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В поисках игр для Linux: Ace of Penguins, ACS, Adonthell, Airstrike, Aisleriot, Alex the Allegator 4

Продолжаем искать игры для Linux в репозитории Debian 12, ведь в прошлый раз только одна игра из семи работала без особых проблем...
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В прошлый раз было протестировано 7 игр, и лишь одна работала без особых проблем.

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Сейчас же продолжим поиск игр для Linux в репозитории Debian 12, разумеется, все это дело происходит в виртуальной машине, чтобы не засорять основную систему адом зависимостей характерным для Linux...

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Дистрибутив буду использовать свой же, Chimbalix 24.7, просто потому что другие линуксы едва ли пригодны хоть для чего-то, ну а чтобы всё отлично работало в виртуальной машине, использовать буду стандартное для Debian 12 ядро Linux 6.1 вместо более производительного Liquorix 6.8, ведь начиная с Linux версии 6.6 поломали драйвер графики VMSVGA, и тот приводит к зависанию системы спустя некоторое время работы.

Продолжать буду "как есть", предыдущие установленные игры не удаляю, заодно посмотрим, действительно ли линуксоидские философии повторного использования библиотек работают, или, как всегда, на каждое приложение свой уникальный набор мусора в зависимостях...

Ace of Penguins

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Название довольно забавное, с зачёсом на крутость, однако это всего лишь набор пасьянсов по мотивам пасьянсов для Windows, в описании сразу не заметил один важный момент, да, могут возникнуть проблемы с кнопкой F1, просят установить какой-то пакет xfonts-100dpi если будут косяки, ох уж этот линуксоидный софт вечно кривой и недоразвитый...

Так как в подавляющем большинстве линуксы не умеют во вложенную структуру меню приложений, то ярлыки разбросались абы как, наперекосяк, буквально загадили весь раздел, это одна из причин, почему я предпочитаю свой способ распространения софта Installer-SH вместо всяких линуксоидных репозиториев убогих, не способных адекватно даже разделы в меню создать зачастую...

Да и вообще, меню приложений это сущая помойка и идиотизм практически в любом дистрибутиве Linux, кроме моего Chimbalix разумеется, ибо я позаботился о том, чтобы навести в меню порядок, ведь именно Chimbalix использую в качестве операционной системы на постоянной основе как единственный известный мне дистрибутив, что пригоден хоть как-то для использования.

Ну а что там с играми? Как бы мягко сказать... Я никогда не любил карточные игры, но в среде Windows они хотя бы не вызывали отвращение, даже в старой Windows XP, а линуксоидные пасьянсы это просто какой-то бред, в каждую дырку воткнули пингвина, явно пытаются вызвать отвращение у пользователя к символу Linux, да и поведение вызывает очень много вопросов, временами оно играет само, наверное "помогает разложить очевидное", ну а появляющийся красный крестик при перетаскивании карт просто бесит.

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Набор игр конечно "на любой вкус", но реализация паршивая, увы, лучше установить Windows в виртуальную машину и поиграть в нормальный, оригинальный пасьянс, чем в это линуксоидное недоразумение живущее своей жизнью с непонятным управлением...

Кстати, проблем с кнопкой F1 вроде не нашёл, это радует, но в других линуксах помимо Chimbalix проблемы потенциально могут быть.

Идем дальше.

Aerial Combat Simulation

Далее какой-то боевой симулятор, конечно же в комплекте лишняя зависимость, типичный линукс, хотя тут даже ярлык в меню не появился, печально.

Теперь понятно, почему даже ярлык не был создан в меню, просто игра максимально отсталая, да, есть GUI, но толку нет, это просто непонятное зелёное окошко с приборной панелью, иногда какие-то звуки ещё проигрываются, всё.

Причём я перепроверил эту игру на основной системе с полноценной видеокартой, но результат был тот же.

Короче мусор какой-то, я не представляю как в это играть, никаких подсказок вменяемых, интуитивно непонятная игра.

Adonthell

Очередной кривой мусор под видом игры для Linux с кучкой зависимостей, ярлыки в меню не создались, через терминал не запускается.

Ах, да, точно, какие-то придурки разорвали игру на два разных пакета, вроде вот и хвалятся линуксоиды своими пакетными менеджерами с погаными зависимостями, а на деле мне руками приходится по кускам собирать игру, ибо автоматически не установилась вторая половина... Наконец появился ярлык в меню, но ничего не работает, похоже всё-таки кривой мусор нерабочий.

Ну да, очередной поломанный пакет в репозитории Debian 12, вернее поломанная игра, извольте, но я не собираюсь подтирать задницы за тупицами разработавшими игру, у меня своих дел полно и некогда исправлять чужие ошибки в сомнительных играх.

А ещё некоторые, похоже невменяемые люди, рассказывают сказки, мол, репозитории отличный источник приложений, не то что ваши бесконечные сайты в интернете с массой вирусов непонятных для Windows...

Airstrike

Ещё одна сомнительного качества игра для Linux, интересно, а существуют ли игры не сомнительного качества для линукса? Впрочем, тут хотя бы ярлык нормально появился в меню.

Сама же игра максимально непонятная, какое-то месиво беспорядочное на экране, только поковырявшись в настройках и найдя настройки управления, которые к слову реализованы плохо и непонятно, я наконец понял как играть и чем вообще управляю.

Довольно убого сделано в плане игрового дизайна, хотя чего ещё было ожидать от Альфа версии игры, впрочем, для Windows даже Альфа версии игр на порядок лучше реализованы в большинстве случаев, короче незачёт...

Aisleriot

Далее идёт коллекция солитеров GNOME, тут уже один ярлык в меню, это радует, ибо с линуксоидным подходом меню очень быстро заполнилось ярлыками, что поиск новых игр начинает превращаться в сущий кошмар, именно потому я иначе формирую меню в своём дистрибутиве, в том числе при упаковке приложений в формате Installer-SH...

Так же отмечу, я презираю рабочее окружение GNOME за извечную функциональную ущербность, когда даже формат времени настроить невозможно без танцев с бубном и плагинами, а так же за отвратительный дизайн непригодный для настольных ПК и ноутбуков, но что насчёт отдельных приложений, то тут уже всё не так уж и плохо.

Конечно, с единицами измерения ГБ/ГиБ у проекта GNOME есть серьёзные проблемы, что приходится переписывать исходный код и компилировать уже исправленный софт для нормального использования, но в случае игры этой проблемы нет, ибо незачем в играх выводить объёмы.

Да, этот набор карточных игр вполне адекватен, по крайней мере не вызывает отвращения, и работает по-человечески в плане управления, так что тут зачёт.

Alex the Allegator 4

Очередная игра для Linux, очередная пачка зависимостей в комплекте.

Но играть оказалось невозможно, почему-то в игре зажата кнопка вверх, или влево, непонятно, но в меню постоянно переключается выбор без моего участия, а в игре персонаж просто упирается в левую стенку и всё на этом, закрыть на крестик нельзя, Alt+F4 тоже не работает.

Ситуация прямо как в психоделической игре A7Xpg, потому было решено проверить на основной системе в качестве исключения.

И да, на основной системе проблемы с "застрявшей кнопкой" нет, и в целом ничего плохого не могу сказать про игру.

Ну а странное поведение игры в виртуальной машине с залипанием кнопки клавиатуры решается переключением указывающего устройства на PS/2 мышь вместо планшета, при этом игра всё равно продолжает реагировать на движение мыши как на нажатие клавиатуры, хотя в основной системе такой реакции на движение мыши нет, сугубо в виртуальной машине игра реагирует на мышь в пределах окна.

Я уже интерфейс виртуализации поменял на Legacy, вдруг изменится что-то, но нет, в виртуальной машине игра управляется мышью, а в основной системе не реагирует на мышь, это забавно, но играть в любом случае лучше через клавиатуру.

Полагаю есть смысл списать один минус игре A7Xpg за корявое управление, видимо там привязали к мышке часть управления, и это плохо работало с указателем в режиме планшета, но опять же, в других проверенных играх это не доставляло таких серьёзных проблем, а значит явный косяк разработчиков.

Хотя ладно, всё же игры разрабатывались для ПК с нормальной мышью, а не планшетов с сенсорными экранами, так что не будем такие ситуации выписывать в минус играм, и в дальнейшем режим указателя будет установлен строго в режим PS/2.

Заключение

Продолжим старую таблицу, только проверю заново игру A7Xpg и внесу исправления с учетом полученных результатов, и да, игра действительно зависит от управления мышью, хотя от этого она всё равно интереснее не стала, психоделическая графика постоянно мерцающая месивом частиц вызывает отвращение.

Ну что же, вот и результаты, в итоге из шести проверенных игр могу выделить только две вменяемые, это набор карточных игр Aisleriot и ретро игра Alex the Allegator 4, а игра Adonthell вообще нерабочая от слова "совсем", и вряд ли выйдет простыми способами подправить ошибки, как это делал с игрой 2048.

Что тут сказать, да собственно ничего нового, подавляющая масса проверенных игр для Linux это откровенный треш, угар и издевательство над игроком.

Это печально, но вдруг я просто не дошёл ещё до нормальных игр для Linux в репозиториях Debian 12? Даже не знаю, среди 13 проверенных игр для Linux я могу выделить лишь 3 адекватные, в которые можно нормально поиграть сразу после установки, остальное просто мусор какой-то в большинстве случаев.

А насчёт игр из всяких DRM помоек вроде Steam уже говорил в предыдущей части, так что повторяться не буду, умеющий читать да прочтёт и поймёт.

На этом закончим даную часть.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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