Предисловие

Ни для кого не секрет, что распространение софта в среде Linux это сущий кошмар, ведь существующие способы на основе репозиториев крайне ненадёжные и несостоятельные, как и распространение обычными архивами в стиле портативного софта для Windows, ибо линуксы в целом крайне недоразвиты как операционные системы для обычного использования, ведь даже создание обычного ярлыка на рабочем столе - в подавляющем большинстве дистрибутивов превращается в танцы с бубном.

Однако новый Installer-SH возможно сможет решить эту проблему распространения софта для Linux, текущая версия 1.9 уже позволяет устанавливать приложения в разнообразных линуксах, и я этим активно пользуюсь, ибо он удобнее и практичнее всех известных мне линуксоидных способов распространения программ.

Но Installer-SH изначально был особенностью Chimbalix дистрибутива Linux, именно для этого дистрибутива он изначально разрабатывался, потому в сторонних линуксах могут быть разнообразные проблемы, а значит нужно провести тестирование прежде чем продолжать разработку.

Ранее установочный пакет был протестирован в дистрибутиве Debian 11, и в целом мало что отличалось от Debian 12, что был протестирован до Debian 11:

Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP

Теперь пришло время протестировать Debian 10, он был выпущен в 2019 году, а самый старый в списке для тестов это Debian 7 выпущенный в 2013 году:

Почему нет более старых линуксов? Ну, это вам не Windows, которая способна жить десятилетиями, увы, но линуксы старее 2013 года ну совсем непригодны даже побаловаться, потому было решено оставить их в покое...

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Debian 10 (x86, XFCE)

Приступаем к тестам, начинаем с 32 битной версии линукса, не сказать что я ожидаю там какие-либо проблемы, но проверить всё же стоит.

В общем запускаю установочный пакет через терминал, ведь не во всех линуксах в контекстном меню есть пункт "запустить в терминале", и устанавливаю прямо с флешки:

Важно заметить, во всех тестах доступ к интернету отсутствует, это важное условие проверяющее общую состоятельность установочного пакета, если по вине отсутствия доступа в интернет могут возникнуть проблемы - пакет несостоятелен, всё просто:

Впрочем, с установочным пакетом Installer-SH такой проблемы возникнуть в принципе не может, ведь он изначально разрабатывался независимым от интернета, пригодным для работы на компьютерах, которые никогда не подключались к сети.

Далее проверяю меню и установленное приложение, в Debian 10 браузер начал ругаться на некоторые проблемы с безопасностью, этот нюанс я не буду отмечать в дальнейших тестах, ведь это не зависит от рабочего окружения и разрядности системы, так же проверяю скрипт удаляющий программу:

Не очень разумные скорее всего будут верещать про ярлык удаления в меню, мол, зачем это всё, когда есть пакетные менеджеры с ненадёжными репозиториями разводящими помойку зависимостей, но увы, я не линуксоид, чтобы полагаться на кривые пакетные менеджеры, что могут в любой момент облажаться со скриптами установки/удаления, а потом танцуйте с заблокированным APT (и т.п.) как хотите в попытках решить неожиданные проблемы "прекрасного и надёжного" пакетного менеджера...

Да и к чёрту эту зависимость от пакетных менеджеров, ещё чего не хватало, поставить автономный установочный пакет в зависимость от неуместных в настольном сегменте пакетных менеджеров, большей глупости и придумать сложно.

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Debian 10 (XFCE)

Далее 64 битные версии линукса, всё проверяю так же, подключаю флешку и устанавливаю программу, проверяю и удаляю, ну и при возникновении проблем или странностей - рассказываю об этом, чтобы потом подвести все результаты в итоговую таблицу.

Установка без проблем:

Меню и работа программы тоже без проблем:

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Debian 10 (KDE)

Сохраняя порядок предыдущих тестов, перехожу к рабочему окружению KDE, жирному и неповоротливому, по тяжести рядом с KDE может стоять разве что совсем печальный GNOME...

Если честно, я сразу даже не понял прикола KDE в Debian 10 с ярлыком на рабочем столе, это что, какой-то способ поиздеваться над пользователями? Ярлык установки практически полностью сливается с фоновым изображением, будто не хочет чтобы кто-то устанавливал этот линукс себе на компьютер:

Терминал автоматически не подстроился под размер содержимого, как всегда... Хотя если подумать, я ведь сначала запустил терминал, а потом ввёл команду для запуска установочного пакета с русской локализацией:

А что если запустить через контекстное меню "запустить в терминале"? Увы, но нет, терминал не увеличился под размер содержимого сам, всё же нужно больше костылей для рабочего окружения KDE, одного костыля недостаточно, чтобы окно автоматически увеличивалось до нужного размера во всех линуксоидных рабочих окружениях:

Меню из коробки поддерживает вложенные категории как и Debian 11 KDE, забавно, получается только современный Debian 12 KDE деградировал с поддержкой вложенных категорий:

В общем незначительная проблема была только с терминалом.

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Debian 10 (GNOME)

Вот и пришла очередь худшего рабочего окружения из известных мне, это же DE используется по умолчанию в дистрибутиве Ubuntu, имя которого означает "человечность", но как я уже ранее говорил - это правильнее назвать издевательством над человечностью...

Терминал всё такой же белый и противный, но программа установилась даже в таком "дизайнерском" ужасе:

Так как здесь в GNOME используются убогие "Activities" вместо рабочего стола - ярлык предназначенный для рабочего стола просто "потерялся".

Меню всё такая же убогая помойка, как и в современных версиях GNOME, при этом не обновляющаяся сама при добавлении новых элементов, потому обновляю принудительно выйдя из системы:

После принудительного обновления ярлыки новой программы появились в общей помойке GNOME, конечно же никакой поддержки вложенных категорий, всё не как у людей, однако новый браузер даже в этом ужасе работает:

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Debian 10 (Cinnamon)

Удивительно, но старая версия рабочего окружения Cinnamon уведомила о том, что не используется видеокарта для отрисовки рабочего стола, что-то не замечал такого в более современных версиях линуксов:

Обычно, в рабочем окружении Cinnamon я просто запускал скрипт двойным кликом, но сейчас захотелось запустить терминал, но... Команда контекстного меню для открытия терминала не работает в проводнике! Так что открыл двойным кликом, и оно открылось в каком-то допотопном терминале, впрочем, даже так приложение установилось:

Никакой поддержки вложенных категорий меню, как всегда, в данном рабочем окружении, а ещё иконка новой категории не установилась, это первая версия данного DE, в которой начались подобные проблемы, похоже в более старом Debian 9 всё будет ещё хуже... Впрочем, браузер работает нормально:

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Debian 10 (MATE)

Началось всё с попытки найти терминал в проводнике, но увы, его нет, потому пришлось запускать терминал через меню приложений:

Ох, это мракобесное "дизайнерское" оформление по линуксоидски... Тем не менее терминал MATE нормально отработал, хотя стандартное оформление у него ну просто ужас:

После мракобесия с терминалом я немного потерял ориентацию, и начал искать меню приложений в нижней панели задач, но там ничего не было, а потом вспомнил, что линуксоидское рабочее окружение имеет убогую нефункциональную панель задач снизу, и такую же убогую и нефункциональную панель меню сверху, в одной панели всё сделать, наверное, мешали линуксоидные принципы "лишь бы не как у нормальных людей":

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Debian 10 (LXDE)

Тут используется допотопный терминал:

В остальном особо нечего сказать, оно просто работает:

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Debian 10 (LXQT)

Терминал LXQT не увеличился в соответствии с содержимым, меню не обновилось само, так что пришлось перезайти в систему для принудительного обновления меню, ничего нового относительно более новых версий DE:

Впрочем, иконка категории не потерялась, а установленный браузер вполне нормально работает:

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Продолжение следует...

Так и завершим тесты Installer-SH в дистрибутиве Debian 10, что был выпущен в 2019 году.

На самом деле операционная система 2019 года не такая уж и старая, ей всего 5 лет, однако уже были обнаружены специфические проблемы в рабочем окружении Cinnamon, да, я говорю про потерянный значок категории меню, это не нормально, так не должно быть.

Но в остальных рабочих окружениях - значительных отличий от более новых версий обнаружено не было.

Где криво работало - так и работает криво, где не поддерживались вложенные категории - так и не поддерживаются, вообще было бы странно ожидать от более старых версий DE, что в них будет лучше, чем было в более новых, хотя KDE тут явное исключение, ведь в Debian 12 из коробки не поддерживаются вложенные категории меню, а в Debian 10-11 - поддерживаются.

Ладно, следующая часть тестирования будет в отдельной статье:

Здесь будет ссылка на следующую часть.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



