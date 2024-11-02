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Обзор бракованного блока питания 2E Gaming 750W Gold (EP750GM-140)

Может ли блок питания прямо из магазина оказаться бракованным, но при этом нормально работать...
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Примерно 4 месяца назад у меня сломался блок питания Chieftec Proton BDF-1000C, причиной послужил единственный входной конденсатор, он высох и следом потянулась выгорать остальная схема, ремонтировать смысла не было в моих условиях:

Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C

Потому сразу же был куплен новый блок питания, выбирал лучшее по характеристикам из доступного, так был куплен 2E Gaming Extra Power 750W 80+ Gold EP750MG-140:

Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C

С первого же включения этот блок питания меня насторожил высокочастотным писком в режиме ожидания без нагрузки, когда компьютер выключен или в спящем режиме:

Однако проблем в работе замечено не было, напряжения были в норме, под нагрузкой тоже, да и не нагревался блок особо, даже под полной нагрузкой на ЦП + ГП, потому собрал свой компактный ПК и просто нормально пользовался:

Так я пользовался компьютером по сей день, пока не пропало электричество в розетке, ну и подумал, а почему бы не почистить свой компактный ПК?

Тем более хотелось разобрать блок питания купленный 4 месяца назад, чтобы продолжить старый обзор, да и нужно бы вернуть на место одну деталь корпуса:

В общем было решено почистить компьютер от пыли и разобрать блок питания на обзор, хотя первым делом проведу чистку от пыли:

Боковая панель моего компактного ПК, это уже можно назвать полноценным модулем:

В прошлый раз компьютер собирался на скорую руку, отсюда и хаос из проводов, ну да ладно:

Видеокарта кстати имеет длину 27-28 сантиметров, не сказать что маленькая, однако помещается в корпус:

Так, а что там с процессором? Да ничего нового, термопаста HY610 ведёт себя отлично, как и всегда:

Радиатор процессора это модифицированная 2U башня серверная, ибо корпус толщиной всего 9.5 сантиметра, а на радиатор того меньше около 7.5 сантиметров остаётся:

Ну что, вот и добрались до блока питания, извлекаю из самодельного корпуса и приступаю к разборке, гарантийная пломба как оказалось, весьма прочная и поддаётся снятию обычным канцелярским лезвием:

Вообще изначально я хотел сделать обычный обзор, рассказать о впечатлениях от работы блока питания, упомянуть про высокочастотный писк в спящем режиме, что был характерной особенностью блока с момента покупки, и настолько высокую эффективность, что система охлаждения даже не включается без существенной нагрузки на ПК.

Но увы, это будет... А ладно, давайте просто разберём блок питания:

Первая неприятность заключалась в приклеенном штекере вентилятора, неужели гнездо настолько плохое, что штекер вентилятора выпадает из него? Никогда такого не встречал, так что непонятно зачем было так жёстко приклеивать:

Первым делом оцениваю пылевые отложения, это в некотором роде индикатор работы системы охлаждения, и даже несмотря на отсутствие специальной разделяющей мембраны - блок питания охлаждался нормально, хотя и не совсем равномерно:

Отключаю вентилятор, прочищаю от пыли и начинаю более пристальный осмотр:

Опа, что это у нас там за пухляки в уголку спрятались? Да, в блоке питания нашлось два вздутых конденсатора AsiaX TMX 16в 2200мкФ:

Ну да ладно, продолжаю осмотр, даже малейших следов нагрева/перегрева нет, других вздутых конденсаторов тоже не замечено, остаётся продолжить разборку отпаяв провода от гнезда питания:

Отлично, плата извлечена из корпуса, и тут первым делом заметил три конденсатора AsiaX 16в 1000мкФ, два из которых находятся в том же месте, где и вздутые AsiaX 16в 2200мкФ, так что теория перегрева явно отпадает, особенно при отсутствии каких-либо следов нагрева:

Продолжаю осматривать эту солянку из конденсаторов, тут нашлись даже Wacon или Macon, непонятно что за оно, написали же название курсивным нестандартным шрифтом...

Так же нашлись конденсаторы HCON, однако чаще всего используются именно AsiaX... В остальном всё выглядит прилично, под силовыми ключами везде видна немного выступающая термопаста, все элементы потенциально способные болтаться залиты герметиком.

В общем только два конденсатора выглядят больными, можно было бы списать на перегрев, но увы, никаких следов нагрева обнаружено не было в зоне этих конденсаторов:

Ну что, нужно больше фотографий! Жирный основной трансформатор ERL-39MG-0 (2E-EP750GM-140 S1200M 750W) имеет множество слоёв изоляции, судя по внешнему виду, а ещё он залит лаком, или чем-то таким, видно по обмоткам в просветах, это хорошо.

Так же видны всякие фильтры и дополнительные трансформаторы поменьше, всё выглядит добротно и качественно, не придраться особо.

Ещё нашлись три оптопары в ряд, и судя по всему, высоковольтная часть неплохо отделена от низковольтной, так же конденсатор возле оптопары похож на класс X1/Y1/Y2 или что-то такое, короче нормальный, как и положено.

Модуль DC/DC выглядит добротно и мощно, используемый контроллер APW7159 поддерживает частоты от 50 до 400 кГц и все основные защиты по напряжению/температуре.

Ну что, давайте перейдём к задней стороне платы, на первый взгляд вроде всё отлично, даже усиленная шина есть:

Однако при внимательном осмотре обнаружились следы пайки обычным паяльником, видимо подпаивали что не припаялось автоматически на конвейере:

Ну что же, пора расчехлять сгоревший Chieftec Proton BDF-1000C, пойдёт он на запчасти для нового блока питания:

Пришло время заменить конденсаторы:

В итоге частично разобрал Chieftec Proton, может там и вышел из строя входной конденсатор здоровенный, но маленькие то ещё явно исправны:

И знаете что меня удивило? Chieftec Proton BDF-1000C проработал больше 5 лет вот с такой здоровенной соплёй припоя, расплескавшейся между двумя конденсаторами и катушкой индуктивности, вот так сюрприз, это явно случилось во время производства блока питания, никак иначе не могла оказаться такая здоровенная сопля припоя в таком труднодоступном месте, вероятно переборщили с паяльной пастой:

Ну да ладно, конденсаторы есть, выпаиваю бракованные AsiaX из нового блока питания:

Проверяю ESR тестером, и да, AsiaX конденсаторы мертвы, без вариантов:

Кладу рядом качественные Teapo такого же номинала уже отработавшие более 5 лет, и сразу видна разница как в размере, так и в фактических характеристиках:

Отлично, конденсаторы заменил:

Но тут есть ещё конденсаторы AsiaX, и выглядят они подозрительно маленькими относительно действительно качественных Teapo:

Возвращаюсь к "протону", выпаиваю DC/DC модуль ради полимерных конденсаторов, ибо они явно предпочтительнее обычных электролитических, а тут как раз есть парочка на 16в 470мкФ, контроллер кстати такой же APW7159, как и в новом блоке питания:

Теперь вернёмся к E2 бракованному, откусываю AsiaX конденсаторы номиналом 16в 1000мкФ, ведь к ним не подобраться для пайки с обратной стороны, и сравниваю с Teapo, по итогу имеем ситуацию, что AsiaX отработавшие всего 4 месяца уже имеют ёмкость ниже номинальной ~935мкФ, когда качественный спустя 5 лет работы имеет ёмкость 1030мкФ:

А ведь качественный Teapo еле влез на место AsiaX, забавно:

Далее меняю оставшиеся AsiaX полимерными конденсаторами и Teapo, да, солянка, но если есть возможность заменить электролиты на полимеры, то почему бы и нет? Может они и больше места заняли, но зато не подведут со временем:

Отлично, на этом можно завершить ремонт нового блока питания E2 Gaming 750W, конечно смущают оставшиеся AsiaX конденсаторы, особенно маленькие, но увы, у меня нет подходящих для их замены...

Осталось исправить заводские недочёты, например добавить мембрану между платой и конденсаторами, а то они впритык расположены:

Не забываю добавить дополнительный слой изоляции между корпусом и полимерными конденсаторами, чисто на всякий случай:

Далее вентилятор, больно уж хорош был вентилятор от Chieftec Proton BDF-1000C, при минимальных оборотах он уже создавал внушительное давление, ибо крыльчатка весьма хороша:

Но увы, мне не удалось установить вентилятор в новый блок питания, у него 12 сантиметров расстояние между отверстиями крепления, когда у нового 12.5 сантиметра, короче размерами не сошлись:

Пытался ещё установить крышку от старого блока питания, но и тут облом, тоже не сошлись размерами:

Ну что же, остаётся модифицировать новый вентилятор, добавляю мембрану для улучшения воздушного потока внутри блока питания:

И собираю всё воедино, новый полимерный конденсатор правда выглядывает в отверстие, но не мешает подключению кабелей, так что всё нормально:

Даже пломба обратно наклеилась, выглядит будто не снимали, хотя какая тут уже гарантия с такими доработками:

Собираю обратно свой компактный ПК, на этот раз уже аккуратнее раскладываю провода:

Намазываю уже проверенную временем HY610 на процессор, чищу видеокарту, ибо забыл почистить сразу:

И окончательно собираю компактный системный блок:

Хотя постойте, совсем забыл вернуть часть корпуса на место, заглушка нужна чтобы случайно не воткнуть туда ничего, хотя это будет не страшно, ведь контакты всё равно изолированы:

Вот компьютер и обслужен:

Подключаю все провода, включаю блок питания, и... Блок питания больше не издаёт высокочастотный писк, который был с момента покупки, всё отлично работает:

Эх, разворотил же я старый Chieftec Proton на запчасти...

Но вернёмся к новому блоку питания, он работает отлично, по нагреву остался всё таким же прохладным, как и был сразу после покупки, разве что теперь в нагрузке охлаждается ещё лучше благодаря добавленной мембране к вентилятору:

К сожалению, Linux слишком недоразвитый в Desktop сегменте, и не умеет считывать все имеющиеся датчики системы, но даже так видно, что вроде как всё прекрасно, процессор 60 градусов, видеокарта 70 градусов, NVMe SSD Samsung 970 PRO 44 градуса, и это под комплексной нагрузкой:

Короче целый вечер без проблем играл, пришло время отправить ПК в спящий режим, и от блока питания действительно больше нет никакого высокочастотного писка, а ведь прямо с магазина он всегда немного пищал, когда находился в спящем режиме, но после ремонта писк исчез...

О чём это говорит? Правильно, блок питания с момента покупки был бракованным, а заменённые конденсаторы AsiaX были неисправны, вот так почти пол года он работал у меня с нерабочими конденсаторами.

Я более чем уверен, что блок кое-как протянул бы до окончания гарантии магазина даже без ремонта, но знаете, плевал я на такую гарантию...

Были у меня когда-то новые конденсаторы, ни разу не использовались, просто лежали пару лет на полке в комфортных условиях, а как понадобились - обнаружил, что конденсаторы надулись и потекли, вот AsiaX, судя по всему, из разряда таких пухляков:

Ну а блоком питания я всё же доволен, несмотря на подставу с паршивыми конденсаторами AsiaX, да, там ещё осталась всякая мелочь без замены, но этим займусь когда раздобуду подходящие на замену конденсаторы, а может и не займусь, может и так проработает 10+ лет, тут не угадать.

У меня был К50-6 на 100мкФ 50в, 1973 года выпуска, спустя 46 лет он всё ещё в отличном рабочем состоянии находился, с хорошими фактическими параметрами даже выше номинала:

Так что тут как повезёт...

Но стал бы я рекомендовать блоки питания E2 Gaming к покупке? Скорее нет, ибо далеко не у каждого человека есть под рукой паяльник, ESR тестер, запасные детали и опыт в ремонте электроники, а учитывая изобилие явно посредственных конденсаторов - поломка дело времени.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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