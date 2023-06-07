Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как Linux не оставил и малейшего шанса на победу Windows в одном сравнительном тестировании

Пригодная для тестирования версия ChimbaBench 2.0 наконец выпущена, можно было начать сразу работать над новыми версиями, но мне захотелось сначала сделать сравнительное тестирование.
[ ] для раздела Блоги
2
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Ранее уже были протестированы две системы моим бенчмарком, и на текущий момент довольно сложно понять, что же значат результаты:

Первая пригодная для тестов версия ChimbaBench 2.0 и сравнительный тест GTX 1070 / RX 6600

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

В принципе мне и самому интересно, что же тестирует "Simple Box"? Вообще по изначальной задумке это лёгкий тест производительности, в первую очередь предназначен для тестирования слабых видеокарт:

реклама

А ещё я когда-то отключил XFR Boost и забыл про это, ибо процессор у меня сейчас поднимает частоту не выше базовой...

Получается эти результаты были собраны когда мой R7 2700X работал при базовой частоте 3.7 ГГц:

реклама

Впрочем, нужно провести больше тестов с более чистыми условиями тестирования, и судя по предыдущим результатам мне нет смысла делать тесты в разрешениях выше 720p, хотя это и не сложно, в общем начну сбор результатов, а там будет видно.

-

--

Сбор результатов

Прежде всего верну процессору XFR Boost, да, вот так гораздо лучше, теперь процессор поднимает частоты активно используемым ядрам примерно до 4.2 ГГц, хотя в 720p разрешении это практически никак не повлияло на FPS, как было в районе ~1360, так и осталось:

По итогу я собрал результаты в среде Windows 10 с активным XFR Boost у процессора Ryzen 7 2700X, сначала в разрешении 640x360, потом 800x600, и в конце 1280x720, MSAA естественно отключен, так же соберу результаты и в XUbuntu 22.04.1, а там уже отключу XFR у ЦП и буду понижать частоту.

реклама

Вот и собраны результаты, теперь их нужно выложить и подписать в статье, а после обработать:

Сначала результаты при стандартных настройках ЦП со включенным XFR Boost:

А далее уже результаты при фиксированных частотах под спойлером.


Собранные результаты

Дополнительно были собраны ещё результаты с процессором Intel Core i7-12700 и видеокартой RTX 4080, спасибо "Abstracto" за предоставленные результаты:

-

--

Результаты

Результаты собраны, в таблицу вписаны, и пока не особо наглядно это дело получилось, но уже можно заметить очень примечательный факт, производительности GTX 1070 явно было недостаточно чтобы R7 2700X стал бутылочным горлышком при минимальном разрешении 640x360 работая в XUbuntu, ибо дополнительные ~600 МГц от XFR Boost не повысили заметно результат:

Похоже мне нужно делать ещё более лёгкий тест...

И для полного комплекта введу в таблицу результаты собранные с другими системами, тут уже в сравнении есть RTX 4080 и i7-12700, и эта система уже явно ограничивалась производительностью ЦП в разрешении 720p и ниже, но в разрешении 1920x1080 производительность уже судя по всему была ограничена видеокартой, ибо списать 23 153 очка на погрешность и возможно не очень чистые условия сложно после 30 630 очков в разрешении 720p, особенно если учесть результаты в предыдущей таблице:

Тут должны были быть нормальные графики по отдельным результатам, но Open Source как всегда кривой... Я попытался сделать графики прямо в Libre Office, и у меня даже почти получилось, но господи, названия по оси X изменить невозможно, просто идёт нумерация 1, 2, 3, 4, а мне нужно туда вписать частоту процессора, где-то в интернете видел что через пляски с бубном можно переименовать значения по оси X, но у меня не получилось правильно поплясать чтобы сработало:

А ещё этот постоянно ломающийся кривой интерфейс, и мне будут говорить что это у меня руки кривые, просто не умею пользоваться этими "прекрасными" Open Source поделками...

Ладно, хватит зря тратить время на кривые Open Source инструменты, даже веб сервисы и то лучше выполняют свою работу...

Я использовал только результаты полученные со включенным SMT, так как отключение SMT повышало результат совсем незначительно, потому было решено сравнивать только результаты полученные со включенным SMT, да и вряд ли R7 2700X покупают, чтобы отключать ему SMT.

Из графиков прекрасно видно когда происходит упор в производительность ЦП или ГП.

При разрешении 1280x720 упор в видеокарту происходит даже когда Ryzen 7 2700X работал на частоте ядер 1.8 ГГц, и даже при частоте ядер всего 900 МГц производительность снизилась незначительно в среде Linux, чего не сказать про Windows.

В разрешении 800x600 уже нужна более высокая частота ЦП для загрузки такой видеокарты как GTX 1070, но только если использовать Windows, в среде Linux хватает тех же 1.8 ГГц чтобы GTX 1070 стала узким местом при разрешении 800x600.

А в разрешении 640x360 однозначно виден отрыв в пользу Linux, хотя уже при частоте ядер 3.6 ГГц была достигнута практически максимальная производительность, XFR Boost разгоняющий ядра примерно до 4.2 ГГц немного выиграл конечно очков сверху, но совсем незначительно.

Стоит заметить, все эти результаты собраны без использования MSAA 16x сглаживания, а ведь оно добавляет нагрузку на видеокарту, со сглаживанием моя GTX 1070 даже в 640x360 способна набрать всего 8196 ЧимбаПоинтов, для аналогичного результата даже в среде Windows достаточно чтобы процессор работал на частоте всего 1.8 - 2.0 ГГц, тут и Linux не поможет, ибо явный упор в видеокарту:

Так что да, я вроде старался достаточно простой тест сделать для начала, но в итоге GTX 1070 с ним едва справилась...

Ну что, нужно бы вывести в графики и вторую таблицу. К сожалению у меня нет результатов с RX 6600 и i5-6500 при разрешении 800x600, но это не меняет суть, RX 6600 быстрее чем GTX 1070, а RTX 4080 значительно быстрее чем RX 6600, правда RTX 4080 требует разрешение минимум 1920x1080 чтобы процессор i7-12700 не становился явно узким местом.

Само собой RTX 4080 и R7 2700X будут не лучшей связкой, ведь даже при разрешении 1920x1080 видеокарта RTX 4080 способна набрать чуть больше 23 тысяч очков, когда R7 2700X даже в среде Linux с GTX 1070 при разрешении 640x360 едва дотягивает у меня до 22 тысяч очков.

Да, может показаться что i7-12700 не так уж и сильно оторвался от R7 2700X в плане производительности при разрешении 640x360, но я не знаю какую производительность покажет этот процессор от Intel в среде Linux, думаю там будут результаты гораздо интереснее 30 тысяч очков при низком разрешении когда именно ЦП ограничивает результат...

-

--

---

Заключение

Дистрибутивы Linux действительно показывают недосягаемо высокую производительность когда бутылочным горлышком выступает процессор, и это факт.

И казалось бы, раз Linux дистрибутивы настолько хороши, то почему все продолжают делать игры именно для Windows? Правильно, всё дело в ущербности дистрибутивов и софта для Linux, они просто непригодны для нормального использования обычными пользователями, а ведь такой потенциал...

Я уже неоднократно писал почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Windows, например:

Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows

Но некоторые фанатики Linux предпочитают нагадить и убежать вместо того, чтобы взять и сделать хоть что-то для своих любимых линуксов, чтобы они были не столь отвратительны в использовании и люди не плевались от этих линуксов при каждом непонятном косяке на ровном месте.

Кстати, очень интересно что же теперь скажут некоторые фанатики Linux, по совместительству софисты когда выяснилось, что мой "говнокод" работает гораздо быстрее именно под линуксами, выходит линуксы предпочитают такое? Или это святые линуксы так хороши, что предпочитают работать с моим "говнокодом"?

Почему софистом назвал комментатора? Всё просто, комментатор выше ведёт себя как софист подстраивая реальность под желаемое... Не следует путать тёплое с мягким, когда я говорю что "Open Source" кривой, обычно я это не из пальца высасываю:

Ах да, я назвал комментатора ещё и фанатиком Linux, ну тут без комментариев...

Возможно со временем дистрибутивы Linux смогут стать пригодными для нормального использования и заменят Windows, если конечно разработчики дистрибутивов и софта перестанут топить пользователей в болоте зависимостей заставляя плясать с бубном вокруг костра по любому поводу и без...

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59219

Я же смог сделать бенчмарк который можно легко распространять и запускать как в Windows, так и в Linux дистрибутивах разнообразных. Бенчмарк, который не зависит от противных репозиториев и может быть скопирован на другой ПК хоть дискетами, значит и другие разработчики могут осилить адекватный в плане запуска и распространения софт, было бы желание.

Буду ли я развивать свой бенчмарк? Конечно буду при любой возможности, теперь мне не нужно насиловать репозитории когда задумаю провести сравнительное тестирование используя дистрибутивы Linux, мне достаточно просто запустить исполняемый файл бенчмарка чтобы всё работало, даже если дистрибутив был только что установлен на ПК без доступа к интернету.

А ещё я судя по всему забыл оставить ссылку на ChimbaBench: ( https://github.com/Shedou/ChimbaBench ).

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Свет будущего!

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia тест ryzen windows linux разгон chimbal benchmark shedou
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
8
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
125
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
11
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
30
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
19

Интересные материалы

Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
24 мая 2023 125

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
68
Минобороны России сообщили об отражении крупномасштабного наступления ВСУ
84
Почему кандидат в президенты США заявляет о необходимости принуждения Украины к «серьезным уступкам»
7
В составе ДРГ атаковавшей Белгородскую область были бойцы из Польши
27
Директор «Уралвагонзавода» Потапов заявил, что колесная артустановка «Мальва» прошла все испытания
13
Власти США убеждены, что Северная Корея до половины своих валютных доходов получает от кибератак
5
Массовое отравление одним и тем же алкогольным напитком произошло в разных регионах РФ
7
В ходе 8-часового боя в Запорожье ВСУ потеряли 250 бойцов, 16 танков и 21 БМП
32
Пригожин напомнил украинской стороне о долге за военнопленных с Бахмута
3
Минобороны РФ сообщило об отражении крупномасштабного наступления ВСУ в ДНР
2
МО Украины опубликовало ролик намекающий на контрнаступление с подписью "Планы любят тишину"
5
Пригожин подтвердил занятие ВСУ части Бахмута - садоводческого товарищества Чернобылец
2
Поступают сведения о разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области — видео
16
Китайские производители чипов смогут безбедно жить, выпуская 28-нм продукцию
4
Японский игровой гигант Nintendo уходит из России
4
Украинские военные бросили броневики MaxxPro, соответствующие кадры попали в сеть [Видео]
10
Минобороны России показало кадры уничтожения техники ВСУ в ходе наступления
7
Кадыров: 70тыс чеченских военнослужащих готовы защитить Белгородскую область и уничтожить агрессоров
17
Показана плата самой быстрой видеокарты на рынке: ASUS RTX 4090 ROG Matrix
2
Видео поражения бронетехники ВСУ вертолётами ВКС РФ при отражении наступления попало в интернет
9

Популярные статьи

Валютный гамбит БРИКС уничтожит гегемонию доллара - Bloomberg
18
30 махов: В Китае построили аэродинамическую трубу для разработки и испытаний гиперзвукового оружия
2
Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
103
Китай обогнал США в гонке по созданию самого мощного в мире взрывчатого вещества
5
ChatGPT ускорил процесс рендера Blender 3d в несколько раз
15
Андервольтинг видеокарт GeForce RTX 3000 может вызывать падение производительности
39
Редкие спортивные автомобили Renault
6
Итоги гоночного уик-энда 3-4 июня
1
Военный корабль КНР едва не протаранил эсминец ВМС США в Южно-Китайском море — видео
2
Видеоигры - пустая ли это трата времени - профессор Эрик Херст провел исследование
17

Сейчас обсуждают

Aaa
01:37
а мне он нравится - веселый, бодрый чувак, хотя ему за 60 это раз и хотя он из когорты этих дедов тупых, всех этих шойг - два, сам не стал таким тупым дедом ни разу. Завидую
Похоже, за уничтожение танка Leopard в Минобороны РФ выдали попадание по комбайну
troglodit
01:35
серьёзно? а что делали комбайны в начале июня? на линии боевого столкновения? во время атаки ВСУ? чего там пшеница уже поспела? урожайный нынче год. в Рамштайне решили что Ф-16 давать не будут будут ...
МО РФ опубликовало момент поражения немецкого танка Leopard [Видео]
TeXtremeT
01:31
Выглядит полезно. Лайкну 5
ChatGPT ускорил процесс рендера Blender 3d в несколько раз
TeXtremeT
01:29
Неликвид от заглота ч.1
5 народных процессоров AMD и Intel для любителей компьютерных игр и экономных геймеров
TeXtremeT
01:29
Я же тебя в бан отправил. Как ты выбрался, животное...
5 народных процессоров AMD и Intel для любителей компьютерных игр и экономных геймеров
Михаил Barash Андреев
01:27
Пригожин чел крайне стрёмный, и непонятно, чего добивающийся. Что до "воюет лучше минобр" - пока что отвоевался только на крайне небольшом участке фронта, в то время как МО прям сейчас отражает контрн...
Похоже, за уничтожение танка Leopard в Минобороны РФ выдали попадание по комбайну
Aaa
01:25
А можно и "Гадюкинский Мост" снять
Похоже, за уничтожение танка Leopard в Минобороны РФ выдали попадание по комбайну
Aaa
01:24
пригожин вроде норм чел - воюет лучше минобр + троллит весело
Похоже, за уничтожение танка Leopard в Минобороны РФ выдали попадание по комбайну
Bisaimon
01:20
DLSS 3 не дорисовает кадр и мылит картинку. Поэтому Зеленые часто именно с РТ и ДЛСС сравнивают. РТ бесполезна)
Цены и характеристики видеокарт GeForce RTX 40 SUPER обнародованы инсайдером
Kutuz
01:16
А, насчет этого, я думал что тут очевидно, что вопросы чисто риторические. Проще говоря, за*бало, что куча людей на этой теме просто бездарно паразитирует, переливая бессмысленную воду из пустого в по...
Похоже, за уничтожение танка Leopard в Минобороны РФ выдали попадание по комбайну
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем