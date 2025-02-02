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Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks

Часто можно услышать байки про Linux и AMD, мол, если Linux то только с Radeon, но ни в коем случае NVIDIA...
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Одним прекрасным днём я решил поиграть в World of Tanks, разумеется используя Linux с видеокартой AMD Radeon, ведь как это любят рассказывать сказки любители пингвина, мол, если линукс то обязательно Radeon нужна видеокарта, якобы драйверы топ, и вообще всё прекрасно, даже в играх лучше проклятой и поганой Windows!

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Скачал значит игровой клиент, установил, запустил, начал с миссии обучения, почему бы и нет.

Но проблема в том, что я не смог нормально поиграть, ведь игра постоянно зависала, буквально зависала...

Может проблема в ноутбуке, мол, недостаточно производительный? Конечно нет, процессор Ryzen 7 4800H и видеокарта Radeon RX 5600M должны легко справляться, да и оперативной памяти целых 64 ГБ, чего более чем достаточно для игры.

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Да и Wine не простой, а хвалёный Proton использовался! Как это говорят в линуксоидных сказках, мол, используйте не простой Wine, а божественный Proton! И всё якобы будет хорошо! Ага, конечно...

На самом деле я не заметил разницы между обычным Wine и Proton, да, уже проверил "за кадром" ещё перед началом создания данной статьи, ну чтобы наверняка, а то вдруг...

И как только не крутил настройки графики в игре, ну невозможно играть, фризит/зависает и всё на этом, причём проблема не в компиляции шейдеров, иначе при включенном мониторинге DXVK внизу была бы строчка указывающая на это.

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Хотя стоит заметить, при минимальных настройках графики проблема проявляет себя слабее, но всё равно нормально играть невозможно с железом от AMD.

Даже записал видео при игре на "красном" железе, как оно выглядит и играется, а ещё говорят что Linux для игр якобы подходит, ага...

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В общем, на высоких настройках графики играть можно только если смотреть в землю, в остальных случаях Linux + AMD Radeon выдают сплошные зависания, причём длительность зависания может доходить до 5-7 секунд, ну и звук прерывается.

При минимальных настройках графики ситуация гораздо лучше, и даже можно кое-как поиграть имея 0-90 FPS со рваным графиком времени кадра, но это очень скверный результат для Ryzen 7 4800H + Radeon RX 5600M, впрочем, ничего удивительного, это ведь AMD, у них никогда не было качественных драйверов для видеокарт, особенно для Linux.

Так и закончил первую миссию обучения...

И тут я подумал, а что если это проблема в моём дистрибутиве Chimbalix? Но как проверить? Правильно, нужно просто запустить игру на другом компьютере используя ту же операционную систему!

У меня как раз есть компактный ПК в самодельном корпусе, хотя там процессор послабее, всего лишь Ryzen 7 2700X, но видеокарта уже от лагеря NVIDIA, того самого, который так ненавидит явно неадекватная часть любителей линукса.

В общем, во время установки линукса у меня телевизор внезапно решил обновиться, ну спасибо, что хоть позволили отказаться от обновлений в столь важный момент...

А устанавливаю свой дистрибутив Chimbalix 24.6, просто потому что не знаю ни одного более пригодного для использования линукса, чтобы установить и использовать без плясок с бубном и терминалом, так характерных для линуксов...

Копирую полноценные официальные драйверы NVIDIA в домашний каталог и отключаю линуксоидный Nouveau с помощью своего же скрипта, без этого шага не выйдет установить адекватный драйвер видеокарты, конфликты модулей, все дела, это вам не Windows.

Осталось установить нормальный драйвер NVIDIA, перехожу в tty (ctrl+alt+f1), останавливаю сервис lightdm, и собственно устанавливаю драйвер, всё, готово, только перезагрузить систему осталось.

Может установка драйвера NVIDIA в Linux и не так проста, как в среде Windows, но в отличие от вечно кривого и несостоятельного AMD - у зелёных хотя бы есть нормальные драйверы, и всё работает как положено даже со старой GeForce GTX 1070, установил кстати драйвер версии 570.86.10, там и Vulkan API уже подтянули до версии 1.4.303, даже для моей старой видеокарты, это вам не вечно недоразвитое AMD, что уже в 2023 году кинули обладателей видеокарт RX Vega / RX 500 с Vulkan старой версии 1.3.260.

И OpenCL нормально работает, причём актуальная версия 3.0, когда у AMD вообще не работает по-человечески под линуксом данное API, а в среде Windows застряли красные на древней версии 1.2 даже с RX 6000 видеокартами...

Конфигурация ПК состоит из Ryzen 7 2700X (XFR отключен), NVIDIA GeForce GTX 1070, 64 ГБ оперативной памяти.

Копирую World of Tanks с помощью внешнего NVMe SSD, настраиваю Mangohud оверлей, и запускаю игру, что вы думаете, с NVIDIA GeForce GTX 1070 я получил такие же зависания, как и с AMD Radeon RX 5600M? Конечно нет, игра работает гораздо лучше, и это притом, что в ПК установлен гораздо более слабый процессор, да ещё и с отключенным XFR Boost!

Что это значит? Правильно, проблема не в дистрибутиве линукса, а в вечно кривых драйверах для AMD Radeon, иначе невозможно объяснить такую разницу от замены "красной" видеокарты на "зелёную".

Это уже пошла вторая миссия, и я записал очередное видео.

В целом, я без особых проблем прошёл вторую миссию обучения с видеокартой от NVIDIA.

Короче говоря, выкрутил максимальные настройки графики и нормально прошёл миссию, да, бывали фризы и с видеокартой GeForce, но с Radeon у меня просто зависало на таких настройках, и не мог нормально играть от слова совсем.

Да и как можно заметить, с видеокартой GTX 1070 упор производительности явно был в процессор, так что видеокарта даже не была нагружена особо на протяжении всей игры.

Вполне возможно, если я выставлю низкие настройки графики, то с NVIDIA GeForce смогу играть практически без фризов, ведь с GTX 1070 на максимальных настройках с более слабым процессором игралось лучше, чем с гораздо более новой AMD Radeon RX 5600M на минимальных настройках...

А ведь использовалась одна и та же операционная система, один и тот же DXVK и т.п., но с видеокартой GTX 1070 (2016 год) я смог нормально поиграть, а с RX 5600M (2020 год) не смог, увы.

Эх, оказывается Linux не очень то и хорошо работает с AMD Radeon, хотя если честно, это уже давно не новость, ведь красная контора до сих пор не смогла выпустить ни одного качественного драйвера для своих вечно кривых поделок называемых видеокартами...

А вообще, эту игру лучше запускать в среде Windows, как и абсолютное большинство игр существующих, увы, но линукс непригоден для игр, да и никогда не был пригоден ни с AMD железом, ни даже с NVIDIA, что бы не рассказывали сказочники всякие в интернете, просто ядро само по себе такое непригодное по сути, причём разработчики ещё и совместимость с уже существующими драйверами постоянно ломают с каждой новой версией дряхлого пингвина, от чего практически никто не желает поддерживать его.

Хотя следует заметить, что с видеокартой NVIDIA всё же игра работала значительно лучше под линуксом, так что увы, но в очередной раз "зелёные" показали себя лучше в среде Linux.

К слову, я далеко не один столкнулся с проблемами в игре WoT, аж с 2014 года тянутся косяки линуксоидные...

Впрочем, ничего удивительного, чтобы в линуксе и хоть что-то нормально работало? Пф, это возможно только в параллельной вселенной, как показывает практика.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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