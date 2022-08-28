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На днях я заказал SSD Apacer AS340X, но потом вспомнил что мне нужно было заказать два SSD...

Заказал на этот раз Apacer AS350X 512GB AP512GAS350XR-1:

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Упаковка в виде блистера, дешево и надежно:

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Внешний вид, как всегда, приятный, для первоначальной проверки использую китайский USB 3.0 бокс.

AS340X при работе в USB 3.0 боксе выдавал более высокие скорости чем текущий AS350X.

Но при подключении к SATA скорости поднялись до нормального уровня.

Из начинки контроллер SM2258G, две NAND микросхемы SKhynix H25BFT8D5M2R, учитывая объем и количество микросхем высока вероятность, что на этот раз попался экземпляр с QLC NAND, но это не точно.

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На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.