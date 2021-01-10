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Внимание! Обзор не будет содержать множество периферии для сравнения, моя цель создать максимально полноценный обзор клавиатуры, естественно без фанатизма, а после уже использовать опыт для более качественных сравнительных обзоров, если у вас есть замечания или предложения, пожалуйста пишите в комментариях для обсуждения, желательно конструктивно.

Предисловие и характеристики

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Ранее я уже делал обзор клавиатур, и теперь я постараюсь развить эту тему больше, в качестве подопытного выйдет дешевая клавиатура FLARX из FixPrice, куплена данная клавиатура была 18.12.2020, примерно за ~2.8$ по курсу на момент покупки.

Характеристики у клавиатуры следующие:



Клавиатура проводная "FLARX" Дата производства 05.2020 Стоимость на момент покупки (18.12.2020) ~2.8$ Раскладка Стандартная (104 клавиши)

Расположение клавиш без извращений Тип клавиатуры Мембранная Дренаж для жидкостей Есть, 11 отверстий Дополнительные клавиши Нет Макс. одновременно зажатых клавиш 6 шт. Клавиши недоступные в паре с CTRL+ALT+SHIFT Левое сочетание (s, x, m, Pause Break)

Правое сочетание (/, \, Pause Break) Особые недостатки Невозможно одновременно зажать сочетание:

SHIFT+SPACE+W (привет любителям игр...) Материал ножек против скольжения Пластик корпуса (дешево и скользко) Длина провода и тип подключения ~127 см. (130 см. заявлено), USB Диаметр провода подключения 4 мм., умеренно-мягкий Цвет индикаторов (CAPS/NUM/SCROLL) Синий, без рассеивающих линз Цвет клавиатуры (маркировки клавиш) Черный (белый) Способ нанесения маркировки клавиш Краска покрытая лаком Вес ~342 гр. Вес необходимый для нажатия клавиш

(Кроме Enter, Shift, Space, Tab, Caps Lock и Backspace) Нижний предел: ~50гр.

Большинство клавиш: ~60гр.

Верхний предел: ~65гр. Возможность замены резиновых амортизаторов

(вставка / прокладка / купол) Нет, амортизаторы приклеены к мембране Указанные виды пластика PAP 21, LDPE 4



Клавиатура проводная "FLARX" Крепеж корпуса Саморезы, 18 шт. Проблемы с крепежом корпуса Нет Маркировка мембраны YJN-818/US/UK/BR/KR

GJ-K6201 (MH2005520)

BOT&TOP

060202 D Маркировка платы YD-8B (201911)

LJ352-1

Внешний вид и разборка

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Именно в таком виде клавиатуры продаются на прилавке магазина, максимально дешево и просто.

Из примечательного могу отметить заусенец на клавишах от литья, на первый взгляд это мелочь, но в процессе эксплуатации такие заусенцы могут собирать пыль на себя.

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Маркировка типичная для стоимости клавиатуры, судя по всему краска под тонким слоем лака, но прочности это ей не добавляет, и как показывает практика такое покрытие быстро "слетает" при активном использовании.

Под самой крупной этикеткой можно заметить место отлива корпуса, сами кнопки простейшей формы которая часто используется в дешевых клавиатурах, а корпус держат 18 саморезов.

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Разбирается клавиатура максимально легко, откручиваются саморезы и готово, начинка в виде типичной китайской "капли".

Чтобы наглядно представить маркировки мембраны, я делал отражение изображений, чтобы не разворачивать лишний раз мембрану.

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Сама же мембрана легко расслаивается, а силиконовые резинки (амортизаторы) приклеены прямо к мембране, заменить их не выйдет на более удобные.

Отдельно стоит упомянуть типичную проблему трещин в местах крепежа, но, несмотря на трещины в некоторых местах, саморезы держаться крепко и не прокручиваются, а сама конструкция довольно толстая, я не вижу особых проблем.

В целом, несмотря на дешевизну и простоту, я не обнаружил проблем с сорванными саморезами в пластике, как мог наблюдать в дешевых клавиатурах с брендом (STC SK-528 Black PS/2 или клавиатура из набора Defender Dacota C-270).

Опыт использования и тесты

Первое, что хочу отметить это синие светодиоды индикаторов CAPS/NUM/SCROLL, на фото прямое сравнение с клавиатурой от SVEN (KB-S305).

Если со стороны все выглядит нормально у обеих клавиатур, то при прямом взгляде когда светодиод попадает в поле зрения все очень плохо у клавиатуры из фикспрайса, конечно это мелочь (решаемая линзой матовой), но минус очевидный.

Ради интереса я заполнил отверстия термо клеем, если аккуратно все сделать то результат очень даже хороший, причем индикаторы теперь хорошо видны под любым углом со стороны, разумеется это лишь "костыль" из подручных средств заменяющий отсутствующие матовые линзы.

А что насчет использования, то проблем я не обнаружил, пользоваться клавиатурой вполне удобно, но благодаря пластиковым ножкам она будет устойчива не на каждом столе, в моем случае стол накрыт ковриком.

Прогиба заметного нет, крепежные саморезы являются дополнительными точками опоры, потому клавиатура довольно жестко лежит на столе, но т.к. саморезы непосредственно своими железными шляпками создают точки опоры, то есть риск повреждения покрытия стола если оно будет "нежным".

Не скажу что данная клавиатура хорошо подходит для игры в OSU из-за силы нажатия на клавиш в ~60 гр. с разбросом от 50 до 65гр., конечно играть можно даже с клавиатуры у которой сила нажатия на клавишу под 80-100 гр., но как долго хватит выносливости играть с такой клавиатурой...

Тесты:

Это довольно странная задача для клавиатуры, и ничего адекватного я не смог придумать что получилось бы реализовать быстро...

По уровню шума она будет тише чем клавиатура SVEN KB-S305, я долго думал каким образом провести тесты данной клавиатуры, и ничего лучшего не придумал чем сделать прямое сравнение с клавиатурой от SVEN.

Так как я буду использовать одни и те же инструменты для проведения тестов, сравнение сможет быть информативным в некоторой степени и покажет разницу между клавиатурами, однако тактильный отклик при нажатии на клавиши я не смогу в данный момент представить наглядно.

У меня конечно есть идеи как провести тестирование тактильного отклика у разных резинок, но для этого мне нужно будет соорудить устройство специально для этой цели, и реализация такого устройства может занять очень много времени.

Карта клавиатуры

Пока я не определился окончательно с методом составления такой карты, потому буду экспериментировать.

Используя один из многочисленных Key-тестов в интернете, я определил группы клавиш которые можно нажать одновременно, максимальное количество одновременно зажатых клавиш у клавиатуры из FixPrice составляет 6 клавиш.

Т.к. комбинаций клавиш очень много, я не стал пытаться строить полную карту клавиатуры, вместо этого я протестировал сочетания CTRL+ALT+SHIFT и клавиши которые можно одновременно зажать в количестве 6 штук.

Можно заметить, что "мертвые" клавиши различаются для левого и правого сочетания CTRL+ALT+SHIFT.

В случае одновременного зажатия 6 клавиш, карта получилась следующая:

(QWE UIO), (ASD JKL), (VBN <>?).

Досадно что не работает сочетание SHIFT+SPACE+W, бежать и прыгать в играх не получиться, у меня смутные сомнения насчет этого, а что если специально так сделали? Кроме клавиши "W" все работает...

Однако! С правым SHIFT сочетание пробела и "W" прекрасно работает, но до правого SHIFT нужно еще дотянуться во время активных действий в игре...

Уровень шума:

Я постарался записать звук, однако я не смог добиться максимальной схожести с тем, как оно есть на самом деле, но в будущем я постараюсь подобрать капсюль (или несколько), чтобы иметь возможность максимально близко к реальному записывать звук.

В пределах данного обзора я пожалуй остановлюсь на этом результате, если вы желаете поделиться идеями для развития этого направления, прошу в комментарии на обсуждение.

Несмотря на недостатки капсюля микрофона, очевидно что клавиатура из FixPrice имеет более "мягкий" звук по сравнению с клавиатурой Sven KB-S305, особенно отчетлива разница при нажатии на пробел.

Оффтоп (Создание микрофона для тестов)

Для начала сделаю оффтоп в оффтопе, и покажу в каком состоянии клавиатура SVEN KB-S305 спустя пол года использования, куплена она была 20.06.2020, с её начинкой можно ознакомиться в моем старом обзоре "Обзор дешевых клавиатур и мышей с разборкой и картинками"

Как можно заметить, краска которой нанесена раскладка слезла, но я не удивлен, особенно если учесть что даже покрытия лаком нет как у клавиатуры из FixPrice.

Теперь вернемся к основной теме данного раздела:

Изначально, я собирался тестировать старым доработанным китайским микрофоном, но дешевый китайский провод хоть и экранирован, но недостаточно хорошо, экранировку самого капсюля тоже стоило бы доработать.

Выглядит конечно микрофон довольно... необычно, я им уже давно не пользовался, и он благополучно насобирал на своей "поплывшей" обмазке пыль всевозможную, эта обмазка призвана создать матовую, на ощупь прорезиненную поверхность, так оно и было когда микрофон был новым, а еще сам пластик начинает рассыпаться.

В общем, пора создать новый микрофон, меня текущий микрофон не устраивает в плане качества работы (можно словить электромагнитные наводки), да и чистить не вижу смысла загустевшее вместе с пылью покрытие, потому пожалуй отправлю это "чудо" в старые вещи, а новый микрофон соберу из нормальных материалов.

Из подручного я нашел провод КММЦ* 2x0.35 и 3 капсюля электретных, в случае радиодеталей у меня довольно много разнообразных накопилось, потому буду собирать из того, из чего сочту нужным собрать.

* - К - Кабель М - Микрофонный М - Малогабаритный Ц - Цифровая маркировка жил (цифровую маркировку я так и не нашел на жилах)

В процессе я решил что будет нехорошо все паять воедино, и добавил деталей для создания модульности конструкции, это позволит экспериментировать, и при необходимости просто менять модули между собой.

Не без глупых ошибок конечно обошлось (гнездо залилось клеем и пришлось переделывать), но грамотный экранированный удлинитель готов и отлично работает, осталось модуль микрофона собрать.

С модулем микрофона проблем никаких, просто припаять капсюль к штекеру, другое дело усилитель, первая версия получилась мягко говоря не очень пригодной для использования, она просто не дала желаемый результат и была разобрана, чтобы создать вторую версию, она на фото ниже представлена.

В принципе, этим уже можно было бы делать тесты, но ввиду особенностей конструкции могут случиться поломки неожиданные, а это уже плохо, потому я собрал более "крепкий" усилитель, причем я нашел транзистор на 800+ мГц в железном корпусе (КТ316В).

В процессе сборки я задумался над гнездом для CR2032 батарейки, но коробку нерабочих системных плат я вынес из дома, а под рукой была "ёлочка" в составе которой как раз и было гнездо искомое, правда оно залито термо клеем, пожалуй придумаю что-нибудь другое...

Получилось нечто такое:

Чуть не забыл, схема усилителя в моем случае следующая:

Ничего сложного в таком усилителе нет, правда я это реализовал в виде модуля, и с использованием SMD деталей в навесном виде монтажа, с гнездом для батарейки я так и не определился, потому просто вывел два проводка для питания, а остальное залил термо клеем.

И в итоге я испортил этот усилитель переполюсовкой питания, на этом моменте я пожалел что не сделал модульное подключение транзистора, это следовало ожидать т.к. изначально не смог определиться с источником питания.

В итоге я решил все же просто заменить транзистор, мне по вкусу пришелся D1273 (hFE = ~1000), потребляет усилитель в районе 3.8мА при напряжении 5.25в (~0.02Вт, старая крона разряженная из мультиметра запасного), получилось нечто такое:

Т.к. у меня нет новой "кроны" в запасе, я сделал переходник 2x LiIon => "крона", просто так было для меня проще чем идти в магазин, чтобы купить новых батареек...

Если в случае разряженной "кроны" я замер напряжения делал при подключенном усилителе, то в случае литиевых аккумуляторов я пренебрег этим условием, ~6.2мА все же недостаточно большой ток, чтобы просадить аккумуляторы, мощность потребляемая вышла в итоге ~0.05Вт.

В любом случае работы над усилителем вышло гораздо больше чем работы над тестированием самой клавиатуры.

Тесты усилителя

Наконец я закончил усилитель для микрофона, пришло время его протестировать, есть ли смысл от него? Что-то обзор клавиатуры переходит в обзор самодельного усилителя...

Запись аудио буду проводить утилитой Audacity, 44 100 гц, FP32, это не полноценный тест усилителя, его я провел сразу после пайки, чтобы удостовериться, что все работает правильно, первая запись с усилителем, вторая без усилителя.

Сразу можно заметить, что с усилителем значительно четче сигнал, и пики (щелчки мыши) значительно выше, чем без усилителя, но этот тест сделан на скорую руку, думаю сделать более наглядный тест не будет лишним.

Очевидно более высокое напряжение питания дает лучше результат, главное, что это питание подается от химического источника и не вносит от себя импульсных помех в работу усилителя.

Хотя длинные провода от аккумуляторов работают отчасти как антенна для электромагнитных наводок, но с этим вопросом я буду разбираться уже за пределами данного обзора т.к. я уже и так поднял значительно соотношение сигнал/шум, и для обзора уже будет достаточно.

Выводы

Наконец обзор закончен, почти месяц потрачен на создание обзора (19.12.2020 - 10.01.2021), и я многое еще хотел бы реализовать, но так можно до бесконечности придумывать и реализовывать ради одной из самых дешевых клавиатур на рынке...

Пожалуй перейдем к выводам, в этот раз я решил немного и тут поэкспериментировать, в общем приступим.



Клавиатура проводная "FLARX" Уровень шума Комфортный, не идеал, но мешать "соседям" точно не будет в отличие от Sven KB-S305. Пригодность для игр Сомнительно, нерабочее сочетание SHIFT+W+Space крайне негативно отразиться при игре в шутеры. Пригодность для набора текста Хорошая, я не обнаружил недостатков которые способны помешать этой задаче. Прочее Клавиатура лишена проблемы прогиба благодаря конструкции, однако проблема скользкой опоры требует решения в зависимости от условий. Стоит она своих денег? Да, с оговорками.

Если мне нужна будет вдруг клавиатура... то данную клавиатуру я определенно куплю еще раз, однако я не стану её рассматривать для игр по очевидным причинам уже оговоренным, для работы с текстом без особых требований к сочетаниям клавиш, данная клавиатура очень даже неплохо подходит, и звуком не будет напрягать при активном использовании.

Несмотря на стоимость, корпус клавиатуры изготовили добротно в отличие от Defender C270, единственное, что индикатор без рассеивающей линзы, но тут капелька термо клея и проблема решена, "напильником" но ведь решена...

Почему я не куплю одну дорогую клавиатуру вместо десятка разных дешевых? Просто я не вижу смысла покупать дорогие клавиатуры, в моем использовании разницы между дорогой и дешевой клавиатурой особой нет, зато дешевую клавиатуру не жалко если капля припоя упадет на неё, или залью случайно чем-нибудь...

Как правило, дешевые клавиатуры так же годами работают, как и дорогие, единственное, что стираются клавиши у дешевых клавиатур активнее, но лично для меня это не проблема, причем дешевых клавиатур можно купить много разных и показать что они из себя представляют.

На этом все, благодарю за внимание.