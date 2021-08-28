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О серьёзной проблеме игры Crossout, которая возможно была создана преднамеренно

Ранее я уже играл в Crossout, но это было через Steam, потом забросил, и вот снова попытался начать играть, но в итоге я нашёл синие экраны провоцируемые игрой и бесполезную "Службу Поддержки Gaijin".
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Предисловие

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Ранее я уже играл в Crossout, вполне успешно и без проблем, но через DRM платформу Steam, через некоторое время я забросил игру на несколько лет, и недавно решил вернуться.

Вернулся я в игру уже через без DRM прослойки в лице Steam, решил я это сделать потому что никнейм из Steam перевелся криво в игру из-за русских символов в составе ника, вроде "отечественная" игра...

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В общем использовал я свой старый аккаунт Gaijin и вернулся в игру с нормальным никнеймом, некоторое время поиграл, даже успел купить "Боевой Пропуск" за 599 рублей (российских) чтобы быстрее развиться, я ведь даже и подумать не мог что разработчики игры за время моего отсутствия подложили "сюрприз" в саму игру.

Проблема

Думаю следующие скриншоты и видео более чем наглядно демонстрируют что из себя представляет Crossout в среде Windows 7 после того как Microsoft прекратили поддержку данной ОС.

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Момент когда происходит BSOD, находится на 14:15.

Я менял системную плату, вдруг я наконец обнаружил "гигаглюки" от Gigabyte, менял видеокарту GTX1070 на R9 290, вдруг косяк драйвера nVidia очередной, мучил свой ПК тестами AIDA64/Memtest86/Testmem5/Linx, никаких проблем, полностью сбрасывал разгон ОЗУ чтобы наверняка исключить вероятность сбоя ОЗУ, тоже ничего...

В данном случае система работает в стоке, увеличение объёма работы никак не влияет на стабильность, все без проблем проходит только времени намного больше требует.

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Я даже отключал SMT и технологию boost у процессора, вдруг игре не понравилось 16 потоков или что-то с процессором случилось пока использовался в стоке все время (Ryzen 7 2700x)...

Запускал систему в "чистом режиме", отключал все "лишние" службы и процессы, как я только не извращался, в том числе с параметрами запуска игры в лаунчере.

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По рекомендациям "Службы Поддержки Gaijin" даже делал тест утилитой HDDScan, мол бэд-сектора тоже приводят к синему экрану.

SMART накопителей:

Операционная система и игра установлены на NVMe SSD Samsung 970 PRO 512 GB.

Потом еще зачем-то делал очистку стека протокола TCP/IP, так сказали сделать в "Службе Поддержки Gaijin"...

В итоге все тщетно, игра как провоцировала синий экран так и продолжала провоцировать, абсолютно никаких изменений после всего что было проделано.

Попытка общения со "Службой Поддержки Gaijin"

Изначально я пытался требовать возврат вложенных средств по причине того что игра функционирует с серьезными проблемами не позволяющими играть, а деньги тем временем были уплачены за временное событие (боевой пропуск).

Закономерно я получил отказ прикрытый правилами Gaijin'ов, никакие попытки не сработали уговорить чтобы они забрали "боевой пропуск" с вещами и хотя бы перевели в постоянную игровую валюту.

В итоге начались попытки решить проблему, правда все время "Служба Поддержки Gaijin" старалась сводить к тому что проблема именно у меня но ни в коем случае не в игре.

Они пытались перевести русло в проблемы моего ПК, в проблемы разгона, в проблемы операционной системы и софта...

Каждый раз когда предоставлял логи и отчеты они не находили никаких проблем, но все равно продолжали упрямо твердить что виновато все что угодно кроме игры.

Каждый раз когда они оказывались в "тупике" и обязаны были уже наконец признать проблему своей игры, они просто ссылались на Microsoft, мол, идите к ним разбирайтесь, подразумевая что игра без задоринки работает.

Причем не забываем что официальная поддержка Windows 7 уже закончена давно, и Gaijin это знают, но несмотря на это постоянно твердят чтобы я установил обновления которые уже установлены и шел компостировать мозги службе поддержки Microsoft.

А в конце и вовсе выдали что я один единственный с проблемой синего экрана и никогда ни у кого такой проблемы не бывало...

Ложь "Службы Поддержки Gaijin"

Несмотря на все мои попытки донести наличие проблемы в игре до службы поддержки все свелось к тому, что проблема якобы с моим ПК, и сказали что только я один единственный обратился с проблемой синего экрана...

И да, все попытки других людей поднимать проблему на форумах игры заканчивались тем, что администрация Gaijin просто следует своей классической "мантре" и закрывают темы спустя некоторое время.

Итог

Очевидно что донатить в игры от Gaijin огромнейшая глупость, по сути я подкормил Gaijin, а они меня просто завуалированно посылают подальше когда я не могу играть по вине самих же Gaijin.

Каждый раз у Gaijin виновато что угодно кроме их самих, максимум что они способны это водить за нос "инструкциями" и перекладывать вину за свои ошибки на других.

Особенно забавные вещи вгоняющие в испанский стыд можно заметить если посмотреть инструкции Gaijin когда случаются проблемы с сетевым соединением:

Объясняю что значат эти два пункта:

4) Отправляют на 2ip проверять открыт ли порт, а после требуют открывать порты если они закрыты.

- Чтобы порт был открыт необходим как минимум "сервер" который данный порт занимает и прослушивает, игра таким "сервером" не является, я уже не говорю про настройки маршрутизации в роутере.

- "Служба Поддержки Gaijin" явно не в курсе что большинство интернет пользователей находятся за NAT серверами с "серыми" IP-адресами, с "серым" адресом при всем желании невозможно открыть порты чтобы они были доступны из вне, например через проверку 2ip.

5) Данным пунктом Gaijin требуют убрать коммутаторы / роутеры и подключить ПК напрямую к интернету...

- Довольно интересно было бы посмотреть как человек будет напрямую подключать оптоволоконный кабель в RJ45 гнездо на системной плате без роутера, или как человек будет ловить беспроводную LTE связь без роутера предназначенного для этой задачи, я уже не говорю про старый ADSL (сочувствую тем, кто до сих пор использует ADSL и нет других вариантов доступа к интернету)...

Это коротко про уровень квалификации людей из Gaijin что составляли инструкцию, и это только одна из инструкций которыми "кормят" при возникновении проблем, не удивлюсь если и в других инструкциях творится неведомое...

Раньше я и в War Thunder немного играл, и в Crossout играл, и моё отношение к Gaijin было лояльное, пока не столкнулся с реальной проблемой и "Службой Поддержки", самое забавное в том, что раньше я спокойно играл используя ту же Windows 7 SP1, и никаких проблем не возникало с синими экранами даже играя иногда по 4-5 часов подряд...

А сейчас я не могу даже час поиграть без синего экрана, что провоцирует игра.

Учитывая следующие факты можно заподозрить Gaijin в некоторых отношениях с Microsoft, и предположить что Gaijin преднамеренно ввели "костыль" в игру который время от времени провоцирует синий экран если игра запущена в операционной системе Windows 7:

1) "Служба Поддержки Gaijin" зная что Windows 7 официально не поддерживается Microsoft, упорно предлагают обратиться именно к ним.

2) "Служба Поддержки Gaijin" зная что Windows 7 официально не поддерживается Microsoft и обновления более не выпускаются, настоятельно рекомендуют установить "все обновления", их явно не заботит что среди "всех обновлений" есть, в том числе "баннеры" и утилиты под видом обновлений принуждающие к переходу на Windows 10...

3) "Служба Поддержки Gaijin" полностью проигнорировали тему запуска игры из под Linux дистрибьютивов.

4) Упорно настаивают что виноват пользователь и его ПК, но ни в коем случае не Gaijin выпустившие "кривой" продукт.

5) Постоянно твердят что никаких ограничений не установлено хотя это довольно странно учитывая что проблема в BSOD'ах которые провоцирует игра, а не в ограничениях.

Помимо попыток решить проблему с синими экранами что провоцирует игра Crossout, я пытался уговорить "Службу Поддержки Gaijin" чтобы перевели мой донат из временного события во что-то постоянное, но прикрываясь пунктами правил они просто стояли на своем чтобы ничего не делать.

И поиграть не могу и событие временное исчезает за мои же деньги, а Gaijin попросту плевать, деньги они забрали, а дальше уже все равно даже если игра у человека создает критические проблемы.

Забавно лишь то, что поддержка Windows 7 уже закончена со стороны Microsoft, и магическим образом только игра от Gaijin начала провоцировать синие экраны из всего что я знаю и использую, ни одна другая игра в которую я играл и играю никогда не провоцировала подобный синий экран, в том числе и приложения.

Даже Blender который на странице загрузки говорит что с Windows 7 не будет работать, прекрасно работает:

При всём этом в системных требованиях указана Windows 7 с которой игра время от времени провоцирует синие экраны, в том числе и процессор AMD Ryzen если вдруг вину кто-то попытается переложить на ЦП.

Сейчас вот сижу в полном стоке на системной плате от Asus и видеокартой R9 290 вместо GTX 1070 и мне уже даже лень возвращать все обратно после приключений с Crossout.

Я до последнего надеялся что Gaijin хотя бы попытаются решить проблему в своей игре, даже делали видимость что заинтересованы в решении проблемы, но на деле они не желают даже признавать что в игре есть серьезная проблема.

Буквально до последнего я откладывал данную статью в надежде что решение проблемы будет найдено.

Верхом наглости была ложь что я единственный кто обращался с проблемой, и это несмотря на то, что проблему поднимали даже за пределами форума игры Crossout...

Кто-то скажет чтобы я перешел на Windows 10 и якобы забыл о проблемах, но: 

Менять ОС на Win10/11 нельзя, мне нужен доступ к ПК 24/7 без задержек с принудительным центром обновлений Microsoft и без вероятности проблем от самих обновлений, которые временами наблюдаю на ноутбуке с лицензионной Windows 10.

На этом все, благодарю за внимание.

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microsoft windows игра windows 7 gaijin entertainment crossout проблема bsod gaijin синий экран crossout
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