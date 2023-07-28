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Что за ракету Иран пообещал применить против флотилии США - разбираемся в подробностях

Разбираемся, какую ракету Иран собирается использовать против США в случае размещения их флота в Персидском заливе
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Недавно Иран пригрозил США применением дальнобойных ракет в ответ на размещение ВМС в Персидском заливе. Что из себя представляет эта ракета?

"Абу Махди"

Новейшая  противокорабельная крылатая ракета "Абу Махди", названная в честь мученика Абу Махди аль-Мухандиса, является важным шагом в развитии военно-морского наступательного потенциала Ирана. С разработкой и созданием этой противокорабельной крылатой ракеты большой дальности Иран вошёл в особый стратегический клуб в мире.

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Важность этого оборонного достижения заключается в том, что на сегодняшний день только три страны - США, Россия и Китай - имели противокорабельные крылатые ракеты с дальностью полета более 1000 км, а Иран стал четвертой страной в мире, обладающей такой ракетой.

Противокорабельная крылатая ракета "Абу Махди", представленная одновременно с баллистической ракетой "Хадж Касем", способна запускаться по целям с различных морских и наземных платформ. Ранее вооруженные силы Ирана располагали различными типами крылатых ракет с дальностью полета от 25 до 350 км.

В августе 2020 года командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади объявил о поступлении на вооружение ВМС самой дальнобойной крылатой ракеты. Судя по снимкам, полученным в ходе испытаний ракеты, её запуск будет осуществляться с мобильных наземных пусковых установок.

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Первыми подразделениями, использующими этот комплекс, станут береговые ракетные части ВМС Ирана на побережье Макрана. По словам заместителя министра обороны бригадного генерала Касема Такизаде, главная особенность крылатой ракеты "Абу-Махди" заключается в том, что она может запускаться с глубины территории страны.

В ближайшее время этой ракетой будут оснащены ВМС и обеспечена безопасность водных границ протяженностью 1000 км.

Характеристики

Продуманным ходом, используя платформу крылатых ракет против наземных целей семейства "Сумар", иранским оборонщикам удалось создать противокорабельную крылатую ракету большой дальности "Абу-Махди".

Использование прежних платформ (например, той, что использовалась в ракете "Ховейзех" ) позволяет снизить затраты на НИОКР, включая время на проектирование, создание, испытания и производственный процесс. К наземным крылатым ракетам Ирана относятся крылатые ракеты "Сумар" и "Ховейзех" (дальность 1350 км), а также "Мешкат" (дальность 2000 км).

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Изначально эти ракеты были рассчитаны на большую дальность, поэтому только изменение системы наведения и использование активного радара (для морских крылатых ракет), изменение типа боеголовки на специальный тип для противокорабельных операций, а также отказ от систем навигации и наведения наземных крылатых ракет (TERCOM и DSMAC) и использование интегрированной GPS/ INS навигации позволили получить противокорабельную крылатую ракету с аналогичной дальностью.

Эта техническая возможность стала реальностью с появлением на практике ракеты "Абу-Махди", и дальность полета иранских противокорабельных ракет превысила 1000 км. Это в три раза увеличило возможности Ирана по защите своих берегов от нападения вражеских кораблей.

В ракете "Абу-Махди" используется турбореактивный двигатель, который давно и надёжно работает на беспилотниках "Каррар" и крылатых ракетах семейств "Нур", "Кадер" и "Кадир".

Благодаря соответствующим возможностям управления тягой этого типа двигателя и достаточному количеству топлива, которое может быть размещено в увеличенном корпусе новой крылатой ракеты, а также типу крыльев, ракета Abu Mahdi может летать в различных диапазонах скоростей.

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В отличие от ракет семейства "Нур", у которых крылья имеют треугольную форму в середине фюзеляжа, у ракеты "Абу-Махди" крылья прямоугольной формы с круглым наконечником, выступающим изнутри фюзеляжа.

Высокая дальность полёта ракеты и использование современных навигационных систем позволяют вести огонь с глубины страны, что затрудняет противнику обнаружение пусковых установок перед стрельбой.

Эти особенности позволяют ракетам Abu Mahdi выбирать различные маршруты для достижения цели и даже атаковать корабль противника с противоположного борта.

Поскольку ракета "Абу-Махди" фактически относится к поколению надводных крылатых ракет, она обладает достаточными лётными возможностями для полёта на минимальной высоте над водой, чему способствуют радиолокационные высотомеры. Кроме того, ракета может летать ближе к воде, поскольку имеет больше топлива, чем предыдущие противокорабельные ракеты, что позволяет скрыться от некоторых средств обнаружения противника.

Стратегический потенциал

Учитывая возможность развёртывания береговых пусковых установок для стрельбы ракетами Abu Mahdi и уничтожения целей на больших расстояниях, эта ракета предоставила ВМС значительные возможности по противодействию кораблям противника.

Очень большая площадь Аравийского моря (расположенного между Оманским морем и Индийским океаном) будет перекрываться этой ракетой. Это будет серьезным, мощным и особым предупреждением для ВМС США.

В оборонной доктрине Исламской Республики Иран на повестке дня стоит вопрос о нанесении противокорабельных ударов большой дальности с целью создания противоракетного пространства и удержания авианосцев и судов материально-технического обеспечения противника у берегов страны, что создаст для Ирана новый широкий слой линий обороны.

Таким образом, создав крылатую ракету "Абу-Махди", Иран практически ответил на критическую угрозу и ликвидировал её.

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