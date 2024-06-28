Немного истории...

Когда-то я был фанатом AMD как в плане видеокарт, так и процессоров, ведь процессоры Intel стоили гораздо дороже, как и видеокарты NVIDIA, да и были у меня видеокарты "зелёного лагеря", постоянно с отвалом боролся... А потом и вовсе NVIDIA выпустила драйверы новее 306.97, и понеслись проблемы со старыми видеокартами серий GeForce 8000-9000-200...

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Однако после Athlon II x3 440 я купил не FX8300, или что-то подобное, хотя системная плата позволяла с лихвой, и она кстати потом вышла из строя из-за чипсета AMD, что благополучно сломался сам по себе:

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А Intel Core i7-6700K, ведь каким бы фанатом AMD я ни был, но здравый смысл у меня всё же присутствовал, да, под крышкой паста, температуры ядер высокие как не охлаждай, но оно работало, и вполне неплохо работало.

А потом я купил Radeon HD 7850, и за свою стоимость это была отличная видеокарта, если бы не её специфический брак, что проявился именно с моим монитором, из-за которого пришлось вручную, в HEX режиме ковырять биос (под AMD не было адекватных редакторов биоса), дабы отключить функции энергосбережения, и видеокарта перестала падать в чёрный экран...

Ну ладно, подумал я, бывает, что такого, просто не повезло.

Потом вышли райзены, и я перешёл на Ryzen 5 1600 BOX, и это в целом неплохой процессор, если конечно закрыть глаза на ущербность FPU блоков, только было одно "но"...

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Да, я хоть и купил AMD Ryzen не сразу после выхода, а спустя некоторое время, но это не спасло от массовой проблемы совместимости с оперативной памятью. Я наверное месяц сидел без новенького AMD Ryzen, ибо он шатался по сервисным центрам, где прошили биос системной платы, но более новая версия оказалась такой же проблемной, как и старая, и мне пришлось покупать наверняка совместимый модуль памяти, просто, чтобы запустить это дерьмо кривое...

В общем с Ryzen разобрался, и всё равно продолжал веровать, что AMD выпускает хорошие вещи за дёшево (как же я был глуп и наивен), а видеокарты и вовсе с "потенциалом", нужно просто подождать, и все проблемы решатся новыми драйверами, а проблемы с процессорами решатся новыми биосами.

Я в те времена смотрел на технические характеристики видеокарт, и они были хороши по сравнению с видеокартами NVIDIA,то же касалось и процессоров отчасти.

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Однако со временем была куплена Radeon HD 7870XT (GCN 1.1, Tahiti), а потом и R9 280 (GCN 1.1, Tahiti), HD 7850 у меня уже не было, а после и RX 560 прикупил, правда остался в недоумении от этой карточки, и обнаружил для себя AMD ProRender, оно использует вроде как Vulkan API и вычислительный функционал видеокарт для работы.

HD 7870XT и R9 280 со временем в обязательном порядке были модифицированы, ибо Sapphire очень много косяков допустила при разработке данных видеокарт:

Только RX 560 особо не было нужды модифицировать, да и было бы удивительно, если бы пришлось модифицировать охлаждение видеокарты, что жёстко ограничена лимитами мощности:

В целом проблем не было особых, всё работало, пока однажды не появилась видеокарта HD 7870 (GCN 1.0, Pitcairn), и вот тут начались первые звоночки, AMD ProRender просто выдавал чёрный экран всем видом показывая, что не хочет дружить с GCN 1.0, и тут я вспомнил старые новости о том, как AMD порезала асинхронные вычисления для некоторых видеокарт архитектуры GCN...

А потом пытался играть в некоторые игры на основе Vulkan API, и они так же не хотели работать с GCN 1.0 HD 7870, но откатывать драйвер до времён, пока AMD ещё не заблокировала часть функционала нельзя, ибо игры и софт просто не хотели работать обнаруживая старый драйвер.

Стоит ли говорить про всякие V-Ray и прочий проф софт, которым мне довелось немного побаловаться чисто для себя, там AMD вообще была полнейшим дном, зачастую нерабочим.

После этого мой фанатизм по отношению к AMD ощутимо пошатнулся, но не пропал. Хотя и сейчас ситуация не особо то и лучше, AMD до NVIDIA как раком до луны, взять тот же OptiX, прекрасно работающий даже с моей GTX 1070, но ничего аналогичного у AMD по сути и нет...

Со временем я купил Sapphire Nitro R9 390X, самую топовую версию, ведь теоретически она прекрасна, 8 ГБ памяти с 512 битной шиной, и в остальном она едва уступала моей нынешней GTX 1070! Однако была проблема, у неё вышел из строя чип графического процессора прямо во время работы с вычислениями, и после этого даже простая инициализация OpenCL приводила к тому, что чип падал в короткое замыкание, оставляя компьютер работать без видеокарты.

В итоге чип окончательно жмыхнуло, когда я пытался поиграть в Minecraft с PTGI шейдерами из под Linux, почему так? Просто "дряхлый пингвин" из коробки недоразвит, и драйверов OpenCL нет, а значит и проблемный функционал чипа AMD не инициализировался, в общем, больше R9 390X не запустилась, хотя и до Minecraft было весело с Open Source драйверами AMD под линуксом:

Ладно, с кем не бывает, подумал я, и купил Sapphire R9 290 Tri-X, тоже топовая серия видеокарт, но на ней Sapphire не экономила по адски, как с Nitro серией... R9 290 была куплена с тем расчётом, что это по сути тот же самый чип, только с чуть более низкими частотами, и менее жирный в плане количества ядер.

Но каково было моё разочарование, когда обнаружил, что несмотря на свои огромные теоретические показатели, и неплохие синтетические результаты, местами уделывая даже GTX 1070:

Radeon R9 290 при обработке изображений с помощью нейронной сети выдавала производительность в районе 600-700 Гфлопс, а это едва быстрее древней GTX 570 от NVIDIA, что делала данную работу с производительностью в районе 420-520 Гфлопс, даже кастрированная драйверами HD 7870 выдавала 830-1030 Гфлопс.

Тягаться с GTX 1070 в такой работе R9 290 была не способна от слова "совсем", её уровень это примерно RX 560 из данного графика, очевидно проблема в вечно кривых драйверах AMD, иначе невозможно объяснить такой нищенский уровень, столь мощной в теоретическом плане видеокарты.

Спустя время настал момент прикупить видеокарту получше... Я припомнил AMD много "хорошего", и HD 4870, что теоретически умеют в OpenCL, а по факту драйверы говно и не могут, и HD 5000-6000 серий, под которые AMD выпустила урезанный драйвер Crimson, в совокупности с HD 4870 уже ясно, что никакого потенциала у Radeon нет...

Разумеется и GCN видеокарты припомнил, с которыми были какие-то бубонные танцы постоянно, и даже отвратительную контрольную панель AMD припомнил, что с определённого момента начала сжирать 200-600 МБ памяти на видеокарте просто своим существованием, а это много если в наличии всего 2-3 ГБ.

Так же вспомнил про видеокарты NVIDIA, GeForce 8000-200 серий, что в принципе прекрасно работают, если не обновлять драйвер выше 306.97 версии, и GTX 550 Ti, что прекрасно работала и с современными драйверами, как и GTX 570, 750/750Ti и прочие другие, что попадались под руку время от времени.

Ещё оценил вечные пляски с бубном у друзей по вине видеокарт AMD, и долго колеблясь между RX 580 и GTX 1070, я купил GTX 1070, даже несмотря на то, что она значительно дороже обошлась для меня (раза в 2-3). И плевать я хотел на вопли других фанатов AMD про всякие асинхронные вычисления, архитектурные недостатки GTX 1000 по сравнению с GCN и т.п.

Ах, да, ещё я имел дело с AMD Radeon Vega 56, Asus ROG STRIX версия, ну чтобы наверняка всё отлично было! Ага, конечно, чтобы с AMD всё было отлично? Размечтались!

Это, наверное, была одна из последних капель моего фанатизма к AMD:

Мне нужна была нормальная видеокарта с нормальными драйверами, которая не будет компостировать мозги бесконечными проблемами на ровном месте, и как показало время - купив GTX 1070 я получил желаемое, бонусом счета за электричество существенно снизились, как сменил AMD на NVIDIA:

Да, отныне меня нельзя уже было назвать фанатом AMD, ведь у меня уже был опыт, и он показывал, что с AMD гораздо больше проблем, чем с NVIDIA, но...

Я снова обжёгся с AMD, а именно с ноутбуком MSI Alpha 17, что основан на AMD Ryzen 7 4800H и Radeon RX 5600M. Во-первых, сразу на этом ноутбуке невозможно было запустить линуксы по-человечески, ибо встроенные в ядро Linux драйверы AMD оказались кривым дерьмом, что не способно было работать с RX 5600M. А скачать что-то более свежее невозможно, ибо AMD до сих пор не осилили адекватные установочные пакеты драйверов, и вообще, у них не существует драйверов под Linux:

За этот ноутбук я до сих пор "благодарю" AMD матерными словами, ибо с ним постоянно какие-то проблемы, то с играми что-то не так, то из-за аппаратного ускорения в браузере творится всякое дерьмо в самые неожиданные моменты, то виртуальные машины "вылетают", брр...

Тем временем у NVIDIA драйвер для Linux поддерживает как ноутбучные, так и десктопные видеокарты, как старые, так и самые современные, и самое главное - нормально работает:

Именно этот ноутбук с AMD Radeon RX 5600M оказался последней каплей глупого AMD фанатизма, вот прямо самой последней каплей, всё, после этого больше никому не посоветую AMD, и себе не возьму, чтобы пользоваться, и пусть Radeon хоть 100 000 кадров в секунду за 1 доллар нарисует, пока не будет нормальных драйверов и отношения к пользователям - всё это пустой звон.

И вот недавно ещё фанат AMD, превратился чуть-ли не в хейтера AMD! Нет, я не скажу что стал хейтером AMD, всё же я не побрезгую снова купить какой-нибудь Radeon, если вдруг компания сможет выпустить что-то действительно рабочее.

Но боюсь я быстрее состарюсь, чем AMD выпустит что-то нормальное, тем более так и не дождался нормальных драйверов пока имел на руках кучу разных "красных" видеокарт, как и раскрытия так называемого "потенциала", наоборот, имеющийся потенциал был нещадно уничтожен новыми драйверами.

Да и хейтеры обычно являются фанатами чего-либо, а я уже давно не являюсь фанатом ни AMD, ни NVIDIA, ни других корпораций, а ещё хейтеры зачастую необоснованно наговаривают на неугодный объект хейта, когда я предпочитаю основываться на конкретных данных и фактах, так что меня вряд ли можно назвать хейтером AMD.

Так вот, с предысторией на этом закончим, это на самом деле далеко не весь мой опыт с видеокартами AMD/NVIDIA, но даже так, придётся разбивать материал на несколько частей...

Продолжение следует...

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