Однажды был собран компактный ПК из ATX комплектующих в самодельном корпусе размером примерно 10x30x40 сантиметров, изначально там был установлен блок питания на 1000 Вт (Chieftec Proton BDF-1000C), но он вышел из строя и был заменён новым E2 Gaming 750W Gold, однако новый БП оказался бракованным, так что не дожидаясь истечения гарантийного срока был разобран и исправлен.

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Да, единственные проблемы моего компактного ПК за два года активного использования с момента окончательной сборки - были по вине технических недостатков компьютерных блоков питания, первый оказался с закладкой запланированного устаревания, основной конденсатор установили недостаточного номинала по напряжению, от чего он со временем деградировал пока не вышел из строя, а второй вообще прямо с магазина оказался бракованным, но вовремя был отремонтирован, так что до сих пор работает.

В остальном же проблем не было, начинка состоит из системной платы Gigabyte B450M H, Ryzen 7 2700X, 64 GB DDR4 ОЗУ, GeForce GTX 1070 8 GB, и весит это всё добро больше 6 килограмм.

Однако недавно я купил процессор AMD Athlon 200GE ради тестов и сбора информации по драйверам графики Radeon, но этот мусор называемый процессором доставил слишком много проблем, в итоге у меня не работал слот видеокарты пока установлен NVMe SSD в слот M2, а сама графика Radeon работала через одно место, хотя ничего удивительного, "красная" контора тем и славна, что с их "продукцией" вечно какие-то проблемы.

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Ни один процессор от Intel мне столько проблем не доставлял, сколько доставил AMD Athlon 200GE, это просто мракобесие какое-то, даже самые дешевые Intel Celeron всегда работали как положено со слотом для видеокарты, а ведь Athlon 200GE классом выше какого-то там Celeron...

Впрочем, я до последнего не сдавался, пытался обуздать кривую поделку от AMD, даже извлёк SSD из слота M2 чтобы заработал слот видеокарты, и он заработал, правда только в режиме x1, но этого хватило для проведения тестов.

Но AMD не имела бы славу производителя вечно кривого и функционально недостаточного мусора, если бы не возникло новых проблем на ровном месте... Да, после включения встроенной Vega и спустя несколько выключений, кто бы мог подумать, видеокарта в положенном для неё слоте снова перестала как-либо определяться! Я более чем уверен, если заблокирую Vega - слот видеокарты слова заработает, но боже, да пошло это AMD куда подальше со своим ущербным Athlon 200GE!

Меня ещё ни одна другая платформа и процессор так не бесил, как Athlon 200GE, даже проблемы с максимально ущербными и кривыми BIOS для AM4 материнских плат в 2017-2019 годах меня так не бесили, в итоге компактный ПК отправился на полку, и я сосредоточился на ноутбуке с вечно проблемными AMD Radeon...

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И вот, настал момент, мне захотелось сделать компьютер более лёгким, а так же достать отвратительный процессор от AMD заменив более адекватным, но была проблема, у меня нет весов для измерения более 5 кг, потому прибег к хитрости позволяющей хоть и приблизительно, но узнать общий вес системного блока, вышло явно больше 6 кг.

Сначала осматриваю, и уже вижу - можно снять Arduino Mega2560 с модулем дисплея, всё равно в итоге проект оказался заброшен, ибо не использую.

Оцениваю вес креплений для SSD/HDD, всего 30 грамм, не густо, на этом не выйдет "сэкономить", а вот вес Arduino с модулями чуть больше 150 грамм, это уже ощутимо, крышка же весит 490 грамм, да, там есть ещё модуль RGB подсветки, но это мелочи, основной вес от железа...

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Ну, раз вес в железе - значит пора расчехлить инструменты, блок питания и без дополнительных модификаций корпуса вполне хорошо охлаждался, но думаю от лишних дырок в стенке хуже точно не будет, по крайней мере в зоне блока питания можно насверлить новые дырки без негативных последствий для работы систем охлаждения ПК.

Может это и незначительно, вероятно даже будет в районе погрешности весов, но крышка наверняка стала немного легче.

Снимаю фаски, и да, разница не особо заметна на весах, но всё же отверстия сделаны, и это было то самое место на крышке, где можно было не нарушая работу систем охлаждения насверлить лишних отверстий, помогут ли они в охлаждении блока питания? На самом деле очень маловероятно, ведь БП и так хорошо охлаждался.

В общем, мне не удалось значительно снизить вес крышки за счёт сверления отверстий, можно ещё в правом нижнем углу насверлить конечно, но это может негативно сказаться на охлаждении видеокарты, ибо воздушные потоки будут перенаправлены в эту угловую зону, а значит через отверстия в нижней части корпуса воздушный поток будет ослаблен.

Мне не хотелось бы потерять уникальную особенность моего самодельного компактного ПК, когда при нагрузке эффективность систем охлаждения лишь возрастает за счет маленького, но хорошо проветриваемого объёма, так что не хочу сверлить лишних отверстий в корпусе, потенциально способных нарушить потоки воздуха внутри.

Обзор и тест компактной системы охлаждения процессора Teucer UT45-4

Так что лучше займусь внутренностями компьютера, тут наверняка найдётся чего лишнего.

Так как сейчас установлен лишь один PCI-E кабель питания - добавляем 74 грамма к весу, ибо добавлю для комплекта второй кабель, вдруг вторую видеокарту буду подключать внешнюю, ну и выковыриваю уже установленные провода.

Меня очень смущают SATA ветки от нового блока питания, так что обрезаю лишнее и перепаиваю провода.

Итого два SATA кабеля весят 48 грамм, избавился от лишних 26 грамм, можно было бы оставить только одну ветку проводов, но тогда у меня были бы проблемы с гибкостью подключения, так что просто убрал лишнее, если вдруг очень нужно будет - всегда найдётся разветвитель, тем более разветвители тут даже уместны, ибо новые ветки не могут быть перегружены так как прямое подключение к блоку питания от каждого штекера.

Далее я хотел заменить заглушку на пластиковую, но так подумал, и решил пока не трогать, слишком маленький выигрыш при большой работе для изготовления новой.

Так же перепаял вторую ветку SATA, она уже совмещённая, а значит менее гибкая в плане вариаций подключения, пришлось разобрать штекер подключения к блоку питания и собрать заново, ведь штекер был взят от косы блока питания Chieftec Proton, но мне удалось выиграть 20 грамм, кстати, провода от старого блока питания, кажется, тяжелее чем от нового...

Раз уж добрался - пора бы заменить процессор Athlon 200GE на гораздо более адекватный Ryzen 7 2700X, хотя бы слот PCI-Express x16 нормально будет работать, я до сих пор в ужасе от того, что AMD вообще позволяет себе выпускать функционально ущербный мусор вроде Athlon 200GE, который вроде бы должен быть на уровне Intel Pentium, но по факту эта "красная" поделка даже не уровень Intel Celeron, просто потому что Intel Celeron работает полноценно, а кривой хлам от AMD нет...

Ещё хотелось сделать полость для PCI-E удлинителя, но так подумал, а когда собственно буду устанавливать вторую видеокарту? Зачем оно будет постоянно подключено к слоту системной платы? И решил не устанавливать в итоге райзер.

Ещё меня очень напрягал кабель питания системной платы, слишком уж он избыточный, но займусь им позже...

Взвешиваю ПК без крышки и видеокарты, выходит 4.56 килограмма, видеокарта 843 грамма, добавляем еще пол килограмма от крышки, и получается чуть меньше 6 килограмм, жаль у меня нет подходящих весов, чтобы измерить более 5 кг за один раз, ну да ладно.

Пришла пора что-то сделать с блоком питания, заодно проверить всё ли нормально после последнего ремонта, когда менял бракованные заводские конденсаторы на исправные...

У блока питания есть 800 грамм базовой массы, которые никак не уменьшить, ибо это сама плата, решетку трогать сомнительно, хотя серединку можно убрать, боковая крышка весит целых 188 грамм, внушительно, но ещё внушительнее поддон весом 282 грамма, им то и займусь.

Почему боковые стенки было решено не трогать? На самом деле стенки тоже можно облегчить, но мне не хотелось снимать наклейки, слишком уж это проблематичное занятие, а вот с днищем не прогадал, оно толстое и массивное, так что немного точно смогу выиграть на этом без каких-либо последствий, ведь эта часть всё равно всегда прилегает к корпусу компьютера, а значит и проблем с электромагнитными наводками тоже не будет в принципе.

Пришлось несколько раз заряжать аккумуляторы шуруповёрта, но пока один на зарядке - другой работал, так и было дело сделано.

Довольно много стружки получилось, неодимовый магнит аж не справился.

В итоге удалось сэкономить почти 20 грамм на днище блока питания, не густо конечно, но всё же это был интересный опыт.

На серединке решётки удалось немного сэкономить, очень уж массивная она оказалась относительно своего веса, но в целом блок питания полегчал лишь на ~23 грамма, результат конечно есть, но слишком затратно это было.

Тут мой взор пал на 24 контактный кабель питания системной платы, весит он целых 156 грамм, слишком жирно, но резать не стал, просто взял кабель от Chieftec Proton BDF-1000C, что пал жертвой запланированного устаревания, штекеры всё равно одинаково выглядят, ключи все совпадают.

Обычный человек наверняка просто воткнул бы как есть, но я то знаю, что это приведёт к замыканиям, и возможно выгоранию при включении, ведь кабели несовместимы между собой от разных блоков питания, даже если подходят физически.

Сначала разделил линии GND, 12v, 5v и 3,3v по группам, не церемониться ведь над каждым проводком в отдельности.

Сначала собираю маленький коннектор, ничего сложного, ведь именно в него уходит вся шелуха, ну и немного GND.

Осталось собрать всё остальное, меня порадовала электрическая "карта" штекера, которую я забыл записать...

Осталось собрать и проверить, но не на рабочем оборудовании разумеется.

Беру тестер и проверяю напряжения, чтобы всё было на своих местах, все напряжения были ровно там, где и должны быть.

Только шина 3.3v меня немного напрягла фактическим значением 3.5v, впрочем, не страшно.

Ну что же, можно собирать компьютер, отличная получилась коса.

Далее взялся за PCI-E штекер питания, отрезал лишний хвост, вроде бы медные жилки.

Подключаю все необходимые провода к блоку питания, выглядит серьёзно, особенно учитывая размеры компьютера, похоже мои навыки укладки проводов стали лучше.

Ещё раз посматриваю на райзер, как бы идеально не подходил штекер к системной плате, но всё же было решено его оставить снаружи...

В общем упаковал кабели, в том числе SATA, и стало как-то свободнее что-ли, место даже появилось, можно сделать контейнер в днище для хранения всякой мелочи, хотя это не входит в планы сейчас.

Пытаюсь сделать замер используя разные весы распределяя нагрузку, и получаю почти 6 килограмм веса вместе с крышкой, SSD и дополнительным процессором.

Окончательно собираю, подключаю два SSD совмещённых в одном корпусе, да, мой компактный ПК, как оказалось, позволяет и такое делать, правда подключить выйдет только один совмещённый накопитель, всё же изначально не планировал такой функционал при создании корпуса.

Хотелось конечно сделать крепления блока питания к задней стенке с рисунком, что значительно увеличило бы общую прочность, но у меня нет метчиков для нарезки резьбы, да и сверла подходящего тоже, впрочем, это не обязательно, мой корпус позволяет установить внутрь и обычные блоки питания без доработок.

И да, технически блок питания полностью находится внутри корпуса, над каждой стороной есть как минимум часть корпуса, лишь одна сторона открыта почти полностью, где подключение кабеля питания, но она открыта практически во всех заводских корпусах.

Продолжаю осмотр, на задней панели системной платы в районе видеокарты можно приметить дополнительные элементы, замена которых может повлиять на массу в меньшую сторону, но это так же снизит общую жёсткость корпуса, так что даже не рассматривал этот вариант снижения веса.

Время уже позднее, так что оставляю ПК под столом до следующего дня.

На следующий день перенёс запасной процессор на соседнее место, не то, чтобы он мешал охлаждению блока питания, просто решётка из отверстий выглядит интересно.

Осталось включить и проверить, всё ли нормально работает.

Настройки были сброшены, ведь процессор сменился, но не страшно, у меня ведь есть профиль сохранённый, но пока не использую его, оставлю в стоке, разве что частоту ядер повышу до 3.7 ГГц, чтобы было как у Athlon 200GE.

Так как сейчас компьютер подключен к телевизору... Ну, в общем пиксели всё говорят сами за себя, хоть и выводит в разрешении 1920x1080, но фактически нет у телевизора такого разрешения.

Реальное разрешение матрицы 1366x768, и это более чем на 30 дюймов, неприятно однако, ну да ладно.

Главное сейчас проверить шину PCI-Express, и она работает как положено в режиме 3.0 x16, ну и процессор работает под управлением XFR Boost сейчас, а вентиляторы не настроены, так что шумит ощутимо под нагрузкой, хотя и не так сильно как ноутбук MSI Alpha 15, это забавно, самодельный компактный ПК не только влазит в коробку от ноутбука, но ещё и тише работает с вентиляторами "как есть" без настройки, по крайней мере не выедает уши свистом и жужжанием как ноутбук.

Тут же я начал делать тесты, почему бы и нет? За что я собственно и полюбил видеокарты NVIDIA - они просто нормально работают, с AMD Radeon уже вероятно танцевал бы с бубном над какой-нибудь дичью неожиданной, например над возможными проблемами при подключении телевизора, вообще не удивился бы...

Но тесты уже совсем другая история, оставлю сбор и обработку результатов для отдельной статьи.

Что же по итогу с лишним весом? Да, мне определённо удалось снизить вес до 6 килограмм, но хотелось бы достичь отметки хотя бы в 5 килограмм, но увы, одна видеокарта весит почти 0.9 кг, а там вообще нечего "оптимизировать", блок питания ещё немного можно порезать, но это много не даст.

Я вижу только один вариант значительно снизить вес системного блока - это с нуля создать ещё один корпус из других материалов, например из алюминия, но это приведёт к общему снижению прочности и жёсткости...

Если сейчас могу положить корпус на стол передней стенкой вниз, предварительно установив ножки на углы, чтобы накопители не касались стола, и сверху поставить увесистый монитор на корпус, и он прекрасно выдержит, ибо там внутри двойная железная стенка с рёбрами жёсткости.

То с алюминиевой стенкой, и уж тем более пластиковой, такой "трюк" не прокатит, так что дальнейшее снижение веса однозначно обернётся снижением прочности и жёсткости, интересная ситуация однако.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



