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Прежде всего расскажу почему главное изображение статьи без оформления, а причина проста, у меня нет доступа к шаблону с оформлением, он есть на накопителе в ПК, но ПК сложен в коробку от ноутбука, его несложно достать и подключить к любому монитору, но раз уж взялся писать статью со смартфона, то писать буду без помощи ПК.

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Отмечу интерфейс адаптированный под мобильный вид браузером Yandex, в целом все работает, хотя и с косяками, теги порой сложно заполнить, а при вызове клавиатуры браузер смещает поле для ввода под интерфейс редактора статьи, но в целом ничего критичного.

Для обработки изображений был использован XnConvert, ничего хорошего не могу сказать про большинство софта под Android, в том числе и про XnConvert зараженный "внутри игровыми" покупками...

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

В любом случае я сделал что нужно было, но нужно будет поискать более адекватный софт для обработки изображений (изменение размера, конвертация с настройкой формата), который не будет принуждать пользователя к покупкам функционала.

Если говорить о том, что облегчило бы написание статьи, то это более высокий DPI как у планшетов и зафиксированная клавиатура на экране, просто чтобы она не ломала фокус постоянно появляясь и скрываясь...

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В общем написание статьи на смартфоне весьма рутинная задача, особенно загрузка изображений в статью, так что начну небольшой обзор на тв тюнер от MSI.

Модель тюнера MSI TV anywhere Pro, данный тюнер меня выручил во время проверки 16-битной приставки Sega, но в остальном я не знаю какая от него может быть польза на текущий день.

Аналоговый блок полностью изолирован от внешних электромагнитных наводок, в целом обычная практика.

Теперь перейдем к микросхемам, на плате я нашел радио модуль TEA5767, главный контроллер SAA7134HL, вероятно микросхема с прошивкой ATMLH748, но это не точно, далее 4-х канальный мультиплексор HEF4052BT, непонятная KS007, несколько кварцевых резонаторов и аналогово цифровой преобразователь TDA9801T внутри аналогового блока.

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Горсть электролитических конденсаторов в идеальном состоянии, хотя я не делал замеры ESR тестером, так что характеристики не знаю, но оно работает и это главное.

На этом пожалуй все, со смартфона вполне возможно написать статью, но это довольно сложное занятие, Android явно не подходит для такой работы, ибо большинство приложений по принципу вымогательства денег работают всячески ограничивая и без того скудные возможности пользователя.

Я определенно недоволен возможностями смартфона для написания статей, тем не менее статью написать удалось, но вот стоит ли оно того уже другой вопрос...

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Если цель такой работы это заработать на ПК, то лучше сходить несколько надгробий заполировать, явно будет проще заработать на ПК.

Полноценный графический редактор Krita конечно же сильно помог бы в работе над статьями, если бы не одна проблема, это интерфейс неадекватно масштабируемый на экране смартфона, даже увеличенный DPI не спасает ситуацию, нужно еще сильнее повышать параметр плотности пикселей на экране, чтобы интерфейс Krita нормальный вид имел, но тогда за пределами редактора все будет слишком мелкое.

И да, я не использовал внешнюю клавиатуру и мышь, вся работа была проделана только с помощью сенсора смартфона, а сам смартфон Xiaomi MI 8, технически у него есть все для полноценной работы над статьями, 6 ГБ оперативной памяти, довольно быстрые 8 ядер, разрешение экрана больше чем FullHD, не каждый старый ПК имеет такие ресурсы, если бы еще нормальную операционную систему на это железо...