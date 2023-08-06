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Уже полтора года длится спецоперация на Украине. Для успешного продвижения на поле боя и освобождения населенных пунктов необходимы современные РСЗО, способные дать преимущество. На вооружении российской армии такие РСЗО, безусловно, имеются – это «Торнадо-С».

Факторы превосходства

Разработка Торнадо-С производилась в НПО «Сплав» им. А.Н.Ганичева при активном участии других предприятий. «Торнадо-С» является результатом глубокой модернизации РСЗО «Смерч», в результате которой были значительно улучшены все основные тактико-технические характеристики. В данном проекте базовая система претерпела минимальные изменения, а сама модернизация велась путём замены имеющихся компонентов. РСЗО "Смерч"

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Во второй половине 2010-х годов начались первые испытания новой РСЗО «Торнадо-С», в ходе которых были подтверждены расчётные характеристики. После успешных испытаний «Торнадо-С» поставили на серийное производство и на сегодняшний день данная РСЗО стоит на вооружении российской армии.

Масштабная модернизация оснастила боевую машину новыми навигационными средствами. Речь идёт о гирокомпасе и системе ГЛОНАСС, дающих возможность боевой машине осуществлять самостоятельный выход на позицию, вести подготовку к стрельбе и атаковать вражеские объекты – в батарейном командном пункте уже нет никакой необходимости. "Торнадо-С" в СВО. Источник: МО РФ

Кардинальные изменения претерпели средства управления огнем. Инженеры установили на «Торнадо-С» новую систему управления наведением и огнём (АСУНО), а также ряд новейших разработок. АСУНО более эффективно осуществляет расчёт улов наводки и других не менее важных параметров.

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Стоит также отметить совместимость АСУНО как с уже имеющимися 300-мм реактивными снарядами, так и с теми, которые находятся на стадии разработки. Широкий выбор боевых частей позволяет поражать цели различных типов. Некоторые виды 300-мм снарядов для "Торнадо-С"

Уже известно что «Торнадо-С» начали укомплектовывать новыми типами ракет с улучшенными характеристиками. Новые ракеты сохранили прежний вес и габариты, однако поменяли свою "начинку". Речь идёт о разработке новой головной части с внешними аэродинамическими рулями. Управляемый снаряд с кумулятивно-осколочными элементами (552 шт.)

Управляемый снаряд с осколочно-фугасными элементами (72 шт.)Управление ракетой выполняется на всей продолжительности полета, что значительно снижает КВО. Новый твердотопливный двигатель позволяет увеличивать дальнобойность до 100-120 км. Для поражения разных целей предусмотрены разные боевые части.

Потенциал на практике

Новые ракеты для РСЗО «Торнадо-С» уже пошли в серийное производство, попали в распоряжение вооруженных сил нашей страны и успешно применяются в зоне проведения спецоперации. Такое оружие значительно увеличивает общую эффективность огня, а также позволяет решать конкретные задачи как локального, так и масштабного характера.

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Масштабная модернизация позволила осуществлять самостоятельную работу боевой машины без командного пункта. Такое новшество помогает быстрее занимать огневую позицию, развертываться и готовиться к ведению огня. Также это снижает уязвимость РСЗО из-за более быстрого перемещения на другую позицию.

"Торнадо-С" в боевом положении

Старыми типами снарядов «Торнадо-С» атакует цели на расстоянии от 20 до 70 км. Ракеты нового поколения способны увеличить этот показатель почти вдвое, достигая дальнобойности до 120 км. Конструкторы уделили особое внимание меткости нового вооружения, теперь «Торнадо-С» успешно поражает даже малогабаритные вражеские объекты. Точность по сравнению с РСЗО "Смерч" предыдущего поколения выросла в 20-25 раз, что позволяет поражать отдельные цели. Фрагмент корпуса ракеты

Дальнобойность ракет используемых в «Торнадо-С» особенно важна в контексте спецоперации. Страны НАТО и США активно снабжают украинские вооруженные силы современными ракетами и артиллерийскими системами. Дальнобойность разрекламированных гаубиц М777 варьируется в пределах 25-30 км, а РСЗО М142 (HIMARS) способны доносить свои снаряды к целям на расстоянии до 92 км.

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Именно таким оружием ВСУ обстреливают как позиции российских войск, так и гражданские объекты. У российской армии для такого оружия имеется достойный ответ в лице «Торнадо-С». Российская боевая машина имеет неоспоримое превосходство над любыми ствольными системами противника, однако количество таких систем необходимо наращивать - слишком мало их для такой протяжённости ЛБС. РСЗО "Торнадо-С" перед парадом Победы

Необходимо понимать, что эффективность «Торнадо-С» на поле боя зависит не только от тактико-технических характеристик самой РСЗО, но и от наличия смежных систем и средств. Речь идёт о необходимых средствах разведки для определения позиций вражеской техники и о контурах связи, чтобы своевременно передавать целеуказания РСЗО.