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Вот и настало время дешевых новичков.

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В первой части обзора мы познакомились со старой компьютерной периферией, многие уже исчезли из продажи, и в данной части обзора мы посмотрим на новую периферию, которая все еще находится в продаже (на момент написания первой части обзора она точно была в продаже).

Первая часть для пропустивших: -= Портал в первую часть обзора =-

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Итак, прежде чем приступить к распаковке и разборке вещей, я покажу всего два видео из игры OSU, в которую играю, когда оцениваю качество работы сенсоров у мышей и возможности клавиатур.

Видео будет снято с использованием своей основной клавиатуры и мышки (Sven Standard 303 и X-718F), т.к. новые вещи находятся в своих упаковках, а видео записать я планирую перед распаковкой, просто чтобы не забыть потом.

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В любом случае, как-то нужно подойти к оценке в реальной работе... А откладывать надолго выход второй части я не собираюсь, пытаясь создать какие-то специфические тестовые условия, которые никто при использовании не повторит... Поэтому буду выжимать максимум, который смогу, именно в игре OSU, данная игра вполне подходит для этой задачи, а так же буду писать часть обзора, используя обозреваемый экземпляр (работа с текстом в браузере).





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Задача мыши:





Задача клавиатуры:





Данные видео были сделаны как пример, естественно, я играю в разные "карты", но постарался подобрать для видео такие, которые не попадут под бан ютуба из-за авторских прав, но при этом не оказались слишком длинными по времени.

Каждую клавиатуру и мышь записывать на видео не буду, т.к. это займет очень много времени, поэтому данная часть обзора пройдет в таком же стиле, как и первая часть.





Вторая часть: Запах свежего пластика...













1 - Ritmix ROM-111 Green

(~1.3$)





Не могу оставить без внимания факт маленькой упаковки, мышка просто с трудом поместилась внутри, упаковка раздута мышкой изнутри.

Хорошо, что не пожалели кусочек скотча для закрепления упаковки, и она не развалилась при транспортировке...

Фото распаковки сделано, взвешивание пройдено, и наконец мышка подключена к ПК.

Первое, что бросилось в глаза: слепота сенсора на движение, она просто не видит медленные движения...

Второе, что создает проблемы, это жесткий провод, однако, его можно расположить удобным образом, так что ничего страшного.

Длина провода примерно 110см, не много, но лучше, чем у NoName мышек...

Основные кнопки нажимаются комфортно, но под колесом кнопка тугая.

Не уверен, что в OSU будет удобно играть из-за слепоты сенсора, но попробовать стоит, при активном движении вроде нет особых проблем, и за пределами ковра мышка не теряется.

В общем мои опасения оправдались из-за слепоты сенсора... в OSU мышка ведет себя как пьяная, играть невозможно.

Даже карты начальных уровней адекватно пройти невозможно с данной мышью... она просто не реагирует, если скорость движения низкая, а это кроме проблем с небольшими движениями, создает проблемы выведения окружностей, мышка просто не видит смещение, курсор летит только по прямой в сторону наибольшего ускорения...

Еще отдельно хочу отметить шаткость корпуса на поверхности коврика, она легко опрокидывалась на бок, когда я пытался играть в OSU.

Играть с данной мышкой - определенно плохая затея, однако в браузере вполне можно работать, если конечно без редактирования текста: передвинуть курсор ровно на 1 символ - оказалось испытанием при написании данного текста.

Пожалуй перейду к разборке данного экземпляра и закончу с его обзором.





SOC / Sensor: YS8108B (U180118)

DPI / CPI: 800

Энкодер: Механический

Материал колеса: Пластик

Вес: ~44 гр.

Кнопки: ПКМ+ЛКМ - YSA (голубые)

Ширина-длина-высота (~см.): 5.3 - 9.5 - 3.5

Длина провода: ~110 см.

Минусы:

1) Слепой сенсор при медленном движении.

2) Тугая средняя кнопка мыши.

Плюсы:

1) Разве что стоимость.

Спорно:

1) Толстый провод.

2) Маленький и шаткий корпус.

3) Скользящие ножки из корпуса.

















2 - SmartBuy SBM-214-K

(~1.5$)





Далее я распаковал мышь от SmarBuy. Упаковка выглядит гораздо качественнее, ровная, ничего нигде не распирает, мышка сложена и упакована аккуратно, только глянцевая поверхность упаковки создала трудности при фотографировании.

Провод вполне адекватный, проблем не создает, длина примерно 120 см, что очень хорошо учитывая стоимость мышки.

Нажим на кнопки мог быть и лучше, чувствуется, как пластик корпуса немного усложняет нажим, средняя кнопка под колесом тугая.

При первом подключении мышка создала хорошее впечатление, реагирует на медленное движение, отлично работает за пределами коврика, сенсор показывает себя очень хорошо на данный момент, как и заявлено на упаковке.

Но что будет в игре? Сейчас я это и проверю...

В ОСУ сенсор не показал проблем, точность я бы сказал лучше чем у моей основной X-718F (A3080) мышки, играть можно без проблем с помощью данной мыши, возможно это самая лучшая мышка за свои деньги в данном обзоре.

Пластиковые ножки корпуса отполированы и залипают немного на коврике, но это крайне слабо выражается.

В общем SmartBuy действительно старались сделать отличный продукт за свою стоимость, и у них это получилось, предыдущая мышка просто инвалид какой-то по сравнению с данной мышкой от Smartbuy, причем стоимость у них идентичная...









SOC / Sensor: A2803

DPI / CPI: 1200

Энкодер: Механический

Материал колеса: Пластик

Вес: ~36 гр.

Кнопки: ПКМ+ЛКМ - BOUE D2FC-F-7N (красные)

Ширина-длина-высота (~см.): 5.6 - 9.5 - 3

Длина провода: ~120 см.

Минусы:

1) Туговатая средняя кнопка мыши.

Плюсы:

1) Чувствительный и стабильный сенсор.

2) Длинный провод.

3) Мышку действительно старались сделать максимально хорошей за свою цену.

Спорно:

1) Форма корпуса конечно субъективный параметр, однако я бы записал в плюсы, даже не имея времени привыкнуть к корпусу, мне комфортно его использовать, а шероховатость улучшает контакт между рукой и корпусом.

2) Скользящие ножки из корпуса отполированы, вообще это стоило отнести в плюсы, SmartBuy ведь старались сделать лучше, однако я считаю, что особой роли данный факт не играет, т.к. даже не отполированные ножки - полируются сами при активном использовании, тем более они сделаны из пластика корпуса.

3) ЛКМ и ПКМ следовало сделать более легкими к нажатию, но это не критично.

4) Едва заметный инпут-лаг после X718-F









Уже после написания обзора на комплект Dacota C-270 я обратил внимание, что в предыдущей части обзора лучшей среди мышек оказалась SmartBuy SBM-307-G (PAN3512DK-TJZA) ...

Что старичок вышедший из продажи, что дешевый новичок, показали себя отлично в работе, это пожалуй единственные мышки в данном обзоре, работой которых я действительно доволен.













3 - Комплект Defender Dacota C-270

(~5$)





В качестве переходного звена между мышками и клавиатурами я выбрал данный комплект, и буду испытывать его в работе как комплект, а не по отдельности, даже несмотря на то, что клавиатуру и мышку из данного комплекта можно купить по отдельности (по крайней мере я видел такую же на вид клавиатуру и мышку отдельно в продаже).

Начну пожалуй с упаковки, упаковка вполне неплохая, все аккуратно разложено, есть перегородка, даже инструкция в комплекте.

Провода аккуратно скручены, толщина и жесткость не вызывают нареканий, длина проводов примерно 140 см.

Клавиатура:

При осмотре корпуса клавиатуры я обнаружил дренаж для жидкостей, а так же подобие ножки посередине, увы, но лучше бы ножку в середине клавиатуры сделали полноценной высоты, ибо клавиатура благополучно прогибается до стола при давлении...

Но если проблема опоры решается термо-клеем, то проблема тугих клавиш никак не решить без замены резины...

От веса в 65 гр. далеко не каждая клавиша клавиатуры нажимается, а отсутствие выразительного тактильного отклика как у моей основной SVEN, еще более пагубно скажется при использовании...

Однако клавиатура довольно тихая.

Момент подключения... случайное нажатие на кнопку из верхнего ряда... и мой ПК сразу уходит в спящий режим.

Неприятным сюрпризом оказалось наличие кнопок выключения и спящего режима на местах, где по стандарту должны находится кнопки PrintScreen, ScrollLock и Pause, это реально неприятный факт, это даже хуже чем сместить ряд функциональных кнопок впритык к основным кнопкам, как у SVEN...

Писать данный текст оказалось весьма проблематично, из-за отсутствия чёткого тактильного отклика я не совсем осознаю, когда полностью нажата клавиша, а необходимые 65-75гр. веса для нажатия заставляют клавиатуру пружинить...

А еще постоянно нажимаю Insert вместо Delete, а потом еще PrintScreen... Это была крайне плохая идея сместить данные клавиши на 1 позицию вниз, и еще более ужасно было сделать кнопку выключения ПК вместо кнопки скриншота...

Я весьма недоволен данной клавиатурой, но я попробую поиграть в OSU, хотя учитывая проблемы с простым написанием текста, в игре меня точно ничего хорошего не ждёт.

С начальными уровнями сложности клавиатура справляется, но не более, если не обращать внимание на отсутствие адекватного тактильного отклика от данной клавиатуры, то с её помощью можно играть, однако 65-75 гр. требуемого веса для нажатия клавиши дают о себе знать, я не смог пройти карты более высоких уровней сложности, которые со SVEN проходил без особых проблем, я просто не успеваю повторные нажатия делать, т.к. трачу много усилий и времени на первое нажатие, при этом не ощущаю никак сам факт нажатия...

Эта клавиатура буквально отбрасывает на 3 года назад меня в режиме игры osu!mania, даже несмотря на то, что я 2 года в режим osu!mania не заходил толком, до момента написания данного обзора...

Чуда в общем не случилось, данная клавиатура не способна заменить мою основную Sven Standard 303, но может одна из оставшихся клавиатур окажется достойной? Это скоро будет известно, а пока перейду к впечатлениям от мышки.

Мышь:

С мышкой дела обстоят гораздо лучше чем с клавиатурой из данного комплекта, на первый взгляд стабильный сенсор, реагирует на медленное движение, проблем с точностью пока не обнаружил.

Корпус шершавый, из рук точно не выскользнет.

Нажим на кнопки я бы сказал типичный, кнопка под колесом, как всегда, тугая.

Полагаю, что в игре никаких проблем не будет, однако это можно узнать только проверив.

Я немного озадачен данной мышью после игры в OSU, не уверен даже что именно виновато, корпус, сенсор, линза, или может мои руки... но я не могу с ней играть на таком же уровне как с предыдущей мышью от SmartBuy или X-718F.

Курсор часто оказывается не там, где по моим предположениям он должен быть после физического движения, в итоге после многократных попыток я и близко не смог набрать результаты, которые набирал с первой же попытки используя мышь от SmartBuy...

За пределами OSU на рабочем столе и в браузере, явных проблем не обнаружено.





Особенности разборки:

1) Сопли припоя внутри мышки, которыми обмазаны несколько кнопок, это потенциальная опасность для ПК в случае если они отвалятся и замкнут USB.

2) Пломбы не обнаружены...

3) При разборке и последующей сборке клавиатуры, в корпусе было обнаружено 5 сорванных резьбовых мест под саморезы, даже на фото можно заметить некоторые места для крепления с трещинами...

4) Средняя кнопка мыши BOMJS желтая, такая применялась в OEM мышке из предыдущей статьи, и чуда не свершилось, она тоже оказалась тугой.





Мышь Dacota C-270:

SOC / Sensor: FH8832A (K1931H0MK361)

DPI / CPI: 1000

Энкодер: Механический

Материал колеса: Пластик

Вес: ~49 гр.

Кнопки: ПКМ+ЛКМ - YT (красные), средняя кнопка мыши: BOMJS (желтый)

Ширина-длина-высота (~см.): 6 - 10.5 - 3.6

Длина провода: ~140 см.

Минусы:

1) При активной игре в OSU курсор часто двигается с какими-то непонятными отклонениями.

Плюсы:

1) Чувствительный сенсор и достаточная точность в пределах рабочего стола/браузера.

2) Длинный провод.

Спорно:

1) Скользящие ножки из корпуса отполированы, сделаны из пластика корпуса.

2) Едва заметный инпут-лаг после X718-F, сравнимый с предыдущей мышью от SmartBuy





Клавиатура Dacota C-270:

SOC / Найденные маркировки: LG83063, SX83053, DOK-8863, DOK-8136, JT-375/mh150718

Вес, необходимый для нажатия клавиш: 65-75 гр.

Длина провода: ~140 см.

Ширина-длина-высота (~см.): 44 - 13.5 - 2





Минусы:

1) Нет по середине адекватной ножки для предотвращения прогиба клавиатуры.

2) Тугой нажим на клавиши, требующий относительно большого усилия.

3) Кнопки выключения и спящего режима вместо кнопок скриншота и скролл-лока...

4) Как следствие 4 пункта, всплывает проблема смещенных кнопок PrintScreen, Insert и Delete...

5) Сорванные крепления клавиатуры, 5 шт. сорвано из 18, Это чувствовалось при разборке, при осмотре были обнаружены трещины, срыв креплений дополнительно подтвердился при сборке, когда саморезы свободно прокручивались на своих местах, либо пластик слишком слабый, либо на заводе не дозируют усилие при затягивании саморезов в клавиатуру.

Плюсы:

1) Дренаж для жидкостей.

2) Относительно тихая.

Спорно:

1) С трудом различимый "песочный" звук трения пластика при нажатии клавиш.

2) Отсутствует чёткий тактильный отклик при нажатии на клавиши.

















4 - Dell KB216 (Rev. A03)

(~3.8$)





Вот и настал черед клавиатуры от DELL...

За обычной, невзрачной картонной упаковкой находился стол, а что еще могло быть? Клавиатура оказалась внутри коробки, но это неважно.

Первые впечатления хорошие, несмотря на простоту упаковки клавиатура была аккуратно сложена, для провода предусмотрен отдельный отсек в коробке, чтобы он не болтался при транспортировке.

Сама клавиатура, по сравнению с другими дешевыми клавиатурами, выглядит солидно, верхняя поверхность корпуса матовая, с полосой полуглянца в зоне функциональных клавиш, все обозначения на корпусе (включая логотип DELL) выполнены очень качественно, настолько, что даже сфотографировать сложно на телефон.

Индикация режимов работы выглядит приятно, "линзы" хорошо подогнаны под плоскость корпуса, я даже обратил внимание на этот момент, определенно более высокий уровень по сравнению с большинством других клавиатур данного ценового сегмента.





Особенно бросились в глаза резиновые ножки, которые расположены по углам и середине клавиатуры, что дает надежду на то, что клавиатура будет надежно стоять без прогибов во время использования, а еще подъемные ножки реализованы весьма интересно, на конце этих ножек так же резина, в итоге клавиатура стоит на своем месте довольно крепко.

Интересным решением было установить мультимедийные клавиши вместо стандартных PrintScreen - Pause, и добавить кнопку FN, не уверен, что это будет положительно оценено любителями использовать кнопку PrintScreen, особенно в сочетании с Alt, но в целом это гораздо более адекватное решение, чем у клавиатуры из комплекта C-270.

Нажим на клавиши вполне хороший, печатать данный текст комфортно, единственное, что у клавиатуры нанесена только английская раскладка, и если человек не имеет достаточного опыта использования клавиатур, то он окажется в слепом положении, в буквальном смысле...

Для меня не проблема работать без нанесенной русской раскладки на клавиши, однако это выглядит как минимум непривычно, а еще забавнее тот факт, что я обратил внимание на отсутствие русской раскладки уже после того, как подключил клавиатуру к своему ПК и начал набирать данный текст.

Уровень шума низкий, клавиатура работает тихо, и у меня есть сомнения насчет принципа работы, по ощущениям похожа на ноутбучные клавиатуры ножничного типа, но через тонкие щели если заглянуть, видно, что клавиатура относится к островному типу, но этот момент будет окончательно решен, когда я разберу данную клавиатуру.

Тактильный отклик выражен хорошо, даже немного лучше чем у моей основной клавиатуры SVEN.

В общем мне было приятно писать про данную клавиатуру с её же помощью, но как покажет себя данная клавиатура в игре OSU?

Прошло полчаса в игре OSU, и я уже думаю, что эта клавиатура способна заменить мою основную Sven Standard 303...

Несмотря на то, что клавиатуре для нажатия на клавишу требуется 57-64 гр. веса, что больше чем нужно для нажатия на клавиши SVEN (~50 гр.), играть было комфортно, более чёткий чем у SVEN тактильный отклик очень помогает во время игры, клавиатуре из набора Dacota C-270 должно быть стыдно за вязкий и практически неощутимый "отклик" при нажатии на клавиши, особенно учитывая что и Sven Standard 303, и Dell KB216, и клавиатура из набора C-270 находятся в одной ценовой нише...

Вот и настало время разбирать эту клавиатуру, даже не хочется этого делать.





Разборка:

Это тот случай, когда даже разбирать клавиатуру было приятно, уже на моменте откручивания саморезов чувствовалось качество, саморезы явно не из самых дешевых, даже фаски обработаны, все шахты для саморезов держат плотно, и четко чувствуется, когда саморез полностью закручен, ни одной сорванной резьбы...

Корпус клавиатуры дополнительно фиксируется защелками.

Резина цельная, одним листом покрывает всю мембрану, контроллер можно отсоединить от провода (или наоборот), мембрана прижимается к плате контроллера через силиконовую прокладку стальным профилем.

Дата на плате контроллера указывает на конец 2014 года, хотя клавиатура произведена была в 2019 году.





SOC / Найденные маркировки: SK8123_VA, 812-01354-00A, Lumirror UL-94VTM-2, E86511, BN-346

Вес, необходимый для нажатия клавиш: 57-64 гр.

Длина провода: ~170 см.

Ширина-длина-высота (~см.): 44 - 12.5 - 2





Минусы:

1) Разве что отсутствие русской раскладки на клавишах, просто ради пункта оставлю это здесь.

Плюсы:

1) Тихая работа.

2) Никакого шума трения пластика.

3) Чёткий тактильный отклик при нажатии.

4) Над внешним видом хорошо поработали.

5) Качественные саморезы, даже обработаны фаски, это очень необычно для дешевых вещей.

6) Качественный пластик судя по всему.

7) Длинный провод.

8) Резиновые ножки, в том числе посередине клавиатуры, что предотвращает прогиб во время использования.

Спорно:

1) Жесткий провод, но для клавиатуры это не критично.

2) Вес, необходимый для нажатия клавиши лучше было бы снизить, но и так вполне хорошо, по крайней мере у данной клавиатуры есть четкий тактильный отклик, гораздо хуже, когда тяжело нажимать, и при этом не чувствуешь момента нажатия...

















5 - STC SK-528 Black PS/2

(~2.6$ за 1 шт.)





Вот и последняя клавиатура в обзоре, купил я две штуки на всякий случай, т.к. очень дешевая.

В упаковке ничего особенного, обе клавиатуры примерно одинаково упакованы.

Первое что привлекло внимание - нажим на клавиши, он четкий, однако ощущается "провал", это когда нажимаешь, а клавиша резко проваливается, интересно, как это отразится на реальном использовании, в том числе играя в OSU.

Клавиатура имеет интерфейс PS/2, и без перезагрузки системной платы она не будет работать, в этом пожалуй главный недостаток PS/2 устройств, они инициализируются при старте системы.

...

Перезагрузил свой ПК, клавиатура успешно определилась и работает, я уже пишу с её помощью данную часть статьи.

И первая проблема - это отсутствие ножек посередине клавиатуры... она просто как пружина ведет себя при наборе текста... а еще к моему удивлению она "парит" над столом, настолько скользкие ножки, что хватает небольшого усилия, чтобы клавиатура просто полетела по всему столу.

Пожалуй я обращусь к помощи термо-клея, т.к. в заводском состоянии клавиатурой пользоваться невозможно... Ну вот, гораздо лучше стало, одна капелька термо-клея на днище данной клавиатуры, и проблема прогиба решена, бонусом клавиатура перестала пытаться свалить от меня, также частично решилась проблема грохота при печати, нужно больше термо-клея...

В общем кое-как решил проблему с устойчивостью клавиатуры, и прогибами/качелями, теперь действительно ей можно пользоваться.

Для набора текста вполне удобно пользоваться, единственное, что поиздевались над раскладкой и перемешали некоторые кнопки, Insert и Delete сместили вниз, сверху вместо Insert оказалась кнопка Home, хорошо хоть кнопка для скриншотов на своем законном месте осталась...

Если не обращать внимание на нюансы с раскладкой, то пользоваться вполне можно, еще забыл сказать про наличие дренажа в случае пролития жидкостей.

И вот тут я озадачен оказался... а где же кнопка CTRL правая???

Что за...

В итоге было обнаружено, что клавиша CTRL это ничто иное, как клавиша с маркировкой клавиши MENU...

Еще обнаружил косяк в нажатии клавиш, не всегда срабатывает нажатие, по отклику чувствую, что нажим прошел, а на деле не всегда прописывается буква, что заставляет возвращаться и дописывать пропущенные буквы.

Ну да ладно, клавиатурой в целом пользоваться можно, даже несмотря на довольно тугой нажим, примерно в 68-70 гр., разброс по данному параметру на удивление маленький, время проверять в игре...

Довольно тугой нажим конечно сказался при игре в OSU, но благодаря четкому тактильному отклику играть все же можно, хоть и тяжело, но вполне можно играть, думаю эта клавиатура отлично подойдет в качестве тренажера, который не жалко благодаря стоимости, чтобы потом перейти на клавиатуру с более адекватной силой нажатия и радоваться легкости...

После всех испытаний я обратил внимание на дизайн клавиатуры, а так же она весьма компактная по сравнению с другими клавиатурами.

Клавиатура вполне сносная, при условии доработок, а именно добавить ножки посередине клавиатуры и обмазать термо-клеем угловые ножки, чтобы не парили над столом как шайбы на хоккейном стадионе...

Настало время разбирать:

В общем ничего интересного, дешево и сердито, всего одна резьба сорвана с завода, саморезы выглядят, как и положено - дешево.

Особое внимание привлекла мембрана, она настолько дешевая, что без труда расслоилась в моих руках сама, вероятно дешевизна мембраны и сказалась на пропусках при печати.





SOC / Найденные маркировки: KD20130428, JT-DLF-520, QBX-1069

Вес, необходимый для нажатия клавиш: 68-70 гр.

Длина провода: ~130 см.

Ширина-длина-высота (~см.): 41 - 11.5 - 2





Минусы:

1) Без доработок - бесполезный, грохочущий кусок пластика, который постоянно пытается свалить со стола...

2) Кнопка правого CTRL обозначена значком "МЕНЮ", а кнопка "МЕНЮ" обозначена значком "WIN".

3) Довольно тяжелый нажим.

4) Тактильное ощущение нажима не всегда означает, что клавиша действительно будет нажата...

Плюсы:

1) Длина провода.

2) После доработок вполне можно использовать.

3) Интересный внешний вид.

Спорно:

1) Жесткий провод, но для клавиатуры это не критично.

2) Издевательства над группой кнопок Insert-Delete, мне лично неудобно, что Insert находится под кнопкой Home...

3) Отсутствует кнопка Pause, при запуске ПК не поставить на паузу... вот печаль-беда.

4) PS/2 интерфейс, однако не вижу в этом ничего криминального, кроме неудобства с подключением (требует перезапуск системы при первом подключении).

5) Едва слышимый звук трения пластика при нажатии на клавиши.













Итоги

На самом деле я ожидал, что все будет хуже, но среди дешевой периферии вполне можно найти достойные экземпляры, например, моя новая основная клавиатура DELL KB216, в целом она оказалась лучшей клавиатурой среди всех обозреваемых, и оказалась достойной для замены старой SVEN Standard 303.

Единственный минус заключается в том, что отсутствует маркировка русской раскладки.

Клавиатура STC SK-528 очень даже хорошая за свою стоимость, при условии доработок...

А вот клавиатура от Defender из набора Dacota C-270 оказалась полным провалом.

Мышка из набора Dacota C-270 (FH8832A) оказалась посредственной, для "браузерного" использования она вполне годится, но не более, в игры уже не поиграть нормально.

Мышка Ritmix ROM-111 (YS8108B) оказалась провальной, однако ей еще далеко падать до уровня OEM мышки из предыдущей части обзора...

Мышка SmartBuy SBM-214-K (A2803) оказалась вполне достойной для замены старой X-718F, никаких претензий в плане работы я не могу ей предъявить, даже рисовать позволяет без "лестниц", пожалуй это лучшая мышь в данной части обзора, лучше разве что мышка от SmartBuy в предыдущей части обзора, но она и стоила в разы дороже, судя по найденным ценам.





На этом обзор пожалуй закончу.

Спасибо за внимание.