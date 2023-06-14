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Однажды я выпустил ChimbaBench версии 2.0 и провёл сравнительное тестирование, которое показало что под управлением дистрибутива Linux моя система показывала более высокую производительность в бенчмарке:

Как Linux не оставил и малейшего шанса на победу Windows в одном сравнительном тестировании

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И там же в комментариях отписался один человек, который собственно и подсказал мне про такой дистрибутив как RedOS:

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Конечно забавно было читать про "большое бабло", особенно на фоне того, что мне никто не платит чтобы я делал даже этот текущий обзор, ну да ладно.

Начну с банального, а именно сайт дистрибутива, сначала конечно хотелось уйти с сайта и забыть про дистрибутив так как первым же делом предлагают покупать лицензию, но потом присмотрелся, и заметил рядом кнопку "скачать":

Вообще это весьма нехорошее приветствие для новых пользователей, первым делом должна стоять кнопка "скачать", и она должна быть самой заметной, и только потом на втором плане кнопка "купить лицензию", ибо обычных пользователей многократно больше предпринимателей.

А в текущем виде сайт просто отпугивает обычных пользователей, а предприниматели и так найдут если им нужно, однозначно минус за расположение и неправильный по моему скромному мнению фокус внимания на сайте...

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Ещё заметил совсем незначительный косяк в разделе загрузок при сжатии размера браузера по ширине, но в целом сайт хорошо сделан, хотя и есть над чем ещё поработать:

Скачивание дистрибутива конечно же заняло некоторое время, но прошло без особых проблем, и это очень хорошо, ведь у меня ни разу не оборвалась загрузка и не начиналась заново, как это часто бывает с репозиториями всякими, может просто повезло, а может и нет, но результат таков:

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Для начала устанавливать дистрибутив буду в виртуальную машину VirtualBox 7.0.6, тут у меня уже есть некоторое количество всякого хлама, надеюсь Red OS не окажется таким же хламом как и большинство дистрибутивов Linux здесь присутствующих:

Правда есть один момент, я так и не понял на базе чего основан дистрибутив Red OS, на сайте не нашлось конкретной и понятной для обычного пользователя информации по этому нюансу:

Из информации на сайте ясно что у дистрибутива пакетная база RPM, ну а ещё инструкция весьма наглядная, хотя меня смущает сочетание ctrl+alt+delete приводящее к выключению компьютера вместо вызова диспетчера задач:

Кстати, плюс за возможность легко и просто скачать "мануалы", те самые мануалы на которые линуксоиды постоянно посылают пользователей при возникновении косяков на ровном месте:

Надеюсь конечно косяков не возникнет на ровном месте с Red OS, но это правильный подход со стороны разработчиков, как пользователю искать информацию в зависимых инструкциях если например интернет недоступен? А так просто открыл PDF файл и всё доступно пользователю без геморроя с зависимостями:

Единственный пожалуй недостаток это ссылки, они ведут на онлайн версию базы знаний, а не конкретную страницу мануала, так что ссылку "см.ссылку" следовало бы назвать "2.7.4 Отключение SELINUX", чтобы пользователь мог обычным поиском перейти к интересующему разделу "справки":

В общем над инструкцией для Red OS явно поработали.

При этом DistroWatch.org вообще ничего не знает про Red OS, а если учесть что статью про Red OS настойчиво пытаются вырезать из Википедии, то очевидно это выглядит как чистейшая дискриминация дистрибутива, ох уж этот мир Open Source:

Аналогично дискриминирована и Astra Linux, только через поиск нашлась одна запись, ссылка которой ведёт прямо на сайт Astra Linux, на DistroWatch просто нет данного дистрибутива по факту:

Ладно если бы Red OS и Astra Linux были только что выпущены и про них ничего неизвестно, но нет, этим дистрибутивам уже далеко не один год, особенно забавно когда в списке DistroWatch есть Rocky Linux который родился совсем недавно в 2021 году:

Astra Linux далеко не безымянный дистрибутив, его отсутствие в списке определенно не случайность, как и отсутствие в списке Red OS, и возможно некоторых других дистрибутивов про которые я не знаю:

Вообще я узнал про Red OS буквально несколько дней назад, и то благодаря гневному комментатору который попытался меня обвинить в продвижении данного дистрибутива за деньги, а ведь я мог узнать про этот дистрибутив гораздо раньше если бы он был в списке уже мягко говоря не очень уважаемого DistroWatch...

Ладно, пора бы вернуться к обзору Red OS.

Так как я не понял на чём основана Red OS, то и настройки виртуальной машины будут соответствующие:

Ещё настраиваю мелочи, обязательно отключаю доступ к интернету, и так буду устанавливать, само собой накинул 128 МБ видеопамяти в настройках графики:

Запускаю и первым делом встречаю хорошо оформленное меню, явно обошлось без белого текста на белом фоне и прочих подобных извращений свойственных кривым Open Source поделкам.

Однако есть и крутой недостаток, где собственно тест памяти? Live образы крайне полезны не возможностью установить дистрибутив, а как раз набором инструментов вроде MemTest86+, вдруг у ПК есть проблемы с ошибками в работе, а проверить никак нельзя без загрузки со специализированного накопителя который нужно ещё заранее подготовить:

Ладно, идём дальше, загрузилась система довольно быстро, надеюсь так же быстро будет и выключаться, ибо некоторые дистрибутивы Linux бывает по пять минут никак не могут осилить выключение, но это уже потом проверю если будет такой нюанс.

Процесс установки конечно ужасен при разрешении экрана 800x600, но есть и хорошая новость, дистрибутив Red OS не принуждает задавать пароль учётной записи, некоторые дистрибутивы (Trisquel) даже диск принуждают шифровать, не говоря уже про пароли учётной записи...

Особенно радует стандартное сочетание смены раскладки клавиатуры (alt+shift) и сразу настроенные языки ввода, и самое главное работает это без проблем:

Настройки источника (откуда устанавливать) не очень интересны со стороны обычного пользователя, а вот раздел "выбор программ" немного озадачил.

Во-первых, у меня отвращение к графическому окружению MATE благодаря другим дистрибутивам Linux, почему про этот нюанс не было сказано на сайте перед скачиванием дистрибутива или в описании? Ну ладно, посмотрим, вдруг в Red OS у меня не будет отвращения к MATE...

Во-вторых, что за графический интерфейс у варианта "Сервер с графическим интерфейсом"? И почему краткое описание просто дублирует заголовок:

Сначала я думал ничего не выбирать из дополнительного ПО, но в итоге решил выбрать ряд пунктов которые мне были интересны:

А вот и настройки даты/времени, даже не знаю что тут и сказать, в целом настроить текущую дату и время выйдет, но не более:

Совсем забыл поковырять настройки диска, ну да ладно, пройдусь по этому разделу если Red OS будет достаточно адекватной чтобы я её установил на реальный ПК, а пока это дело в виртуальной машине проверю.

Установка дистрибутива получилась довольно продолжительным занятием.

После установки и перезагрузки образ диска не был автоматически извлечён, потому пришлось вручную извлекать диск, перезагружать, и после этого уже установленная система запустилась:

Сразу же пользователю дают лицензионное соглашение, в целом я видел на дистрибутивы Linux и такие лицензионные соглашения, что даже Microsoft со своей Windows могли бы позавидовать степени дикости, но здесь вроде как всё относительно нормально, иначе на этом обзор и закончился бы...

Меня только озадачил пункт под номером 5 (территориальные ограничения), если кто-то захочет купить лицензию и вести бизнес, то вероятно данный пункт может стать серьёзным нюансом в некоторых случаях.

В общем идём дальше, ещё одна перезагрузка и вот рабочий стол, правда окно приветствия не влезло в экран, какая досада... Всё же дистрибутив Red OS непригоден для работы если разрешение экрана меньше чем 1024x768:

К слову, вот и первый косяк, неадекватные выпадающие списки, я уже говорил что не любитель графического окружения MATE? Я даже приветственное окно закрыть не успел, а уже нарвался на характерный Linux-косяк с наполовину пустым меню... И нет, этот характерный Linux-косяк не по вине виртуальной машины, он присутствует в дистрибутивах и при нормальной установке на реальное "железо":

Приветственное окно, здесь ничего особенного, разве что "база знаний" и "документация" зависимы от наличия доступа к интернету, это плохо. Для приличия можно было добавить в дистрибутив тот самый локальный PDF файл базы знаний, да, локальный PDF файл с базой знаний может устареть, но это лучше, чем ничего, те же Microsoft даже в печатном виде предоставляли документацию, а дистрибутивы Linux даже локальной справки не имеют, печально, что ещё сказать:

Но есть и прекрасная новость, в дистрибутиве Red OS адекватные границы окон, мне не нужно через микроскоп выискивать пиксель границы окна за который можно растянуть, однозначно плюс:

Но дальше ждёт большое разочарование, да, это те самые убогие часы формат отображения которых невозможно нормально настроить, можно настроить дату и время, но нельзя сменить местный формат времени на ISO8601 или вообще пользовательский, и где хвалёная кастомизация? Впрочем, хорошо хоть не зависают намертво окна с настройками даты и времени, и на этом спасибо...

Кстати, обратите внимание на кривой интерфейс с картой где нужно выбирать часовой пояс, видите полосы прокрутки? А они есть даже если открывать эти настройки при разрешении экрана 1920x1080!

Я привык к формату даты и времени именно по стандарту ISO8601, это удобно, логично, практично и всегда узнаваемо, но в дистрибутиве Red OS, к сожалению, вместо "2023.06.09 - 16:36" в часах дистрибутива беспорядочное месиво из букв и цифр имеющее вид "Пт, 9 июн, 16:36"...

Это жирный минус, просто жирнейший минус в копилку дистрибутива, и это на самом деле один из решающих факторов для меня при выборе дистрибутива для использования.

Ладно, что там с меню пуск и панелью управления? Да в целом ничего особенного, далеко не худшее из всего что уже повидал в других дистрибутивах, "Программный телефон Ekiga" конечно звучит весьма забавно, и непонятно... Думаю лучше было бы назвать "VoIP телефон Ekiga", по крайней мере сразу понятно для чего это приложение, а то какой-то программный телефон... И да, кривые названия приложений это очередной характерный Linux-косяк.

Туда же GParted в разделе меню "Системные", и "Диски" в разделе меню "Стандартные", оба приложения имеют одинаковый значок, оба приложения ориентированы на работу с накопителями, но это разные приложения предназначенные для работы с разделами накопителей!

А что до панели управления, и тут сохранились характерные Linux-косяки... Запретить отключение монитора можно в разделе электропитания, а потом обнаружить что монитор всё равно "гаснет" спустя некоторое время и пользователя выбрасывает из учётной записи если установлен пароль, вот здесь начинаются пляски с бубном вокруг костра, ибо совершенно непонятно почему экран "выключился", ведь в настройках электропитания запрещено выключение монитора...

Я то знаю что нужно ещё снимать галочки в параметрах "защитника экрана", а в ряде дистрибутивов нужно не только галочки снимать, но и все ползунки передёрнуть, иначе так и будет все падать в чёрный экран, но откуда это знать обычным пользователям у которых в Windows уже давно нет "защитника экрана"? В общем ещё один минус в копилку...

Кстати, индикатор текущей раскладки клавиатуры на панели задач весьма скверно выглядит, он яркий и привлекает внимание, но при этом он сложен для восприятия, чтобы прочитать какая там раскладка, это определенно плохо, причём совершенно непонятно как это дело исправить, непонятно где и какие волшебные кнопки нужно нажать, чтобы изменить внешний вид неадекватно яркого элемента:

Дальше очередь проводника, адекватной панели подробной информации о файле конечно же нет в наличии, есть только "Дополнительная панель" которая просто разделяет окно проводника на две действующие области, совсем не то что нужно по факту...

О какой панели подробной информации идёт речь? Да вот об этой! Да, вот эта панель, что внизу окна проводника, которую можно растянуть по желанию до нужного размера или вовсе убрать если не нужна! В которой сосредоточена масса информации о выделенном файле:

Конечно, если в дистрибутиве Red OS открыть файл то искомая панель подробной информации таки есть, правда она весьма криво реализована, а самой информации кот наплакал.

Особо следует отметить извращённость с форматом отображения даты, причём непонятно это дата съемки или изменения файла, а может дата создания файла в файловой системе, нет конкретики! Да и где "камера, изготовитель"? Где экспо замер, режим вспышки, экспо коррекция? Места целый вагон ведь! Почти половину пространства сжирает, а подробной информации толком нет...

Точно, а как дела с комментариями в файлах? В общем ничего нового, оно даже прочитать не смогло комментарий из файла, я уже молчу про кривой интерфейс который нужно постоянно растягивать чтобы нормально выглядело:

Ладно, что там в плане запуска исполняемых файлов? Эх я негодник, прямо на CD диске попытался запустить, хотя даже скопировав приложение на локальный диск ничего не поменялось, дистрибутив не умеет запускать приложения без плясок над бубном:

Установив права на выполнение я попытался запустить свой "калькулятор", начал с 32 битной версии, и ничего не произошло при запуске, даже окно ошибки не появилось что как бы очередной характерный Linux-косяк, а значит дистрибутив не способен запускать 32 разрядные приложения, печально.

Но что ещё больше меня выморозило так это невозможность переименовать файл просто два раза кликнув по его имени с задержкой между кликами, хотя и переименование файла не помогло запустить приложение из терминала, а ведь я хотел посмотреть на ошибку... Вообще терминал это прямо гордость всех фанатиков Linux, и фанатики наверняка будут винить меня за то что терминал оказался кривым:

Но есть и хорошие новости, 64 разрядные исполняемые файлы таки работают, но даже не знаю, радоваться или плакать, ведь при изменении размера окна у приложения исчезает заголовок, а на попытку переключить приложение в полноэкранный режим ничего не происходит:

Может это баг в текущей версии ChimbaBench? Нет, в других дистрибутивах всё работает как надо:

А ещё не работает neofetch как положено при вызове из бенчмарка, хотя права установились на запуск:

А при попытке запустить neofetch прямо как есть, он на мгновение появляется и исчезает, причём в Fedora всё абсолютно идентично происходит как в самом бенчмарке, так и при запуске neofetch скрипта из проводника...

А вот так оно должно работать, но в Red OS и Fedora не работает:

Похоже меня ждут небольшие пляски с бубном.

Ладно, в плане запуска и работы приложений Red OS явно показала себя плохо, ибо даже в Fedora не пропадает заголовок при изменении размера окна, и переход в "полноэкранный" режим работает как надо, а в Red OS не работает.

Ну хоть блокнот адекватный на первый взгляд, и даже правильно реагирует на колесо мыши, не залипает при движении курсора и в целом работает вроде нормально, в других дистрибутивах и блокнота нормального даже нет порой... Правда в проводнике сочетание CTRL+Insert и Shift+Insert работают неправильно, скопировать и вставить файл/папку невозможно, нужно раскорячивать руки в другой конец клавиатуры, чтобы прожать ctrl+c и ctrl+v, и это притом что работает навигация по каталогам с помощью backspace, enter и стрелок, однозначно минус в копилку дистрибутива.

Далее я обратил внимание на контекстное меню, тут есть интересный пункт "Опции публикации", по идее это общий доступ к файлам и папкам только с названием извращённым в стиле Linux.

Но немного потыкав эту штуку я словил ошибку, ну и вообще пошёл я нафиг, нечего тыкать всякое в линуксах, однозначно минус за это:

Конечно проверил и встроенный архиватор, в общем это фиаско...

Дальше решил пройтись по софту в комплекте, открыл LibreOffice, но открылась Тетрадь! И конечно же баг с кривым интерфейсом "экселя" присутствует даже в среде Linux, очень жаль, я то думал хоть в линуксах интерфейс не будет ломаться при работе с диаграммами:

А ещё я не понимаю зачем раздел "Образовательные" если там ничего нет внутри. Да и что забыли "Вспомогательные технологии" в разделе параметров, почему они не в разделе "Специальные возможности", у них даже значок одинаковый...

Диспетчер задач конечно не уровень Process Hacker, и даже не уровень диспетчеру задач в Windows 10, но это далеко не худший диспетчер задач из всех что видел в дистрибутивах Linux:

Что бы ещё посмотреть... Я уже давно устал от этого дистрибутива, и наверное пора бы заканчивать обзор...

Точно, нужно подключить систему к интернету и посмотреть на центр приложений, что-то я не замечал такого в дистрибутиве пока, хотя я не заметил и элементарных примеров в документах, например парочку картинок, видео файлов в каком нибудь av1, что мол вот работает всё отлично, аудио там в OGG и т.п., но нет вообще никаких примеров в библиотеках пользователя, даже простейших.

Мне вот нужно брать и через съемные накопители подкидывать файлы в дистрибутив, чтобы посмотреть на работу базовых приложений:

Так, я не понял, а где центр приложений... Менеджер пакетов вообще запустился и завис, качает что-то там из интернета, на 91 мегабайт скачал всякого прежде чем отвис, хорошо что у меня мобильный интернет сейчас адекватно работает в плане скоростей:

О господи, ковыряться в тысячах пакетов без категории я точно не собираюсь, но ничего другого похоже нет, простите за мой английский, но "днфдрагора" судя по всему и есть тот самый прекрасный способ получения софта для дистрибутивов Linux на который молятся линуксоиды, репозитории все дела...

Причём хочу заметить, у меня вызывает недоумение не столько пакетный хаос, сколько кривой интерфейс пакетного менеджера, который даже растянуть невозможно так как внутренние перегородки нельзя захватить мышью, неужели 1024x768 слишком маленькое разрешение и потому всё такое убогое?

Нет, дело явно не в разрешении экрана, просто интерфейс настолько кривой сам по себе... Причём обращаю внимание на кнопку "закрыть" и заголовки в окне:

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Заключение

Всё, хватит, у меня больше нет никакого желания продолжать этот обзор, я уже и так понял что дистрибутив Red OS пока ещё непригоден для нормального использования "из коробки", то есть никакой речи о замене Windows даже идти не может.

Я даже устанавливать на реальный ПК не стану Red OS, это просто бессмысленно, я не смогу этим дистрибутивом нормально пользоваться. У меня уже установлена XUbuntu как одна из основных операционных систем, насколько бы плохой и кривой она ни была, но менять её точно не стану, особенно учитывая что в Red OS невозможно даже формат даты и времени нормально настроить.

Да, у дистрибутива есть мануалы которые можно скачать одним PDF файлом, и казалось бы, вот решение всех проблем! Но здесь есть проблемы, обычно пользователи не читают мануалы это раз, и в мануалах не сказано как изменить тот же формат даты и времени это два, ну в общем на этом можно и закрыть тему мануалов:

Пожалуй пора перечислить плюсы/минусы.

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Веб сайт (первое лицо дистрибутива):

Плюсы:

Интерфейс прост и понятен, страницы не перегружены информацией. Прямые ссылки на скачивание дистрибутивов и "Базы знаний", у меня не возникло проблем при скачивании через нестабильный мобильный доступ в интернет.

Неоднозначно:

Фокус на кнопке "Купить лицензию" может оттолкнуть обычного пользователя в пользу других дистрибутивов, фокус внимания следует делать на кнопке "Скачать", а кнопку "Купить лицензию" перевести на второстепенный план.

Минусы:

В описании дистрибутива не указан используемый графический интерфейс "MATE".

База знаний (мануал):

Плюсы:

Много иллюстраций и наглядных примеров. Ссылки среди материала на другие полезные разделы. Доступна в виде одного автономного PDF файла.

Минусы:

Многие всё равно не будут читать. Ссылки в PDF варианте базы знаний указывают на сайт в интернете, который может измениться в любой момент. База знаний недоступна из установленного дистрибутива без доступа к интернету.

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LiveUSB и процесс установки дистрибутива:

Плюсы:

Можно создать учетную запись пользователя без пароля. Нет принуждения к шифрованию файловой системы. Выбор компонентов для установки. Стандартные настройки клавиатуры, русский и английский языки, переключение через стандартное сочетание alt+shift.

Минусы:

В загрузочном меню нет MemTest86+ для тестирования ОЗУ на ошибки. Есть проблемы с интерфейсом при разрешении экрана 800x600 (выход за пределы экрана). При выборе компонентов для установки краткое описание вариантов часто повторяет заголовок. После установки нужно вручную извлекать установочный образ диска.

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Интерфейс и общее:

Плюсы:

Не нужно ловить границу окон с точностью до пикселя, чтобы растянуть или уменьшить.

Минусы:

Яркий, постоянно привлекающий внимание значок раскладки клавиатуры, но при этом имеющий сомнительную читаемость, цвет текста #FFF6D5, цвет фона значка #FF4141, гораздо лучше смотрелся бы вариант с более тёмным цветом фона (верхний вариант на иллюстрации), цвет фона значка примерно #980000, да, он всё еще выбивается из общего стиля, но хотя бы не выедает глаза так как потерял свою оригинальную "токсичность":

Кривой интерфейс, можно встретить кнопки/текст заплывшие за пределы внутреннего пространства окна, сами окна по умолчанию могут быть неадекватно маленькими/большими, проблема усугубляется при низком разрешении экрана.

Наполовину пустые всплывающие меню с элементами выбора (выбор разрешения экрана и т.п.), легко спровоцировать при вызове меню вблизи к границам экрана:

Стандартный "Просмотрщик изображений" не способен прочитать комментарий из файла изображения, ошибка: "Неподдерживаемая строка Unicode".

На загрузочной картинке LibreOffice Calc почему-то находится "Тетрадь"...

Нет базовых примеров в библиотеке пользователя (образцы изображений, видео, аудио и т.п.), библиотека пользователя пуста, нет возможности посмотреть как работает стандартный плеер, просмотрщик изображений и т.п.

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Файловый менеджер (проводник):

Плюсы:

Возможность сделать две рабочие зоны. Возможность полноценно управлять правами на файлы.

Минусы:

Отсутствует панель подробной информации о выделенном файле. Невозможна полноценная быстрая навигация при использовании одной руки, клавиши backspace, enter и стрелки работают, но сочетания ctrl+insert и shift+insert работают неправильно, для копирования файла/папки необходимо перебрасывать руку в другую часть клавиатуры и использовать сочетания клавиш ctrl+c/v, а после при необходимости удалить файл и продолжить навигацию по файловой системе нужно обратно перемещать руку в другую часть клавиатуры, либо задействовать две руки на клавиатуре. Функция "Опции публикации" падает с ошибкой 255 при попытке сделать папку общей. Встроенный архиватор крайне скуден на функционал, в качестве расширения архива можно выбрать zoo, ods, exe и прочие явно неадекватные варианты, архив сжатый как "exe" на самом деле имеет формат обычного 7z (LZMA2, без функции SFX). Невозможно переименовать файл/папку двумя нажатиями левой кнопкой мыши по имени.

.

Дата и время:

Плюсы:

Можно настроить текущую дату и время.

Минусы:

Нет настроек для изменения формата отображения даты и времени. По умолчанию используется локальный местный формат вместо стандартного ISO8601.

.

Меню пуск и панель управления:

Плюсы:

Элементы разложены списком с иконками. Оформление не перегружено и простое для визуального восприятия.

Минусы:

Кривые и непонятные названия программ в меню пуск. Можно встретить пустые разделы в меню пуск. Странное и нелогичное расположение некоторых программ в разделах меню пуск. Чтобы монитор прекратил отключаться нужно не только поковырять настройки в параметрах электропитания, но и настройки в параметрах защитника экрана, а они находятся в разных разделах панели управления.

Запуск приложений:

Плюсы:

...

Минусы:

Для каждого исполняемого файла нужно вручную выставлять права на запуск. При первом обычном открытии нет варианта "запустить как приложение", отчасти по вине отсутствия единого стандарта на расширение исполняемых файлов в дистрибутивах Linux. Невозможно запустить 32 разрядные исполняемые файлы. Когда приложение не запустилось (с ошибкой или как-либо иначе) нет никакого окна уведомляющего пользователя, что не удалось запустить приложение. Мягко говоря странный терминал не способный запустить исполняемый файл обычным способом. Неадекватное поведение дистрибутива при изменении размера окна в приложении ChimbaBench, дистрибутив теряет элементы управления окном, "полноэкранный режим" вовсе не работает как положено.

Пожалуй хватит.

Это даже забавно, можно целую отдельную статью собрать из одних только минусов лишь одного дистрибутива Linux...

Вообще у меня были большие надежды что Red OS наконец станет тем самым дистрибутивом, который я смогу спокойно установить на свой ПК и нормально использовать, даже настроился в начале на позитив, но увы, чудо не произошло.

Даже не знаю что ещё сказать, дистрибутив имеет очень много недостатков, а ведь я даже не говорил особо про болото зависимостей и метод распространения софта через репозитории, что характерная проблема практически всех дистрибутивов Linux.

Интересно, почему же "плохая и ужасная" Microsoft Windows до сих пор тотально доминирует как десктопная операционная система несмотря ни на что? Даже Windows 7 всё ещё использует весьма ощутимое количество людей, хотя некоторые уже в 2019-2020 году кричали что Windows 7 мертва и никто ей не пользуется:

В общем дистрибутив Red OS это очередное Linux-фиаско на данный момент, к сожалению...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.