же, как и восстановить производство устаревающего МиГ-31.

Это позволяет разобраться с новыми вызовами. Нужно сбивать гиперзвуковые ракеты, выводить из строя спутники связи на низких орбитах. Для этого пригодилась бы ЭМИ-пушка, и говорят, что она не то уже есть, либо появится вот-вот. Про лазер на поле боя пока не слышно, уж слишком капризен к погоде. Зато на высоте 30-40 км ему самое место. И это не говоря про широкий арсенал ракет «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» самых различных дальностей, уже имеющихся и разрабатываемых. Изображение МиГ-41 (рендер)

Совмещение несовместимого

Для 6-го поколения предполагается:

возможность беспилотного режима;

стелс-технология;

сетецентричность.

Если добавить к этому сверхманёвренность и гиперзвук, то получается, что требования несовместимы.

Гиперзвук и сверхманёвренность приведут к таким перегрузкам, что ни один пилот просто не выживет. Даже в беспилотном режиме возникает вопрос о прочности конструкций.

Гиперзвук и стелс-технологии также противоречат друг другу. После полёта даже на сверхзвуке нередко покрытие невидимок приходится восстанавливать, на что у США в случае с B-2 Spirit уходит огромное количество денег.

Гиперзвук и сетецентричность также не вяжутся, полёт в облаке плазмы и устойчивость связи опять же проблематичны.

Тем не менее, создатели утверждают, что 4-4,5М для МиГ-41 – далеко не предел, и называют скорость до 6М.

Каким образом это всё удалось (или удастся) совместить – большая загадка.

Знающие люди об этом не распространяются, но уверены, что в 2028 году уходящим на заслуженный отдых МиГам-31 придут на смену поистине космические МиГ-41. Сказка становится былью.