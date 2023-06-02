Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Первая пригодная для тестов версия ChimbaBench 2.0 и сравнительный тест GTX 1070 / RX 6600

Наконец вышло большое обновление для ChimbaBench и проведены первые сравнительные тесты.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

В прошлой части я остановился на моменте когда случайно решил проблему изменения размера окна при использовании Godot Engine:

Продолжаю работу над проектом ChimbaBench, и как забытая строчка кода решила большую проблему

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Сейчас пришло время преобразовать костыль в рабочее решение, да, в том же Unity Engine достаточно одной максимально логичной и простой строчки кода для изменения разрешения, причем эта строчка отлично документирована в мануалах, но сейчас я работаю не с Unity, а с Godot Engine, потому сначала использую недокументированный метод set_windows_size, а после использую недокументированный метод set_windows_fullscreen:

реклама

Причем важно заметить, есть несколько видов "fullscreen".

Есть полноценный полноэкранный режим (эксклюзивный), это тот режим при котором работали абсолютно все игры в среде Windows вплоть до XP, и есть полноэкранный оконный режим, это уже ущербный полноэкранный режим по своей сути, ибо работает под слоем композитора рабочего стола со всеми вытекающими последствиями для задержек вывода изображения.

Следующие два видео наглядно продемонстрируют почему композитор рабочего стола это плохо:

реклама

Впрочем, Godot Engine похоже не умеет в полноценный полноэкранный режим, а значит нет смысла плясать вокруг этого нюанса, хотя это досадно.

Ладно, сначала нужно решить проблему с масштабированием окон, ибо это действительно проблема которую нужно решать хоть как-то:

Так гораздо лучше, теперь окно сообщений масштабировано, осталось другие части интерфейса сделать масштабируемыми:

реклама

Довольно кустарное решение, но рабочее, а значит всё отлично что бы не говорили на этот код. В конце концов никто же не кричит на разработчиков софта с закрытым исходным кодом, что там в коде всё неправильно? Никто не кричит, ибо код закрыт и неизвестно какими костылями внутри всё реализовано, я тоже мог бы закрыть всё и показывать только результат работы, но тогда будет непонятно как я всё сделал, вдруг вирусы заложу в закрытый исходный код...

В процессе было прикручено диалоговое окно чтобы пользователь мог выбрать любой шрифт какой пожелает, правда этот функционал пока имеет весьма мало смысла:

Само собой скармливать нужно файлы шрифта, чтобы у пользователя случайно ничего не поломалось я поставил условие проверяющее расширение файла, таким образом ничего не произойдет при попытке загрузить любой файл как шрифт.

Да, это легко обойти просто переименовав расширение скармливаемого файла, но это уже проблемы пользователя, если он усердно хочет себе поломать что-нибудь - грех ему мешать:

Раздел с настройками теперь более-менее неплохо выглядит, правда некоторые кнопки вышли за пределы окна подгоняясь под размер шрифта, но эту проблему я пожалуй оставлю на потом, сейчас есть более важные задачи.

Как можно заметить, всё лишнее было убрано, справа вверху осталось лишь две кнопки, одна для выбора шрифта, а вторая для сохранения текущих настроек:

Далее нужно сохранение и автоматическую загрузку настроек реализовать, и у меня это получилось, а заодно исправил косяк с неправильным положением кнопки после смены шрифта, адаптивный интерфейс стал еще более адаптивным, и это отлично:

Вот так и выглядит на текущий момент файл конфигурации, не густо, ну и ладно:

В виде кода это выглядит примерно так:

Точно... Совсем забыл... Нужно же прикрутить костыль для смены разрешения... Один момент.

Хотя ладно, это был не совсем "один момент", в процессе был выявлен недостаток, стандартное выпадающее меню от Godot Engine ведёт себя как типичный Open Source, то есть криво... Выпадающее меню никак не масштабируется в зависимости от разрешения, не то чтобы это было проблемой с 2560x1440 монитором, но с 4к мониторами и выше могут быть проблемы, мой интерфейс масштабируется, а всплывающее меню нет...

В любом случае проблему с размером всплывающего меню я пока оставлю как есть, сейчас нужно сделать чтобы оно работало хоть как-то, и вот здесь мне пришлось немного схитрить.

Так как я не могу просто взять и вставить массив Vector2 в ассоциативный или даже обычный массив, то естественно я не могу обратиться к массиву и взять нужное значение. Почему мне вообще это нужно делать? Как минимум потому что всплывающее меню возвращает номер выбранного пункта в формате int.

Таким образом я имею ответ от "кнопки" в виде числа, и в зависимости от числа мне нужно задать конкретное разрешение, можно было бы через гирлянду if-else реализовать, но мне показался этот метод не очень интересным, потому я всё же засунул Vector2 в массив, просто значения записал ассоциировав их с числами по возрастанию.

Мне очень не хотелось писать отдельную функцию что сожрёт строку из массива и преобразует в значения для Vector2, потому я сделал именно так как сделал, в итоге просто получаю номер выбора от "кнопки", выбираю из массива значение ассоциированное с номером, и собственно всё:

А после я так подумал, ведь у каждого элемента есть ID который я могу присваивать как хочу, только вот этот ID нужно ещё достать из "кнопки":

В принципе достать ID элемента не сложно, но это только увеличивает размер кода, практической пользы на данный момент нет. Я не могу в качестве ID задать 640 и ассоциировать его с 480 в массиве, ведь есть такие размеры как 2560x1440 и 2560x1080, начинаются они с одного и того же числа, а значит я не смогу их ассоциировать простыми методами ради сокращения размера массива...

Ладно, всё равно уже намесил всякого в коде, так что сделаю получение элемента массива по ID элемента из списка, хуже уже точно не будет, а потом что-нибудь придумаю.

Может быть неправильно, всё ужасно и вообще демоны в адских котлах захлебнулись! Ну и ладно, оно работает и это главное, тем более могу себе позволить ибо я не программист, мне безразлична красота кода. Всё равно никто за меня код не напишет, разве только в комментарии набегут хейтеры, чтобы нагадить и убежать даже не подтерев попу.

Ладно, далее прикручиваю галочку для переключения полноэкранного режима, при активном полноэкранном режиме блокирую настройку разрешения экрана, движок всё равно не может в полноценный полноэкранный режим чтобы от этой кнопки был смысл когда окно растянуто под композитором:

Правда выглядит эта галочка ну вообще никак...

Далее прикрутил сохранение и загрузку настроек, причём добавил автоматическое центрирование окна при изменении размера, хотя как показала практика, работает центрирование адекватно только в среде Windows, ибо в дистрибутивах Linux оно работает через место которым справляют нужду ввиду нехороших особенностей самих дистрибутивов:

Хм, что же дальше... Точно, привести в порядок окно About, по идее здесь должно быть описание программы, ну в общем тут должно было быть описание, но пока сойдёт и так...

Ладно, нужно бы проверить в Linux дистрибутиве работу сохранения настроек и интерфейса в целом:

В целом всё отлично работает, только после возвращения из тестовой сцены параметры в разделе настроек приходят в значения "по умолчанию", но это дело поправимое всего одной строчкой кода.

А ещё я заметил один неприятный момент, можно установить любое разрешение в настройках и оно будет задано, и если разрешение больше чем размер экрана, то окно выйдет за пределы экрана... Пришлось добавить проверку на выбор пользователя.

Далее нужно поработать над интерфейсом тестовой сцены:

И прикрутить сам бенчмарк собственно, можно конечно и просто смотреть на FPS в правом верхнем углу, но почему бы не ввести "ЧимбаПоинты"? Откуда взялись "ЧимбаПоинты" (ChimbaPoints, CPs)? Просто так получилось, даже не спрашивайте...

В плане кода процесс тестирования выглядит следующим образом: Пользователь нажал кнопку, 2 секунды ожидания, и только после этого запуск главного таймера с открытием условия в функции _process(delta), после того как главный таймер отработает (60 секунд) происходит подсчёт результатов и остановка процесса:

Точно, совсем позабыл, нужно ещё вывести название процессора и количество потоков, ведь не всегда результат может быть лимитирован именно видеокартой, особенно при тестировании простой сцены при наличии производительной видеокарты. В общем добавил дополнительную информацию:

Да и мрачную сцену надо бы сделать более весёлой на вид:

На этом пока всё, для версии 2.0 хватит.

-

--

---

Результаты тестирования

Прежде всего укажу ссылку на репозиторий с бенчмарком: ( https://github.com/Shedou/ChimbaBench ).

А теперь можно и перейти к тестированию, тут ничего сложного, просто выставить нужные настройки, перейти в тестовую сцену, нажать кнопку Start Benchmark и ждать результаты.

Первые результаты собраны на ПК с процессором i5-6500 и видеокартой Radeon RX 6600, операционная система Vanilla OS:

Теперь пора и мне собрать результаты, буквально 5-6 минут и результаты собраны в среде Windows 10:

Далее результаты собранные в среде Windows 7:

И в XUbuntu 22.04.1 с нормальным драйвером от NVIDIA (525.60.11):

Пора перейти к сводке результатов:

Для полноты картины были сделаны тесты в разрешении 640x360 без сглаживания, правда у человека с RX 6600 уже поменялась операционная система, была Vanilla OS, а теперь Fedora, потому отдельным графиком покажу дополнительные результаты:

На этот раз специально выбрано минимальное разрешение без сглаживания, чтобы наверняка узким местом стал именно процессор а не видеокарта, и это сработало, в разрешении 640x360 процессоры действительно стали узким местом.

А ещё узким местом стала Windows 10, дистрибутивы Linux показали гораздо более высокую производительность при разрешении 360p:

Было бы интересно посмотреть на производительность i5-6500 и RX 6600 в среде Windows, но у человека с этим "железом" только Linux установлен, а у меня есть только мой компактный ПК в самодельном корпусе с R7 2700X и GTX 1070, так что увы.

-

--

Заключение

Вот я и завершил ChimbaBench v2.0, первую пригодную для сравнительного тестирования версию, теперь осталось только исправлять недостатки и вносить новый функционал.

Теперь любой линуксоид может легко запустить мой бенчмарк и помериться ЧимбаПоинтами с другими людьми, ну или средним FPS достигнутым за время тестирования если религия не позволяет использовать ЧимбаПоинты:

На этом наконец завершу статью...

P.S. Открою очевидный "секрет", на самом деле это дистрибутивы Linux не дружат с пользователями, и да, я не программист, тем не менее я осилил разработку своего бенчмарка, чтобы дистрибутивы Linux были не столь ущербны на портативный софт коими являются по факту, а некоторые тем временем могут осилить только гадости в комментариях судя по всему.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

тест игры linux chimbal разработка производительность benchmark shedou github open source
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
5
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
125
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
12
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
29
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
31
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
19

Интересные материалы

Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
24 мая 2023 125

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
121
Археологи обнаружили петроглифы возрастом 2700 лет с изображениями кораблей и людей
4
Рогозин призвал отключить GPS в России: Пусть учат матчасть и карты
20
63 смартфона Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 в мае 2023 года
4
Вучич: Сербия не российская губерния, но и не американская колония
3
Войска России нанесли авиаудар по 1-й бригаде спецназначения Украины
2
В Белом доме заявили, что контрнаступление ВСУ начнётся летом
9
Протестированная в играх RX 7600 не оставила шансов RTX 3050
31
Французский отставной военнослужащий объяснил бесполезность САУ CAESAR в Украине
3
Основная часть подразделений ЧВК "Вагнер" вышла из Бахмута
+
В Сети появились фотографии повреждений штаба ГУР МО Украины после российского ракетного удара
1
Fractal Design представила Mini-ITX корпуса Terra с вставкой из орехового дерева
+
Пригожин призвал дать старт компании всеобщей мобилизации в России
15
Резников: Нам не нужны российские земли, мы хотим хорошие отношения с Россией
7
Xiaomi выпустила Redmi Note 12T Pro с чипсетом Dimensity 8200 Ultra
+
ВС РФ в результате атаки потопили средний десантный корабль ВМФ Украины "Юрий Олефиренко"
40
Подоляк заявил, что Россия не имеет отношения к Европе, а Украина и Беларусь — имеют
7
5 самых лучших видеокарт NVIDIA и AMD на все случаи жизни – оптимальные решения для 4К, 2К и 1080р
6
Украинские спец. службы будут расследовать подозрение Зеленского в совершении гос. измены
11
США осудили атаку украинских дронов на Москву
2

Популярные статьи

Почему советские МиГ-29 лучше приспособлены для сдерживания ВКС РФ на Украине, чем американские F-16
6
Почему Киев требует американские ракеты ATACMS вместо британских Storm Shadow
6
10 полезных лайфхаков для Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
6
Китайский J-16 "копируя" действия российского Су-27 в Черном море прогнал самолёт разведки ВВС США
4
Как выросла стоимость ПК-гейминга
74
Warhammer 40.000: Boltgun - это вам не "колда" - краткое тестирование в игре
5
9 проверенных способов борьбы с перегревом игрового компьютера и ноутбука в жару
23
В ближайшее время США заменят все свои средства противовоздушной и противоракетной обороны
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
5
War Thunder: корпорации тоже могут использовать бот-сети для накруток
6

Сейчас обсуждают

Виктор Бояринцев
00:46
Совесть эта шушера потеряла с такими ценниками👍
Производители флеш-памяти продолжают терять выручку из-за низких цен на чипы
Опричник
00:41
По мотивам "Беспрецедентно выросших зарплат"...
Медведев заявил о фантастическом масштабе производства военной продукции в России
scroooge
00:27
Чай, говядину, специи, электронику. А ещё у них есть смешные дешевые машинки городские
Россия не знает, что делать с миллиардами долларов в рупиях, «застрявших» на индийских счетах
llucul
00:24
Пфффф..... Индийская фармацевтика , у нас половина лекарств из Индии. Поэтому покупайте лекарства и проблем не будет.
Россия не знает, что делать с миллиардами долларов в рупиях, «застрявших» на индийских счетах
CTyDeHT
00:18
Когда Голландцы успели сагриться?
Нидерланды готовы выкупить у Швейцарии порядка 100 танков Leopard 1 и передать их Украине
LastAtlant
00:15
А они честно когда-либо честно в нем участвовали? Или же в одностороннем порядке приезжали на обьекты в РФ но к себе пускать не хотели. Какая потеря ужас ужас...
США не будут передавать России информацию о расположении стратегических вооружений ДСНВ
scroooge
00:13
эти машины ржавый металлолом
Нидерланды готовы выкупить у Швейцарии порядка 100 танков Leopard 1 и передать их Украине
super619
00:13
Потому что Германия со времён Меркель играет в свои ворота. Атомную энергетику уничтожили, мигрантов завезли.
Западные журналисты удивлены тем, что Москва тратит «всего лишь 3% ВВП» на СВО
scroooge
00:10
Посмотри, у нас одинаковые родинки
Россия не знает, что делать с миллиардами долларов в рупиях, «застрявших» на индийских счетах
scroooge
00:09
Просто купите Индию на эти деньги
Россия не знает, что делать с миллиардами долларов в рупиях, «застрявших» на индийских счетах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем