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Предисловие

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Как-то начал я обзор двух процессоров с AliExpress, были это Phenom II x3 720 и Phenom II x4 830, но обзор так и не вышел в свет из-за сомнительной целесообразности и сложности подготовки материала, в итоге было решено сделать тестирование лишь одного процессора в играх.

Ссылки оставлю на оба процессора т.к. заказывал их одновременно, но статья будет лишь про старший Phenom II x4 830, доставка заняла всего две недели, а упаковка отличная.

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Магазин: ( https://aliexpress.ru/store/1850037 )

Phenom II x3 720: ( https://aliexpress.ru/item/4000147195881.html )

Phenom II x4 830: ( https://aliexpress.ru/item/4000796698551.html )

Характеристики и список игр

Система в разгоне, однако разгон не предельный, если не проходить всевозможные стресс тесты можно поднять частоту ЦП до уровня примерно ~3570 МГц (в моем случае, каждый экземпляр ЦП уникален в плане разгона).

Тестовая конфигурация Процессоры AMD Phenom II x4 830 (OC) - Core 3.32 GHz - NB 2370 Mhz Система охлаждения ЦП Модифицированный Titan TTC-NK34TZ/RF(BX) Системная плата ASRock N68C-GS4 FX Тип ОЗУ DDR3 - 8GB (4GB + 4GB) - (1580 MHz 9-10-10-22) Видеокарта Sapphire R9 290 Tri-X - 4GB 8+6-pin Блок питания Chieftec Proton BDF1000-C HDD IDE: Seagate ST3120814A - 120GB - 1 диск 2 поверхности - (система)

IDE: Samsung SP1203N - 120GB - 2 диска 3 поверхности

SATA: Toshiba DT01ACA100 - (игры)

Операционная система и ПО Операционная система Windows 7 SP1 x64 Подкачка и композитор Отключены Видеодрайвер Adrenalin 21.5.2 (WHQL) Мониторинг и сбор результатов MSI Afterburner

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Игры отбирались по принципу "у кого выше системные требования", и при этом я старался использовать игры DRM-Free, просто потому что эти DRM костыли только одни проблемы привносят в работу "защищенного" софта.

Ввиду отсутствия поддержки SSE4.2/AVX инструкций у процессора, игра Cyberpunk 2077 не смогла запустится, это вроде напоминает о том что процессор уже устарел, но в то же время есть полно игр которым не нужны AVX инструкции, именно из таких игр и будет состоять список.

В пределах данной статьи я решил не включать онлайн игры в тесты, это усложнит задачу, например, WoT от карты к карте разный уровень производительности демонстрирует, в таких играх все меняется во время игры и сложно повторить результат, зависимость от обновлений и т.п.

Список игр Наименование - API - год выхода Ссылка Lords of the Fallen - DX11 - 2014 www.gog.com The Witcher 3 Wild Hunt GOTY - DX11 - 2015 (2016) www.gog.com Rage 2 - Vulkan - 2019 bethesda.net Sekiro: Shadows Die Twice - DX11 - 2019

(не является DRM-Free) www.sekirothegame.com GreedFall - DX11 - 2019 www.gog.com Hellpoint - DX11 - 2020 www.gog.com Chronos: Before the Ashes - DX11 - 2020 www.gog.com Stronghold: Warlords - DX9 - 2021 www.gog.com

Хотя статья только про Phenom II x4 830, технические характеристики предоставлю так же и на Pnenom II x3 720, к слову "720" благополучно был разблокирован, но частотный потенциал в разгоне с активным четвертым ядром у него ниже чем у полноценного "830", однако разгон NB лучше у "720" (мне так повезло).

Технические характеристики процессоров . AMD Phenom II x3 720

Black Edition AMD Phenom II x4 830 Маркировка HDZ720WFK3DGI

CACZC AC 0906FPMW HDX830WFK4DGM

CACDC AC 1107BPM . Diffused in Germany, Made in Malaysia Техпроцесс 45nm, CMOS, Cu, DSL SOI, Low-K, Immersion Lithography Число транзисторов и площадь 758 million, 258 mm2 Ядро Heka (Deneb) Deneb Степпинг RB-C2 RB-C3 Количество ядер 3 (4) 4 TDP 95W Мин-Макс. CPU 4x - 31.5x (39.5x) 4x - 14x Мин-Макс. NB 4x - 31x 5x - 10x Частота ядер / NB 2800 MHz / 1600 MHz Кэш L1 128KB на ядро (64KB + 64KB), 2-way, 64-byte line Кэш L2 512KB на ядро (ECC, Full-Speed), 16-way, 64-byte line Кэш L3 6MB (ECC, NB-Speed), 48-way, 64-byte line Набор инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A. Аппаратная виртуализация Да

Nested Paging, Secure Virtual Machine, SVML, NRIPS, LBR. . AMD Phenom II x3 720

Black Edition AMD Phenom II x4 830

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Скриншоты с записи видео:

Параметры разгона:

Тестирование

Важное замечание, по возможности я буду собирать результаты когда игра запущена на "чистую", т.е. система загружена, кэши чисты и не знают ничего про игру, и в таких условиях я буду "играть" чтобы у игры не было никаких преимуществ по использованию кэшированных данных во время первых запусков игры.

Никаких поблажек со сбором результатов лишь на 2-3 проход когда игра имеет возможность все данные подготовить и спокойно использовать.

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Потому будут условия максимально приближенные к реальным без возможностей для игр на кэширование и повторное использование готовых данных, хотя это можно было бы оправдать "чистотой" тестирования, но в реальности так не работает, увы.

Т.к. Windows 7 разрешает отключать композитор рабочего стола, я имею возможность точно определить потребляемые играми объёмы видеопамяти, просто потому что операционная система с отключенным композитором потребляет всего 6 МБ видеопамяти на рабочий стол в разрешении 1440x900.

А еще благодаря отключенному композитору рабочего стола в Windows 7, я могу позволить себе делать тесты игр в оконном режиме без лишних задержек и потери производительности.

По поводу записи видео, к сожалению карта захвата записывает в 30 FPS и естественно не передает больше чем 30 FPS, но это не "летсплей", я отдал предпочтение качеству в 1920х1080 чтобы графики были читаемы после пережатия видео хостингом (в данном случае YouTube).

Lords of the Fallen - DX11 - 2014

У меня возникли некоторые сложности с прохождением первого же игрового босса, но играть в принципе комфортно, однако не стоит рассчитывать что без разгона системы выйдет что-то хорошее, с разгоном производительности хватает, а вот без разгона уже играть будет некомфортно на высоких настройках.

Еще с памятью могут возникнуть проблемы, учитывая что на операционную систему и фоновый софт (MSI Afterburner) уходит ~1150 МБ ОЗУ, а занято во время игры оказалось ~7300 МБ ОЗУ из 8190 МБ, путем нехитрых математических операций получаем что игра заняла порядка ~6150 МБ ОЗУ.

Технически игра рассчитывалась на 8 ГБ ОЗУ, разработчики предусмотрели что ОЗУ будет занята не только игрой, но и операционной системой, в принципе я не знаю насколько далеко можно пройти игру с 8 ГБ ОЗУ, но за 20 минут игры прибавка к занятому объёму памяти вышла всего на уровне ~110 МБ.

Системам с 4 ГБ ОЗУ в данной игре делать определенно нечего, без костыля (файла подкачки) наверняка даже не выйдет загрузить игру на системах с 4 ГБ...

А вот с объёмом занимаемой видеопамяти все гораздо проще, ~2900 МБ видеопамяти потребовалось игре при высоком качестве текстур, правда при максимальном качестве текстур игра предупреждает что видеокарты с объёмом памяти менее 6 ГБ не подходят, вероятно если я установлю максимальное качество текстур то 8 ГБ системной ОЗУ не хватит, просто драйвер заполнит мизерные остатки свободной памяти данными которые не влезут в видеокарту...

Первый результат был записан вместе с загрузочным экраном, потому такие низкие минимальный FPS, 1% и 0.1%.

Witcher 3 - DX11 - 2015-2016

Сначала пробежка с волосами nVidia HairWorks, после проход без "волос", и третий проход без "волос" с очисткой кэша.

Я скажу что играть можно, но возможно будет сложно без снижения настроек качества, хотя за пределами деревни процессор вполне способен загрузить на полную R9 290 в разрешении 720p, но в деревне (тем более в городе) наверняка будут проблемы с фризами из-за нехватки ядер для работы над загрузкой игровых ресурсов "на лету".

Общее потребление ОЗУ с активной nVidia HairWorks достигало ~6380 МБ, видеопамяти ~1230 МБ, без HairWorks вышло на уровне ~6280 МБ ОЗУ и ~1150 МБ видеопамяти.

Вероятно по мере прохождения игры занимаемые объёмы ОЗУ и видеопамяти могут значительно возрасти, но 8 ГБ ОЗУ снова становится нижней планкой для нормальной работы игры, не забываем что у меня ОС и софт мониторинга потребляет всего ~1.1 ГБ озу.

Вместе с Nvidia HairWorks ожидаемо получились худшие результаты, пометка FIRST означает что игра запущена "впервые" и нет готовых данных в кэшах которые можно было бы подтянуть.

Ради справедливости я решил найти сохранение в Новиграде и провести еще в этой локации тест процессора, т.к. я не проходил игру у меня нет своих сохранений, было взять сохранение из интернета.

Конечно нужное сохранение нашлось, но меня ждала проблема пустого тела (одна голова летала), вероятно это из-за того что игра у меня последней версии 1.32, а сохранение создано в предыдущей 1.31 версии игры.

Хотя я и не понял как решить эту проблему, но судя по всему она не влияет на производительность особо, так что продолжим так.

В этот раз я еще проверил заготовку средних настроек качества и фиксацию в 30 FPS, если снижение настроек качества кардинально ничего не поменяло в целом, то фиксацию в 30 FPS лучше не использовать, даже 35 FPS без фиксации гораздо приятнее на глаз...

В общем, не скажу что играть тяжело, но если это делать на ультра настройках то вероятность словить фризы будет выше, хотя я без проблем отжал у банды разбойников меч пока нашел кузнеца у которого можно купить броню (сохранение из интернета предоставило мне ведьмака без оружия и одежды).

Rage 2 - Vulkan - 2019

Изначально эта игра была под влиянием DRM, однако разработчики одумались и убрали DRM "костыли" из игры, в итоге я решил протестировать данную игру.

В игре видеокарта R9 290 практически никогда не была полностью нагружена разогнанным процессором Phenom II x4 830.

Если в Lords of the Fallen геймплей довольно медлительный и вполне комфортно играть с FPS от 35-40, то в случае Rage 2 играть сложнее когда FPS падает ниже 50, хотя процессор в основном держал более 50 FPS.

Вероятно снижение настроек качества решит большинство возможных проблем с производительностью в данной игре, но системы у которых менее 8 ГБ ОЗУ могут столкнутся со сложностями.

Общее потребление системной памяти достигало почти ~6800 МБ, но видеопамяти всего ~2470 МБ потребовалось игре.

Основные просадки FPS пришлись именно на открытие меню подсказок по мере прохождения начальной локации.

Sekiro: Shadows Die Twice - DX11 - 2019

С этой игрой возникли серьёзные проблемы, как минимум потому что игра выделяет более 8 ГБ ОЗУ, без костыля (файла подкачки) в Sekiro невозможно поиграть независимо от настроек качества имея в системе всего 8 ГБ ОЗУ, потому в качестве исключения для записи видео я включу костыль (подкачку).

Второй момент состоит в самой игре, к сожалению игра не является "DRM-Free", и на том же GOG.com её не приобрести, чтобы получить адекватные исполняемые файлы которые можно независимо запускать на любой системе без привязки к DRM платформам.

В итоге я вынужден использовать репаки и в зависимости от репака игра работает совершенно по-разному, даже несмотря на одну и ту же версию игры.

Один репак вовсе лагает постоянно с FPS ниже 30 и фризит характерно как при активном использовании файла подкачки, другой репак более адекватно работает, но фпс явно фиксируется то в 30, то в 60, хотя я не устанавливал ограничений.

Причем процессор можно сказать отдыхает всегда, что отлично видно на графиках загрузки ЦП, да и видеокарта тоже, снижение настроек качества игры ничего не меняет в плане производительности.

В общем я не стал записывать бенчмарк, просто нет смысла с такой неадекватной работой игры.

Если тот же ведьмак я купил на DRM-Free площадке GOG несмотря на то, что вообще не играю в него, то Sekiro я точно не стану покупать, по крайней мере пока она под влиянием "злокачественной опухоли" под названием DRM.

Что по поводу памяти, то на одном лишь главном меню игры в общем занято около ~7300 МБ памяти, а после загрузки локации и вовсе ~8800 МБ озу оказалось занято (часть в подкачке ибо ОЗУ всего 8 ГБ), и снижение настроек графики (в том числе с перезапуском игры) сильно не понижает объёмы занятой памяти.

GreedFall - DX11 - 2019

Я пытался пройти начальную локацию в игре, чтобы получить более реальные показания FPS при бенчмарке, но меня ждал "сюрприз" в виде нехватки ОЗУ, 8 ГБ ОЗУ явно оказалось недостаточно при максимальных настройках качества игры.

Если обратить внимание, то можно заметить что память видеокарты полностью заполнена (все 4 ГБ), из этого следует что драйвер попытался перенести "излишки" в системную ОЗУ которая и так на пределе была занята игрой, что собственно привело к нехватке.

В качестве решения данной проблемы можно снизить настройку качества текстур, чтобы по мере игры не происходило переполнение видеопамяти с последующим сбросом в системную память.

Если в самой начальной локации все вроде бы хорошо было, то в городе процессор испытывает серьезные трудности (гораздо серьезнее чем в ведьмаке), на максимальных настройках качества можно получить около 25 FPS в некоторых местах города, что довольно неприятно.

Снижение настроек ничего не решило кардинально, хотя FPS и стал выше 30, но все равно этот не тот прирост который можно было ожидать.

Еще я забыл сделать ручное сохранение, а игра потерла свое старое автоматическое сохранение...

Что по поводу ОЗУ, то вышло около ~6200 МБ на высоких настройках и ~4950 МБ на минимальных, что до видеопамяти то 4 ГБ видеопамяти недостаточно при максимальном качестве текстур, при высоком качестве вышло в районе ~2190 МБ, а при низких настройках ~1100 МБ.

Результаты конечно что на минимальных настройках, что на максимальных не впечатляют.

Hellpoint - DX11 - 2020

Однажды на DRM-Free платформе GOG.com была раздача данной игры, по системным требованиям игра подходила под мои критерии отбора потому и попала сюда.

В игре был обнаружен забавный баг с настройкой разрешения экрана, но в остальном без проблем, процессор справился с игрой более чем хорошо, не знаю как по мере прохождения игры целиком, но в начале играть более чем комфортно, и появление некоторого количества NPC не создало процессору проблем.

Объёмы занятой ОЗУ достигли ~5200 МБ, а видеопамяти ~2460 МБ.

Chronos: Before the Ashes - DX11 - 2020

Игра основана на UnrealEngine 4, отчетливо заметна динамическая загрузка ресурсов во время игры, что иногда может создавать фризы.

Я надеялся что пройду начало и будет что-то сложное для процессора, но для меня данная игра немного непонятна, я просто "застрял" в прохождении.

Хотя я и не прошел далеко в игре, но процессор уверенно выдержал 128 FPS в основном, вероятно это жесткое ограничение самой игры т.к. видно по графику загрузки ЦП, что свободные ресурсы еще есть.

Объем занятой ОЗУ со временем достиг ~5200 МБ, и ~2320 МБ видеопамяти, видеокарты с 2 ГБ видеопамяти могут потребовать снижения настроек графики по мере игры, иначе все что не влезет в видеопамять, пойдет в системную ОЗУ, а это может спровоцировать проблемы с производительностью.

Stronghold: Warlords - DX9 - 2021

Довольно странно видеть игру использующую DirectX 9c в 2021 году, но таковы реалии, вероятно по причине такого устаревшего API игра выдает незначительные фризы временами видимых причин.

Еще есть проблема, я не могу отключить вертикальную синхронизацию в настройках игры, вероятно где-то в конфигах это можно сделать вручную, но очевидно что процессор вытягивает игру, правда остается открытым вопрос производительности если локация будет очень застроенной.

Судя по нагрузке на процессор в моей песочнице, можно предположить что будут проблемы если локация будет сильно заполнена строениями и юнитами.

Вероятно снижение настроек благоприятно скажется на FPS при сильной заполненности игровой локации, но очевидно поиграть выйдет в эту игру со старым процессором.

Общее потребление памяти в районе 3720 МБ, и игра активно очищает "мусор" из памяти, учитывая это все можно предположить что на системах с 4 ГБ ОЗУ не будет никаких проблем с данной игрой, естественно если на фоне ничего "лишнего" не запущено вроде браузера.

В плане видеопамяти потребление в районе 800 МБ, по сути видеокарты с 1 ГБ видеопамяти не будут испытывать проблем с нехваткой объёма, если только на фоне не запущен браузер с активным аппаратным ускорением и композитор рабочего стола, тогда видеокарте потребуется минимум 1.5 ГБ памяти на борту.

Пример влияния файла подкачки на работу игры

Из книги "Ассемблер на примерах (Рудольф Марек)"



Напоследок я продемонстрирую недостатки костыля под названием "файл подкачки".

Времена острого дефицита ОЗУ давно прошли, но к сожалению данный костыль все еще активно используют ибо он изначально всегда включен в операционных системах Windows, и типичный пользователь о нем даже не знает толком.

Фактом неосведомленности пользователей активно пользуются продавцы сборок, экономят на объёме ОЗУ в ущерб общей скорости отклика системы и производительности, а иногда некоторые горе мастера даже могут своровать ОЗУ из системы при "обслуживании" (хотя лично таких не встречал), все равно ведь подкачка "компенсирует" и пользователь сможет дальше использовать ПК.

Но так ли подкачка нужна на самом деле во времена, когда на один модуль памяти приходится 32 ГБ объёма? Конечно, тестовая система имеет всего 8 ГБ, но даже этого достаточно, чтобы продемонстрировать разницу.

А разницу я буду демонстрировать в игре Rage 2, просто потому что эта игра неплохо оптимизирована.

В качестве фоновой "нагрузки" изначально я планировал использовать обычный браузер, но браузер может сам по себе создавать нагрузку на ЦП и влиять на результаты, потому я нашел более элегантный способ заполнить объем ОЗУ, это ImDisk RamDisk.

В отличие от браузера, виртуальный диск в ОЗУ просто займет некоторый объем и всё на этом, ресурсы ЦП кушать он особо не просит, а значит исключена вероятность появления проблем из-за "посторонней" нагрузки.

Я даже дам фору в пользу подкачки, и расположу её на отдельном SATA HDD у которого скорости чтения могут достигать 200 МБ/с (вместо системного IDE).

Вот и записал видео, несмотря на хорошую оптимизацию игры, файл подкачки создал неприятности и они отразились даже на показаниях во время записи бенчмарка.

Ладно результаты слегка хуже со включенной подкачкой когда физической ОЗУ достаточно на весь используемый объём, можно списать на "погрешность", но ситуация изменилась когда объём реально занятой памяти (Use на графиках) превысил объём физической памяти, помимо очередного снижения среднего, минимального и максимального FPS, дно пробили 1% и 0.1% FPS.

А на графике фреймтайма начали пробивать характерные "пики".

При этом обращаю внимание, объём "занятой" памяти (Wrk у меня в мониторинге) показания которой все кому не лень предпочитают использовать (сколько памяти нужно играм в 20хх году и т.п.) не превышает даже 7900 МБ при наличии в доступе ~8190 МБ физической памяти.

Но объём реально занятой памяти на самом деле превысил 10 000 МБ, и это многие желают игнорировать, в диспетчере задач она названа как "выделенная память", а в мониторинге у меня просто "Use".

Люди привыкли к графику "занятой" памяти в диспетчере задач, что Microsoft десятилетиями навязывал выставляя его на самое видное место, но он не всегда отражает реальные объёмы потребления памяти софтом, и как правило показывает меньше чем занято.

Еще можно приметить как Google "играет понятиями" с памятью, Chrome конечно пишет сколько реально выделено памяти под конкретный процесс, но когда все жаловались на потребление памяти браузером, Google поигрались с выделением памяти и рабочий набор сделали больше общего выделенного объёма памяти.

Такой ход создает иллюзию что памяти использовано меньше чем раньше и все казалось бы довольны, только вот реально меньше потреблять памяти браузер от этого не стал, просто показали людям то что желали увидеть.

Но случай Google Chrome скорее исключение из правил, ибо как правило рабочий набор не превышает общий используемый объем памяти, что легко заметить даже в играх которые были протестированы.

Результаты

Без проблем на системах с 4 GB ОЗУ заработает только 1 игра из 8, причем есть вероятность что в процессе потребуется больше 4 ГБ.

На операционную систему и софт для мониторинга используется около 1.1 ГБ ОЗУ, если их отнять от 3.6 ГБ то выходит что только сама игра Stronghold потребляет около 2.5 ГБ ОЗУ без учета ОС.

В плане видеокарты двум играм потребовалось более 4 ГБ видеопамяти, причем 4 игры явно рассчитаны на 3 ГБ видеопамяти, и 2 игры смогут обойтись 2 ГБ видеопамяти на максимальных настройках текстур.

Напоминаю, если локальной памяти на видеокарте недостаточно, все "излишки" летят в системную ОЗУ с последствиями для производительности...

А еще не стоит забывать что в моем случае отключен композитор рабочего стола и для игр доступна вся видеопамять за исключением 6 МБ которые нужны Windows 7 для отрисовки рабочего стола, по этой же причине нет разницы между полноэкранным и оконным режимом работы для игр в плане задержек и производительности.

Далее представлен средний, минимальный и максимальный FPS, Sekiro в данном сравнении нет благодаря "кривой" работе вероятно из-за DRM.

Для Stronghold результаты я внес в графики несмотря на невозможность отключить вертикальную синхронизацию из настроек игры, подробнее в разделе игры.

Rage 2 проходился в активной начальной стадии игры, внутриигровое подсказки отчасти повлияли на результаты, подробнее в разделе игры.

GreedFall - несмотря на FPS выше 30, в реальности играть проблематично на любых настройках графики, подробнее в разделе игры.

Итоги

Что можно сказать, процессор не все протестированные игры вытянул, чтобы сказать что можно поиграть без каких-либо проблем возможных, особенно если игра "опорочена" DRM костылями или требует SSE 4.2/AVX инструкции.

Некоторые игры хоть и выдали во время сбора результатов приемлемый на первый взгляд FPS, но в реальности же нормально играть не выйдет даже на минималках (GreedFall), а некоторые игры вовсе проблему на проблеме демонстрировали (Sekiro: Shadows Die Twice).

Хотя с некоторыми играми и не задалось, но в тот же Ведьмак вполне можно поиграть, хотя вероятно без разгона будут проблемы (если системная плата не позволит разгон).

Если система не позволяет разгон процессора и ОЗУ, всегда есть игры вроде Chronos: Before the Ashes или Hellpoint (и множество других что не вошли в тестирование), с ними процессор наверняка справится даже без разгона.

Однако, каким бы мощным процессор не был, всё может испортить файл подкачки, разумеется без него не выйдет запустить практически ни одной из современных игр если в системе всего 4 ГБ ОЗУ, потому при подобной ситуации в первую очередь следует наращивать объем памяти.

В случае если особенно повезло на систему с DDR2 модулями ОЗУ, то помогут китайцы с 4 ГБ DDR2 модулями, но следует учитывать что они работают только с процессорами AMD т.к. у них полноценные контроллеры памяти в отличие от большинства плат с сокетом Intel 775.

Я уже неоднократно покупал такие модули памяти (в основном Klissre), разгон с ними возможен обычно в пределах 960 МГц, одно время даже сам использовал пока не "раздал" друзьям которым они были нужнее.

Но хватит о процессоре и памяти, перейдем к видеокарте.

В большинстве случаев видеокарта R9 290 была нагружена более чем на 50% в разрешении 1280x720 без сглаживания, а иногда видеокарта вовсе становилась "бутылочным горлышком".

То что Phenom II x4 830 в разгоне иногда способен нагрузить R9 290 на полную в 720p разрешении уже о многом говорит, если поднять разрешение до 1080p/1440p то вполне возможно процессору потребуется видеокарта уровнем выше чем R9 290/RX470/RX570/GTX1060, хотя все зависит от конкретной игры конечно.

В целом если есть подходящая системная плата которая способна выдержать более 2 ядер на сокете АМ2+/AM3 и БП от 400 Вт, то Phenom II x4 830 более чем достойный кандидат за свою стоимость, чтобы сменить какой-нибудь Athlon II x2.

Крайне не советую делать апгрейд если в наличии системная плата Asus M2N68-AM SE2, это особо опасный экземпляр который я часто наблюдаю у людей, на деле эта плата способна пустить дымок от Athlon II x3 без разгона, у меня такой случай уже произошел один раз, предел этой платы Athlon II x2, в крайнем случае x3 если осознавать что делать...

Ах да, забыл показать тестовую систему, на самом деле блок питания на 1 кВт нужен только ради видеокарты (~280-300 Вт во время стресс тестов), процессору в разгоне (пара с RX560) с головой хватало MicroATX Delux 450W.





На этом все, благодарю за внимание.