В первой части статьи мы проанализировали географическую сторону обороны ВСУ, а также вскрыли некоторые проблемы украинской армии. Они касаются как неподготовленного и немотивированного личного состава, так и ограниченного парка западной техники. Для наших же войск проблемы ВСУ являются возможностями для реализации концепции полномасштабного наступления и, наконец, завершения спецоперации.

Слабость №3 – противовоздушная оборона ВСУ

Ещё больше проблем у украинских войск в сфере ПВО. Имеющиеся на вооружении советские ЗРК большей частью уничтожены или не ремонтопригодны. Для тех, что остались, - не хватает ракет, а западные поставки не покрывают даже пятой части потребностей. Уничтоженный ЗРК С-300ПС ВСУ под Николаевом

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Вместо многократного эшелонирования в воздухе у ВСУ на деле лишь отдельные очаги обороны. Западные комплексы ПВО большой дальности отличаются очень высокой ценой, а системы ближнего действия малоэффективны в противостоянии всем средствам поражения. Помимо этого, у комплексов ПВО имеются мёртвые зоны, которые можно прорывать на предельно малой высоте. А если к авиабомбам приделать крылья и добавить модуль корректировки, то поражение целей можно обеспечить, находясь вне зоны поражения ЗРК. Авиабомба с УМПК

По этой причине противостояние самолётам, оснащённым бомбами с УМПК, ПВО ВСУ в целом проиграла. Но самой фатальной уязвимостью комплексов ПВО является невозможность противостоять тактическим беспилотникам, дронам-камикадзе и ложным целям.

Если ограничить зоны применения пилотируемой авиации ПВО ещё как-то может, то бороться с лёгкими аппаратами с помощью ЗРК - почти безнадёжное дело. Часто вы могли видеть как тактический аппарат ведёт съёмку уничтожения того или иного ЗРК. Малый размер дрона, радиопрозрачный корпус и проблемы с допплеровской селекцией целей на малых скоростях делают задачу борьбы с тактическими БПЛА большой проблемой для ПВО. Уничтожение колонны ПВО в т.ч. комплекса Patriot

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Истребителей для замены ПВО у ВСУ не хватает, а страны НАТО не планируют поставлять им столько самолётов и комплексов ПВО, сколько им реально потребовалось бы для закрытия воздушного пространства над полем боя. Это значит, что для более-менее эффективного функционирования систем ПВО ВСУ придётся держать включёнными почти все свои наземные РЛС вдоль всей линии боевого соприкосновения. В противном случае беспилотники смогут творить в тылу всё что им вздумается. Истребители F-16 появятся у ВСУ не раньше августа

Работающие на излучение РЛС можно обнаружить и уничтожить. Спутниковая разведка НАТО в данном случае ничего не сможет с этим поделать поскольку она неэффективна для обнаружения целей в реальном времени и не может давать целеуказания для комплексов ПВО.

Вооружение, необходимое для прорыва обороны ВСУ

Для того чтобы прорвать оборону ПВО потребуется полная ситуационная осведомлённость на всю глубину обороны противника. А значит нам нужны тактические беспилотники с бензиновыми или гибридными двигателями (т.к. у дронов с электродвигателями недостаточная дальность применения) для глубокой разведки. Необходимо чтобы дрон-разведчик мог находиться в воздухе не менее 8 часов и вести разведку в глубину позиций до 70 км. Лучше всего для этого подходят аппарат ZALA 421-16E5G HD. ZALA 421-16E5G HD

Следующее, что необходимо для прорыва обороны: дроны-камикадзе с оптикой наведения. Оптика нужна для того чтобы корректировать беспилотник и поражать им в том числе движущиеся цели. Таким задачам отвечают «Герань-2» и БПЛА “Италмас” (Изделие-54). БПЛА “Италмас”. Справа конструктор Александр Захаров

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Далее необходимы средневысотные беспилотники в двух вариантах. Большая часть в виде ударных разведчиков, меньшая - в виде дронов радиотехнической разведки и ретрансляции сигналов. Отвечают этим задачам БПЛА типа «Форпост», «Орион», «Сириус» и иранский дрон Mohajer-6. Дроны "Орион"

Отдельно стоит выделить ложные цели, начиная от воздушных шаров с уголковыми отражателями до переделанных легкомоторный самолётов и специализированных беспилотных вертолётов.

Следующее, что необходимо: высокоточные ракеты системы «Торнадо-С» и снаряды для САУ «Коалиция» типа «Краснополь-Д». Данные вооружения нужны как для поражения широкого спектра целей, так и для того, чтобы ВСУ не могли организовать эффективного противодействия. Снаряд "Краснополь" (справа)

Если для поражения целей применялись бы исключительно дроны камикадзе, то ВСУ могли бы развернуть зенитные пушки вроде гепарда или SkyNex и сильно снизить эффективность дронов, либо же, частично подавить их с помощью средств РЭБ. В случае со снарядами артиллерии, противостоять им с помощью зениток или РЭБ невозможно.

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Далее необходимы высокоточные универсальные модульные планирующие боеприпасы (УМПБ) в двух исполнениях: в виде дальнобойной планирующей авиабомбы и в виде снаряда РСЗО для того же «Торнадо С».

Не менее важно сделать так чтобы носителями бомб с УМПК были не только бомбардировщики Су-34, но и Су-24, а также истребитель Су-30. В этом случае носителей УМПК будет больше трёх сотен, а их суммарный расход может превышать 1.000 авиабомб в сутки. ФАБ-500, оснащённая УМПК под крылом Су-34

Естественно, для этого придётся нарастить производство модулей УМПК до таких значений, чтобы их можно было применять примерно по тысяче штук в сутки в течение нескольких месяцев.

Вообще всех перечисленных выше вооружений потребуется очень много. Приблизительные цифры таковы:

Ракеты для «Торнадо-С» - 4-5 тыс.

Снаряды «Краснополь-Д» - 25 тыс.

УМПБ (бомбы + ракеты)– 8-10 тыс.

Бомбы с УМПК – 60 тыс.

Ракеты Х-35/59 – 2 тыс.

Ракеты «Калибр»/Х-101 – 1 тыс.

Ракеты «Искандер» - 600-800 штук

БПЛА РТР – 70 штук

БПЛА Орион/Форпост/Сириус ударные варианты – 400 шт.

БПЛА ZALA 421-16E5G HD – 1500 шт.

Дрон-камикадзе «Ланцет» - 3-4 тыс.

Дрон-камикадзе «Герань-2»/«Италмас» - 4 тыс.

Разведывательные дроны «Орлан»/«ZALA» - 5 тыс.

Все перечисленные наименования имеются в наличии, вопрос лишь в наращивании их производства. При недостатке количества некоторых систем их можно закупить, например у Ирана. Помимо этих вооружений, конечно же понадобятся и другие, производство которых уже налажено.

Иракский сценарий. Подготовительный этап: ликвидация ПВО

Вот мы и подошли к теме статьи. При чём здесь иракский сценарий? Всё очень просто: дальнейшая тактика действий очень похожа (если хотите - берёт за основу) тактику США во время войны против Ирака в Персидском заливе 1990—1991 годов, но с поправкой на современное вооружение и некоторые другие особенности.

Все эти вооружения нужны для того, чтобы отказаться от артиллерийского «огневого вала» и перенести основные ударные средства на воздушные носители. Ну а раз ключевой задачей является завоевание господства в воздухе, то первой целью будет ликвидация ПВО.

Для этого на расстоянии примерно 20 км от ЛБС запустим два средневысотных дрона радиотехнической разведки. Затем, на глубину позиции противника до 40 км запустим несколько управляемых дронов-камикадзе и пару тактических разведчиков, разбавив их некоторым количеством ложных целей. Примерная схема действия БПЛА радиотехнической разведки (справа от ЛБС) и ударных дронов (слева)

Такая комбинация преследует сразу две цели. Первая - заставить противника включать РЛС (для того чтобы обнаружить и уничтожить дроны-камикадзе). Вторая - с помощью БПЛА атаковать и уничтожать важные цели в глубине позиции противника, такие как артиллерия, склады с боеприпасами, комплексы ПВО и многое другое.

Какие бы ответные меры противник не предпринял, каждый шаг для него будет проигрышным. Если он включает свои радары и пытается сбить дроны, то средневысотные разведчики определяют местоположение РЛС. Далее на неё направляются ближайшие дроны-камикадзе либо тактические БПЛА наводят ракеты «Торнадо-С» или Х-35 и уничтожают РЛС.

Если противник успевает обстрелять все находящиеся в воздухе цели, то на это он израсходует большое количество ракет и их запас очень скоро будет истощён. Если же противник решит проигнорировать цели, то ценой такого решения будет резкий рост потери артиллерии, танков и другой техники.

Значимость беспилотников радиотехнической разведки огромна, поскольку помимо комплексов ПВО они могут обнаруживать контрбатарейные РЛС и станции постановки помех, а затем наводить на них высокоточное оружие. Залп РСЗО "Торнадо-С"

Если задача «Торнадо-С» заключается в уничтожении целей на глубине до 80 км, то «Краснополь-Д» в связке с «Коалицией» в первую очередь должен быть нацелен на вражескую артиллерию. На данный момент глубина поражения артиллерией и БПЛА позиций ВСУ не превышает 10-12 км, в основном «Ланцетами». Задача «Краснополя» увеличить это число до 25 километров (при стрельбе с собственных позиций, удалённых от ЛБС на 20 км).

Перед большим наступлением важно максимально уменьшить количество артиллерии у противника. Страны НАТО могут нарастить производство снарядов, но быстро увеличить поставки современных САУ для них будет затруднительно, и эта «дыра» будет для ВСУ критичной.

Критерием успешности этой стадии будет огромный рост потерь в артиллерии, который будет сохраняться в течение нескольких недель, а также выбивание большей части имеющихся у украинской армии РЛС. Конечно же "выбить" всю ПВО таким образом не выйдет и, по мере уменьшения количества ЗРК и ракет для них, ВСУ начнут беречь оставшиеся пусковые установки и РЛС. Поэтому, для того чтобы заставить ПВО включать свои радары и подставляться под удар, нужно закинуть наживку покрупнее.

Для нанесения ударов по войскам противника нужно запускать средневысотные аппараты вместе с ложными целями. С одной стороны, цель важная, и потратить на неё зенитную ракету не зазорно, но это приведёт к вскрытию позиций. С другой - если ударный БПЛА игнорировать и пытаться сохранить свой комплекс ПВО, то дрон будет просто «кошмарить» войска.

В итоге это выльется в практически полную потерю боеспособности армии в зоне действия средневысотных БПЛА и невозможность манёвра механизированными частями в полосе рядом с ЛБС.

Значит отработанный механизм, когда прорыв обороны гасится контратакой элитных частей ВСУ, становится невозможен. А потому, хотят они того или нет, но остатки ПВО будут задействованы в попытках сбить средневысотные дроны. Это приведёт к потере всей оставшейся ПВО. Как только станет понятно, что ПВО выбита полностью, наступает очередь следующего этапа.

Но об этом мы поговорим уже в третьей части.

А за предоставленную информацию отдельная благодарность автору ютуб-канала @Strateg_Divannogo_Legiona