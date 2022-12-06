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Обзор боксов для хранения всякой мелочи - по просьбам комментаторов

На этот раз я решил удовлетворить настойчивую просьбу одного из комментаторов, сделать обзор на боксы для хранения всякой мелочи.
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На этот раз я решил удовлетворить настойчивую просьбу одного из комментаторов, сделать обзор на боксы для хранения всякой мелочи.

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Хотя у меня есть гораздо более сложные и полезные темы для написания статей, например про очередные проблемы Linux, чтобы адекватная часть "линуксоидов" знала в какую сторону развивать Linux системы чтобы этими системами было комфортно пользоваться, а не через пень колоду и танцы над терминалом...

Но почему бы и не написать простенькую статью про боксы для хранения вещей? Мне не сложно, хотя вероятно вылезут очередные вечно недовольные комментаторы и все загадят.

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Особенно если учесть как неадекватные хейтеры (или боты) вполне нормальные ответы в минус загоняют, абсолютно без причин на это, ну или это так сильно припекло неадекватную часть фанатов Linux, после того как я наглядно показал некоторые реальные проблемы Linux систем... И теперь они специально минусуют лично меня (пытаются бедолаги в кибербуллинг) есть в этом смысл или нет, забавно это все.

Хотя про комментаторов я уже написал статью отдельную: Как комментаторы могут вводить в заблуждение, и почему не бывает "сигнальных" GND линий у видеокарт.

Прибавилось ли адекватности у неадекватной части комментаторов после этого? Конечно же нет, софизм и перевирание приправленное оскорблениями в сторону автора статьи никуда не исчезли, при этом явно прослеживалась накрутка плюсов у комментаторов, что перевирали и гадили под статьей.

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К чему я это? Все просто, я уже давно послал подальше комментаторов не способных ни на что кроме софизма, перевирания фактов и оскорблений, и просто делаю полезный материал для всех, кто еще не потерял рассудок пресмыкаясь в комментариях.

И когда комментатор называет авторов статей (включая меня) пациентами какой-то клиники, а другим комментарием назойливо просит обзор на какую-то вещь, очевидно что моё отношение к подобным комментаторам будет не очень положительным мягко говоря, и я вполне обоснованно могу проигнорировать такие "запросы", особенно учитывая сколько "левых" аккаунтов себе создают некоторые комментаторы.

Потому не обижайтесь если я игнорирую запросы от комментаторов с подозрительными "именами", и в особенности от комментаторов, которые ранее уже "испражнялись" под статьями авторов на ресурсе.

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Допустим есть сосед, который ходит к вам под забор справлять нужду вытирая свой зад листьями лопуха, а на следующий день он приходит к вам весь измазанный фекалиями и просит баночку соли/сахара "до зарплаты", при этом пытается выдавать себя за другого соседа, так и комментаторы порой ведут себя...

Пожалуй на этом вступление закончу, если кто "отсеялся" на вступлении, значит туда им и дорога, прямо под статью писать гневные комментарии какой автор глупый и что статья полный мусор :)

Ну а остальных приветствую, и желаю приятного времяпровождения.

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Способы хранения

Контейнеры для хранения всякой мелочи очень хорошая вещь, но у них есть и минусы...

Основной минус в том, что такие контейнеры нужно закупать сразу и много, особенно в FixPrice магазинах, ибо со временем они пропадают из продажи, и вместо них другие, несовместимые с теми что были куплены ранее...

Именно поэтому у меня три разных вида контейнеров, когда я приходил в магазин, чтобы докупить еще контейнеров, старого образца уже не было на полках магазина, но были другие, так и собралась "солянка" из контейнеров...

Но прежде чем я начну обзор контейнеров для мелочи всякой, расскажу про другие способы хранения вещей.

Некоторые вещи можно повесить на вешалки, это следует делать только если к вещам нужен постоянный быстрый доступ, например мультиметр, лампа переносная, термометр, маска чтобы во время уборки в запыленных помещениях меньше пыли вдыхать, и прочие вещи к которым необходим быстрый доступ.

Конечно на моей вешалке часть вещей можно сложить в коробки, ибо некоторые вещи уже не требуют быстрого доступа, но всему свое время.

Еще на стены можно повесить разный хлам в качестве декораций, например ЖК матрицы от ноутбуков нерабочие, да, их можно выбросить, но можно и на стену повесить как декорации, тем более одна из этих матриц вроде и рабочая, но и нерабочая, нет возможности полноценно проверить.

Короче в любой момент снял и выбросил если нужно.

Принтеру и сканеру следует отводить отдельную полку, особенно если в помещении крайне мало места, таким образом можно освободить стол от подобных устройств, чтобы на столе можно было разложить все вещи необходимые в конкретный момент рабочий.

Почему важно освобождать рабочий стол от подобных устройств? Просто потому что на столе постоянно будут валяться какие-то вещи необходимые во время работы над чем-либо... Пустой стол бывает только у людей которые ничего не делают, или профиль работы "стучать пальцами по клавиатуре".

Не в обиду работникам сферы IT, я и сам в какой-то мере сейчас "стучу пальцами по клавиатуре", правда я это делаю параллельно другим видам занятий, именно поэтому я стремлюсь оптимизировать свое рабочее место, чтобы я мог и "по клавиатуре стучать", и какую нибудь странную штуку собрать попутно...

Принтер и сканер занимающие место на рабочем столе однозначно плохое решение, ибо я их редко использую, так же плохо когда нужно доставать принтеры из "кладовки" чтобы распечатать или отсканировать что-то, потому им место на отдельной полке.

P.S. Упаковку от бумаги и прочий "хлам" на лазерном принтере не просто так лежит, это сделано специально чтобы пыль меньше попадала внутрь принтера через вентиляционные отверстия сверху, убрать это все с принтера не сложно когда нужно распечатать что-то.

Отдельно скажу про пищевые контейнеры, очень хорошая вещь для хранения всякой мелочи к которой не нужен максимально быстрый доступ, но и тут есть свои минусы.

Контейнеры следует выбирать на защелках, если случайно упадет такой контейнер то защелки не позволят ему раскрыться после падения и разбросать все детали собранные в контейнере.

Простые пищевые контейнеры без дополнительных замков при падении легко выбросят содержимое, и это явно будет не лучший день в жизни, особенно если несколько контейнеров упадет и содержимое будет перемешано...

Далее "поддон" из мясного магазина, в таких магазины закупают мясную продукцию порой, разделен на три ячейки, отличный вариант сбрасывать всякую мелочь чтобы потом часть выбросить в мусорку, а часть разложить по контейнерам.

Далее контейнеры у которых есть множество ячеек, в идеале каждая ячейка должна по отдельности открываться, но я применяю и такие, главное чтобы был надежный "замок" фиксирующий крышку, иначе при падении контейнера выйдет очень плохой день...

Конкретно в данном контейнере защелка хорошая, покупался в Светофоре.

А вот такое я крайне не советую собирать, с такими контейнерами нужно крайне осторожно работать, их очень легко опрокинуть во время работы, а защелка толком не держит крышку, и все содержимое легко улетает по всей комнате, одного раза мне хватило чтобы такие контейнеры отложить в сторонку...

Да, я все еще использую их, но со временем все же избавляюсь от них, отдавая предпочтение более надежным контейнерам.

И снова пищевые контейнеры, подойдут складывать всякие хозяйственные вещи, не очень удобны для постоянного использования, и надежность хранения сомнительная, больше пригодны для долговременного хранения, нежели для постоянного использования.

Другое дело кейсы, вполне удобный вариант для хранения, всегда есть быстрый и удобный доступ к кейсам, легко взять с собой, инструменты всегда на своих местах, но кейсы есть не для всего, и да, за кейсом гравера стоит еще кейс с набором отверток.

В общем кейсы это хорошо, но не всегда если нужно иметь постоянный быстрый доступ к каждому инструменту из кейса.

Дальше коробки, коробки хороши, если комбинировать их с пищевыми контейнерами, для длительного хранения вещей отличный вариант с возможностью доступа к конкретным вещам из коробки.

Таким образом коробку можно перенести куда угодно, поставить одну коробку на другую, и иметь при этом доступ к вещам внутри, и контейнеры никуда не потеряют свое содержимое.

Но у неопытных людей может быть соблазн сбрасывать все в коробку "абы как", категорически не следует так делать, это не только риск повредить вещи сбрасывая как в "мусорку" все подряд, но и невозможно будет потом найти конкретную деталь в набитой под завязку коробке.

На этом хватит.

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Боксы для хранения мелочи

Прежде чем приступать к боксам, покажу несколько фото при освещении в диапазоне ближнего ультрафиолета, как можно заметить у боксов разный состав пластика, хотя при обычном освещении они все выглядят полупрозрачными.

Теперь габариты боксов, я не буду приводить конкретные размеры, ибо разные боксы имеют разные размеры, нужно выбирать сугубо "на месте" в магазине, что подходит под конкретные нужды.

Начну с больших боксов, можно хранить и мелочи вроде винтиков, главное не ронять боксы, иначе все полетит через щели между каретками.

Механизмов фиксации тоже нет.

А уронить боксы можно очень даже легко, каретки часто застревают в корпусе и нужно прилагать усилия, чтобы открыть или закрыть, в общем это не надежное хранилище для вещей.

Нужно прикручивать к стене корпус чтобы можно было говорить про надежность.

Самые приятные это маленькие боксы, каретки без труда можно выдвинуть и достать, в общем повезло найти удачную конструкцию.

Единственное, что я дорабатывал, это ручки кареток, их приклеил чтобы не опускались после использования, каретки крайне неудобно доставать когда ручки "спрятаны".

У средних боксов нет проблем с удобством ручек, они правильно реализованы и их легко взять пальцами, они не прижаты к корпусу каретки как в маленьких боксах.

Проблемы с застреванием кареток присутствуют, как и у больших боксов, это неприятно, но жить с этим можно.

Решением проблемы может быть расположение самых часто используемых ячеек в самом низу стойки, чтобы вытягивая ячейку не опрокидывать весь бокс, просто физика.

НЕ ПОВТОРЯТЬ! Хранить аккумуляторы таким образом крайне не советую, в моём случае аккумуляторы разряжены и некоторые нужно утилизировать, но это крайне опасно если хранить ЗАРЯЖЕННЫЕ аккумуляторы! Заряженные аккумуляторы могут хранить достаточно энергии, чтобы спровоцировать пожар от любого случайного замыкания, в том числе внутри аккумулятора!

Так что хранение аккумуляторов хоть и возможно в пластиковых боксах, но делать это следует крайне осторожно осознавая риски!

И не следует выбрасывать аккумуляторы в обычные мусорки, особенно в заряженном виде, так легко можно спровоцировать пожар за счет запасенной энергии в аккумуляторе, если и выбрасываете аккумуляторы и батарейки в мусорки (нет специализированных мусорок под аккумуляторы), то хотя бы полностью разряжайте "в ноль" выбрасываемый аккумулятор, так будет меньше вероятность что аккумулятор станет причиной пожара.

Хотя литий в составе аккумуляторов все равно будет опасен когда корпус сгниет и вода вступит в реакцию с литием, но изношенный аккумулятор полностью разряженный обычно не представляет особой угрозы при таких условиях, и пожар скорее всего не произойдет на свалке по этой причине, но это не факт.

А еще у меня была лишняя крышка от больших боксов, её приклеил к средним боксам и использую для быстрого доступа к разной мелочи.

Я не прикручиваю боксы к стенам только по одной причине, их время от времени отодвигаю, чтобы провести уборку стола и полки, если их прикрутить то убирать пыль не выйдет, нужна отдельная полка специально бод контейнеры такого вида, и тогда можно будет прикрутить все к стене.

Но если далеко так заходить, то следует посмотреть в сторону более практичных решений, здесь и "колхозить" не нужно, чтобы прикрутить к стене на саморезы, все предусмотрено в конструкции.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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