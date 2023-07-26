По словам Ирана, страна будет отстаивать свои интересы даже с помощью новых противокорабельных ракет

Командующие армией и Корпусом стражей исламской революции Ирана прокомментировали решение США усилить свое присутствие в Персидском заливе и предупредили, что Исламская Республика примет необходимые меры для самозащиты.

"Учитывая контроль и возможности своих вооруженных сил в области навигации и авиационной безопасности в регионе Персидского залива, Иран оставляет за собой право принять необходимые меры сдерживания в соответствии с нормами и правилами международного права и будет отстаивать свои права соответствующим образом", - заявил в понедельник главнокомандующий сухопутными войсками Абдолрахим Мусави, комментируя планы Пентагона по размещению военных кораблей в Персидском заливе.

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"Американцы уже много лет приходят и уходят из региона со своими навязанными иллюзиями, но безопасность региона станет устойчивой только при условии сотрудничества между странами региона", - подчеркнул Мусави.

Кроме того, во вторник на церемонии, связанной с поставкой ВМС новой современной морской крылатой ракеты, командующий Алиреза Тангсири заявил, что вражеские корабли будут вынуждены удаляться на тысячи километров, чтобы не оказаться в прицеле ракетных комплексов.

Мы можем запускать ракету "Абу-Махди" из глубины страны. Ракета имеет двойную систему наведения и успешно противостоит средствам радиоэлектронной борьбы противника", - сказал Тангсири.

Иран характеризует ракету "Абу-Махди" как "одну из лучших в мире в своем классе по точности, высокой разрушительной силе, обходу географических препятствий и системы обороны противника" и утверждает, что эта ракета, имеющая дальность более 1000 км, значительно увеличит морскую зону влияния страны.

"Поскольку ракета имеет очень низкую высоту полёта и очень большую дальность, её практически невозможно отследить", - сказал командующий Тангсири.

Новая ракета названа в честь Абу Махди аль-Мухандиса, покойного командира иракского ополчения, погибшего в январе 2020 года в Багдаде в результате покушения США.