Предисловие и Windows XP

Что такое Installer-SH? Это автономный установочный пакет приложений, изначально это была уникальная особенность дистрибутива Chimbalix, однако со временем он стал пригоден для использования и в сторонних линуксах.

Родился он по той просто причине, что в линуксах невозможно адекватное распространение софта уже существующими линуксоидными способами, а я хочу всегда иметь при себе весь необходимый софт, чтобы не полагаться на ненадёжные репозитории линуксоидские в интернете, и не извращаться с поделками вроде AppImage.

В прошлой части была произведена подготовка и тест автономного установочного пакета Installer-SH 1.9, тестировался Debian 12 с разными рабочими окружениями:

Тестирование установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Подготовка

В целом всё работало как положено, за исключением некоторых случаев, когда разработчики DE явно не следуют стандартам...

Но давайте остановимся на файловых системах, в прошлый раз выяснилось, что линуксоидные файловые системы непригодны для нормального использования, ибо линуксоидные разработчики постоянно ломают обратную совместимость даже в таких базовых вещах:

В итоге мне пришлось использовать старую добрую NTFS, ведь BTRFS / EXT4 оказались непригодны для форматирования флешки, старые линуксы 2013 года буквально не понимают эти форматы, даже EXT4 вышедший в 2008 году, но форматированный в современном линуксе...

И тут нашёлся интересный вопрос, а как Windows XP относится к NTFS от более современных версий Windows?

Мне самому стало очень интересно, потому запустил Windows 10 и форматировал флешку в NTFS, после чего вернул обратно данные ранее находившиеся на флешке:

В итоге флешка форматированная в среде Windows 10 отлично работает в среде Windows XP, абсолютно никаких проблем, разве что Windows XP не умеет форматировать флешку в NTFS, но работает с флешкой в данной файловой системой без проблем, что в очередной раз доказывает несостоятельность Linux и его компонентов, вплоть до файловых систем:

Ну что же, этот вопрос можно считать закрытым, у Windows XP нет проблем с файловой системой NTFS форматированной в Windows 10, это собственно и отличает Windows от вечно кривых линуксов, и отвечает на вопрос - почему линуксы практически никому не нужны и даром...

Теперь вернёмся к основной теме тестирования установочного пакета Installer-SH.

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Debian 11 (x86, XFCE)

Без лишних слов начнём с 32 битной версии Debian 11, ведь 32 битные версии дистрибутивов тоже нужно проверять:

Устанавливаю браузер Mozilla Firefox 128.4.0 ESR с помощью Installer-SH, как обычно:

И проверяю, в меню всё отлично, сам браузер 32 разрядный тоже работает, разумеется доступ к интернету заблокирован, удаляется приложение так же просто, как и устанавливалось, может быть даже проще:

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Debian 11 (XFCE)

Далее пойдут 64 битные версии линукса, но с разными рабочими окружениями (DE).

Установка прошла без проблем:

Работоспособность тоже без проблем:

Идём дальше.

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Debian 11 (KDE)

Вот и второе по моему личному рейтингу рабочее окружение после XFCE, если бы KDE не был тормозным куском "жира", может быть, оно имело бы шансы оказаться на первом месте, но увы...

Размер терминала автоматически не адаптировался под размер содержимого, даже несмотря на имеющийся костыль выполняющий эту задачу, но установка прошла без проблем:

Меню из коробки умеет во вложенные категории, это весьма примечательно, ведь в более новой версии Debian 12 KDE меню не умело во вложенные категории, а значит новые версии линукса деградировали, и это неприятный факт:

Впрочем, Linux и деградация это можно сказать синонимы, чего только стоит наплевательское отношение к обратной совместимости с драйверами и файловыми системами в ядре...

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Debian 11 (GNOME)

Вот и добрались до худшего из существующих (по моему обоснованному мнению) рабочего окружения для Linux... К слову, Debian 11 GNOME сейчас запустился без необходимости менять графический адаптер виртуальной машины, а это значит, что в Debian 12 GNOME что-то поломали, ну или что-то не так загрузилось у меня тогда, классика вечно кривых линуксов...

Терминал всё такой же убогий, как и в Debian 12 GNOME, но установка прошла без проблем:

Меню приложений GNOME всё такая же убогая помойка, причём автоматически не обновляется, так что приходится выходить из системы и повторно входить, чтобы принудительно обновить меню, нужно будет поискать костыли для принудительного обновления меню в этом ужасном DE:

Вложенные категории, само собой, не поддерживаются по-человечески, но установленный браузер работает:

Брр, худшее DE чем GNOME сложно представить, а ведь оно используется по умолчанию в дистрибутиве Ubuntu, название которого означает "человечность", хотя я бы это назвал издевательством над человечностью...

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Debian 11 (Cinnamon)

Ещё одно не очень уважаемое рабочее окружение, терминал всё такой же противный, хотя кроме оформления с терминалом проблем нет:

Меню всё такое же нефункциональное, вложенные категории не поддерживаются, и настроек для включения поддержки нет, но зато Firefox 128 ESR работает без проблем:

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Debian 11 (MATE)

Очередное сомнительное DE, тут я вообще не понял как запустить терминал через проводник, так что пришлось запускать через меню приложений, и вручную прописывать путь к нужному каталогу в убого оформленном терминале:

Похоже я ещё не один раз пожалею о том, что жёстко не прописал оформление установочного пакета, а оставил это дело на усмотрение вечно кривых линуксов...

Тем не менее поддержка вложенных категорий на месте, а браузер нормально работает:

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Debian 11 (LXDE)

Тут стандартный терминал автоматически не увеличился под размер содержимого, но в остальном не заметил проблем:

Думаю есть смысл LXDE оболочку поставить поближе к KDE в личном рейтинге рабочих окружений для линуксов, может она и весьма скудно выглядит, но она выглядит как нечто, чем кое-как можно пользоваться...

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Debian 11 (LXQT)

Закончим тестировать Debian 11 посредственным рабочим окружением, сохраняю прежний порядок тестов по возможности.

Терминал не увеличился автоматически, элементы меню не появились после установки, нужно выходить из системы чтобы принудительно обновить меню:

Войти в сессию LXQT просто так нельзя, там установлен пароль "live", неприятно и дико, однако меню поддерживает вложенные категории, да и приложение работает без проблем:

А теперь поговорим про один момент.

В прошлом тесте я обращал внимание на галочку делающую файл исполняемым, мне это показалось странным в Debian 12 LXQT, ведь NTFS не поддерживает линуксоидные права доступа к файлам, и вот в Debian 11 LXQT было обнаружено то же самое...

В общем, это всё кривой "линукс", как всегда, этот пункт меню просто не соответствует действительности, и в отличие от Debian 12 LXQT, тут эта галочка не имеет значения, в терминале и без неё сработало автодополнение:

Мутное какое-то рабочее окружение это LXQT, ещё и созвучное ведь с гораздо более адекватным LXDE...

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Продолжение следует...

Вот и завершили тесты Installer-SH в среде Debian 11, в целом результаты получились аналогичны тем, что были получены в Debian 12, разве что в более старом KDE из коробки была поддержка вложенных категорий меню, когда более новая версия KDE явно деградировала и лишилась этого функционала, ну, или разработчики Debian не настроили каким-то образом.

В любом случае хуже всех показали себя оболочки GNOME и Cinnamon, просто потому что не поддерживают вложенные категории по-человечески, они буквально способствуют разведению помойки из приложений... И если меню GNOME можно попытаться как-то костылями сделать вложенным, то в случае Cinnamon вообще непонятная ситуация, я уже молчу про отвратное оформление терминалов.

Ну а лучше всех пока что показывает себя оболочка XFCE, оболочки KDE и LXDE вроде бы и неплохо работают в целом, но у них были некоторые проблемы с размером терминала, похоже нужно больше костылей сделать специально для этих оболочек...

Далее будут тесты Installer-SH 1.9 в дистрибутиве Debian 10, но уже в отдельной статье:

Здесь будет ссылка на следующую часть.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.