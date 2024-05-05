Предисловие

Что можно сказать про Linux в сегменте обычных ПК и ноутбуков? В целом разработчики дистрибутивов стараются заявить о своих дистрибутивах всё самое лучшее, их можно понять, кто станет говорить о своём дистрибутиве как есть на самом деле? Ну кроме меня разумеется...

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А как на самом деле обстоят дела с Linux? Пожалуй статистика говорит всё сама за себя, по мировой статистике "пингвины" даже 4% не способны удержать, а по статистике в Российском сегменте и вовсе до 3% не дотягивают:

А сколько воплей было в интернете, что Linux наконец преодолел барьер в 4% популярности, эх...

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Почему же всё так печально? На самом деле ответ прост - линуксы непригодны для нормального использования в Desktop сегменте, чего только стоит порча данных пользователя по вине неадекватно больших буферов с настройками по умолчанию в ядре, что приводят к порче данных когда пользователь думает что уже всё давно записано и извлекает накопитель, а на самом деле в буфере ещё гигабайты незаписанных данных висят... Уже не говорю о том, что многие линуксы не умеют адекватно реагировать на желание пользователя прервать копирование файлов, как следствие - испорченные данные.

А сколько проблем с драйверами, софтом и интерфейсом пользователя в линуксах, вечная нехватка приложений, ну и конечно не забываем про бурлящий ад зависимостей в разнообразных проявлениях, так и выходит, что линуксы никому особо не нужны на ПК и ноутбуках.

Я указал нехватку приложений для Linux, интересно, откуда взялось такое явление? Как сказать... Не очень то и хочется разрабатывать софт под линуксы, в которых постоянно бурлит ад зависимостей и всё ломают, что приводит к необходимости постоянно переписывать приложение под новое болото зависимостей... Сюда добавляем отсутствие адекватного каталога для установки приложений (вроде моего PortSoft), вот "дряхлый пингвин" и не интересен разработчикам, ибо софт (игры это тоже приложения) даже просто распространять под Linux уже проблема, а ведь его ещё и разработать надо умудриться в этом кривом зоопарке.

И прямо сейчас я наглядно продемонстрирую ещё одну проблему Linux, судя по всему проблему поломанного "User Space", не то чтобы линуксоиднутые на голову разработчики были адекватными, нет, вспомним про драйвер LLVMpipe, что прекрасно работал до 2021 года, а потом взяли и всё поломали, но сейчас речь пойдёт про сам Linux...

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Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre7

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Работая над новой версией дистрибутива Chimbalix Linux я подумал, а почему бы не обновить ядро до максимально свежего из доступного... В итоге решил обратить свой взор на ядро Zabbly 6.8.7 из-за простоты установки, и на первый взгляд особых проблем не заметил.

Однако проблемы всё же были, просто проявляют себя не сразу, и самая главная в ядре Linux...

Так вот, сначала было ядро Liquorix 6.6.13 - проблем не было, потом установил ядро Zabbly 6.8.7 - словил проблему, потом установил ядро Zabbly 6.7.10 - всё снова нормально, далее установил ядро Liquorix 6.8.7-2 и проблема снова проявилась, а это значит, что проблема в ветке ядра Linux 6.8.x, ибо с более старыми ядрами 6.7.x всё работает вроде нормально.

В чём же заключается проблема? Давайте наглядно посмотрим на примере моего дистрибутива Chimbalix:

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Начнём с ядра Liquorix 6.8.7-2, пробуем установить дистрибутив с автоматической разметкой диска, и получаем ошибку "Failed to prepare required partitions", т.е. что-то поломали в ядре по части работы с файловой системой:

Причём если вручную размечать диск - проблем нет, и дистрибутив спокойно устанавливается:

Ядро Zabbly 6.8.7, та же ошибка при автоматической разметке диска:

На самом деле в первый раз столкнувшись с проблемой я задумался о том, что поломал что-то сам, и диванные эксперты наверняка так скажут, мол, это не линукс говно - а пользователь... И я даже полез смотреть исходный код программы установки ориентируясь по ошибке в логах, но предыдущие разработчики не позаботились об адекватном отлове ошибок, потому сходу ничего интересного не нашёл в коде.

Однако я ещё задумался над тем, что это проблема самого ядра Linux, как бы странно не выглядело, и оказался прав, ведь на ядре 6.6.х не было таких проблем, да и на ядре 6.7.10 тоже нет проблем, а значит проблема зависит именно от ядра Linux:

Отлично, косяк есть, неужели так сложно переписать программу установки для обхода проблемы спровоцированной новым ядром Linux? А теперь давайте подумаем, что если проблема будет проявляться не только в программе установки, но и в других приложениях? Весь софт линуксоидный переписывать? Может софта для Linux не особо и много, а многое из немногого по факту является кривым мусором и близко не стоящим рядом с аналогичным софтом для Windows, но всё же это паршивый вариант...

И вот тут мы плавно подошли к одной из множества проблем Linux, благодаря которым "пингвин" никому в здравом уме не нужен на компьютере:

Но у меня свой дистрибутив, и я оказался в такой ситуации, что не могу просто так установить ядро Linux из ветки 6.8.x, ибо кто знает к каким ещё проблемам приведёт поломанный "User Space", когда прикладное ПО перестаёт нормально работать из-за изменений в ядре, ведь если программа установки поломалась - значит и остальной софт тоже может поломаться...

И сейчас у меня выбор из двух вариантов:

1) Рискнуть с ядром 6.8.x, вероятно отхватив массу проблем в будущем с разнообразным софтом, или попытаться найти среди ветки 6.8.x нормально работающую версию, и на ней остановится.

2) Остановится на ядре 6.7.x, тем самым обрекая потенциальных пользователей самых свежих комплектующих ПК/ноутбуков на потенциальные страдания, напомню, ядро Linux - монолитное, со всеми вытекающими из этого проблемами...

Оба варианта вроде и рабочие, но дряхлого пингвина как не пинай - как птица не полетит, увы.

В общем, ситуация далеко не из приятных...

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Незабываемые впечатления

Страданиями людей, что влезли в линукс, сейчас наверное забиты практически все линуксоидные форумы, оно и не мудрено, ведь если попытаться обновить ядро Linux с Liquorix 6.6.x до 6.7.x - 6.8.x предварительно не удалив старое, произойдёт целый понос из проблем с модулями драйверов, конфликтуют бедолаги:

Особо неадекватные ещё рассказывают сказки, мол, в линуксах всё хорошо, а проблемы могут произойти якобы только по вине пользователя... А ведь любителям всяких Ubuntu могут принудительно заслать обновление ядра, и потом танцуйте с бубном над "дряхлым пингвином" как хотите.

Какие ещё впечатления можно словить от обновления ядра Linux? Да какие угодно, вплоть до чёрного экрана в зависимости от конфигурации оборудования и Kernel panic, однако у неадекватных обязательно будет виновато оборудование и сам пользователь, но ни в коем случае не вечно кривые и недоразвитые линуксы...

Ну а если кто-то до сих пор верит в миф, что компилировать софт из исходников это легко и просто - вот наглядный пример того, что в 99% происходит когда примерно обычный человек, слегка знакомый с линуксами пытается компилировать ПО из исходного кода:

Собралась ли программа из исходного кода под названием "linux-6-8-9"? Конечно же нет, понятно что-либо из сообщений об ошибках? Да, сначала ругалось на отсутствие файла конфигурации, и порекомендовали несколько команд использовать, но в итоге какой-то "flex" не находит, понятно ли как решить проблему с "flex"? Конечно же нет...

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Заключение

Когда линуксы станут пригодными для нормального использования? Сложно сказать...

Учитывая как линуксоидные разработчики постоянно всё ломают, утапливая пользователей в болоте зависимостей - линуксы вероятно никогда не смогут стать пригодными для нормального использования, особенно когда при обновлении ядра ломаются и обычные приложения, т.е. поломан "User Space", за который сам Линус Торвальдс часто ругал идиотов... Но несмотря ни на что, видимо какие-то идиоты таки умудрились поломать ядро, к сожалению.

А что до разработки Chimbalix Linux, тут всё неоднозначно, не хотелось бы тащить кривое 6.8.х ядро в операционную систему... Но в остальном всё идёт вполне неплохо, характерные для Linux косяки исправляются по возможности, даже появится кое-какая линуксоидная игра из коробки, правда не уверен что многим она понравится:

Впрочем, это уже другая тема...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



