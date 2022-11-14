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Предисловие

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Недавно попала мне в руки древняя видеокарта от Asus, это была ATI Radeon HD 4870 на 512 МБ, и она не просто так попала мне в руки...

Как-то друг принес мне свой ПК, говорит что работает как-то не так, проблема была в видеокарте, она просто перегревалась из-за застрявшей системы охлаждения, а при включении были зеленые точки на рабочем столе (композитор рабочего стола включен), красиво, не правда ли?

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В общем я не стал усложнять себе работу и просто установил в ПК другую видеокарту, с которой нет никаких проблем, проверил чтобы других проблем не было и отдал ПК обратно оставив себе "проблемную" HD 4870.

Видеокарта некоторое время лежала пока я был занят другими делами, и вот она дождалась своего "звездного" часа, я её уже разобрал полностью, и тут же прекрасно видно виновника проблем, кулер от CoolerMaster который даже вручную едва можно раскрутить...

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Обзор

Начну с системы охлаждения, радиатор охлаждения VRM идет в паре с термопрокладкой, но эта прокладка качественная, несмотря на свой возраст она пластичная и принимает любую форму без проблем, при этом не выделяет никаких жидкостей как более современные прокладки, от которых вся плата потом мокрая...

Но сам радиатор VRM оставляет желать лучшего, заусенцы отлично собирают любые волокна пыли из воздуха тем самым препятствуя воздушному потоку и эффективному охлаждению.

К радиатору ГП претензий особых нет.

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Если посмотреть внимательно, можно заметить что радиатор ГП универсальный, основные точки крепления на расстоянии примерно 53 миллиметра, но есть точки с расстоянием ~43 миллиметра, они подойдут под видеокарты с более скромным ГП, так что технически радиатор можно применять в других видеокартах.

Кожух при этом можно снять не разбирая видеокарту, достаточно открутить 2 винта по бокам, к сожалению нынче мода на видеокарты которые нельзя просто так обслужить не разбирая полностью саму видеокарту...

Далее видеокарта, шина памяти 256 бит, 8 чипов в сумме 512 МБ, довольно массивный ГП на свое время, 4 фазы питания ГП, 2 фазы питания памяти, 2 коннектора дополнительного питания 6 Pin, и конечно же два коннектора CrossFire.

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В целом довольно скудная карточка от Asus, тут нет даже второго BIOS как у HD 4870 от Palit...

Особенно отмечу типичную практику обмана со стороны Asus, конденсаторы запаяны неправильно по маркировке на текстолите, впрочем, уже давно не секрет, что Asus обманывает отмечая плюс минусом, а маркировки на микросхемах порой затирают и пишут отсебятину свою чтобы пользователи не могли найти аналог в случае выхода из строя какой-нибудь микросхемы.

Забавно потом наблюдать как сами Asus на свой же обман попадают, а потом у пользователей выгорают фазы питания ОЗУ на системных платах (Asus ROG Maximus Z690 Hero)...

Причем еще следует отметить распаянные конденсаторы на фазах питания ГП и памяти, они из разных партий, Asus просто взяли солянку из разных партий и распаяли в видеокарту, даже форма конденсаторов из разных партий заметно отличается порой, это крайне неприятно хотя и работает.

Память набрана 8 чипами Qimonda IDGV51-05A1F1C-40X, ну хотя бы чипы памяти из одной партии.

Из выходов у видеокарты есть два DVI-I и S-Video (7-Pin), так как у меня сейчас нет DVI-D кабеля Dual-Link, то я не могу проверить сможет ли данная видеокарта вывести 2560x1440 разрешение на монитор, хотя по характеристикам она сможет выводить до 2560x1600.

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Сборка

Прежде чем собирать видеокарту я покрыл лаком SMD элементы на подложке чипа, просто хорошая практика позволяющая не боясь использовать любые пасты, проще говоря защита от короткого замыкания термопастой, главное лак использовать бесцветный.

Ради интереса мне захотелось измерить размеры чипа, он не квадратный, я несколько раз перепроверял, и всегда одна сторона была чуть больше, довольно забавно.

Дальше собираю зону VRM, на каждый мосфет по комочку "прокладки", прижимаю и вижу отличные результаты, "прокладку" выдавило как надо из зазора, охлаждение мосфетов теперь не вызывает сомнений.

Теперь система охлаждения ГП, старый вентилятор от CoolerMaster скорее всего пойдет в мусорку, с ним всё очень печально, смазка вряд ли поможет уже, потому я достал вентилятор от GlacialTech и прикрутил его к кожуху, а кожух прикрутил к радиатору, просто и практично.

Из неприятного прогиб платы видеокарты, и этот прогиб явно по вине винтов крепления радиатора VRM, они выступают больше остальных и как раз формируют существующих прогиб... Только я не понимаю когда видеокарта согнулась, она должна была долго лежать на "спине", но я её достал из ПК где она в принципе не могла "лежать на спине".

У меня она точно не могла получить такой изгиб, такое не может быстро произойти, видимо она где-то лежала на "спине" еще до установки в ПК, и лежала она минимум несколько месяцев.

В любом случае я хочу проверить видеокарту, посмотреть на что она способна, тем более я починил систему охлаждения и видеокарте больше не грозит перегрев.

Для тестирования буду использовать компактный ПК в самодельном корпусе, конечно же в корпусе нет места для двух видеокарт, потому GTX 1070 извлекаю из системы.

Я был бы рад если бы во всех видеокартах подключение питания производилось как у этой HD 4870, особенно в видеокартах "кирпичах" где провода подключения видеокарты встают поперек радиатора мешая системе охлаждения выносить нагретый воздух...

Хотя ждать от производителей адекватных решений довольно глупое занятие, особенно если посмотреть на новые полыхающие коннекторы питания (12VHPWR), так что да, это тот момент, когда раньше было лучше.

Тем более при расположении коннекторов сзади видеокарты нагрузка подключения/отключения приходит на корпус, а когда коннектор сбоку видеокарты то нагрузка уходит в PCI-e слот, в общем производители сейчас точно знают как сделать конструкцию менее надежной и более подверженной поломкам при использовании.

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Включение и драйвер

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Драйвер от Windows Vista/7 версии 13.9 не подошел к Windows 10, но драйвер от WIndows Vista/7/8 версии 13.4 отлично установился в Windows 10, я пытался конечно поискать сторонние драйверы подходящие для HD 4870, но не нашел таких, или плохо искал, потому остановлюсь на том что есть.

Итого имеем видеокарту на чипе RV770, 16 ROPs, 40 TMUs, 800 шейдерных ядер, 512 МБ GDDR5 с шиной 256 бит, раньше производители явно были более щедрые на адекватную шину памяти чтобы она не заставляла ГП ждать данные для работы...

Для сравнения у RTX 3050 всего 224 GB/s с памятью GDDR6, а RX 6500XT и вовсе имеет 144 GB/s шину памяти, вроде как 14 лет прошло, памяти в видеокартах уже не 512 МБ, а по 8 ГБ, да и скорости ROP/TMU/Shaders подросли многократно, шина памяти вроде и растет, а по факту сильно отстает от всего остального.

У данной HD 4870 пропускная способность шины ~110 GB/s на 512 МБ памяти, т.е. за 1 секунду память может быть прочитана ~220 раз, если такую же пропускную способность натянуть на 8 ГБ памяти, то за 1 секунду можно прочитать память лишь ~14 раз, и это в идеальных условиях, так что не стоит недооценивать шину памяти в видеокартах...

Для просмотра некоторой подробной информации в GPU-Z будет использована старая версия 2.43.0, так как актуальная версия GPU-Z 2.50.0 была фактически испорчена разработчиками, длинные строки обрезает вместо того, чтобы переносить как в старой версии утилиты.

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Информация и синтетические тесты

Прошивка BIOS за 2008 год 12 месяц 26 число, можно сказать начало 2009 года, видеокарта поддерживает DirectX 10.1, хотя игры в режиме DirectX 11 тоже выйдет запустить, если их функционал в пределах DX 10.1.

OpenCL при этом довольно скудный, версии 1.0, конкурирующие видеокарты от NVIDIA гораздо лучше в этом плане, даже у GeForce 8000 серии с OpenCL дела обстоят лучше, вот они, последствия попыток поддерживать какой-то непонятный для пользователей и разработчиков ATI Stream забывая про OpenCL.

Для справки, пока NVIDIA развивали свой проприетарный CUDA, они не забывали и про поддержку OpenCL, тем временем ATI занимались только "ATI Stream", OpenCL появился только начиная с видеокарт серии HD 4000 сильно запоздав.

Теоретически при помощи драйвера можно было бы вытянуть OpenCL 1.1 или 1.2 и на старых видеокартах серии HD 4000, и даже на видеокартах серии HD 2000/3000, NVIDIA же смогли это сделать на старых GeForce 8000-9000-200 серий, но зачем когда можно заставить потребителя делать ненужный апгрейд на HD 5000 ради какой-нибудь мелочи... Ну или заставить перейти на видеокарты NVIDIA...

Продолжая тему OpenCL, можно заметить что HD 4870 умеет работать с FP64 и выдает очень даже неплохие результаты, особенно если посмотреть SP Julia и DP Mandel, фактически видеокарта уже умеет больше чем GeForce 8000-9000-200 серий, но ATI решили ей "не давать" актуальную версию OpenCL 1.1 или 1.2 принуждая пользователя к апгрейду при столкновении с любой утилитой реально использующей OpenCL.

GTS 250 вообще не умеет работать с FP64, а по уровню производительности HD 4870 со своими ~59 FPS в DP Mandel сопоставима с RX 470 и превосходит значительно более новую GTX 1660 ti.

Учитывая просто недосягаемый уровень производительности видеокарты на актуальное для неё время, в реальных приложениях её использовать невозможно по вине крайне устаревшей поддерживаемой версии OpenCL, тем временем технически слабые GeForce 8000-9000-200 серии хоть и медленно, но будут выполнять работу даже со старыми драйверами версии 306.97 и старее, даже процессор смог выполнить работу...

В общем жирный незачет для ATI за упущение с OpenCL.

GPU Caps Viewer

Настало время синтетических тестов, по сравнению с процессором у видеокарты большие проблемы с поддержкой OpenCL.

HD 4870 оказалась почти в 4 раза быстрее чем R7 2700X в тесте Julia 4D (~91 и ~25 FPS), и значительно быстрее в тесте PostFX (~41 и ~28 FPS), но в тесте Surface Deformer процессор показал 221 FPS когда видеокарта всего 71 FPS, в общем несмотря на свой возраст, HD 4870 способна показать очень даже неплохой уровень производительности порой значительно обгоняя R7 2700X.

Так что видеокарта вполне могла быть актуальной для вычислительной работы даже спустя десятилетие, если бы не отсутствующая поддержка со стороны ATI... Конечно, современные видеокарты из среднего и топового сегмента HD 4870 точно не превзойдет, но в качестве крайне бюджетного временного решения она могла бы работать по сей день.

С графическими тестами ситуация забавная, иногда нужно полностью перезапускать GPU Caps Viewer после некоторых тестов, видимо драйвер не всегда подчищает "мусор" за уже закрывшимся контекстом и следующий запущенный контекст начинает работать с ошибками или вовсе не может быть запущен.

Сначала я думал грешить на сам GPU Caps Viewer, мол разработчиков винить за то что не следят за чисткой старого мусора после закрытия окошка с тестом, но с видеокартами GeForce 8000 серии ведь таких проблем я не наблюдал, а значит тут виновны как разработчики утилиты, так и разработчики драйвера, причем разработчики драйвера в большей степени.

В любом случае я запускал и смотрел, и обнаружил 4 теста, которые упирались в производительность ядра процессора R7 2700X, по факту R7 2700X не смог "раскрыть" древнюю видеокарту HD 4870...

У секты "раскрывателей" явно будут неприятные ощущения, R7 2700X не может нагрузить древнюю HD 4870 порой даже на 50%...

В большинстве случаев HD 4870 конечно нормально рисовала изображение, но иногда были проблемы (Rain Forest), а еще тест Seoscape я не смог запустить хотя по версии требуемого OpenGL он подходил для видеокарты.

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Игры

И конечно же игры, с простыми и старыми играми у видеокарты абсолютно никаких проблем, игры требующие от видеокарты функционала DirectX 11 "работают" как и с GeForce 9600 GT, либо работают, но не показывают часть изображения, либо вообще не стартуют.

Sumoman использует DX11, но это не мешает игре отлично работать с DX10 видеокартами, HD 4870 позволяет играть на высоких настройках графики при разрешении 720p, вполне возможно выйдет нормально играть при разрешении 1080p снизив настройки.

Далее идет игра 2022 года Prodeus, настройки не максимальные, 1080p, и тут я остановлюсь подробнее...

Следует понимать что начиная с Windows 8 композитор рабочего стола Microsoft запретили отключать пользователю, у меня же Windows 10, и единственный способ отключить композитор это перевести игру в настоящий полноэкранный режим, что дало почти в 2 раза больше FPS просто за счет отключения композитора WIndows 10 с помощью вынужденных ухищрений...

Но 14 FPS с композитором, и 23 FPS без композитора это плохие показатели FPS, играть так проблематично.

Я конечно нашел настройки при которых HD 4870 вполне позволяет играть в Prodeus, но это при условии что игра будет работать в настоящем полноэкранном режиме когда композитор Windows не может работать, в оконном режиме и окне во весь экран можно будет нормально поиграть только в Windows 7 с отключенной композицией рабочего стола.

Fallout 3 конечно же без проблем, только Windows 10 ворчит... Здесь тоже можно заметить пагубное влияние композитора Windows 10 который Microsoft запретили отключать напрочь удалив все адекватные возможности для его отключения.

Да, видеокарта с запасом вытягивает игру, даже когда композитор рабочего стола активен и выжирает часть ресурсов видеокарты, но все равно неприятно, где-то этот выжранный композитором запас как раз будет нужен во время игры...

Dead or Alive 5, видеокарта без проблем вытягивает эту игру с большим запасом если бы не объем памяти, тени высокого разрешения не влазят судя по всему в память, и FPS сильно страдает от этого, конечно, у меня 32 ГБ подкачки из 64 ГБ системной ОЗУ выделено под видеокарту, но это не спасает ситуацию, как я уже говорил ранее, не следует недооценивать шину локальной памяти видеокарты...

Медленная системная память никак не может заменить быструю локальную память на видеокарте...

7 Days to Die v20.6 b9, я не ожидал что с HD 4870 эта игра будет работать, но оно работает... Я даже не стал генерировать новую карту, просто взял уже готовую стандартную.

В 720p разрешении уже можно побегать даже, но я иду дальше и снижаю все настройки до низких.

В целом уже можно играть, но неадекватная задержка ввода просто напрягает, и тут я обнаружил включенную вертикальную синхронизацию, отключаю её и задержка ввода уже приличнее стала.

Здесь же я напомню про отвратительный композитор Windows, игра сейчас работает под композитором, если её перевести в настоящий полноэкранный режим то FPS будет явно выше, и вполне можно будет даже играть в 7 Days to Die, на низких настройках правда, но играть выйдет при условии если принудительно отключить композитор рабочего стола переведя игру в настоящий полноэкранный режим (exclusive fullscreen).

К сожалению я не догадался в лаунчере принудительно задать настоящий полноэкранный режим для игры, а когда вспомнил уже не увидел смысла это делать так как на низких настройках все равно играть не интересно.

Но уже примечателен сам факт, что древняя HD 4870 позволяет играть в игру, которую не каждая современная видеокарта способна осилить, это довольно забавно, если бы еще были нормальные драйверы под эту видеокарту...

SuperTuxCart, с этой игрой не все отлично вышло, на высоких настройках графики часть элементов игры "потерялась", только при низких настройках все правильно работает, при этом запас производительности у видеокарты огромный.

Думаю с адекватным драйвером (которого нет) проблем с игрой можно было бы избежать.

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Заключение

На этом пожалуй закончу, древняя видеокарта HD 4870 имеет огромный потенциал, который так и остался лишь потенциалом...

А ведь HD 4870 и многие другие, в том числе серии HD 2000 / 3000 могли стать отличными рабочими картами если бы ATI адекватно отнеслись к реализации поддержки OpenCL, как это сделала NVIDIA в свое время.

Итого имеем ситуацию когда немощные видеокарты NVIDIA серии 8000-9000 прекрасно работают с OpenCL позволяя обрабатывать изображения используя ИИ алгоритмы, а вот недосягаемая по уровню производительности на свое время ATI Radeon HD 4870 абсолютно бесполезна так как ATI не реализовали адекватную поддержку OpenCL, я уже не говорю про серии HD 2000 / 3000...

Еще до кучи подкину некоторые проблемы с "контекстом" в драйвере, заметить можно в приложениях которые способны многократно создавать окна использующие видеокарту, это если говорить простыми словами, тут конечно и разработчики таких приложений отчасти виноваты, но все же разработчики драйвера должны были предусмотреть такой "поворот", тем более NVIDIA это предусмотрели и проблем не имеют в аналогичных ситуациях даже с более старыми видеокартами и драйверами.

Ну и композитор Windows 10 который Microsoft не позволяет отключать в настройках системы, тут либо использовать Windows 7 позволяющую отключить композитор, либо терпеть значительные потери производительности с Windows 10 в оконном режиме или "полноэкранном".

Есть конечно лазейка для отключения композитора Windows 10, это принудительно перевести игру в настоящий полноэкранный режим (exclusive fullscreen), это позволит значительно повысить FPS в некоторых играх, но это Microsoft уже переводит в разряд "костылей", так как по умолчанию все игры запускают именно в фейковом "полноэкранном" режиме когда композитор работает поверх игры растрачивая ресурс системы пользователя.

Да и в целом принудительно работающий композитор по сути является огромной дырой в безопасности, кто знает какие "закладки" могут быть в композиторе от Microsoft, делать снимки экрана в тайне от пользователя при этом незаметно для приложений (композитор работает поверх всех приложений) уже практиковалось когда тогда выпускали Windows 10...

Но вернемся к видеокарте.

В общем древняя HD 4870 вполне позволит поиграть в старые игры, и за скромную стоимость вполне хороший вариант который будет производительнее всяких GT 730, говорю по личному опыту, была у меня GT 730 GDDR5, но рассчитывать на запуск всех игр требующих DX11 не стоит.

Пожалуй единственное, что нужно сделать при наличии HD 4870, это сделать обслуживание видеокарты, с обязательной заменой термопасты, заводская наверняка будет каменная.

Для какой-либо вычислительной работы HD 4870 бесполезна, просто не запустит ничего по сути, конкурирующие видеокарты от NVIDIA казалось бы лучше в этом плане, но нет, они крайне слабые в плане производительности по сравнению с HD 4870... Так что про вычисления с видеокартами обоих лагерей можно забыть спокойно.

Так что остается только запустить условную Terraria или Crysis 1/2 и играть спокойно, главное не забывать о композиторе Windows что выжирает ресурс системы значительно снижая производительность игр...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



