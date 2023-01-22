Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
Основатель ЧВК «Вагнер» поблагодарил бывших заключенных от лица народа за участие в СВО
После полугодового контракта 124 бывших заключённых получили свободу
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер", встречался с бойцами из числа бывших заключённых, вернувшихся с фронта. Он поблагодарил группу за подписание шестимесячного контракта с компанией для участия в СВО.

реклама

"Парни, я здесь, чтобы поблагодарить вас за то, что вы, как говорится, сделали от себя для Родины. 180 дней назад мы покинули это место и улетели в неизвестность. Теперь у вас позади шесть месяцев очень тяжёлой специальной военной операции, и я не думаю, что ваши дедушки и прадедушки были вовлечены в такой же замес. Те, кто был с нами в Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает", - сказал Пригожин, которого цитирует RT в своем Telegram-канале.Евгений Пригожин встретил в аэропорту бойцов ЧВК «Вагнер», завершивших контракт в зоне СВО. Источник: URA.RUРанее сообщалось, что штурмовики ЧВК Вагнера освободили н.п. Краснополье в Запорожской области. Сергей Миронов, депутат Государственной Думы РФ и лидер партии "Справедливая Россия - Патриоты за правду", призвал к легализации частной военной компании Вагнера. Российская армия также взяла под контроль Соледар и начала жестокое наступление против Вооруженных сил Украины.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

124 бывших заключённых, набранных в ЧВК Вагнер пол года назад, теперь получили свободу.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#вагнер #освобождение
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Евгений Пригожин ответил, почему Вагнер является самой результативной ЧВК
Почему французские СМИ протестуют против появления Вагнера в Сербии
Пригожин пообещал закрыть Ютуб и наказывать зрителей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Евгений Пригожин ответил, почему Вагнер является самой результативной ЧВК
34
Илон Маск заявил, что на Twitter работают 2300 сотрудников и тысячи подрядчиков
+
Ветеран военной разведки раскрыл секреты успеха ЧВК «Вагнер» на поле боя
7
Хваленый танк Abrams нелепо забуксовал в снегу на секретных испытаниях в Восточной Европе (видео)
28
Несмотря на «потолок цен» на российскую нефть, цены на американских заправках продолжают расти
14
Китай игнорирует попытки США возобновить диалог между Пентагоном и руководством НОАК - Bloomberg
16
Власти Нидерландов не смогут избежать дальнейших ограничений на экспорт продукции ASML в Китай
1
Intel не рассматривала возможность расширения производственных мощностей в Китае
+
После демонстраций с российскими флагами Буркина-Фасо выдворяет французские войска
3
Steam Deck протестировали в новых играх — чувствуется нехватка производительности процессора
4
21.01.2023 новолуние будет самым близким к Земле за более чем 1000 лет
+
Стараниями Роскомнадзора Телеграм объявлен иностранным мессенджером, чем это грозит
3
Покупатели дорогих материнских плат Z790 сталкиваются с проблемами интернет соединения
5
В продаже появились угловые адаптеры 12VHPWR для видеокарт NVIDIA RTX 4000
17
Первый малый модульный ядерный реактор прошёл сертификацию
9
61 видеокарта AMD Radeon RX 6900 ХТ сгорела по вине майнера – геймеры могут остаться без компенсации
11
Подписка на Twitter без рекламы для пользователей будет скоро запущена, как обещает Илон Маск
+
Блогер назвал цену в 500 долларов за современный аналог 3070 войной против потребителя
14
План Макрона: украинцам - деньги и оружие, французам - повышение пенсионного возраста
79
Чем можно заменить термопасту на видеокарте – сыр, картошка, зубная паста и кетчуп vs законы физики
6

Популярные статьи

В США объяснили, почему Украине не нужны американские и немецкие танки M1 Abrams и Leopard-2
23
Перспективы Challenger 2 в СВО, пробьет ли его броню Т-90 или британец станет гегемоном на поле боя
134
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Январь)
3
Радиаторы, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
53
Выбираем смартфон под любой кошелек в 2023 году
7
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
110
Тесты не тесты или о чем молчат техноблогеры
74
Мощь процессора M2 - не так уж и сильна
15
Собираем ПК для богатого геймера с плохой фантазией – сколько стоит ультимативная сборка для 4К
4
Может ли человек увидеть один фотон
3

Сейчас обсуждают

Ильичёв Святослав
00:25
Глупо телефоны сравнивать, S3 на тот момент, имел 1 гиг оперативки, и 16 гигов памяти, и в то время у людей все ещё были популярны мп3 плейеры, камеры, навигации Гармин в машину покупать, потому что ...
Пресса раскопала старое выступление Дженсена Хуанга – основатель NVIDIA обещает дешёвые видеокарты
Kasyan
00:19
Так вы также орете, что Россия с Украиной воюет аж с 2014 года. Мне интересно почему Ельцин догадался заявить в 90-х, что Украина воюет с Россией, когда УНА-УНСО убивали наших солдат в Чечне.
Steam Deck протестировали в новых играх — чувствуется нехватка производительности процессора
Ильичёв Святослав
00:19
Когда у тебя столько денег, 2000$ это тоже дёшево, да что уж там, и 15000$ дёшево. Хуня наверное думает "Если Я, просто рабочий человек, могу себе позволить, то все могут!"
Пресса раскопала старое выступление Дженсена Хуанга – основатель NVIDIA обещает дешёвые видеокарты
Гоогле Гооглев
00:17
Шеша, что следующее, на очереди?
Как правильно топить печку - подробный гайд с разгоном
Антон Васильев
00:17
Зачем? Не пойму всё никак
Сборы фильма «Аватар: Путь воды» достигли заветных $2 миллиардов
Антон Васильев
00:16
Конечно с одним быстрым ядром, остальное недоядра
Intel готовит 344-ядерные процессоры Xeon для конкуренции с AMD Zen 4c Bergamo
Антон Васильев
00:14
Какая щедрость )))
В конгрессе США призвали отправить Украине хотя бы один танк M1 Abrams
Уцы
00:12
Я в игры не играю.
RTX 4080 - видеокарта для успешных людей
Kasyan
00:06
>Granite Rapids предложит 132-ядерные процессоры на 3-нм чипсетах А это будут полноценные ядра или Интел решил недоядрами восполнить число?! Автор, Intel 3 - это не 3 нм, а 6 нм. Intel 4 ранее был 7...
Intel готовит 344-ядерные процессоры Xeon для конкуренции с AMD Zen 4c Bergamo
Сергей Медведев
00:06
Писанина, как говорится у англичан, из разряда - "шёл по дороге, нашёл дерьмо. Подбери, пригодится бросить соседу в тарелку с супом ." Таки англосаксы решили закосплеить" Курскую дугу"? Да нет, прост...
Перспективы Challenger 2 в СВО, пробьет ли его броню Т-90 или британец станет гегемоном на поле боя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем