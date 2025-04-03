Откуда взялись слухи про то, что драйвер NVIDIA версии 572 якобы ломает старые видеокарты RTX 3000 серии и ниже? Без понятия, на то они и слухи, и появились уже давно, материалы за первое апреля, по понятным причинам, серьёзно брать в учёт не будем в данной статье.

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Первый найденный материал за 31 марта по данным поисковика говорит о большом количестве проблем на видеокартах серии RTX 3000 - 4000 во многих играх, внезапные сбои, зависания, артефакты и какое-то выпадение кадров (что?), и это всё за последние несколько месяцев (сейчас дата 2025-04-03), но стоит заметить, хоть поисковая система и пишет дату 31 марта, но на самом ресурсе уже указана дата 1 апреля, так что воспримем за шутку.

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Тем более ни с одной из перечисленных проблем я не сталкивался ни с GTX 1070, ни с RTX 3060 на драйвере 572.16, но об этом позже. Второй найденный в интернете материал так же за 31 марта, причём дата уже и на самом ресурсе указана именно 31 марта, то есть по сути это не должно быть первоапрельской шуткой, но говорится всё то же самое в общем плане, так что не вижу смысла рассматривать подробно, но допустим первый материал запоздал на один день, так что всё же возьмём эту информацию в учёт.

Третий источник гласил 8 марта о проблемах драйвера 572.70, мол, прямо во время установки можно получить сбой операционной системы, далее говорилось про DisplayPort, но звучало как-то странно, так что просто проверим эту версию драйвера, вдруг у меня тоже вызовет какие-то проблемы.

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Хотя на сайте NVIDIA действительно указано исправление проблемы чёрного экрана при DP подключении дисплея, но там сказано про обычный чёрный экран при запуске, а не "чёрный экран смерти", да и находится эта "проблема" в разделе решённых, а говорят что она всё равно есть.

Да и в статье говорилось о других проблемах, например зависание драйвера при выходе из спящего режима, так что надо проверить. Опуская массу источников буквально идентичных первому рассмотренному, был найден ещё один, уже за 2025-02-21 число, и там сказано о проблеме чёрного экрана в ветке драйвера NVIDIA 572.xx.

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К слову, если так подумать, у меня ведь дисплей подключен через тот самый DisplayPort, с которым обычно связывают проблемы чёрного экрана у драйверов NVIDIA 572, и видеокарта как раз старая RTX 3060, прямо идеальный набор для провокации проблемы! Если она конечно реально существует, и именно драйверы виноваты, а не что-то другое.

Порой говорят о том, что проблема возникает у МНОГИХ пользователей, а значит и у меня должны возникнуть проблемы, ведь так? Вот и проверим.

Драйвер NVIDIA 572.16

Начнём с драйвера версии 572.16, ведь именно с этим драйвером у меня прекрасно работала GTX 1070.

Ни для кого не секрет, что GeForce GTX 1070 отлично работала с драйвером NVIDIA 572.16, никаких чёрных экранов, артефактов и прочих аномалий замечено не было мною, всё просто нормально работало до самого конца, в том числе с активной трассировкой лучей на GTX 1070, пока не обменял ПК на текущий ноутбук.

Драйвер NVIDIA 572.70

Сейчас же у меня ноутбук с RTX 3060, и когда я ещё даже понятия не имел о слухах, был установлен как раз тот самый драйвер NVIDIA версии 572.70, а ведь я просто скачал последний доступный и установил ни о чём не думая, как можно заметить, установка прошла абсолютно без проблем, хотя дисплей подключен как раз через DP, с которым якобы проблемы.

Со всевозможными тестами, само собой, никаких проблем замечено не было с драйвером версии 572.70, но может я чего-то не заметил тогда? Человеческий фактор, все дела, вдруг проблемы есть, но не увидел...

Даже крутил немного параметры разгона, и да, RTX 3060 очень даже разгоняется, хотя и не искал предел, ибо не вижу смысла, в плане производительности мобильная RTX 3060 и так превосходит гораздо более новую и мощную RX 7800 XT, тесты не дадут соврать.

В старых играх вроде Хроники Нарнии, Terraria и Quake 2 RTX проблем никаких, разве что для первой игры нужно принудительно включать вертикальную синхронизацию, но это один клик в панели драйвера NVIDIA в профиле конкретной игры, так что вообще не проблема.

В игре Control так же всё прекрасно с драйвером 572.70, как и было с GTX 1070 при драйвере 572.16, разве что текущая видеокарта оказалась гораздо производительнее с активной трассировкой лучей, но тут уж ничего удивительного, если GTX 1070 позволяла играть с Ray-Tracing лишь в разрешении 960x540 - 1280x720, то RTX 3060 уже позволяет играть в разрешении 1920x1080 с лучами.

К слову, игра уже протестирована, а результаты собраны на видеокарте RTX 3060, осталось только внести в таблицу и сравнить с GTX 1070 и RX 5600M, но это уже в другой статье займёмся.

Ну да ладно, может я что-то не понимаю, и просто в упор не замечаю якобы существующую массу проблем драйверов NVIDIA 572 версии, там артефакты, чёрные экраны, внезапные сбои...

Ну даже не знаю, как-то не заметил никаких проблем с 572 драйвером даже при использовании DLSS, причем как CNN модель прекрасно работала, так и более качественная Transformer, хотя AMD даже старую CNN не могут никак догнать особо со своим убогим FSR...

Точно, там ведь были ещё какие-то рассказы о проблемах со спящим режимом...

Давайте загрузимся, побалуемся с разгоном и отправим систему в спящий режим, но увы, всё отлично просыпается, правда разгон сбросился к стандартным параметрам, но так и должно быть по-хорошему.

Второй заход, на этот раз оставим запущенной игру Quake II RTX, и снова всё прекрасно проснулось с драйвером NVIDIA 572, игра при этом не поломалась, как порой бывает даже с гораздо более простыми играми в среде Linux после спящего режима, даже когда установлен хвалёный AMD Radeon вместо видеокарты...

Вот дополнительная информация о системе, а то вдруг подменил видеокарту в ноутбуке, кто знает что там несчастные любители AMD ещё придумают в попытках выставить получше красный хлам называемый видеокартами Radeon, хотя если честно - плевать на мнение ярых приверженцев красной конторы, хотя именно они в основном подхватывают и раздувают проблемы драйверов NVIDIA, в том числе принимая явно первоапрельские шутки за правду, а по факту проблем то и не нашлось, по крайней мере я не смог найти ни с GTX 1070 при драйвере 572.16, ни с RTX 3060 при драйвере 572.70.

Даже тот факт, что дисплей у меня сейчас подключен как раз через DP соединение, не спровоцировал никаких проблем "чёрного экрана", а ведь они должны были проявится если верить слухам в интернете...

Причём важно заметить, я не беру сейчас в учёт источники за первое апреля (день дурака), надеюсь никому не надо объяснять почему.

Заключение

Увы, но я так и не смог обнаружить никаких проблем с драйверами NVIDIA версии 572.xx, ни с GTX 1070 (HDMI монитор), ни с RTX 3060 (DisplayPort монитор), и понятия не имею как спровоцировать тот же чёрный экран или внезапные сбои, в последний раз такие проблемы у меня были именно с AMD Radeon RX 5600M, которая в итоге скончалась от короткого замыкания, ведь оказалась бракованной по кристаллу где-то в зоне отвечающей за функционал аппаратного декодирования видео...

Ну а что до первоапрельских шуток - некоторым авторам в интернете явно следует научиться планировать выход своих статей, ведь в некоторых источниках дата публикации за март месяц, когда по содержанию явно выглядят как первоапрельская шутка, а то некоторые могут и поверить в "массу проблем", хоть это и будет меньшинство любителей поделок от AMD, тем не менее...

Впрочем, судя по комментариям на всё тех же ресурсах в интернете, таки нашлись любители красных "видеокарт" поверивших в явную шутку, опубликованную за сутки до нужной даты, даже судя по всему напрягли ботов для накрутки рейтингов, чтобы выглядеть убедительнее, классика.

Я к примеру чётко указываю если статья является шуткой, и даже если выйдет не в срок - не беда, всё равно будет понятно.

В общем, как-то так, жаль конечно, что мне не удалось найти проблемы в драйверах NVIDIA, но это и хорошо, я и так достаточно настрадался с вечно кривыми и функционально ущербными Radeon HD - RX Vega / RX 5000 видеокартами, если "зелёные" внезапно опустятся до уровня драйверов AMD, то наверное перейду на видеокарты Intel, но к счастью NVIDIA была, есть и вероятно ещё очень долго будет настоящим лидером рынка видеокарт, ибо не вижу чтобы AMD исправлялась и работала над ошибками, как кидали пользователей купивших Radeon, так и кидают один на один с красивыми презентациями, но отвратительного качества драйверами, брр...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Даже голуби пытались найти проблемы в драйверах NVIDIA...



