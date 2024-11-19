Предисловие

У линуксов есть множество серьёзных проблем, из-за которых они фактически непригодны для нормального использования в настольном сегменте, и одна из таких проблем это распространение приложений.

Да, в линуксах есть всевозможные пакетные менеджеры эксплуатирующие ненадёжные репозитории, но будет чудом, если этот весь мусор даже в пределах одного компьютера не доставит проблем пользователю, про перенос приложений в формате линуксоидных пакетов вроде DEB и речи не идёт, особенно если пакет взят из репозитория, обычно, это приводит к такому явлению как "ад зависимостей".

Простыми архивами переносить софт в линуксах тоже плохая идея, ведь линуксы, как правило, настолько недоразвиты, что даже ярлыки на рабочем столе не умеют создавать правильно, чтобы это не ломало программу, линуксы в этом плане не догнали даже древнюю Windows XP... Ну, кроме разве что дистрибутива Chimbalix, там я позаботился о том, чтобы вместо кривых линуксоидных символических ссылок можно было создавать полноценные, действительно рабочие ярлыки.

Посмотрев на ущербные линуксоидные способы распространения приложений, в итоге было решено создать автономный установочный пакет приложений Installer-SH, который не требует root-права для установки в стандартном режиме, не зависит от интернета и каких-либо репозиториев, а с недавнего времени ещё и работает в сторонних дистрибутивах Linux.

Мне просто надоела возня с ущербными пакетами вроде DEB, сомнительными "портативными" пакетами вроде AppImage, и возня с обычными архивами, которые даже распаковать самостоятельно невозможно в некоторых, особо кривых линуксах, ввиду отсутствия встроенного архиватора, да, в линуксах и такое иногда бывает...

Теперь же я тестирую новый, гораздо более состоятельный формат распространения софта в линуксах, он уже решает ряд проблем, но мне интересно, в насколько старых дистрибутивах Installer-SH будет жизнеспособным, Debian 10 выпущенный в 2019 году прошёл проверку, ну кроме Cinnamon версии:

Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 10

Но сейчас пришло время протестировать Debian 9, тут уже гораздо интереснее, ведь это линукс 2017 года выпуска, и как всем известно: Чем старее линукс - тем непригоднее он вообще для какого-либо применения, ну кроме серверов конечно, там любой хлам сойдёт, лишь бы кое-как работало:

Порядок тестов будет прежним, как и в предыдущих случаях, хотя он явно не будет соответствовать "качеству" рабочих окружений...

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Debian 9 (x86, XFCE)

Начинаем с установки приложения... Ой, что такое, ошибка распаковки временных файлов? А ведь точно, я попытался запустить 64 битный установочный пакет в 32 битном линуксе, нужно будет сделать сообщение об ошибки более понятным в следующих версиях Installer-SH:

Однако стоит заметить, несмотря на неправильную архитектуру - ничего страшного не произошло, установочный пакет просто прервал работу в неподходящей исполняемой среде, ведь принудительное продолжение могло бы привести к засорению системы нерабочими кусками приложения, так что сейчас всё отработало отлично.

В общем типичная ситуация, когда пользователь по ошибке взял установочный пакет приложения не той архитектуры, так что выбираем "правильный" пакет, и всё без проблем устанавливается:

Отлично, смотрю меню приложений, и вот тут начались первые проблемы...

Стандартная категория "Applications" не появилась в меню, даже после повторного входа в систему (логин - user, пароль - live), а значит меню линукса 2017 года не подхватило дополнительную категорию в каталоге пользователя, это неправильно, так не должно быть... Впрочем, есть ярлык в базовой категории "Internet", ведь Installer-SH позволяет устанавливать дополнительные категории для ярлыков как раз на такие случаи:

Проверяю браузер, всё работает, правда удалять пришлось вручную запуская скрипт удаления из каталога программы:

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О несостоятельности репозиториев

А теперь поговорим о несостоятельности линуксоидных репозиториев, ну и заодно ответим на некоторые, крайне глупые вопросы про браузер Mozilla Firefox под темой, суть которой тестирование установочного пакета Installer-SH:

Давайте проверим встроенный в Debian 9 браузер Mozilla Firefox, что там видим? Правильно, браузер древней версии 45.9.0, на секундочку, совсем недавно я устанавливал современный браузер 128 версии при помощи Installer-SH:

Как мне обновить браузер по линуксоидски? Правильно, покдключаю интернет:

Запускаю менеджер пакетов, пытаюсь обновить список репозиториев и получаю ошибку! Что произошло? Правильно, репозитории мертвы, пакетный менеджер не может найти репозиторий в интернете, значит и обновить браузер невозможно, как и установить другие приложения, ведь линуксы повязаны на репозитории...

А ведь это линукс 2017 года, и уже оказался совершенно беспомощен без моего автономного пакета Installer-SH, пригодного для установки даже в таких условно старых и совершенно беспомощных по вине мёртвых репозиториев линуксах:

Неадекватные наверняка начнут верещать, мол, у меня же интернета нет, но все эти вопли неадекватных хейтеров можно легко пресечь доказательством наличия доступа к интернету:

Собственно вот один из примеров несостоятельности линуксоидных репозиториев.

Что ещё хейтеры придумают в оправдание этого несостоятельного мусора под названием "пакетные менеджеры и репозитории"? В очередной раз опустятся до переходов на личности и наглое вранье, в попытках оправдать несостоятельные линуксоидные способы распространения софта?

Ну, могу только пожелать удачи взять из кэша DEB пакеты, когда линуксоидные репозитории мертвы, и в кэш по факту ничего не может попасть...

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Debian 9 (XFCE)

Переходим к тестированию Installer-SH в 64 битных линуксах.

Устанавливаю программу, терминал ну слишком уж огромный, явно неправильно настроены шрифты по умолчанию, но это повод взять и размер шрифтов под свой контроль в следующих версиях Installer-SH:

И снова раздел "Applications/Приложения" не появился в меню, похоже XFCE 2017 года имеет некоторые проблемы со стандартами XDG, в любом случае это повод записать дистрибутив на дополнительные эксперименты и проверки, разумеется после завершения текущих тестов:

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Debian 9 (KDE)

Тут ситуация обычная, устанавливаю приложение:

В отличие от XFCE, меню рабочего окружения KDE вполне нормально работает:

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Debian 9 (GNOME)

Вот и добрались до худшего рабочего окружения GNOME, иначе говоря добрался до "издевательства над человечностью"...

Первая попытка не задалась, ведь случайно отправил линукс в спящий режим вместо выхода из системы, просто пытался принудительно обновить "застрявшее" меню, и там оно благополучно зависло:

Вторая попытка, устанавливаю приложение, выхожу из системы, чтобы принудительно обновить "застрявшее" меню, классика GNOME:

Но система опять поломалась, похоже GNOME 2017 совершенно не желает работать:

Впрочем, чему тут удивляться, это же худшее рабочее окружение (GNOME) из известных мне...

К сожалению, даже сменив графический адаптер виртуальной машины, мне не удалось побороть проблемы Debian 9 GNOME с зависанием при выходе из системы:

В общем я не могу запустить браузер без принудительного обновления меню, ведь вместо рабочего стола используются издевательские "Activities", а в уродливом меню GNOME ярлыков нет, ведь оно не обновляется само по себе при установке новых элементов:

А принудительно обновить простым выходом из системы тоже не могу, ведь GNOME ломается независимо от графического адаптера виртуальной машины...

Потому начал обновлять меню иными способами, без выхода из системы, но самый простой способ дёрнуть главный файл меню не сработал, ведь GNOME плевал на XDG стандарты:

Так как у текущего GNOME нет процесса "panel", мне оставалось попробовать вариант с закрытием сессии, но это привело ровно к тому же исходу, что и простой выход из системы, то есть зависание в tty:

Самое ироничное в этой ситуации то, что в интернете на каждом сайте пишут про завершение процесса gnome-panel:

Но проблема в том, что такого процесса не существует, то есть линуксоидные мануалы в очередной раз доказали свою несостоятельность:

Ладно, хрен с ним, с этим уродливым GNOME, вручную запущу ярлыки, благо мой подход подразумевает складирование ярлыков в специально отведённом для конкретного приложения каталоге, в отличие от линуксоидных помоек:

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Debian 9 (Cinnamon)

Далее Cinnamon, даже не знаю чего тут ожидать...

К счастью, никаких значительных проблем тут не всплыло, оформление терминала, как всегда, само уродство, иконка новой категории меню потерялась, однако всё работает:

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Debian 9 (MATE)

Идём дальше.

Оформление терминала всё такое же издевательское, раздел в меню не появился, но дополнительный ярлык на месте:

Браузер работает, но для удаления придётся зайти либо в каталог программы и вручную вызвать скрипт удаления, либо найти ярлыки в проводнике:

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Debian 9 (LXDE)

Наконец нормальный терминал с адекватным чёрным фоном... Но проблемы долго ждать себя не заставили, ярлыки в меню не появились после установки программы:

Даже выход из системы не решил проблему отсутствия ярлыков в меню, так что запускал браузер через ярлык на рабочем столе:

Увы, но LXDE 2017 года уже не способен подтянуть новые ярлыки в меню приложений...

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Debian 9 (LXQT)

К сожалению, а может и к счастью, нет Debian 9 с рабочим окружением LXQT, ну, возможно кроме сторонних сборок неофициальных, в любом случае я даже раз, что мне не придётся больше иметь дел с LXQT.

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Продолжение следует...

Ну что же, браузер Mozilla Firefox 128.4.0 работает во всех протестированных вариантах Debian 9, однако лучше всех показало себя рабочее окружение KDE и Cinnamon, это единственные рабочие окружения, в которых полноценно работало меню.

В окружениях XFCE и MATE не появилась новая категория меню, но в базовой категории "Internet" ярлык появился, так что тут всё не худшим образом работало.

LXDE оказался одним из худших, даже в базовой категории ярлык не появился, меню совершенно недееспособное, однако самым худшим традиционно оказался GNOME, увы.

Безусловно Installer-SH отработал во всех протестированных Debian 9, однако далеко не каждый Debian 9 оказался способен нормально работать с новыми разделами меню...

Похоже дальше будет только хуже, а ведь это были линуксы 2017 года, не такие уж и старые на самом деле, ссылку на следующую часть оставлю здесь, далее будет протестирован Debian 8 из 2015 года:

Здесь будет ссылка на следующую часть...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.