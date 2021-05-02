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Предисловие

Как-то мне потребовался второй ПК, не сразу конечно же, я заранее до необходимости прикупил комплект из 2+2 ГБ DDR2, Athlon II x2 215 и Asus M2N XE Rev 3.00G, меня все устраивало кроме системной платы от Asus, она ужасна...

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Системная плата от Asus на старых биосах даже на 5 МГц разгон не позволяла, никакого управления множителями шин/цп в принципе нет, управлять 3-pin вентилятором отказывалась, старт крайне долгий, процессор определяла на старых биосах как Phenom X2 Dual-Core Processor GE-1560.

Прошивка биоса на системной плате от Asus тоже не лучшие впечатления оставила, утилита afudos которой Asus предлагает прошивать BIOS мягко говоря сделана на "и так сойдет", между аргументом "/i" и именем файла пробел как оказалось нельзя ставить...

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Но не беда, кое-как я догадался что нужно без пробела все в одну кучу писать, с новым биосом системная плата научилась в разгон (~15 МГц по шине FSB), правда полезных настроек особо не добавилось, все оставалось так же уныло, а бонусом у меня процессор превратился в "AMD Processor model unknown".

В итоге мой очередной опыт с материнскими платами от Asus оказался печален (из AM2+ у меня была еще M2N68-AM SE2, на чердаке нерабочая вторая лежит, первую продал и забыл как о страшном сне), и я решил купить нормальную системную плату от ASRock в лице N68C-GS4 FX.

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Примечание: т.к. плата б/у, она идет без комплекта, по понятным причинам в обзоре таких мелочей не будет.

Ранее я уже имел ASrock N68C-S UCC, и я был очень доволен ей, потому и решил снова купить плату именно от ASRock, и т.к. я не нашел обзоров на плату которой недавно обзавелся, было решено сделать свой обзор.

Характеристики

- ASRock N68C-GS4 FX Примечания Дата выпуска - Дата первого биоса.

11 месяц 2013 года.

Мой экземпляр имеет с завода биос за 3 месяц 2015 года Форм-фактор Micro ATX ~227x243 мм.

Закругленные углы. Сокет AM2 | AM2+ | AM3 | AM3+ - Система питания ЦП Richtek RT8841

3 фазы, 270-330 kHz 3x SinoPower SM3113N

(до 100-160A)

3x SinoPower SM3017N

(до 85-120A)

4x 1000mF 16v, 5x 820mF 2.5v Поддержка процессоров Подробный список на официальном сайте ASRock.

Все процессоры AM2-AM3+ с тепловым пакетом до 95 Вт (кроме Phenom II 920 / 940*) * - Phenom II 920 / 940 имеют лишь DDR2 контроллер памяти (AM2+) и несовместимы с AM3 платами, но данная плата поддерживает как DDR2 так и DDR3, данное описание является шаблоном для AM3 плат которые не поддерживают AM2+. Поддержка памяти Без ECC и буфферизации.

DDR2 533-1066 MHz до 8 ГБ

DDR3 1066-1600 MHz до 16 ГБ Поддержка зависит от ЦП.

AM2 и AM2+: DDR2.

AM3: DDR2 и DDR3.

AM3+: DDR3.

8 ГБ DDR2 можно набрать двумя модулями по 4 ГБ, такие модули несовместимы с платформами Intel ввиду неполноценности контроллеров памяти. Чипсет nVidia

GeForce 7025 / nForce 630a

HT 1.0 (1 GHz - 2.0 GT/s) DX9.0c до 256 MB из ОЗУ.

Маркировка: NVIDIA

12D9B801 1339A3

S TAIWAN - PSU936.S1P

NF7025-630-N-A3 BIOS 8 Мбит AMI

Совместимость с ACPI 1.1

Поддержка SMBIOS 2.3.1 Winbond 25Q80BVAIG - 1442 - ASRock N68C-GS4 FX Примечания Слоты расширения 1x PCI-E x1

1x PCI-E x16

2x PCI Версия PCI-Express 1.0a Подсистема хранения информации 4x SATA2

1x IDE ATA133 SATA: (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 и JBOD), NCQ и Hot Plug.

IDE: До двух устройств. Аудио Встроенное аудио 5.1 HD (Аудиокодек Realtek ALC662 / VIA® VT1705) В моем случае установлен:

ALC662 - E9E59Q3 GE42C1 Сеть Qualcomm® Atheros® AR8171

(PCIE Gigabit LAN 10/100/1000) QCA8171-B3 - J44608P

1446 CN Питание 24-pin ATX + 4-pin CPU - Коннекторы на плате 1x Floppy, 1x LPT, 1x AUDIO, 3x USB 2.0 (6 портов).

Разъем датчика открытия корпуса. Коннекторы задней панели 4x USB 2.0, 2x PS/2

1x COM1, 1x D-Sub (VGA)

1x RJ45 LAN, 3x Audio 3.5 мм. LAN с индикаторами (ACT/LINK LED и SPEED).

HD-аудио: Линейный вход / Передние динамики / Микрофон. Коннекторы вентиляторов 2x 3-pin, 1x 4-pin 3-pin (Case, Power)

4-pin (CPU) Особенности ASRock Instant Boot, ASRock Instant Flash

ASRock OC Tuner, ASRock OC DNA, ASRock APP Charger

ASRock XFast USB, ASRock XFast LAN, ASRock XFast RAM

ASRock AM2 Boost, UCC (Unlock CPU Core)

Hybrid Booster: ASRock U-COP, Плавный контроль частоты CPU, Boot Failure Guard (B.F.G.). - ASRock N68C-GS4 FX Примечания

Внешний вид

Плата довольно небольших размеров, немного недотягивает край платы до ближайших крепежных болтов корпуса (сторона подключения 24 Pin ATX).

Единственное, что можно снять с данной платы это рамка сокета и радиатор чипсета, несмотря на возраст платы, заводская термопаста все еще пластична благодаря изоляции от окружающей среды пористой прокладкой.

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Для защиты от сколов чипсета предусмотрены две пористые ножки на текстолите и пористая прокладка на радиаторе, сам радиатор оказался хорошего качества.

Рамку сокета не вижу смысла комментировать, ничего примечательного в ней я не заметил кроме небольшого прогиба со временем...

На текстолите толком нет свободного места, все заполнено дорожками, основная масса дорожек разведена на слоты ОЗУ.

Макро-снимки элементов платы:

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Я забыл снять наклейку с микросхемы биоса, потому дополню в конце:

Сборка системы

Собирать систему я буду из следующих комплектующих:

Из DDR2 у меня есть модули от Kingston и Hynix без проблем, они рабочие всё отлично, емкость 2 GB и разгон должны держать.

А вот из DDR3 я нашел лишь два модуля GOODRAM, один из которых лежал с пометкой "нерабочий" (модуль с тусклой гравировкой микросхем), второй модуль должен быть рабочий.

Корпус был выбран небольшой, но массивный, думаю внутри такого корпуса условия будут жестче для нагрузки системной платы.

Охлаждение процессора подберу что-нибудь из коробки на следующем фото, просто моя башня основная слишком высокая для выбранного корпуса, да и нет желания её передергивать между системами.

Кое-как все срослось, у меня свободен лишь Micro ATX блок питания от STC (Delux), потому пришлось немного "колхозить" чтобы закрепить его в корпусе.

Жесткий диск решил оставить в области 5.25 дюйма, думаю ему там более чем комфортно будет, и обзор на плату не будет заслонять при измерении температур.

Брусок выбрал по массивнее для охлаждения процессора, немного китайской термопасты, притираем все это дело для лучшего контакта и готово.

Даже ОС менять не пришлось в итоге, система настроилась и работает от прошлой AM2+ платы, только на видеокарту предыдущий драйвер почему-то не настроился и на сетевую карту взять официальный драйвер стоит (хотя сеть этому ПК особо и не нужна).

Что будет использовано для тестов:

- Модель Примечания Процессор AM2+ AMD Athlon II x2 215

2700 MHz, 45 nm, 65 Вт

L2 - 2 x 512KB

сентябрь 2009 года ADX2150CK22GQ

NAEIC AE 1014BPMW

DIFFUSED IN GERMANY

MADE IN MALAYSIA Процессор AM3 AMD Athlon X2 Dual-Core 7550

2500 MHz, 65 nm, 95 Вт

L2 - 2 x 512KB

L3 - 2MB

2008 год AD7550WCJ2BGH

JAAAB AA 0936BPCW

DIFFUSED IN GERMANY

MADE IN MALAYSIA Охлаждение ЦП Какой-то алюминиевый брусок, возможно боксовый радиатор от одного из старых процессоров. Возможно я заменю охлаждение на более эффективное при необходимости.

AV-Z7LB00C001-4505 ОЗУ DDR2 Kingston 2GB (неизвестно)

Hynix 2GB 2Rx8 PC2-6400 Kingston: Этикетки с моделью нет

Чипы: D1288TU3CGG26

Hynix: HYMP125U64CP8-S6 AB-C

Чипы: HY5PS1G831C ОЗУ DDR3 GOODRAM 2GB

GR1333D364L9/2G

(рабочий один модуль) Неисправный модуль выглядит подозрительно, похож на подделку.

Чипы: SpecTek PE901-15E Корпус Неизвестно Форм-фактор mATX.

0.9 мм. железо.

Съемная каретка 3.5". Блок питания STC Delux AP450 Micro

450W Доработанный (фильтры).

+12в 22A, +5в 15A, +3.3в 20A Видеокарта Sapphire Radeon RX 560

4GB 6-pin По сути не участвует в тестах.

Возможности BIOS

Я немного поигрался с разгоном и возможностями заводской версии биоса (1.10), и визуально не заметил особой разницы после обновления биоса до версии 1.50, но процесс прошивки я приложу, все довольно просто происходит, в этом же видео можно увидеть все разделы BIOS.

Однако с технической стороны есть изменения, на биосе 1.10 шина FSB держала лишь 292 МГц, с биосом 1.50 у меня получилось запустить систему при частоте шины FSB 300 МГц, хотя стабильности достичь я не смог на такой частоте.

Тесты и разгон

Athlon II x2 215 + DDR2

Системная плата устанавливает ОЗУ в режим 533 МГц, хотя модули памяти на 800 МГц, потому это недоразумение нужно вручную поправить.

В стоке результаты не впечатляют:

Температуры весьма незначительны:

Стабильный комплексный разгон у меня получился на следующем уровне:

Во время стресс теста FPU самое горячее место на самой горячей фазе питания ЦП нагрелось до ~70 градусов (дроссель), нагрев чипсета особо не изменялся и был в районе 50 градусов, самый горячий мосфет из цепи питания чипсета имел температуру около 57 градусов, радиатор ЦП разогрелся до ~40 градусов.

Хотя я не рекомендую серьезно учитывать температуру неокрашенного алюминиевого радиатора полученную пирометром, могут быть проблемы с точностью замер такой поверхности.

Есть подозрения что данного радиатора уже не будет достаточно для разгона 95Вт атлона что припасен у меня, да и самую горячую фазу он почти не охлаждает воздушным потоком несмотря на расположение ребер, впрочем, оно и к лучшему для стрессовой нагрузки платы.

Athlon II x2 215 + DDR3

При автоматических таймингах мне не удалось запустить систему с рабочим модулем GOODRAM, только безопасные настройки запускались, но ручная правка тайминга CL позволила запустить память при 1700 МГц.

Результаты получились хуже, чем показала двухканальная DDR2.

Athlon 7550 + DDR2

Та же проблема с 533 МГц ОЗУ из стока, UCC ничего не разблокировал как и с 215 атлоном, но ничего критичного.

В стоке закономерно все хуже, чем у 215 атлона, в задаче PhotoWorxx кэш L3 не помог ничем, слишком маленький.

Если 215 атлон набирал 66 градусов по датчику в разгоне, то 7550 в стоке набирает по датчику 70 градусов во время стресс теста FPU, при этом самая горячая фаза набрала 73 градуса, а радиатор ~43 градуса, чипсет тоже прибавил температуру.

С таким раскладом мне некуда гнать процессор не меняя систему охлаждения, или не добавив дополнительное охлаждение...

Это конечно читерство, но оно работает, причем на удивление тихо благодаря большому диаметру крыльчатки, хотя в итоге удалось лишь десяток градусов сбросить на датчике процессора, но это уже позволит разогнать процессор.

Самая горячая точка VRM спустила температуру до ~71 градуса, разница небольшая по сравнению если без "помощника", да и в зону VRM он не задувает т.к. слишком низко расположен, чтобы попасть в зону VRM, а вот процессор поубавил 8 градусов.

Разгон 7750 атлона оказался непростой задачей, высокие значения шины FSB он просто не переваривает, но кое-что мне удалось достичь даже в таком случае.

Достиг я 11% разгона по шине, но результаты все равно выглядят довольно слабо по сравнению с атлоном второго поколения.

В этот раз мне удалось приблизить VRM системной платы к 100 градусам по цельсию, правда у меня быстрее процессор в тротлинг упал чем самая горячая фаза питания ЦП набрала свои 100 градусов, брусок алюминия определенно не справился с охлаждением процессора при разгоне с поднятием напряжения.

Встроенная графика

Для полноты обзора я решил протестировать и встроенную графику, насколько сильно она разогреет чипсет и его систему питания.

Последний драйвер на данную графику версии 309.08, проверять буду температуры под нагрузкой и сравню с полученными результатами когда встроенная графика была отключена.

Определенно при комплексной нагрузке на FPU процессора и ГП температуры поднялись выше как по датчикам так и по пирометру, однако они вполне безобидны.

Примечательно что драйвер nVidia не предоставляет информации по нагрузке на ГП...

Нагрузка без теста FPU, температуры еще более мягкие.

Результаты

Итак, думаю стоит подвести итоги в наглядную таблицу.

- AII x2 215

DDR2 Stock AII x2 215

DDR2 OC AII x2 215

DDR3 OC

Один канал. x2 7550

DDR2 Stock x2 7550DDR2

Доп. охлад. OC TDP 65W 95W > 65W 95W > 65W 95W 125W > 95W Частота ЦП 2712 MHz 3454 MHz

+27% 3437 MHz

+27% 2511 MHz 2794 MHz

+11% Частота ОЗУ 804 MHz 1066 MHz

+32% 1700 MHz 804 MHz 894 MHz

+11% Частота NB 1607 MHz 2657 MHz

+65% 2546 MHz

+58% 1808 MHz 2012 MHz

+11% Напряжение ЦП (BIOS) auto 1.5v 1.5v auto 1.425v Напряжение ЦП

(под нагрузкой) ~1.31v ~1.45v

+11% - ~1.24v ~1.34v

+8% - Температуры при стресс-тесте AIDA64 FPU Самая горячая точка VRM ~54.5 ~70

+28% - ~73.4 ~96.6

+32% Температура ЦП (датчик) ~46 ~67

+46% - ~70 ~86

(тротлинг) Чипсет (датчик) ~53 ~58

+9% - ~57 ~56 - AIDA64 Cachemem Чтение 10317 MB/s 14029 MB/s

+36% 11709 MB/s

+13% 10127 MB/s 11271 MB/s

+11% Запись 6234 MB/s 10001 MB/s

+60% 9230 MB/s

+48% 5322 MB/s 6232 MB/s

+17% Копирование 10665 MB/s 14322 MB/s

+34% 9282 MB/s

-13% 10466 MB/s 11643 MB/s

+11% Задержка (PRND) 80.7 ns. 59.1 ns.

-27% 58.6 ns.

-27% 100.8 ns. 89.1 ns.

-12% Задержка L3 - - - 45.3 ns. 40.5 ns.

-11% PhotoWorxx 4467 Mpix/s 5872 Mpix/s

+31% 4834 Mpix/s

+8% 3842 Mpix/s 4291 Mpix/s

+12% - AII x2 215

DDR2 Stock AII x2 215

DDR2 OC AII x2 215

DDR3 OC

Один канал. x2 7550

DDR2 Stock x2 7550DDR2

Доп. охлад. OC

Выводы

Первым делом хочу отметить идеальную устойчивость системы при неудачном разгоне, B.F.G. работает отлично, мне ни разу не пришлось трогать перемычку сброса CMOS настроек, достаточно несколько раз нажать кнопку перезагрузки и все проблемы решены, без потери настроек.

Защита от перегрева процессора тоже отлично сработала снизив частоту процессору, и действовать она начала при достижении температуры 86 градусов по датчику.

Но бывали и неприятные моменты, в разгоне с DDR3 система не стартует если тайминг CL установлен на "Auto", но это скорее специфическая мелочь в моем конкретном случае, чем проблема, к сожалению лишь один модуль DDR3 у меня оказался рабочим, и я не смог сделать сравнение с двухканальной DDR3.

А вот заниженная частота ОЗУ уже явно не специфический случай, ибо так системная плата повела себя с двумя разными процессорами установив 533 МГц вместо 800 МГц с DDR2, но стоит признать что память я не менял и тайминги тоже занижались.

Так же отмечу что системная плата не управляет 3-pin вентилятором ЦП, хотя настройки есть, но работать они скорее всего будут только с 4-pin вентиляторами.

Еще один момент это встроенная графика с отсутствующей информацией о нагрузке на ГП и неправильной информацией о драйвере, но тут уже nVidia и TechPowerUp...

Сам же чипсет я не могу назвать горячим, даже с активным ГП, и не могу понять когда люди жалобы пишут в отзывах на "горячий чипсет", наверное пишут отзывы в 40 градусную жару и корпус без какой-либо продуваемости...

В плане поддержки процессоров, системная плата без проблем скушала все что у меня было, и при этом позволила разогнать "горячую" модель 7550 атлона, явно превысив официальные требования к TDP процессора, если добавить немного охлаждения в зону VRM, то вполне возможно без проблем будут работать и 125Вт процессоры, правда на хороший разгон в таком случае я думаю не стоит рассчитывать.

Тем не менее запас прочности VRM у системной платы от ASRock достойный, на вид слабенький, а на деле вытянул разгон 7550 атлона с L3 кэшем который кушает и без разгона впритык к заявленным 95Вт TDP.

Конечно функция UCC ничего не сделала с моими экземплярами процессоров, но и без этой функции BIOS очень функциональный, в доступе есть все шины (HT, NB, FSB, PCI-E), а так же множитель процессора, в совокупности все это позволяет гибко настраивать желаемый разгон.

Прошивка биоса тоже не вызывает никаких проблем, я предпочел использовать Instant Flash хотя доступны были варианты из Windows и DOS, изменений визуальных я не нашел после прошивки, однако технически плата научилась стартовать с частотами FSB выше 292 МГц, хотя и нестабильно.

В целом я остался доволен платой, даже несмотря на устаревшую версию PCI-E 1.0, хотя RX 560 без каких-либо проблем и с такой версией PCI-E работает, процессоры с потреблением менее 70Вт можно вполне неплохо разогнать без дополнительного охлаждения, да и в паре с 95Вт тоже вполне выдерживает разгон, правда сам процессор попался немного "дубовый" и очень неохотно брал частоты, при потреблении более 100Вт желательно уже обдув добавить на сам VRM.

И напоследок забавный факт, ASRock оказалось достаточно 1 МБ флешки биоса, чтобы реализовать поддержку процессоров AMD под сокеты AM2, AM2+, AM3, AM3+ работающих с разными типами ОЗУ, кроме обычных "десктопных" процессоров в биосе есть поддержка еще и Opteron линейки процессоров, а кто-то до сих пор верит что 16 МБ флешки биоса недостаточно, чтобы поддерживать несколько поколений Ryzen в пределах одного сокета с одним типом памяти.

На этом всё, благодарю за внимание.