После полугодового контракта 124 бывших заключённых получили свободу

Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер", встречался с бойцами из числа бывших заключённых, вернувшихся с фронта. Он поблагодарил группу за подписание шестимесячного контракта с компанией для участия в СВО.

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"Парни, я здесь, чтобы поблагодарить вас за то, что вы, как говорится, сделали от себя для Родины. 180 дней назад мы покинули это место и улетели в неизвестность. Теперь у вас позади шесть месяцев очень тяжёлой специальной военной операции, и я не думаю, что ваши дедушки и прадедушки были вовлечены в такой же замес. Те, кто был с нами в Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает", - сказал Пригожин, которого цитирует RT в своем Telegram-канале. Евгений Пригожин встретил в аэропорту бойцов ЧВК «Вагнер», завершивших контракт в зоне СВО. Источник: URA.RUРанее сообщалось, что штурмовики ЧВК Вагнера освободили н.п. Краснополье в Запорожской области. Сергей Миронов, депутат Государственной Думы РФ и лидер партии "Справедливая Россия - Патриоты за правду", призвал к легализации частной военной компании Вагнера. Российская армия также взяла под контроль Соледар и начала жестокое наступление против Вооруженных сил Украины.

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124 бывших заключённых, набранных в ЧВК Вагнер пол года назад, теперь получили свободу.