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Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.1

Проведём анализ и рассмотрим текущую ситуацию с "позиционным тупиком", а также разберём план действий ВС РФ, чтобы выйти из сложившегося положения и приблизить завершение СВО.
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Данный материал является глубоким анализом фактической обстановки на полях спецоперации, географических, технических, исторических и других факторов. Задачей этого материала является разоблачение тезиса о бесперспективном «позиционном тупике» и опровержение популярной в последнее время мысли о том, что большое эффективное наступление российской армии невозможно в принципе. Мы составим подробнейший план, не только доказывающий его возможность, но и опирающийся на реальное текущее положение на линии боевого соприкосновения, а также учитывающий имеющиеся в наличии системы вооружений РФ и опыт войны США в Ираке.

Анализ слабых мест обороны ВСУ

Для того чтобы понять, как прорвать оборону ВСУ, нужно понять как она выстроена. Общая протяжённость линии соприкосновения армии РФ и ВСУ, не считая Белорусской границы, составляют почти 1550 км. Вместе с Белорусской границей – это примерно 2000 км. На некоторых участках линия обороны проходит по естественным преградам, вроде Днепра.

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Линия обороны ВСУ, проходящая по Днепру

В других местах, как в районе Киева и западнее, на сочетании лесов, болот и малого количества потенциальных дорог. Сильнее всего линия обороны укреплена на Донбассе и состоит она не только из окопов и укреплений, которые готовились ещё с 2014 года, но и опирается на саму Донецко-Краматорскую городскую агломерацию.Линия обороны ВСУ в Донецкой и Краматорской агломерациях

Фактически, города на Донбассе плавно перетекают один в другой без перерывов. Сами бывшие промышленные гиганты также являются ключевыми оборонительными узлами ВСУ. Помимо этого в северной части Донбасса на границе с Харьковской областью протекают две реки: Оскол и Северский Донец, фактически являясь дополнительными линиями обороны. Ни одна армия на планете не сможет прорваться через такую оборону.Линия обороны ВСУ по реке Оскол

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Река Северский ДонецЕщё одним крепким участком обороны является Харьков и его пригороды. За счёт всё той же застройки пригородов и заводов штурм города обернётся катастрофой для наступающих. Река Днепр на юге также служит хорошим оборонительным рубежом, преодоление которого станет большой проблемой.

Получается, что хоть протяжённость линии соприкосновения и большая, однако, реальных уязвимостей у неё не так уж и много.

Тактическая оборона ВСУ выстроена следующим образом: это линия окопов и укреплений за минными полями, которые размещены в свободном пространстве между городами и посёлками перед жилой застройкой с огневыми позициями уже в самих домах. Если войска РФ попытаются прорвать такие позиции, то есть риск потери большой части бронетехники ещё на подходе. В таком случае атаки становятся бессмысленными.Размещение войск в жилой застройке (обратите внимание на забор из колючей проволоки)

Ахиллесова пята обороны ВСУ

Любая оборона, какой бы идеальная она ни казалась, имеет изъяны, включая фатальные. И ВСУ здесь не исключение. Их оборона частично держится на особенностях местности, а частично на городских агломерациях (как на Донбассе). Однако в Сумской и части Черниговской области местность для обороны очень плохо приспособлена. В отличие от сплошь застроенного Донбасса или Харькова, эти районы малонаселённые, здесь нет бывших промышленных гигантов, вокруг которых можно создать мощные узлы обороны. При этом местность здесь открытая, лесостепная, без обилия балок и оврагов.При просмотре интерактивной карты видно, что боестолкновений на этом участке практически нет

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Если в Луганской и Харьковской области реки Оскол и Северский Донец являются дополнительными природными укреплениями, усиливающими и без того почти неприступную оборону, то здесь реки Псёл, Ворскла и Десна разрезают позиции ВСУ на отдельные сектора. В случае уничтожение мостов на этих реках переброска резервов между секторами становится невозможной и каждый сектор остаётся сам по себе.Псёл, Ворскла и Десна разрезают позиции ВСУ

В случае прорыва обороны на одном из этих участков с последующим выходом на оперативный простор, эти реки создают защиту российским войскам от фланговых контрударов, а направление их течения создаёт как бы коридор в сторону Днепра. 

Отмазка про то, что ВСУ могут построить здесь такую же крепкую оборону как на Донбассе безосновательна, поскольку, в отличие от Донбасса, где оборона ВСУ держится главным образом на жилой застройке и выстроенной годами линии укреплений, здесь их гораздо меньше. И даже если ВСУ построят на границе такую линию, то после её прорыва им будет не на что опереться.

Но самой фатальной особенностью Украины является её главная река – Днепр. Она не просто делит страну пополам, она очень широкая и через неё построено около двух десятков мостов. В случае их уничтожения, переброска вооружений с Запада, поставка боеприпасов, пополнение и ротация войск станут невозможными минимум на несколько месяцев.Река Днепр, разделяющая Украину на две части

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Если после этого последовательно наносить удары по пантонным переправам, которые попытаются возвести ВСУ, а также по мостам, которые украинские военные попытаются починить, снабжение можно прервать и на значительно большее время. 

Это значит, что все силы ВСУ на Восточном берегу оказываются в положении стратегической блокады и, по мере исчерпания боеприпасов и топлива, они рискуют полностью утратить боеспособность. 

Другие уязвимости ВСУ

Помимо очевидных географических особенностей у ВСУ есть и слабости военного характера. Концепция деления на «мясные» и «элитные» бригады подразумевает не только разницу в подготовке. Для большого количества недавно развёрнутых бригад попросту нет бронетехники и артиллерии, поскольку западных поставок вооружений не хватило даже для подготовленных частей и новые бригады являются скорее автомобильно-пехотными или даже просто пехотными, а вовсе не механизированными.Стандартный "мобилизованный" отряд. Средства бронезащиты имеются не у всех. Средний возраст мобилизованных более 40 лет

Быстрый манёвр по фронту такими частями невозможен из-за недостатка техники. БТРы и БМП нужны вовсе не для того, чтобы устраивать ими самоубийственные лобовые атаки, а для того, чтобы пехота могла быстро погрузиться в броню и переместиться с одного участка ЛБС на другой. Но даже если бы такие подразделения могли маневрировать, то их снятие с позиций резко ослабит имеющуюся оборону.Один из примеров попытки ВСУ пройти "в лоб"

Линии укрепления ВСУ на Донбассе требуют, чтобы в них сидели войска, а без них полноценно функционировать выстроенная концепция обороны не может. И получается, что Донецко-Луганский оборонительный вал – это тяжёлый щит, эффективное функционирование которого возможно только в том случае, если противник будет биться об этот щит как о бетонную стену.

Донбасс представляет из себя неприступную линию обороны не только с той стороны баррикад, но и с этой. FPV- дроны и артиллерия с минами есть и у РФ, а значит ВСУ не смогли бы наступать на Донбассе, даже если захотели бы. Им приходится сидеть в глухой обороне. Из-за протяжённости линии боевого соприкосновения и необходимости держать по всей её длине какие-то подразделения, глубина обороны ВСУ не особо внушительная, а принцип её построения рассчитан на сдерживание атаки исключительно с одного направления.

В тех случаях, когда армия РФ оказывается не там, где её ждут, это приводит к резкому обвалу обороны ВСУ. Красноречивый пример – Авдеевка, где часть войск РФ пробралась по трубопроводу в ближний тыл ВСУ, после чего не ждавшие их там украинские военные запаниковали и оставили важные позиции, многократно ухудшив своё положение в осаждённом городе.

Брошенные же в контратаку механизированные украинские части не смогли выбить российские подразделения, поскольку весь расчёт их контратак строился, на том, что они атакуют противника (т.е. РФ), который огнём собственной артиллерии уже уничтожил все потенциальные укрытия.

Выбить пехоту из не разрушенных строений частям ВСУ часто не по зубам. Несмотря на крупные поставки западной артиллерии, широкими возможностями по уничтожению укреплений они не обладают. Поэтому ВСУ предпочитают держать оборону в жилой застройке против подразделений РФ, которые вынуждены находиться в поле или уже в разрушенной застройке. Так происходило и в Бахмуте (Артёмовске).

Когда части РФ добираются до неразрушенной застройки, ВСУ почти всегда отступают. Они очень не любят городские бои и чаще всего таковые для них заканчиваются поражением. Большие потери в живой силе не позволяют создать украинским подразделениям эшелонированной обороны, а мобилизация, часто насильственная, едва восполняет потери в имеющихся частях.Уничтоженная иностранная гаубица

Не всё в порядке и с военно-технической частью. Поставленная ВСУ западная артиллерия по некоторым параметрам превосходит российскую. Однако большая часть советской артиллерии либо изношена, либо уничтожена, и заменять потери ВСУ в артиллерии один к одному страны НАТО не захотели.

Ремонтировать и заменять важные компоненты на советских системах ВСУ не могут. Да и заметная часть новых иностранных САУ также уничтожена, а запланированные поставки эти потери не компенсируют.

Так как статья получается довольно объёмная, мною было принято решение разделить её на три части. В следующих частях разберёмся с оставшимися слабыми местами обороны ВСУ. Рассмотрим на что способны ВС РФ в их текущем виде, как эффективнее использовать ВПК и какие военные хитрости помогут обойти непреступную линию обороны на Донбассе. Кроме того, обратимся к истории и узнаем как "Иракский сценарий" поможет избежать "позиционного тупика", в который попали войска обеих сторон.

А за предоставленную информацию отдельная благодарность автору ютуб-канала @Strateg_Divannogo_Legiona.

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