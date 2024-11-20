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Тестируем Installer-SH v1.9 с браузером Mozilla Firefox 128 в Debian 8

На этот раз тестирование будет проводиться в дистрибутиве Linux 2015 года выпуска...
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Предисловие

Installer-SH это автономный установочный пакет приложений для Linux, он был создан по той простой причине, что в линуксах буквально не существует адекватных способов распространения программ...

Однако и сам Installer-SH не сказать что прямо идеален, нет, у него есть свои проблемы, тестирование как раз помогает выявить имеющиеся проблемы в различных условиях.

Ранее были протестированы дистрибутивы Debian 10-12 (2019 - 2023 год), там особых проблем не было, однако в Debian 9 (2017 год выпуска) начали проявляться разнообразные проблемы, среди лучших оказались лишь рабочие окружения KDE и Cinnamon, они показали наилучшую работоспособность, ну а худшими выдались LXDE и GNOME:

О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9

Но сейчас протестируем Installer-SH в ещё более старом Debian 8, тут уже 2015 год, можно назвать этот линукс старым, но уровня жизнеспособности Windows "дряхлый пингвин" явно не способен достичь, потому в списке нет линуксов старее 2013 года, ибо там ну совсем всё печально:

-

Debian 8 (x86, XFCE)

Начинаем с 32 битной версии, как обычно.

Ну что же, Debian 8 XFCE, в отличие от Debian 9, не позволяет запускать скрипты прямо с флешки, и установить права на исполнение невозможно, ведь файл находится на файловой системе NTFS, и это единственная файловая система, с которой работают почти все линуксы, как бы иронично это не звучало...

Потому копирую установочный пакет в домашний каталог, устанавливаю права на запуск, и устанавливаю браузер:

 

Раздел в меню на месте, что кстати забавно, ведь в Debian 9 XFCE были проблемы с этим, там не появлялась новая категория, а это значит лишь одно - в более новом Debian 9 что-то поломали, что нормально работало в более старом Debian 8:

 

-

Debian 8 (XFCE)

Дальше 64 битные дистрибутивы, сохраняем порядок тестирования не смотря ни на что.

В прошлый раз я не обращал на это внимание, но сейчас успел сделать скриншот, да, встроенный в линукс XScreenSaver навязчиво требует обновлений при запуске, только вот как его обновить, если репозитории уже давно мертвы, коими так любят гордиться линуксоиды чуть ли не превознося как лучший источник приложений...

 

Хоть и приходится предварительно копировать установочный пакет в домашний каталог, чтобы выставить права на запуск, но в остальном всё работает как положено:

 

-

Debian 8 (KDE)

Старые KDE меня прямо удивил, в плохом смысле этого слова, увы, дизайнеры KDE явно не смотрят что делают, особенно если вспомнить серые значки на тёмном фоне, что были едва различимы в более новых версиях этого известного рабочего окружения:

Терминал ведёт себя практически так же, как и в более новых линуксах:

 

Но есть и проблема, в старом KDE 2015 года вместо полноценного рабочего стола пытались использовать отвратные "Activities", потому ярлык на рабочем столе не появился, да и вообще тут нет рабочего стола, хорошо что разработчикам KDE хватило мозгов отказаться от этого мракобесия в более новых версиях DE:

 

Далее меню приложений, и снова из коробки есть поддержка вложенных категорий, удивительно, но в этом плане только современная Debian 12 KDE деградировала, ведь даже в Debian 8 KDE есть вложенные категории меню из коробки:

 

-

Debian 8 (GNOME)

При одном лишь упоминании этого рабочего окружения меня коробит, настолько оно ужасно, в Debian 9 оно вообще постоянно зависало с ошибками при выходе из системы (нужно для принудительного обновления "застрявшего" меню), ругалось на проблемы с библиотекой "libgtk-3.so"...

И нет, это не моя проблема, я даже проверил контрольную сумму MD5, она в точности совпадает с контрольной суммой, что была записана в официальном репозитории Debian, так что образ дистрибутива был точно без ошибок:

Но сейчас пройдёт тестирование более старый GNOME, и я не знаю чего ещё ожидать от него, всегда какая-то странная дичь происходит с этим рабочим окружением...

Эх, накаркал, Debian 8 GNOME вообще отказался работать выдав ошибку - "Что-то пошло не так"...

 

Неужели установлены жёсткие запреты на использование дистрибутива при определённых условиях?

Ну, по крайней мере это явно не запрет по дате и времени, иначе бы оно запустилось при изменении даты на 2017 год (виртуальная машина использует дату хоста):

Переключение графических адаптеров тоже никак не влияло на проблему...

Контрольная сумма архива тоже правильная, значит в образе линукса нет ошибок:

Даже в режиме "failsafe" не работает, я не знаю что ещё делать, GNOME просто отвратительное рабочее окружение как в плане обычного использования, так и в техническом, увы, но это факт...

-

Debian 8 (Cinnamon)

С рабочим окружением Cinnamon тоже возникли проблемы технического характера, и снова никакой реакции на смену графического адаптера и режим "failsafe":

Короче очередное рабочее окружение отправляется на свалку без тестов...

-

Debian 8 (MATE)

Следующий испытуемый меня уже не разочаровал, вроде бы нормально запустился:

Тут тоже пришлось копировать установочный пакет в домашний каталог и выставлять права, ибо Debian 8 не позволяет запускать прямо с флешки под файловой системой NTFS.

Установка прошла без проблем, но вот меню не обновилось автоматически:

 

После повторного входа новая категория так и не появилась, однако в базовой категории "Internet" ярлык есть, значит не всё потеряно для рабочего окружения MATE:

 

-

Debian 8 (LXDE)

В рабочем окружении LXDE тоже установлена злополучная программа "защитник экрана", что требует обновлений, ей всё равно что репозитории давно мертвы... Но установочный пакет Installer-SH плевал на линуксоидные репозитории с высокой колокольни, так что без особых проблем установил современный браузер в столь старый линукс:

 

Но ярлыков в меню LXDE нет, увы, ситуация как в более новом Debian 9, а ещё это назойливое окно требующее обновлений, брр:

 

Если проблему меню в LXDE я вряд ли буду исправлять, хотя и посмотрю, вдруг выйдет что-то с этим сделать, то следующую проблему уже явно нужно исправлять, да, ярлык на рабочем столе не работает, пока не будет указан рабочий каталог:

 

Хоть этой проблеме подвержен только LXDE, и вообще это проблема подготовки ярлыков, а не установочного пакета как такового, но почему бы не исправить? Хуже всё равно не будет для других рабочих окружений.

-

--

Продолжение следует...

На этом тесты Debian 8 завершены.

В очередной раз Installer-SH отработал везде, где только возможно, даже в линуксах 2015 года, и чем дальше я иду - тем отчаяннее верещат хейтеры, например, что моё "поделие" якобы никому не нужно:

Действительно ли Installer-SH никому не нужен? На самом деле он нужен мне, а это уже факт того, что установщик таки нужен как минимум одному человеку, ведь позволяет создавать адекватные установочные пакеты, что работают даже в линуксах 2015 годов, и не зависят от доступа в интернет, ибо всё необходимое для работы находится в установочном пакете.

Какой линуксоидный DEB пакет таким похвастаться способен? Я вот не знаю ничего настолько жизнеспособного среди линуксоидных способов распространения софта, как мой Installer-SH, увы, но это уже доказанный делом факт.

Да, в Debian 8 (2015 год выпуска) было лишь два рабочих окружения, в которых всё работало как положено, это XFCE и KDE, в окружениях MATE и LXDE были некоторые проблемы с ярлыками, но в целом работало.

Разве что Cinnamon отказался вообще запускаться, потому не был протестирован, да и вечно уродливый GNOME тоже не запустился в виртуальной машине, но от худшего рабочего окружения из известных мне этого вполне можно было ожидать.

По сути большинство обнаруженных проблем даже не связано с моим Installer-SH, пример тому XFCE в Debian 8, тут все нормально работало, но в более новом Debian 9 XFCE уже не подхватывалась установленная категория меню, то есть в самом линуксе что-то поломали, что раньше нормально работало.

Остаётся идти глубже во мрак, а именно в дистрибутив Debian 7, выпущенный аж в 2013 году, ведь Installer-SH до сих пор работает, как и браузер упакованный в этом формате.

Здесь будет ссылка на следующую часть...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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