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В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure

Или почему репозитории Linux это плохой источник приложений, и в большинстве просто сборник кривого мусора...
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Дистрибутивы Linux всегда славились своей недружелюбностью и адом зависимостей, репозитории по своей сути есть рассадники ада зависимостей, ведь у любителей линукса активно высасывается из пальца философия повторного использования библиотек, якобы это позволяет экономить место на диске и поддерживать чистоту в системе, ага, конечно...

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На практике все эти линуксоидные философии не работают, увы, редким пользователям линукса приходится сталкиваться с таким идиотизмом, что на приложение с заявленным размером 131 мегабайт приходится докачивать порядка 1 гигабайта лишних зависимостей, и у каждого приложения свой набор мусора.

Впрочем, от неадекватного ужаса под названием Flatpak я уже давно избавился в своём дистрибутиве Chimbalix, так что поищем игры в более адекватных репозиториях Debian 12.

Конечно, сейчас могут попытаться возразить красноглазые любители пингвинов, мол, для Linux есть очень много игр, но все аргументы наверняка будут сводиться к не очень уважаемой мной DRM платформе Steam, в которой якобы очень много игр для линукса, хотя на самом деле Steam просто запускает Windows игры через модифицированный Wine с переменным успехом, вот и все "игры для линукса" по сути...

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Так что на DRM платформах вроде Steam искать игры для Linux тоже не будем, да и торгуют там не играми, а правами на запуск, которые в любой момент могут отобрать у любого пользователя, а так же они недоступны без разрешения получаемого через интернет после авторизации, то есть непригодно от слова "совсем" для автономных систем.

Ну а чтобы не обгадить свою основную рабочую операционную систему Chimbalix - скачивать и проверять игры из линуксоидного репозитория Debian буду в виртуальной машине, при этом на всякий случай сделаю точку отката, а то выделено всего 32 гигабайта для системного диска, кто знает, сколько десятков гигабайт мусора под названием "зависимости" в итоге будет загружено...

Полагаю 24 гигабайта свободного места будет достаточно для проверки ряда игр, да, использовать буду свой же дистрибутив Chimbalix версии 24.7, выделено 8 ядер процессора и 16 гигабайт оперативной памяти, хотя мой дистрибутив и способен работать без доступа к интернету, особенно если использовать автономный установочный пакет Intaller-SH для распространения и установки приложений, но сейчас мы подключим интернет, ведь без интернета репозитории Linux априори мертвы.

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Важно заметить, для проверки игр использую стандартное ядро Debian 12 версии Linux 6.1, ведь в более новых ядрах Linux версии 6.6+ поломали драйвер графики VMSVGA, что приводит к проблемам при работе в виртуальных машинах длительное время, так что обойдёмся обычным ядром вместо более производительного Liquorix 6.8.

Заодно посмотрим, как много трафика будет израсходовано при загрузке игр из репозиториев, и как эти показания соотносятся с заявлениями со стороны пакетного менеджера.

Разумеется, просто так в пакетном менеджере Synaptic ничего не появится, ведь нужно ещё скачать списки репозиториев из самих репозиториев, большинство других линуксов эти списки выкачивают самопроизвольно, нагло и без разрешения пользователя, что крайне неприемлемое поведение для операционной системы, но мой дистрибутив Chimbalix не занимается такой злобной самодеятельностью, потому обновлять нужно вручную, достаточно просто нажать кнопку "обновить".

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Во время высасывания информации о репозитории Debian было израсходовано ~82.5 МиБ трафика, или почти 83 МиБ трафика с учётом отправки данных в сеть.

0 A.D.

Начнём с первой же игры в списке под весьма специфическим названием 0ad, и сразу же десяток зависимостей в охапку толкает пакетный менеджер при установке, а ведь это только одна игра, и уже десятком зависимостей хочет нагадить в системе...

Для скачивания указано "1401 MB", и меня очень напрягает тот факт, что под аббревиатурой MB используют фактически MiB, это же не Windows где принято неправильно использовать "MB", ну вашу кочергу разработчики линуксоидные...

Впрочем, игра установилась, и похоже мне всё-таки нужно будет увеличить размер диска, а то много установить не выйдет, учитывая что сами игры вроде как десять мегабайтов весят, но зависимости к ним уже гигабайтами сжирают место.

Запускаем 0ad, и оно вроде бы даже работает! Это по идее игра в жанре стратегия, а я в такие особо не играю уже с давних времён.

Чтобы долго не мусолить запускаю сражение с ботами, загрузка заняла некоторое время.

Качество графики в принципе неплохое, но производительность в виртуальной машине оставляет желать лучшего, ведь графику сейчас рисует процессор с помощью драйвера llvmpipe из состава вечно кривого Mesa3D, но снизив настройки производительность заметно увеличилась, неидеально, но уже можно играть, думаю снизив разрешение ситуация станет гораздо лучше, но мой текущий i7-10875H и так справляется.

Так как в стратегии я активно играл очень много лет назад, ещё во времена CnQ Generals, и уж тем более никогда не играл в 0ad, то и играть уже разучился, впрочем, игра оказалась не такой уж и плохой в плане игрового дизайна, относительно быстро стало понятно что к чему, даже не пришлось идти в поисковую систему за информацией "как играть".

Выглядит всё непривычно, по понятным причинам, даже консоль какая-то нашлась, однако у меня не возникло сильного желания закрыть игру и забыть, вроде даже вполне неплохо играется, много непонятного конечно, но методом тыка и чтения подсказок вполне можно разобраться, а значит всё очень даже неплохо проработано.

А потом на мою "деревню" напали... Правда там же и полегли нападающие, если честно, ожидал что будет всё гораздо тяжелее, как например в War Craft III, если там так же играть как я сейчас играл, то боты просто придут и разнесут всю базу, когда в 0ad мне даже удалось отбить нападение, забавно.

Ладно, пора заканчивать, судя по всему тут можно надолго засесть, а мне нужно и другие игры для Linux ещё проверить, не будем сильно растягивать.

В заключение скажу лишь одно, 0ad вполне неплохая игра, но и шедевром не назову, ибо не проходил полностью, по крайней мере начало выдалось хорошее, за графику судить не стану, она не отличная, но и не плохая, просто сбалансированная и достаточная, может при установке на хост систему с нормальной видеокартой NVIDIA и можно будет выкрутить более высокие настройки, но сомневаюсь что выйдет выжать сильно больше по общему качеству изображения.

2048

Что же, начало выдалось хорошим, но что насчёт следующей игры под названием 2048? Тут уже нет зависимостей при установке, трафик считать смысла нет, ибо считанные килобайты.

Да и вообще, из зависимостей только glibc 2.34 или выше, так что это максимально простая игра должно быть.

Давайте запустим игру 2048, и она не работает, вот вам и линуксоидные репозитории с пакетными менеджерами, вторая игра по списку и поломана "из коробки"...

В чём проблема? Правильно, в линуксоидном подходе к распространению софта! Ярлык указывает на "/usr/bin/2048", а пакетный менеджер засунул исполняемый файл в "/usr/games/2048", и куда смотрели люди обслуживающие репозиторий Debian 12? Без понятия, но факт есть, в репозитории находится кривой пакет, нужно всё исправлять руками, а это далеко не каждый человек может сделать, а потом рассказывают сказки, мол, линукс якобы не враждебен к пользователям...

Если же закрыть глаза на необходимость руками ковырять ярлыки исправляя косяки пакетного менеджера и разработчиков, то игра 2048 действительно является простой, но в то же время затягивающей, ничего плохого не могу сказать, а вот способ распространения (через репозитории) отвратителен.

Кто знает, какие ещё могут быть ошибки в DEB пакетах из репозиториев, там потенциально можно и систему уничтожить одним из поломанных пакетов, за которым недосмотрел обслуживающий человек, ведь установка происходит с root правами, таков уж принцип работы линуксоидных методов распространения ПО, и это одна из причин, почему я разработал свой способ распространения софта Installer-SH...

2048-Qt

Без лишних слов устанавливаем игру, в довесок пачка зависимостей, как иначе в линуксах, именно потому я и занимаюсь проверкой игр в виртуальной машине, ибо не хочу загадить основную систему всем этим дерьмом из бесконечных зависимостей под каждую игру в отдельности.

К ярлыку для запуска у меня есть претензии, какого чёрта он занимает так много разнообразных категорий в меню, но не занимает категорию "LogicGame"? Ох, уж этот характерный для Linux хаос...

К интерфейсу у меня тоже есть претензии, какого чёрта он не влазит в экран при разрешении 1280x800? А если бы у меня был ноутбук с HD разрешением 1280x720? И почему интерфейс не масштабируется, даже Chi Calculator, созданный мною на коленке по приколу, и тот масштабируется за размером окна, а игра 2048-Qt не умеет масштабироваться, брр, срамота...

Игра конечно интересная, но реализация паршивая, как у большинства софта для Linux, увы.

3D Chess

Сразу скажу, я не любитель игры "шахматы", но раз уж она попалась следующей - устанавливаем!

Ярлык в меню как положено.

А вот сама игра меня оставила в недоумении, не сказать что я совсем кретин, и не знаю что такое шахматы, но тут на лицо необоснованное использование названия "3D Chess", чего угодно ожидал, но не такого идиотизма... Это три шахматные доски с фигурами, и всё, буквально всё, даже против компьютера поиграть нельзя, просто три доски с фигурами и делайте с этим что хотите...

Совершенно странная и бессмысленная игра, вообще ничем не зацепила ни на секунду, зря только зависимость какую-то там внедрила мне в систему, хотя неважно, всё равно в виртуальной машине всё вертится, просто снесу потом к чертям всю охапку линуксоидного хлама из репозиториев и нормально.

Seven Kingdoms

Далее игра "Семь враждебных королевств", прямо так и написано в репозитории, сразу не обратил внимание на такой странный перевод, и очень зря...

Главное меню даёт понять, что игра очень старая, да и указана дата 1997/98 год, в описании пакета писали что это легендарная игра, а Open Source вариант позволит продлить жизнь игре, но даже не знаю, перевод тут довольно специфический, особенно фраза "вы узнаете, как вырезать свой отряд из своего Форта".

В некоторой степени меня даже затянуло, хотя по сути и не играл, просто проходил обучение, но как же забавно перевели фразы вроде "теперь, когда были отобраны восемь крестьянок, закажите их в форт, чтобы начать обучение", даже боюсь представить, какое там будет обучение...

Впрочем, нажав одну кнопку игра просто вылетела, похоже сообщество "попен сорс" не очень хорошо справляется с задачей продления жизни легендарной игры, печально...

Да, Seven Kingdoms действительно устарел и выглядит не очень на 2025 год, это очень мягко говоря, но оно могло затянуть игрока, то есть меня, но увы, что-то пошло не так...

Ладно, время уже позднее, продолжу завтра проверку других игр.

A7Xpg

При установке в очередной раз насосало пачку дополнительных зависимостей, как всегда, с линуксоидными способами распространения ПО.

А вот сама игра оказалась мусором, психоделический фон в совокупности с неуправляемым "персонажем", у которого постоянно зажата кнопка "вверх", ну не знаю, это бред какой-то.

Нормально играть абсолютно невозможно, даже если допустить, что проблемы с управлением это очередной линуксоидный косяк, ошибка разработчиков так сказать, то всё равно игра выглядит отвратительно в визуальном плане, только зря нагадил зависимостями в системе ради этого хлама.

Abe's Amazing Adventure

Ещё одна игра от мира Linux, благо не пестрит она зависимостями, libc6, libsdl и собственно всё.

Меня только одно пугает, фраза в описании "Игра предназначена для младшего поколения, чтобы показать, какие классные игры они упустили", не знаю как это комментировать, давайте проверим.

...

Вроде выглядит прикольно, но сделано всё топорно, больше тут нечего сказать.

Играть в такое не интересно, да и непонятно зачем, какая цель, что делать, ничего не объяснили перед началом игры, собирать какие-то кристаллы и ключи обходя яркие розовые ловушки в каком то погребе и едва заметные пики точёные? Ну такое, какой-то бредовый винегрет в стиле Linux, тяп ляп и готово, я уже молчу про анимацию персонажей, которой по сути нет, какое-то дрыгало беспорядочное.

Заключение

На этом подведём итоги по проверенным играм для Linux из репозитория Debian 12, наверное стоит оформить таблицу сравнительную.

Итого из 7 проверенных игр для Linux лишь одна работала без проблем, при этом две оказались откровенно поломаны, это 2048 с нерабочим ярлыком для запуска и A7Xpg с поломанным управлением.

Одна игра имеет серьёзные ошибки и просто вылетает на рабочий стол в самый неожиданный момент, другая содержит кривой графический интерфейс, что не способен адаптироваться под размер экрана, она буквально выходит за пределы монитора при разрешении 1280x800.

Нормально поиграть можно только в одну игру из семи, и это печально.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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