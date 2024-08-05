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Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus

Просто тест в одной из множества игр, и снова получилось "линукс не для игр", досадно...
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Почему Linux не для игр? На этот вопрос невозможно ответить двумя словами, ведь причин такого положения вещей огромное множество, тот же вечно бурлящий ад зависимостей в линуксах просто не позволяет нормально разрабатывать софт и игры, ведь с очередным обновлением обязательно что-нибудь ломается в линуксах...

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А тотальная зависимость от линуксоидских репозиториев доставляет много проблем пользователям, ибо приводит к тотальной зависимости от интернета, что жёстко ограничивает жизнеспособность линуксов как операционных систем только на устройствах с быстрым и стабильным доступом к сети.

Да и про саму несостоятельность линуксов в плане драйверов забывать не стоит, особенно когда всякие AMD вшивают свои ущербные драйверы прямо в ядро Linux, а потом танцуйте как хотите с этим дерьмом, особенно на ноутбуках, где вечно кривые драйверы "красного лагеря" вообще могут не запуститься в зависимости от свежести "железа" и конфигурации...

А ведь я ещё ничего не сказал про сами игры, а уже на вскидку нашлась масса характерных Linux проблем.

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Ну да ладно, всё равно я не буду использовать типичные Linux дистрибутивы для тестов, ибо пошли они куда подальше, тем более большинство 64 битных линуксов не способны запускать 32 битные приложения, что кстати серьёзная проблема:

Так где же я буду тестировать игру? Правильно, в своём дистрибутиве Chimbalix, где и 32 битные библиотеки в комплекте, и скриншоты в одно нажатие можно легко делать (хотя всё равно предпочту фотографировать экран), и выделенный каталог для приложений есть, и меню "Пуск" по умолчанию вложенное, и не надо извращаться с репозиториями для установки Wine (ProtonLG), ибо он уже предустановлен:

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Надо бы убрать строку "В разработке", ведь текущая версия дистрибутива 24.3 выпущена, а значит она уже не в разработке...

Ладно, пора бы перейти к тестам, в качестве тестовой системы будет использован мой компактный ПК, да, у него в последнее время поменялся блок питания, ведь старый сломался:

Но в остальном всё осталось прежним, процессор Ryzen 7 2700X, чтобы операционные системы находились в равных условиях, у процессора был отключен XFR Boost и ограничена частота ядер значением 3.6 ГГц.

Видеокарта GeForce GTX 1070 от MSI, тихая и спокойная "турбина", никаких дополнительных настроек, всё по заводу, драйвер 474.06 (Windows 7), 560.70 (Windows 10) и 550.54.14 (Linux 6.9.10 Liquorix).

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Оперативной памяти 64 ГБ, разгон 3333 МГц CL16-20-20-40 с фиксированными субтаймингами от более низкой частоты.

Кстати, более старые драйверы чем 550.54.14 не выйдет установить с новыми ядрами веток Linux 6.8-6.9, ибо в линуксе, как всегда, поломали обратную совместимость, так что если вам нужны более старые драйверы - вперёд и с песней, устанавливайте более старые версии ядра из ветки 6.6 например. А потом линуксоиднутые жалуются, почему это линукс никому и даром не сдался на компьютерах...

На этом все самое важное вроде перечислил.

Приступим к сбору результатов, и начнём с линукса, да, вот так нагло запускаю игру через контекстное меню с оверлеем Mangohud, что кстати при определённых обстоятельствах может войти в конфликт с оверлеем драйвера видеокарты (если включить), и уронит в небытие сессию пользователя со всеми запущенными приложениями, стабильность по линуксоидски, что тут сказать:

Точно, чуть не забыл, чтобы обойти лимит FPS в игре я немного исправил файл конфигурации игры, благо есть параметр отвечающий за это ограничение:

Начнём с высоких настроек при 2560x1440 разрешении, чтобы узким местом оказалась видеокарта:

Итого имеем 68 FPS и полную загрузку видеокарты:

Далее снижаю разрешение до 1280x720 и получаю 50% нагрузки на видеокарту, имеем 101 FPS:

Далее Windows 7:

И тут сразу видно отличие, в меню целых 366 FPS, в среде Linux было около 270, забавно, но в игре ещё забавнее, ведь теперь имеем 75 FPS с упором в видеокарту:

С упором в процессор имеем 199 FPS, что всего в 2 раза больше, чем мог осилить Linux:

Ну что, время Windows 10:

В меню FPS около 371, а в игре те же 75, что и были в Windows 7:

Ну а с упором в процессор уже имеем 219 FPS, что несколько больше, чем выдавала Windows 7, и если посмотреть на загрузку GPU, то там не очень далеко до упора в видеокарту, ну да ладно... В следующий раз нужно брать ещё меньшее разрешение, просто не ожидал того, что в Windows игра выдаст более чем в 2 раза более высокий FPS по сравнению с Linux при упоре в ЦП:

Ну что, пришло время подвести итоги в таблицу, на этот раз не будет сравнения с DXVK в среде Windows, ибо не хотелось слишком усложнять задачу, для начала хотелось бы проверить пригодность игры Prodeus для сравнительного тестирования, по крайней мере лимит FPS удалось обойти без особых проблем, и особых танцев с бубном не было в процессе сбора результатов.

Вот таблица и составлена:

Давайте переведём в график для наглядности:

Что тут сказать, в этой игре Linux более чем в 2 раза отстаёт от Windows 10 при упоре в производительность процессора, и если честно, я даже удивлён, ведь такой пропасти в производительности ещё не видел между Windows и Linux...

Я настолько удивлён, что даже ещё раз запустил игру, вдруг после перезагрузок в линуксе всё поменяется? Но увы, FPS стал ещё ниже, хотя сейчас у меня запущен браузер на фоне, так что возможно он скушал "лишние" 8-9% FPS, в любом случае этот результат уже не будет включаться в таблицу:

Так что да, в этой игре Linux показывает себя очень "не очень".

Кто-то скажет, мол, тебе что, мало 100 FPS под линуксом? Да, мало, ведь это активная игра в жанре шутер от первого лица, да и в процессе наверняка будут просадки при сложных условиях, и я очень сомневаюсь, что линукс вытянет выше 30 FPS при условной просадке до 60 FPS в среде Windows.

Такие результаты получились, весьма занимательные, собственно производительность это одна из причин, почему Linux не для игр, даже если закрыть глаза на бесконечные танцы с бубном над "пингвином" по любой мелочи, в конце концов на разницу в производительности уже сложно бывает закрывать глаза, особенно когда пользователь всю жизнь находился в хороших условиях, а потом внезапно попал в линукс.

Да, иногда, при особом стечении обстоятельств, Linux может показать производительность выше Windows, но в большинстве случаев, увы, Windows просто рвёт линуксы в играх... Хотя говорят Windows 11 плоха в играх, но я не любитель одиннадцатой версии "винды", да и не хочу эту зависимую от интернета систему вообще трогать.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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nvidia тест игры windows geforce linux chimbal сравнение линукс chimbalix
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