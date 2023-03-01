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Пытаясь перенести разработку приложений в среду Linux я столкнулся с массой проблем типичных для дистрибутивов Linux, в итоге разработка так и осталась под операционной системой Windows, просто потому что Windows не утопает в болоте зависимостей и позволяет всё разложить по полочкам.

Конечно линуксоиды сразу же подорвались и брызгая слюной начали искать всевозможные оправдания мракобесию, что происходит в дистрибутивах Linux.

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И вот один комментатор заикнулся про Android, и что его вообще нельзя сравнивать с Linux Desktop, хотя линуксоиды очень любят вспоминать Android когда речь заходит о популярности операционных систем... Но суть не в этом.

Комментатор сказал "По теме статьи: попробуйте на Андроиде что-нибудь разрабатывать...", тем самым прямо намекая что у меня ничего не выйдет.

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Ладно, беру линуксоидную версию Android x86_64 версии 7.1, и у меня среда разработки не хочет работать, понятное дело, OpenGL то ущербный в этой линуксоидной версии Android.

В Android 6.0.1 x86 уже поинтереснее, но калькулятор собранный под ARMv8 не запустился, после я пробовал и версию калькулятора ARMv7 запускать, но даже она не запустилась, хотя должна была, но самое главное запустилась среда разработки Godot, хотя открыть проект мне не удалось, ущербный драйвер OpenGL судя по всему не позволяет.

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На этом я закончил пляски с Android x86 в виртуальной машине, слишком уж криво работает эта поделка.

Вполне возможно если установить Android x86 на ПК или ноутбук то проблемы с драйвером OpenGL пропадут, и раньше я устанавливал Android x86 на ноутбук, но для начала пусть разработчики этого "ведра" сделают адекватный встроенный проводник, чтобы в некоторых версиях не приходилось через "загрузки" устанавливать приложения подсунутые физической флешкой...

Ну и с ориентацией экрана тоже нужно поработать, да и "шторка" весьма ущербно работает с мышью, не знаю как с этими проблемами в самых последних версиях Android x86, но эти проблемы однозначно требуют исправлений.

К сожалению VirtualBox не умеет изменять ориентацию экрана виртуальной машины, но это уже косяк VirtualBox...

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Но у меня есть лайфхак в стиле линуксоидов:

Пожалуй хватит подкармливать линуксоидов тем, как у меня ничего не получилось с разработкой в среде Android.

Разработка на смартфоне (Android)

Вернёмся к комментарию, и подойдем серьёзнее к сути, Android действительно имеет совсем другой подход к ПО, благодаря чему собственно и живёт по сей день, а не сидит ниже плинтуса в конвульсиях как дистрибутивы Linux (Desktop).

И сколько бы линуксоиды не пытались натянуть свои дистрибутивы Linux на смартфоны (Ubuntu Touch, UBports), у них ничего не выйдет, ибо дистрибутивы Linux утопают в болоте зависимостей, в тотальной зависимости от интернета, а чужой труд нещадно уничтожают бесконечными несовместимыми обновлениями не только ОС, но и софта.

Знаете ли, я не представляю себе такую ситуацию, чтобы пользователи обрадовались ущербным дистрибутивам Linux на своих смартфонах, ущербным дистрибутивам, которые даже установить приложение из автономного DEB пакета не способны без геморроя на голову пользователя...

Какой здравомыслящий человек променяет удобный и действительно автономный APK/xAPK на мракобесный DEB и ему подобные недоразумения? А ведь это один из множества нюансов...

Казалось бы, Android на основе Linux, но по факту это уже совершенно другая ОС, гораздо более адекватная и дружелюбная к пользователю, и я рад что некоторые линуксоиды уже начинают признавать этот факт, что Android и Linux дистрибутивы разные вещи, и популярность Android не заслуга Linux.

Так вот, Android создан в первую очередь как ОС для мобильных устройств, но линуксоидам рано расслаблять "булки", ведь если дистрибутивы Linux (Desktop) будут дальше непригодными для нормального использования, Android легко и просто может заместить всё линуксоидное мракобесие собой.

С виртуальными машинами и Android x86 у меня ничего не вышло, но у меня есть смартфон на полноценном Android, и в отличие от кривых линуксоидных портов, полноценный Android уже работает как надо.

Пара кликов и мой проект открыт, никакого волшебства и плясок над бубном.

Очень жаль что я не взял с собой USB разветвитель или беспроводную клавиатуру, так бы вполне мог подключить не только мышь, но и клавиатуру к смартфону, а это уже позволило бы и над кодом работать.

Как бы иронично не звучало, но чтобы собрать APK файл, мне нужен Android SDK внутри Android, думаю при желании это можно реализовать.

В общем пробую компилировать свой калькулятор для Windows, конечно же у меня не будет работать rcedit без wine, потому ради исключения скомпилирую без значка приложения.

А вот при компиляции версии для Linux дистрибутивов вылезла ошибка, но так или иначе файл собрался даже под Linux.

Скомпилировать под Android без Android SDK конечно же не выйдет, но суть была не в сборке приложения под все платформы, а в том, чтобы показать, что и в среде Android возможно вести разработку.

Хотя я могу без проблем запускать своё приложение прямо из Godot, даже в среде Android, так что да, я могу не только статьи писать со смартфона, но и разрабатывать приложения, а чего добились вы, линуксоиды? Ну кроме того, чтобы обвинять пользователей за любую проблему ущербных дистрибутивов Linux...

В общем, линуксоиды, не расслабляйте свои "булки", наконец научитесь признавать реальность и факты, и может быть у дистрибутивов Linux будет будущее... А иначе Android вас сожрёт, еще будете вспоминать мои слова, главное чтобы поздно не было.

Пожалуй пришло время проверить работоспособность файлов собранных на смартфоне, и не пугайтесь, пакет ресурсов у приложения всегда одинаков под любые платформы, разница только в исполняемом файле.

Чтобы обновить мой калькулятор, достаточно просто скачать новый pck файл весом в 1-2 МБ, я это специально объясняю особо "одаренным", которые в ужасе от размера исполняемого файла моего калькулятора, и что он якобы станет очень жирным в процессе разработки.

Проверяю в Windows, все отлично, кроме значка исполняемого файла, увы, но rcedit не запустить в дистрибутивах Linux и Android без возни с Wine...

Дальше Linux, я не стал запускать разом все дистрибутивы, хватит и одного для проверки, конечно же выдаю права на запуск приложения, всяко лучше возни с ущербными репозиториями и недоразвитыми DEB пакетами.

И вот калькулятор работает даже в Linux дистрибутивах, вроде и были ошибки при сборке, но по факту работает, а ведь собран калькулятор был в среде Android, это я напоминаю линуксоидам, они весьма забывчивы на неугодные факты.

И да, среду разработки можно настроить даже не трогая DPI в настройках Android, просто ПО здоровых людей, а не линуксоидов.

Вот я и попробовал разрабатывать на Android, вполне неплохо и гораздо перспективнее ущербных дистрибутивов Linux, ибо Android гораздо более надёжен и стабилен, и не падает от любого чиха в болоте зависимостей, ибо такого болота особо нет в Android.

А ещё в Android есть APK/xAPK, до которых всяким DEB пакетам пердеть и пердеть как до луны, хотя APK далеко не идеал если сравнить с установочными пакетами под Windows, но все же многократно лучше линуксоидных поделок для ПК и ноутбуков.

Однажды линуксоиды поймут, какую глупость они творили, десятилетиями утопая в болоте зависимостей и отказываясь прийти к единому стандарту исполняемых/установочных файлов, при этом особо неадекватные особи бесконечно обвиняют пользователя во всех проблемах...

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А теперь перейдем к доске "почёта"

Ради забавы я решил создать доску "почёта", ведь мои статьи собрали некоторое количество линуксоидов в комментариях, тем более так можно посмотреть на типичные фразы линуксоидов которыми они думают что оправдывают непригодные для нормального использования дистрибутивы Linux.

Конечно я не буду вносить "простыни" всяких "неандертальцев" в подборку, всё же доска "почёта" создавалась не для уличения комментаторов в словоблудии, они и без меня порой забывают что писали ранее, и начинают противоречить самим себе... А степень софизма некоторых достигает такого уровня, что нужно делать подробный разбор отдельных комментариев подтягивая "по зависимостям" и другие...

И да, сразу предупрежу читателей, "плюсы" и "минусы" довольно просто накрутить, чем и пользуются линуксоиды (да и прочие мои хейтеры), так что не удивляйтесь когда комментарии по делу утопают в минусах, а противоречивые высказывания при этом имеют много зеленых плюсов:

Ну что, приступим, может быть даже у линуксоидов разума прибавиться когда увидят себя, и себе подобных со стороны.

Мне больше интересно до каких глубин могут дойти линуксоиды.

Можно подробнее про отклонения? Хотя не стоит, а то вдруг там что-то серьёзное, я же спать не смогу если узнаю!

Вам интересно? Вы и протыкайте монитор, меня зачем втягивать.

А куда репозитории уехали? Где теперь искать их? А как гуглить если браузер "устарел" и ключи больше недействительны, дальше гугла не выпускают ведь...

Пользователю нужно устраивать возню с группами, чтобы ОС могла относительно нормально работать? А зачем вообще существует такая операционная система?

Когда там починят "кошмар Qt"? Ты вот пукнул в комментариях, а пользователи страдают...

Он думает я его минусую, хотя у него накручены плюсы, забавно.

Я бы предложил "ты первый", но пожалуй не стану этого делать...

А я и меняю дистрибутивы как перчатки, правда это утомляет, постоянно переустанавливать Linux, потому я держу Linux в виртуальных машинах, когда дистрибутив умирает в виртуальной машине это не так больно как когда умирает будучи установленный на ПК...

Ну а тут без комментариев.

Не очень уважаемый, а вы окончили хоть какую-нибудь школу?

И правда, скопировать среду разработки одним кликом, чтобы её развернуть на другом ПК это очень неудобно, гораздо удобнее устроить неистовые пляски с бубном над линуксом и получить массу зависимостей которые не сдвинуть с места...

Некоторые очень настойчивы, и буквально в каждой статье про линуксы оставляют свой "след".

Свой среди чужих, или чужой среди своих?

На этом я понял, нет смысла каждый комментарий в отдельности показывать, потому собрал оставшуюся часть в несколько изображений, так даже лучше выглядят труды линуксоидов, жаль что они тратят свои силы и время на шаблонные комментарии, а ведь могли взять и поработать хотя бы над одной из тысяч проблем дистрибутивов Linux.

Я же вот разрабатываю приложение работающее практически в любом исправном дистрибутиве Linux, и оно не требует от пользователя особых навыков для запуска/распространения, неужели линуксоиды хуже меня и не способны на подобное? Тогда как называть линуксоидов? Боюсь не существует настолько унизительного слова, чтобы назвать линуксоидов с учетом того, кем они меня выставляют...

Конечно я не собирал комментарии линуксоидов в которых очень много писанины, как правило, они не сильно отличаются по фактическому содержанию от выше показанных комментариев, так что на этом закончу.

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Заключение

Вот и подошла статья к концу, как показала практика, разрабатывать приложения и игры можно даже на смартфоне, я же смог, и это работает, хотя если верить линуксоидам... Им верить точно не следует...

И то что я смог продолжить работу над проектом в среде Android OS, весьма нехороший звоночек для линуксоидов, ведь какой смысл в помойке из ущербных и нестабильных дистрибутивов Linux, которые падают от любого чиха и требуют бесконечных плясок над терминалом при работе, когда есть Android способный сделать все то же самое, но без выноса мозга пользователю.

Линуксоиды, вы "булки" то не расслабляйте, будет печально если Android внезапно вынесет всю помойку дистрибутивов Linux на свалку истории, тогда обычным пользователям точно не будет выбора, Windows от корпорации или Android от корпорации, Windows уже завернула в порабощение, кто знает куда завернет Android...

Хотя если смотреть объективно, Windows хоть и завернула явно "не туда", но она продолжает оставаться лучшей ОС для ПК и ноутбуков, и с этим глупо спорить.

Причем той самой свободы в Windows пока явно больше чем в Linux дистрибутивах, и это факт, даже взять банальный выбор драйвера для видеокарты, пользователь может любой выбрать и установить если вдруг текущая версия его не устраивает по каким-то причинам.

Причем пользователь может установочный файл драйвера взять с собой куда угодно и как угодно, и легко установить на любой ПК без доступа к интернету, если это конечно Windows, а не Linux...

Тем временем в Linux нет даже базового драйвера VGA, на случай если "встроенный" драйвер начнет дурить заливая весь экран артефактами с какой-нибудь Radeon HD4330, нет, Linux дистрибутив не сбросит драйвер на "стандартный VGA" как сделала бы Windows в случае проблем драйвера, Linux дистрибутив будет насиловать пользователя упорно рисуя артефакты вместо рабочего стола...

Можно сколько угодно говорить что Linux дистрибутивы отлично подходят и для разработчиков, и для обычных пользователей, конечно, подходят, если ничего не делать, или если разработчик/пользователь занят специфической работой для которой Windows не подходит, например собирать кривые DEB пакеты...

Хотя тут я конечно утрирую немного, ведь есть и задачи которые действительно лучше в среде Linux выполнять, но опять же, большинству на эти задачи пофиг, большинству важен функционал и удобство использования этого функционала, что доказывает статистика операционных систем (Desktop).

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.