Очень краткий обзор SSD Apacer AS350X 512GB AP512GAS350XR-1
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На днях я заказал SSD Apacer AS340X, но потом вспомнил что мне нужно было заказать два SSD...
Заказал на этот раз Apacer AS350X 512GB AP512GAS350XR-1:
Упаковка в виде блистера, дешево и надежно:
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Внешний вид, как всегда, приятный, для первоначальной проверки использую китайский USB 3.0 бокс.
AS340X при работе в USB 3.0 боксе выдавал более высокие скорости чем текущий AS350X.
Но при подключении к SATA скорости поднялись до нормального уровня.
Из начинки контроллер SM2258G, две NAND микросхемы SKhynix H25BFT8D5M2R, учитывая объем и количество микросхем высока вероятность, что на этот раз попался экземпляр с QLC NAND, но это не точно.
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На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.
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