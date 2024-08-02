Похоже, что осень 2024 будет жарче лета. Противостояние приближается к промежуточному финишу. Линия боевого соприкосновения медленно ползёт на запад, очень неторопливо, но неуклонно. В конце июля начался третий этап российских учений нестратегических ядерных сил. Германия в 2026 году собирается разместить у себя американские «Томагавки» и, несущие гиперзвуковые блоки, новейшие «Dark Eagle».

Россия готовит ответ. Один из убедительных аргументов – «Искандер-1000».

Опаснее Кинжала

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Заявлено, что дальность модернизированного комплекса «Искандер-1000» увеличится в 2-2,6 раза и составит 1000, а с облегчённой БЧ – 1300 км. С другой стороны, «Кинжал», который по сути является версией того же «Искандера», только воздушного базирования, способен поразить цель на расстоянии 2 000 км. Но при этом новый комплекс создаст противнику очень серьёзные проблемы даже по сравнению с более дальнобойным Х-47М2 «Кинжалом».

Дело в том, что три десятка МиГ-31К, являющихся носителями Х-47М2, днём и ночью находятся под неусыпным наблюдением космических аппаратов и самолётов ДРЛО. Днём взлёт «Лисьей гончей» не пройдет незамеченным, а ночью его увидят по тепловому следу от двигателей. Ещё до того, как МиГ долетит до точки пуска, будет объявлена воздушная тревога. Если цель неподвижна, то это мало что изменит. Зато установка Himars успеет покинуть занимаемую позицию, а самолёты подняться в воздух и избежать поражения. Ракета "Кинжал" (сверху) и "Искандер" (снизу)

Подготовку к наземному старту «Искандера» отследить намного сложнее, пуск может быть произведён через 4-15 минут после прибытия самоходной пусковой установки на место, а ещё через минуту в небо может отправиться и вторая ракета. У противника останется всего несколько минут, даже добежать до самолёта экипажи могут не успеть. Одна беда – ограничение расстояния до цели 500 км, доставшееся от Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности, почившего в январе 2019 года. Впрочем, и сам всемирно известный комплекс своим рождением обязан тому же злополучному ДРСМД, но об этом в другой раз.

Чем «Искандер-1000» отличается от предшественника

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ТТХ новинки можно представить лишь гипотетически на основе открытых данных и кадров её испытания в мае 2024 года на полигоне в Капустином Яре. Внешне «Искандер-1000» не отличается от обычного. Это квазибаллистическая ракета длиной 7,3 м и диаметром 0,92 м. Масса около 3,8 т.

Дополнительные 500-800 км полёта достигаются увеличением на 10-15% объёма твёрдого топлива, что позволит увеличить время работы двигателя. Оно теперь на основе более энергоёмкого октогена, и в результате ракета сможет развить скорость порядка 2 700-3 100 м/с, близкую к скорости «Кинжала». У стандартной 9М723−1/К5 она была 2 100 м/с.

Полёт проходит по квазибаллистической траектории, высота которой в высшей точке достигает 120-130 км, что делает практически невозможным перехват ракеты на маршевом участке. Размещённые в Польше зенитные ракеты SM-6 имеют аэродинамические рули, эффективные на высотах до 35 км. Кинетические перехватчики SM-3 и THAAD наводятся с помощью инфракрасных головок самонаведения, а обтекатели перегреваются на высотах ниже 95-120 км. Для наведения на цель остаётся слишком мало времени.

На начальном и конечном участках ракета постоянно маневрирует с помощью хвостовых блоков аэродинамического управления и аэродинамических рулей. Ускорение при этом составляет до 25-30 g, а скорость при отвесном снижении на цель в стратосфере 1 600-1 900 м/с. в тропосфере уменьшаясь до 1 400-1 600 м/с, то есть почти 5М. Противоракет для уверенного перехвата просто не существует.

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Точность попадания (КВО 5-10 м) у новинки ниже, чем у обычного «Искандера» (КВО 1-2 м), поскольку разогрев на терминальном (конечном) участке не позволяет использовать оптическую ГСН. Наведение осуществляется инерциальной системой и модулем ГЛОНАСС/GPS-коррекции «Комета-Р8». Опционально устанавливаются модуль отстрела дипольных отражателей и бортовой комплекс РЭБ X/J/Ka-диапазона. В случае СБЧ спутниковой навигации не требуется, точность при этом снижается до 30-50 м.

Увеличение дальности заставляет пожертвовать массой БЧ. У стандартной ракеты она была 480 кг, а у «Искандера-1000» снижена до 300 кг при дальности 1 000 км. Возможен запуск и на 1 300 км, что из Калининградской области покрывает большую часть территории Западной Европы. При этом придётся облегчить боевую часть ещё на 100 кг.

Боеголовки «Искандеров-1000»

Как и обычные «Искандеры», новые ракеты смогут нести ядерные боеголовки, скорее всего, мощностью от 10 до 30-50 кт (у прототипа до 50-100 кт). Для поражения бункеров и подземных складов предназначена бетонобойная боевая часть. Кинетическая энергия ББЧ при ударе из-за уменьшенной массы снизится незначительно благодаря большей скорости. Для точечных целей (пусковые установки, казармы, склады и т.д.) применяется осколочно-фугасная БЧ, а для площадных (скопления живой силы и техники, жд станции, аэродромы) – кассетная. В последнем случае площадь поражения составит 1 га.

У «Искандера» имеется и объеёмно-детонирующая боевая часть, причём более эффективная чем ОДАБ-500. Облако распылённого топлива распространяется у поверхности земли, увеличивая радиус поражения живой силы в застройке или укрытиях. Потребуется ли иметь аналогичную и в новом изделии, остаётся под вопросом.

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Смена БЧ и модулей наведения занимает 15-20 минут.

Когда ждать развёртывания «Искандеров-1000»

Новинку точно не придётся ждать долгие годы, ведь уже имеется сам комплекс, состоящий из пусковой установки, транспортно-заряжающей и командно-штабной машин, а также машины ремонта и ТО, пункта подготовки информации и машины жизнеобеспечения. Совсем немного требуется внести изменений и в конструкцию ракеты, размеры которой те же. Поточные линии настроить недолго, а выпуск продукции на заводах кратно вырос за время СВО.

Главком РВСН России 23 декабря 2023 года обещал обеспечить поставку на боевое дежурство ракет средней и меньшей дальности в самые кратчайшие сроки. 6 мая 2024 года о начале их производства заявил МИД Российской Федерации, а 28 июня это подтвердил Путин.

Из этого следует, что «Искандеры-1000» появятся раньше развёртывания «Томагавков» и LRHW «Dark Eagle» в Германии. Возможно, мы увидим их уже этой осенью. Целей для них найдется много на Западной Украине, куда обычные «Искандеры» не дотягивались. F-16, если и успеют взлететь, будут вынуждены искать другой аэродром для посадки, а натовским советникам будет неуютно даже в самых глубоких бункерах.