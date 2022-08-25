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Краткий обзор бюджетного SSD Apacer AS340X 480GB AP480GAS340XC-1

Краткий обзор на бюджетный SSD от Apacer объемом 480GB, очередной успешный заказ в магазине Wildberries.
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Краткий обзор на бюджетный SSD от Apacer объемом 480GB, очередной успешный заказ в магазине Wildberries.

SSD Apacer AS340X 480GB AP480GAS340XC-1 имеет ёмкость 480 ГБ, в магазине Wildberries заявлен тип памяти 3D NAND с ресурсом 280 TBW, но в интернете можно найти информацию, что в данном SSD должна быть 3D TLC NAND, именно это стало решающим фактором при выборе накопителя.

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Ссылка на товар: ( www.wildberries.by/catalog/116603002/detail.aspx )

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На официальном сайте не указано какой именно тип памяти установлен в линейке AS340X:

Накопитель в блистере, Wildberries доставили товар как всегда без повреждений, это к слову уже 24 вещь заказанная мною в вышеупомянутом магазине.

Блистер конечно не лучшая упаковка в плане удобства распаковки, но любой адекватный человек умеющий использовать ножницы легко сможет решить задачу распаковки накопителя.

Заводская пломба на месте, а вот контакты без следов подключения уже плохой знак, это говорит о том, что накопитель не тестировали на заводе после сборки, либо тестировали настолько аккуратно что не осталось никаких следов...

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Пожалуй пришло время проверить SSD, для этого буду использовать USB 3.0 бокс купленный на AliExpress.

Проблем не обнаружено.

К сожалению в Linux системах нет такой вещи как "Диспетчер устройств", потому подключив накопитель к SATA мне пришлось перезагружать ПК чтобы Linux Mint смог распознать SSD, неужели так сложно заимствовать хорошие и практичные вещи у Windows если нет таковых в Linux, я не понимаю...

Тем не менее AP480GAS340XC-1 выдал скорость чтения на уровне 507 MB/s, и 468 MB/s на запись.

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С разборкой особых проблем не возникло, правда снять пломбу не выйдет без повреждений, это хороший знак для обычного потребителя.

Да, я потерял гарантию разобрав SSD, но что это будет за обзор без разборки? В конце концов никто не "заносит" мне на обзоры вещи, так что у меня нет никаких ограничений и условий, и это хорошо.

Из начинки 4 микросхемы NAND (H25BFT8B3BLR - 8A1BBLR-1E), SPI флешка P25D40SH (4 Mbit), контроллер Realtek RM1135 (L621TP3 GL30AA).

Подробной информации я не нашел на используемые компоненты, но сделано вполне качественно (не считая двух светодиодов криво припаянных), даже текстолит с черной маской хотя его все равно никто не увидит при обычном использовании.

Подробная информация доступная в среде Linux:

В целом неплохой SSD накопитель, изготовлен качественно, да и выглядит приятно, он явно будет полезен для экспериментов, все же долговременно хранить данные я не рискну на современных SSD.

Учитывая наличие четырёх микросхем памяти можно предположить что тут действительно установлена 3D TLC NAND, главное чтобы не "одноразовая" QLC... Индикаторы к слову исправны и показывают наличие питания/активности, жаль их можно увидеть только разобрав SSD.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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