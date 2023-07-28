За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Недавно Иран пригрозил США применением дальнобойных ракет в ответ на размещение ВМС в Персидском заливе. Что из себя представляет эта ракета?

"Абу Махди"

Новейшая противокорабельная крылатая ракета "Абу Махди", названная в честь мученика Абу Махди аль-Мухандиса, является важным шагом в развитии военно-морского наступательного потенциала Ирана. С разработкой и созданием этой противокорабельной крылатой ракеты большой дальности Иран вошёл в особый стратегический клуб в мире.

реклама

Важность этого оборонного достижения заключается в том, что на сегодняшний день только три страны - США, Россия и Китай - имели противокорабельные крылатые ракеты с дальностью полета более 1000 км, а Иран стал четвертой страной в мире, обладающей такой ракетой.

Противокорабельная крылатая ракета "Абу Махди", представленная одновременно с баллистической ракетой "Хадж Касем", способна запускаться по целям с различных морских и наземных платформ. Ранее вооруженные силы Ирана располагали различными типами крылатых ракет с дальностью полета от 25 до 350 км.

В августе 2020 года командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади объявил о поступлении на вооружение ВМС самой дальнобойной крылатой ракеты. Судя по снимкам, полученным в ходе испытаний ракеты, её запуск будет осуществляться с мобильных наземных пусковых установок.

реклама

Первыми подразделениями, использующими этот комплекс, станут береговые ракетные части ВМС Ирана на побережье Макрана. По словам заместителя министра обороны бригадного генерала Касема Такизаде, главная особенность крылатой ракеты "Абу-Махди" заключается в том, что она может запускаться с глубины территории страны.

В ближайшее время этой ракетой будут оснащены ВМС и обеспечена безопасность водных границ протяженностью 1000 км.

Характеристики

Продуманным ходом, используя платформу крылатых ракет против наземных целей семейства "Сумар", иранским оборонщикам удалось создать противокорабельную крылатую ракету большой дальности "Абу-Махди".

Использование прежних платформ (например, той, что использовалась в ракете "Ховейзех" ) позволяет снизить затраты на НИОКР, включая время на проектирование, создание, испытания и производственный процесс. К наземным крылатым ракетам Ирана относятся крылатые ракеты "Сумар" и "Ховейзех" (дальность 1350 км), а также "Мешкат" (дальность 2000 км).

реклама

Изначально эти ракеты были рассчитаны на большую дальность, поэтому только изменение системы наведения и использование активного радара (для морских крылатых ракет), изменение типа боеголовки на специальный тип для противокорабельных операций, а также отказ от систем навигации и наведения наземных крылатых ракет (TERCOM и DSMAC) и использование интегрированной GPS/ INS навигации позволили получить противокорабельную крылатую ракету с аналогичной дальностью.

Эта техническая возможность стала реальностью с появлением на практике ракеты "Абу-Махди", и дальность полета иранских противокорабельных ракет превысила 1000 км. Это в три раза увеличило возможности Ирана по защите своих берегов от нападения вражеских кораблей.

В ракете "Абу-Махди" используется турбореактивный двигатель, который давно и надёжно работает на беспилотниках "Каррар" и крылатых ракетах семейств "Нур", "Кадер" и "Кадир".

Благодаря соответствующим возможностям управления тягой этого типа двигателя и достаточному количеству топлива, которое может быть размещено в увеличенном корпусе новой крылатой ракеты, а также типу крыльев, ракета Abu Mahdi может летать в различных диапазонах скоростей.

реклама

В отличие от ракет семейства "Нур", у которых крылья имеют треугольную форму в середине фюзеляжа, у ракеты "Абу-Махди" крылья прямоугольной формы с круглым наконечником, выступающим изнутри фюзеляжа.

Высокая дальность полёта ракеты и использование современных навигационных систем позволяют вести огонь с глубины страны, что затрудняет противнику обнаружение пусковых установок перед стрельбой.

Эти особенности позволяют ракетам Abu Mahdi выбирать различные маршруты для достижения цели и даже атаковать корабль противника с противоположного борта.

Поскольку ракета "Абу-Махди" фактически относится к поколению надводных крылатых ракет, она обладает достаточными лётными возможностями для полёта на минимальной высоте над водой, чему способствуют радиолокационные высотомеры. Кроме того, ракета может летать ближе к воде, поскольку имеет больше топлива, чем предыдущие противокорабельные ракеты, что позволяет скрыться от некоторых средств обнаружения противника.

Стратегический потенциал

Учитывая возможность развёртывания береговых пусковых установок для стрельбы ракетами Abu Mahdi и уничтожения целей на больших расстояниях, эта ракета предоставила ВМС значительные возможности по противодействию кораблям противника.

Очень большая площадь Аравийского моря (расположенного между Оманским морем и Индийским океаном) будет перекрываться этой ракетой. Это будет серьезным, мощным и особым предупреждением для ВМС США.

В оборонной доктрине Исламской Республики Иран на повестке дня стоит вопрос о нанесении противокорабельных ударов большой дальности с целью создания противоракетного пространства и удержания авианосцев и судов материально-технического обеспечения противника у берегов страны, что создаст для Ирана новый широкий слой линий обороны.

Таким образом, создав крылатую ракету "Абу-Махди", Иран практически ответил на критическую угрозу и ликвидировал её.