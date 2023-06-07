За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Ранее уже были протестированы две системы моим бенчмарком, и на текущий момент довольно сложно понять, что же значат результаты:

Первая пригодная для тестов версия ChimbaBench 2.0 и сравнительный тест GTX 1070 / RX 6600

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD RTX 3070 за 45 тр в Регарде -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

В принципе мне и самому интересно, что же тестирует "Simple Box"? Вообще по изначальной задумке это лёгкий тест производительности, в первую очередь предназначен для тестирования слабых видеокарт:

реклама

А ещё я когда-то отключил XFR Boost и забыл про это, ибо процессор у меня сейчас поднимает частоту не выше базовой...

Получается эти результаты были собраны когда мой R7 2700X работал при базовой частоте 3.7 ГГц:

реклама

Впрочем, нужно провести больше тестов с более чистыми условиями тестирования, и судя по предыдущим результатам мне нет смысла делать тесты в разрешениях выше 720p, хотя это и не сложно, в общем начну сбор результатов, а там будет видно.

-

--

Сбор результатов

Прежде всего верну процессору XFR Boost, да, вот так гораздо лучше, теперь процессор поднимает частоты активно используемым ядрам примерно до 4.2 ГГц, хотя в 720p разрешении это практически никак не повлияло на FPS, как было в районе ~1360, так и осталось:

По итогу я собрал результаты в среде Windows 10 с активным XFR Boost у процессора Ryzen 7 2700X, сначала в разрешении 640x360, потом 800x600, и в конце 1280x720, MSAA естественно отключен, так же соберу результаты и в XUbuntu 22.04.1, а там уже отключу XFR у ЦП и буду понижать частоту.

реклама

Вот и собраны результаты, теперь их нужно выложить и подписать в статье, а после обработать:

Сначала результаты при стандартных настройках ЦП со включенным XFR Boost:

А далее уже результаты при фиксированных частотах под спойлером.



Собранные результаты Собранные результаты Фиксированные 3.6 ГГц, SMT включен: Фиксированные 3.6 ГГц, SMT выключен: Фиксированные 1.8 ГГц, SMT включен: Фиксированные 1.8 ГГц, SMT выключен: Фиксированные 900 МГц, SMT включен: Фиксированные 900 МГц, SMT отключен:

Дополнительно были собраны ещё результаты с процессором Intel Core i7-12700 и видеокартой RTX 4080, спасибо "Abstracto" за предоставленные результаты:

-

--

Результаты

Результаты собраны, в таблицу вписаны, и пока не особо наглядно это дело получилось, но уже можно заметить очень примечательный факт, производительности GTX 1070 явно было недостаточно чтобы R7 2700X стал бутылочным горлышком при минимальном разрешении 640x360 работая в XUbuntu, ибо дополнительные ~600 МГц от XFR Boost не повысили заметно результат:

Похоже мне нужно делать ещё более лёгкий тест...

И для полного комплекта введу в таблицу результаты собранные с другими системами, тут уже в сравнении есть RTX 4080 и i7-12700, и эта система уже явно ограничивалась производительностью ЦП в разрешении 720p и ниже, но в разрешении 1920x1080 производительность уже судя по всему была ограничена видеокартой, ибо списать 23 153 очка на погрешность и возможно не очень чистые условия сложно после 30 630 очков в разрешении 720p, особенно если учесть результаты в предыдущей таблице:

Тут должны были быть нормальные графики по отдельным результатам, но Open Source как всегда кривой... Я попытался сделать графики прямо в Libre Office, и у меня даже почти получилось, но господи, названия по оси X изменить невозможно, просто идёт нумерация 1, 2, 3, 4, а мне нужно туда вписать частоту процессора, где-то в интернете видел что через пляски с бубном можно переименовать значения по оси X, но у меня не получилось правильно поплясать чтобы сработало:

А ещё этот постоянно ломающийся кривой интерфейс, и мне будут говорить что это у меня руки кривые, просто не умею пользоваться этими "прекрасными" Open Source поделками...

Ладно, хватит зря тратить время на кривые Open Source инструменты, даже веб сервисы и то лучше выполняют свою работу...

Я использовал только результаты полученные со включенным SMT, так как отключение SMT повышало результат совсем незначительно, потому было решено сравнивать только результаты полученные со включенным SMT, да и вряд ли R7 2700X покупают, чтобы отключать ему SMT.

Из графиков прекрасно видно когда происходит упор в производительность ЦП или ГП.

При разрешении 1280x720 упор в видеокарту происходит даже когда Ryzen 7 2700X работал на частоте ядер 1.8 ГГц, и даже при частоте ядер всего 900 МГц производительность снизилась незначительно в среде Linux, чего не сказать про Windows.

В разрешении 800x600 уже нужна более высокая частота ЦП для загрузки такой видеокарты как GTX 1070, но только если использовать Windows, в среде Linux хватает тех же 1.8 ГГц чтобы GTX 1070 стала узким местом при разрешении 800x600.

А в разрешении 640x360 однозначно виден отрыв в пользу Linux, хотя уже при частоте ядер 3.6 ГГц была достигнута практически максимальная производительность, XFR Boost разгоняющий ядра примерно до 4.2 ГГц немного выиграл конечно очков сверху, но совсем незначительно.

Стоит заметить, все эти результаты собраны без использования MSAA 16x сглаживания, а ведь оно добавляет нагрузку на видеокарту, со сглаживанием моя GTX 1070 даже в 640x360 способна набрать всего 8196 ЧимбаПоинтов, для аналогичного результата даже в среде Windows достаточно чтобы процессор работал на частоте всего 1.8 - 2.0 ГГц, тут и Linux не поможет, ибо явный упор в видеокарту:

Так что да, я вроде старался достаточно простой тест сделать для начала, но в итоге GTX 1070 с ним едва справилась...

Ну что, нужно бы вывести в графики и вторую таблицу. К сожалению у меня нет результатов с RX 6600 и i5-6500 при разрешении 800x600, но это не меняет суть, RX 6600 быстрее чем GTX 1070, а RTX 4080 значительно быстрее чем RX 6600, правда RTX 4080 требует разрешение минимум 1920x1080 чтобы процессор i7-12700 не становился явно узким местом.

Само собой RTX 4080 и R7 2700X будут не лучшей связкой, ведь даже при разрешении 1920x1080 видеокарта RTX 4080 способна набрать чуть больше 23 тысяч очков, когда R7 2700X даже в среде Linux с GTX 1070 при разрешении 640x360 едва дотягивает у меня до 22 тысяч очков.

Да, может показаться что i7-12700 не так уж и сильно оторвался от R7 2700X в плане производительности при разрешении 640x360, но я не знаю какую производительность покажет этот процессор от Intel в среде Linux, думаю там будут результаты гораздо интереснее 30 тысяч очков при низком разрешении когда именно ЦП ограничивает результат...

-

--

---

Заключение

Дистрибутивы Linux действительно показывают недосягаемо высокую производительность когда бутылочным горлышком выступает процессор, и это факт.

И казалось бы, раз Linux дистрибутивы настолько хороши, то почему все продолжают делать игры именно для Windows? Правильно, всё дело в ущербности дистрибутивов и софта для Linux, они просто непригодны для нормального использования обычными пользователями, а ведь такой потенциал...

Я уже неоднократно писал почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Windows, например:

Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows

Но некоторые фанатики Linux предпочитают нагадить и убежать вместо того, чтобы взять и сделать хоть что-то для своих любимых линуксов, чтобы они были не столь отвратительны в использовании и люди не плевались от этих линуксов при каждом непонятном косяке на ровном месте.

Кстати, очень интересно что же теперь скажут некоторые фанатики Linux, по совместительству софисты когда выяснилось, что мой "говнокод" работает гораздо быстрее именно под линуксами, выходит линуксы предпочитают такое? Или это святые линуксы так хороши, что предпочитают работать с моим "говнокодом"?

Почему софистом назвал комментатора? Всё просто, комментатор выше ведёт себя как софист подстраивая реальность под желаемое... Не следует путать тёплое с мягким, когда я говорю что "Open Source" кривой, обычно я это не из пальца высасываю:

Ах да, я назвал комментатора ещё и фанатиком Linux, ну тут без комментариев...

Возможно со временем дистрибутивы Linux смогут стать пригодными для нормального использования и заменят Windows, если конечно разработчики дистрибутивов и софта перестанут топить пользователей в болоте зависимостей заставляя плясать с бубном вокруг костра по любому поводу и без...

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59219

Я же смог сделать бенчмарк который можно легко распространять и запускать как в Windows, так и в Linux дистрибутивах разнообразных. Бенчмарк, который не зависит от противных репозиториев и может быть скопирован на другой ПК хоть дискетами, значит и другие разработчики могут осилить адекватный в плане запуска и распространения софт, было бы желание.

Буду ли я развивать свой бенчмарк? Конечно буду при любой возможности, теперь мне не нужно насиловать репозитории когда задумаю провести сравнительное тестирование используя дистрибутивы Linux, мне достаточно просто запустить исполняемый файл бенчмарка чтобы всё работало, даже если дистрибутив был только что установлен на ПК без доступа к интернету.

А ещё я судя по всему забыл оставить ссылку на ChimbaBench: ( https://github.com/Shedou/ChimbaBench ).

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Свет будущего!