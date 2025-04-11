Предисловие

В прошлый раз была протестирована система на основе Ryzen 7 4800H + Radeon RX 5600M в игре Control, и как выяснилось - видеокарта от AMD не смогла запустить игру с трассировкой лучей, просто не поддерживает такой функционал, и это притом, что на 4 года более старая GeForce GTX 1070 позволяла играть со включенной трассировкой лучей, хотя и в низком разрешении.

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Но сейчас у меня уже другой ноутбук, ведь низкосортный чип AMD Radeon RX 5600M (фактически RX 5700 на пониженных частотах) сделал сам себе короткое замыкание одним прекрасным вечером, естественно MSI Alpha 15 целиком стал непригоден для использования.

В итоге было решено обменять свой уникальный компактный ПК на другой ноутбук, всё равно нормального монитора не было для использования, и теперь я использую MONSTER Tulpar T7 v20.3 на основе Intel Core i7-10875H + NVIDIA GeForce RTX 3060.

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И в отличие от AMD поделок - текущая система отлично справляется как с нейронными сетями, так и с играми использующими трассировку лучей / путей, про Radeon теперь вспоминаю как про отсталый, функционально несостоятельный хлам непригодный для полноценного использования, хотя казалось бы, оба ноутбука стоили одинаково на момент покупки (середина 2021 года), даже для Linux нормальные драйверы есть, когда от красной конторы не было в принципе адекватных полнофункциональных драйверов...

И вот настал момент когда "новый" ноутбук был протестирован в игре Control, предыдущее "амуде" я проверял с разными планировщиками ЦП, это действительно влияло на производительность, ведь Ryzen 7 4800H архитектурно слишком слабый и недоразвитый процессор, чтобы без помощи операционной системы грамотно распределять нагрузку, но на Core i7-10875H я не буду проводить тесты с разными планировщиками в среде Linux, почему? Да потому что нет разницы, как показала практика - процессор от Intel хоть и старый, но прекрасно распределяет нагрузку на самые быстрые ядра даже при стандартном планировщике.

Как говорится - найдите разницу между обычным и производительным планировщиком, хотя у меня ещё запущен браузер сейчас и другие приложения, а процессор ограничен до 15 Вт и включена встроенная графика, из-за чего линуксоидный Mangohud оверлей поломался с показаниями объёма памяти и информацией о видеокарте, но не суть.

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Важен тот факт, что с Intel Core мне не нужно танцевать над разными планировщиками при запуске игр, ибо всё и так отлично распределяется как положено, даже под линуксом, когда с AMD Ryzen R7 4800H танцы над планировщиком позволяли выжать значительно больше кадров в секунду, но всё равно меньше, чем выжимает i7-10875H у меня сейчас, это даже без тестов заметно в обычном повседневном использовании...

Ну да ладно, хватит болтовни, пора перейти к тестам.

Тестовые условия

В сравнении будет участвовать два ноутбука и компактный ПК, просто потому что уже есть результаты для сравнения, все конфигурации добавлены в одну таблицу, единственная проблема это расчёт стоимости компактного ПК... У меня в одной статье была указана примерная стоимость на уровне ~1030$, но ведь со временем сломался БП из-за бракованных конденсаторов, пришлось купить новый и заменить, да и R5 1600 был заменён на R7 2700X, как и мизерные 16 ГиБ ОЗУ были увеличены до 64 ГиБ, так что докинем это всё в общую примерную стоимость не исключая ранее затраченные деньги на сборку.

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Далее таблица с подробностями о процессорах и видеокартах.

Как можно заметить - процессоры выпущены примерно в одно время с разницей всего 3 месяца, а владельцев видеокарт AMD Radeon архитектуры GCN ещё в 2024 году AMD кинула с поддержкой, встроенная Vega 7 выпущенная в 2020 году не исключение, всего 4 года, какой позор...

Тем временем Intel активно поддерживает свою UHD 630 (поколение 9.5), при этом важно заметить, данное поколение от "синих" было выпущено в то же время, что и Vega 7, а изначальная UHD 630 (поколение 9) была рождена ещё в 2017 году, и да, она так же поддерживается до сих пор, уже целых 8 лет.

Ну а с полноценными видеокартами в плане поддержки лидирует конечно же NVIDIA, GeForce GTX 1070 до сих пор поддерживается драйверами уже целых 9 лет, а если учесть GTX 900 серии, то и вовсе 11 лет...

Хотя можно учесть еще GTX 600 серию, последние драйверы на которую были выпущены 2024-07-09, то это выходит 12 лет, у AMD хоть одна видеокарта поддерживалась так долго? Вопрос, конечно же, риторический, красные даже трассировку лучей не смогли прикрутить видеокартам серии RX 5000 за целых 5 лет с момента выпуска RDNA, а весь "потенциал" так и остался на красивых презентациях маркетологов AMD, даже OpenGL API поломали с 2022 года, и до сих пор не исправили, а многие видеокарты так и бросили с такими вечно кривыми и недоделанными драйверами...

Ну да ладно, вернёмся к сравнению в игре Control, так как уже есть ряд собранных результатов, я не вижу никаких проблем просто продолжить существующую таблицу, но у текущего ноутбука целых три режима работы, потому придётся собирать результаты во всех трёх режимах...

С видеокартой RTX 3060 использовался драйвер NVIDIA 572.70 в среде Windows 10 и 570.86.10 в среде Chimbalix 24.7.

Только нужно оговорить пару нюансов, первый состоит в переключении режимов работы устройства, резкий переход к офисному режиму влечёт к резкому падению мощностей, но они возвращаются в норму спустя некоторое время работы, потому при сборе результатов нужно немного выжидать пока не стабилизируются параметры.

Второй нюанс проявляется исключительно в среде Linux при использовании VKD3D (DX12), связан он с нехваткой памяти на видеокарте при ультра качестве текстур на высоких настройках, некоторые текстуры превращаются в мыло, причём происходит это динамически, вероятно так работают оптимизации в текущем установленном драйвере, или прослойка VKD3D не очень хорошо дружит с установленным полноценным драйвером NVIDIA, можно конечно включить встроенную графику Intel и эта условная проблема почти полностью исчезает, но с активной Intel UHD 630 линуксоидные средства мониторинга ломаются и перестают показывать часть информации по основной видеокарте, впрочем, это же линукс...

Я не стал снижать качество текстур при максимальных настройках во время тестов, оставил "как есть" дабы не нарушать последовательность тестирования и сбора результатов, наверняка при наличии 8 ГиБ видеопамяти никаких проблем в принципе не было бы на ультра качестве текстур (высокий профиль), ибо с GTX 1070 на 8 ГиБ точно проблем не было с таким же драйвером под линуксом, но увы, что есть, то есть.

Сбор результатов DX 11

В данном разделе постараюсь сократить материал, возможно даже буду делать коллажи, но это не точно...

Начнём с DX 11, в данном режиме недоступна трассировка лучей, а потому для тестирования нужно всего два профиля настроек проверить в разрешениях 1920x1080, 1280x720 и 800x600, первой пойдёт Windows 10.

В среде Windows полноценно работает переключение режимов работы ноутбука, потому есть ощутимая разница производительности между офисным, игровым и турбо при разрешении 1920x1080, ведь видеокарта имеет ограничения на уровне 55 Вт, 95 Вт и 120 Вт соответственно, включая память и потери на цепях питания разумеется.

Получаем 58, 86, 94 FPS на высоких настройках, а на низких 94, 182, и 199.

В разрешении 1280x720 уже начинает происходить упор во встроенный игровой лимит FPS на уровне 240, правда только на низких настройках начиная с игрового режима ноутбука.

Производительность уже на уровне 78, 144 и 156 FPS, а так же 174, 240 и 240.

Разрешение 800x600 на высоких позволяет достичь 117, 183 и 198 FPS, на низких во всех режимах 240 FPS.

Так как приходится тестировать ноутбук сразу в трёх режимах работы, то и результатов получается очень много боюсь статья распухнет если ничего не придумаю, хотя осталось обработать и оптимизировать всего ~137 изображений, по идее не так уж и много...

Ну да ладно, может что-нибудь придумаю в процессе подготовки и оптимизации, а теперь рассмотрим результаты полученные в среде Linux, да, ни для кого не секрет, что Linux отвратительная платформа для игр и использования в качестве операционной системы, тем более "дряхлый пингвин" не способен переключать уровень мощности для видеокарты, и она в любых режимах работает при 80 Вт включая потери на цепях питания, но всё же результаты я собрал, в конце концов Chimbalix позволяет играть в игры без лишних танцев с бубном благодаря грамотно встроенному Wine из коробки.

Тут уже переключение режимов ноутбука происходит в обратном порядке, ибо Linux, в этой "операционной системе курильщика пингвинов" вечно всё не как у людей работает, если работает вообще, сразу я пытался переключать режимы в нужном порядке, но потом забил, так что распишу результаты в правильном порядке, а изображения уже "как есть" оставлю, повторно уже не буду показывать параметры игры ради оптимизации материала.

В разрешении 1920x1080 имеем 80 FPS во всех режимах, ибо упор в видеокарту, а она под линуксом всегда работает при 80 Вт лимите, так же и при низких настройках, правда там уже 160 FPS.

При 1280x720 на высоких имеем 134 FPS с упором в ГП во всех режимах, на низких уже 240 с упором в лимит игры.

Почему я вообще переключаю режимы под линуксом, ведь ГП всё равно работает всегда при 80 Вт? Правильно, есть же ещё и ЦП, и вот он вполне нормально переключается между 15, 60 и 75 Вт, и да, процессор Intel Core i7-10875H выдал максимальные 240 FPS даже в офисном режиме с 15 Вт лимитом, в среде Windows так не получилось лишь потому, что там видеокарта была с лимитом 55 Вт, а в линуксе этот функционал не работает, и лимит всегда 80 Вт на GPU.

800x600, на высоких 171 FPS с упором в GPU, на низких 240 с упором в игру, i7-10875H справляется просто идеально даже с лимитом 15 Вт, Ryzen 7 4800H без лимитов так не мог, а ведь процессоры одного времени выпуска, не зря люди называли процессоры AMD кукурузой...

На этом результаты DX 11 собраны.

Сбор результатов DX 12

Переходим к полноценной версии игры, с трассировкой лучей и хвалёным DirectX 12, а значит количество результатов будет ещё больше.

С трассировкой лучей в 1920x1080 имеем 38, 57 и 62 FPS на высоких, и 35*, 67, 74 на низких общих настройках графики, и да, я хоть и старался выжидать пока стабилизируется мощность в офисном режиме, но один результат собрал слишком рано и не заметил этого, тот самый помеченный звёздочкой, об этом я и говорил ранее...

Впрочем, идём дальше, без лучей имеем 45, 87 и 95 FPS на высоких, а так же 92, 184 и 202 на низких.

При 1280x720 с лучами уже выходит 53, 102 и 110 FPS на высоких, а так же 83, 128 и 138 на низких, примечательно, что между игровым и турбо режимами разница получается всего около 8%, хотя разница мощности доступной видеокарте достигает 26%, и она использует эту мощность...

Без лучей уже получается 81, 145 и 157 FPS, ну и конечно 175, 240 и 240 FPS.

В низком разрешении 800x600 с трассировкой лучей получаем 85, 142, 153 FPS на высоких, и 117, 178 и 181 FPS на низких, без лучей 101, 185 и 199 FPS на высоких, а так же 178, 240 и 240 на низких.

С хвалёным DirectX 12 API процессор уже не смог выжать больше 178 FPS при лимите 15 Вт, о чём это говорит? Правильно, DX 12 не так уж и хорош как верещали на каждом углу при его выходе, ибо с более старым DX 11 процессору хватало 15 Вт для достижения 240 FPS, а с DX 12 уже явно нет.

Далее будет протестирован Linux, хотя на самом деле и DX 11, и DX 12 режимы были проверены за один заход в каждой ОС, но для удобства восприятия было решено разделить это всё в статье на разные разделы.

С лучами под линуксом имеем 50 FPS на высоких настройках 1920x1080 во всех режимах работы, на низких 59 FPS, ибо упор в ГП, так же можно заметить размытую текстуру, в том числе когда лучи были отключены, а ведь если подумать, то в DirectX 11 режиме всё было отлично, так что у меня есть подозрения на VKD3D прослойку по этому нюансу.

Без лучей получаем 74 FPS во всех режимах на высоких, а так же 146, 149 и 149 на низких.

В разрешении 720p имеем с лучами 88 FPS на высоких и 109, 112, 111 на низких.

Без лучей стабильные 124 FPS на высоких, ибо упор в ГП, а на низких 152, 178 и 183 соответственно.

800x600, на высоких с лучами 108, 123 и 124 FPS, на низких 110, 130 и 128 FPS, хотя упора в видеокарту и нет во многих случаях, но и процессор не выглядит особо нагруженным...

Без лучей 145 и 158 FPS на высоких, на низких 149 и 177.

На этом готово, осталось внести в таблицу полученные данные.

Результаты

Начнём с неприятного, да, я забыл протестировать со средним качеством Ray-Tracing, но учитывая обьём тестов пожалуй оставим как есть...

Ну а теперь перейдём к сравнительной таблице, начнём с прямого сравнения между GTX 1070 и RTX 3060, в итоге мобильная RTX 3060 при лимите 55 Вт (режим "O") оказалась слабее GTX 1070 как в DX 11, так и в DX 12, но при активации трассировки лучей ситуация кардинально меняется, тут уже GTX 1070 способна тягаться с ограниченной до 55 Вт RTX 3060 только если снизить качество "лучей" до среднего уровня (не попало в таблицу), на высоком качестве RT старая GTX проигрывает порядка 28-52%, тем не менее, это весьма впечатляющий уровень для столь старой видеокарты 2016 года, когда про RTX многие особо не слышали даже, особенно если учесть огромную разницу в чистой производительности ядер ГП...

Тем временем AMD за 5 лет так и не осилили прикрутить трассировку лучей видеокартам поколения RDNA, так что сравнивать будем без лучей, хотя там нечего сравнивать, производительность RX 5600M примерно на уровне GTX 1070, местами чуть слабее даже, но незначительно.

Что до процессоров, ну, Intel Core i7-10875H ограниченный до 15 Вт выжимает все 240 FPS с DX 11 API при 800x600 на низких настройках, как и R7 2700X на частоте 3700 МГц мощностью ~110 Вт, а вот Ryzen 7 4800H в паре с Radeon оказался не способен выжать больше 222 FPS, увы.

При использовании DX 12 ситуация меняется, тут уже R7 2700X при частоте 3.7 ГГц смог выжать 203-206 FPS, R7 4800H выдавил 215-218, ограниченный до 15 Вт i7-10875H смог выдать 175-178 FPS, ну а без лимитов все 240 FPS, да, архитектурно процессор от Intel оказался значительно производительнее "кукуруЗенов", даже ограниченный до 15 Вт он буквально дышит в спину красным процессорам мощностью 110 и 45 Вт, хотя следует заметить, R7 4800 хоть и имеет официальный TDP 45W, но целиком он кушает порядка ~90-105 Вт...

Этакий волк в овечьей шкуре маркетологов от красной конторы, ноутбук с i7-10875 (до 75 Вт) + RTX 3060 (до 120 Вт) имеет зарядное на 180 Вт, когда MSI Alpha с R7 4800H (45 Вт) и RX 5600M (до 90 Вт) имел зарядное устройство на 230 Вт, очевидно, что не просто так к AMD положили гораздо более мощную зарядку...

Впрочем, на 50 Вт более мощное зарядное устройство совершенно не помогло красному ноутбуку, Intel + NVIDIA выдают значительно более высокую производительность, чем был способен выдать MSI Alpha 15 состоящий из поделок от AMD, напоминаю, ноутбуки были куплены в середине 2021 года примерно по одинаковой стоимости.

Ну а что до Linux, хм, даже не знаю, тут сложно сравнивать ввиду заблокированной мощности видеокарты на одном уровне во всех режимах, могу только пожелать разработчикам линукса прекратить ломать проклятую обратную совместимость со старыми драйверами с каждой новой версией "дряхлого пингвина", а там может и появится какое-нибудь будущее у этой "операционной системы" в настольном сегменте...

Конечно, мне и под линуксом предостаточно производительности связки из i7-10875H + RTX 3060, но назвать Linux чем-то адекватным язык не повернётся, ладно дистрибутив свой сделал потому что подавляющее большинство других дистрибутивов совершенно непригодно для использования, но вот взять ядро и переделать до приличного состояния... Увы, это уже не по моей части, лучше сразу новую ОС начать писать с нуля, чем это мракобесие пытаться переделать, да и кому оно надо пока есть Windows? Вот и я не знаю, кому оно надо.

Напоследок сделал два графика, на высоких настройках 1920x1080 и низких 800x600, у RX 5600M нет графиков для Ray-Tracing, ведь AMD не осилили трассировку лучей в первых RDNA, а должны были осилить еще в GCN архитектуре (RX 400 - RX 500), как это сделала NVIDIA с видеокартами Pascal (GTX 1000), но не суть, куда интереснее тот факт, что при использовании DirectX 12 производительность ниже чем с DirectX 11.

Причём есть интересный нюанс, на высоких настройках GTX 1070 и RX 5600M в среде Windows немного теряли FPS при переходе на DX 12, и видеокарта от AMD теряла сильнее, но RTX 3060 в режиме DX 12 показала более высокий FPS, неужели это разница в версии драйвера (572.16 и 572.70)? Или может RTX 3000 серии просто лучше работают с данным API, не совсем понятно, без целенаправленных тестов сложно сказать...

Ну а в среде Linux при переходе на DX 12 не потеряла только RX 5600M при высоких настройках графики, и то лишь потому, что происходит откровенный упор в производительность GPU.

С низкими настройками графики, когда упор в производительность процессора, при переходе на DirectX 12 страдают все, без вариантов, только i7-10875H смог выдать максимальные 240 FPS в игровом и турбо режимах работы ноутбука, при ограничении в 15 Вт он смог выдать только ~177, на секунду, при использовании DirectX 11 API набрать максимальный FPS не смог только Ryzen 7 4800H, все остальные без проблем выжимали максимум.

И на этом закончим.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



