Предисловие

Недавно была написана статья о том, как я играл в Genshin Impact три дня без доната, эта статья была из разряда "взял и написал", заранее я не подготавливал материалы, и вообще не планировал её выпуск, и там же обнаружил интересный комментарий с советами для начинающих игроков:

реклама





Тут я задумался, а не сделать ли список рекомендаций на основе своего опыта игры...

Может я начал играть и не с самого релиза игры (уже была доступна локация Инадзума, но Разлом ещё закрыт), а моему текущему аккаунту всего неделя времени на данный момент:

реклама





Но некоторым опытом я всё же могу поделиться, так что начнём.

-

Обычное прохождение

Скорее всего именно так проходят практически все новые игроки впервые столкнувшиеся с игрой.

То есть проходят обучение и сюжет, собирают сундуки по пути разгадывая загадки, открывают локации, получают достижения, прокачивают персонажей, поднимают ранги, проходят разнообразные ивенты и много чего ещё делают, смотря что кому интересно.

реклама





Именно так следует в первый раз начать проходить игру, т.е. делать что хочется и изучать историю игровой вселенной просто следуя по сюжету игры, тут либо понравится, либо нет и игра будет заброшена.

Только одно посоветую, подплыть к булыжнику и собрать золотой сундук, там иногда могут выпасть полезные артефакты или оружие, что немного упростят самое начало игры, ну и заодно это будет небольшим "обучением", ведь можно легко утонуть если поспешить, или начать плыть из неподходящего места:

Хотя если честно, утонуть можно и в луже при неудачном стечении обстоятельств...

-

--

Аккуратное прохождение

Этот способ игры мало чем отличается от обычного прохождения, за одним исключением...

реклама





При аккуратном способе игры нужно очень внимательно относиться к инвентарю, особенно к разделу с оружием, иначе можно потерять такие редкие вещи как "Тёмный железный меч" случайно израсходовав на улучшение какого-либо другого оружия:

Это относится и к материалам ковки оружия, в Драконьем Хребте невозможно будет завершить квест без заготовки для ковки копья, так что про эти нюансы следует знать при аккуратном прохождении:

Для аккуратного способа игры я порекомендую следующее:

Собирать все виды оружия качеством 3 звезды (голубое) как минимум в одном экземпляре, блокировать их функцией "замок" во избежание случайного уничтожения, и по мере игры прокачивать ранг каждого оружия до максимального (не путать с обычным уровнем). Держать одну заготовку копья пока не будет выполнен квест в локации Драконий Хребет, что требуется как материал для кузнеца. За печати Анемо и Гео в первую очередь следует обменивать материалы и ресурсы количество которых ограниченно, ни в коем случае нельзя тратить печати на неограниченную по количеству мору, в первую очередь собираем ограниченные по количеству материалы.

-

--

Продвинутое прохождение

Данный вид прохождения игры уже сильно отличается от обычного и аккуратного, ведь в дело вступает Интерактивная карта Тейвата!

Как многие вероятно уже догадались, интерактивная карта позволяет быстро найти практически что угодно в игре, нужны материалы возвышения для персонажа? Без проблем! Нужно найти определённых противников или ресурсы? Интерактивная карта и это покажет!

Нужно найти особый вид рыбы или коронованного голубя? Карта всё покажет!

Собственно помимо рекомендаций относительно аккуратного прохождения игры, здесь ещё порекомендую использовать интерактивную карту для поиска необходимых ресурсов и предметов в игре, ведь это весьма мощный инструмент способный сэкономить очень много времени при достижении каких-либо целей в игре.

Так же советую обратить внимание на официальную HoYoWiki и сторонние ресурсы с информацией по игре:

И ни в коем случае не игнорируйте локацию Драконий хребет, да, неприятное место, но его можно зачистить за пол дня (при желании) получив много ресурсов, а через некоторое время и ценный материал "Корона прозрения":

А так же не стоит игнорировать Чайник безмятежности, открываемый по основной сюжетной линии в Ли Юэ.

-

--

Прохождение коллекционера

К этому способу прохождения вероятно придут игроки, которые уже прошли игру обычным способом, а так же знают про Интерактивную карту.

Суть способа прохождения в том, чтобы собрать все возможные сундуки и разгадать загадки (в большинстве случаев они простые), я сейчас прохожу игру именно таким образом, и начинать это следует создав новый аккаунт, то есть с самого нуля, иначе может уйти очень много лишнего времени на проверку сундуков и загадок там, где уже всё было собрано, ведь не всегда очевидно что сундук собран.

Я отмечаю на карте статуи и точки телепортов, в том числе подземелья, ведь точек телепорта довольно много, и за них дают камни истока, так же отмечаю всё из категорий "Ценные предметы", "Сокровища" и "Сокровища с загадкой", это самая основа основ, что следует отмечать:

Особенно выделю категорию "Опыт", не то чтобы большинство предметов из этой категории имели особое значение для коллекционирования, но тут следует отмечать деревянные ящики, груды камней, зоны поиска Фонтейна, расколотые камни, печати Гео, книги с рецептами, точки осмотра, громовые камни, таинственные изваяния (статуи птиц), 8 каменных табличек, 3 сундука и всё что не регенерируется со временем.

Ветви туманного леса, 4 ключа и 2 обломка появились недавно, и пока не знаю, стоит ли их отмечать, или смысла нет в этом, а вот задания мира и дендро камни наверное можно не отмечать, хотя я предпочитаю их отмечать по возможности, так же отмечаю якорные стоянки, хотя в этом практического смысла особо нет.

Ещё скажу про награды взаимодействия (значок чёрного мешка), их тоже отмечаю, ведь эти награды можно получить только один раз за игру.

Объекты вроде груды песка, артефактов и моры отмечать смысла нет, ведь они постоянно появляются заново, торговцев тоже нет смысла отмечать, и даже вредно, ведь если нужно будет найти торговцев - они будут едва заметны на карте...

Если все объекты из группы уже отмечены, например "8 каменных табличек", показ таких объектов следует выключать, чтобы не мешались с другими метками на карте, при активации всех меток становится довольно сложно работать с картой, ведь метки могут накладываться друг на друга в зависимости от масштаба карты:

Я не могу советовать этот способ игры новичкам, ведь он требует внимательности к мелочам, аккуратности и опыт, тем более на карте бывают ошибки, и некоторые объекты расположены не там, где должны, или скриншоты неправильные, хотя никто не запрещает исправлять ошибки на карте.

Ну а если каких-то сундуков нет в игре, но они явно есть на интерактивной карте, и их точно не собирали, это скорее всего означает одно - в зоне сундука проходит сюжетное или ежедневное задание, либо для его появления нужно пройти сюжет/задание мира.

К примеру вот этот сундук возьмём, на некоторых этапах игры он просто пропадает (скорее всего из-за действующих заданий), потому его всегда собираю в самом начале игры, пока никаких заданий не выполняется ещё:

Так же при данном способе прохождения игры есть смысл остановиться на 50 ранге приключений (6 уровень мира) и не повышать выше, ведь именно на 50 ранге открываются все возможности в игре, более высокие ранги (и уровни мира) лишь дают возможность получать немного больше материалов и артефактов после прохождения подземелий и убийства боссов.

Да, можно ещё сказать про конвертацию опыта в мору 1 к 10 на 60 ранге приключений, но на мой взгляд это совсем незначительный плюс обладания данным рангом, особенно учитывая что игроки рангом ниже 56 не смогут зайти в мир, или игроки ниже 51 ранга если понизить уровень мира, ведь понижать уровень мира можно только на одну единицу, и делать это можно довольно редко...

В общем рекомендации следующие:

Следует начать отмечать объекты на интерактивной карте с самого начала игры, за исключением постоянно восстанавливающихся спустя некоторое время (артефакты, кулинарные ингредиенты и т.п.). В первую очередь нужно собирать Анемокулы/Геокулы прокачивая статуи Архонтов, это значительно увеличит запас выносливости персонажа и ускорит прохождение игры в целом. Не повышать ранг приключений выше 50, это позволит быстрее справляться с монстрами, но рано или поздно ранг поднять всё же придётся, как минимум ради некоторых достижений, если на них конечно не плевать. Соблюдать рекомендации аккуратного и продвинутого прохождения игры. Следить за появлением промокодов, камни истока и прочие ресурсы лишними не будут. Если нет времени играть, но есть возможность просто зайти в игру - зайдите и переведите обычную смолу в густую на алхимическом верстаке (рецепт получить можно в Ли Юэ за репутацию), смола хоть и неограниченный ресурс, но восполняется долго, а нужна довольно часто. При нехватке моры есть смысл целенаправленно начать исследовать Сумеру, там много камней с морой разбросано по локациям. Всегда открывайте самые высокие точки телепортации в первую очередь, спускаться - не подниматься. Кэйа бегает быстрее...

-

--

Донат в игре

Тему доната в игре Genshin Impact я уже затрагивал в предыдущей статье, по сути никакой особо развитой системы доната нет, и особых преимуществ игроки не получают, ибо прохождение игры никак не ограничивается деньгами, как в других играх бывает, что если не занесёшь деньги разработчикам - то не сможешь дальше развиваться...

В Genshin Impact такого мракобесия нет, игру можно спокойно проходить абсолютно без денег, и никаких особых искусственных ограничений разработчики не выставляют для "бесплатных" игроков.

Некоторые наверняка завопят, мол, без доната не получить всех персонажей и лучшее оружие, однако всех получить в принципе невозможно, так устроена игра. Радуйтесь что китайцы вообще создали в игре систему "гаранта", когда дают желаемое спустя определённое количество попыток, если бы шанс получения чего-либо был действительно случайным, игра вероятно не дожила бы до текущих дней, а на форумах то и дело были бы бесконечные вопли о том, что за сотни попыток ничего не падает... Извините если обломал кому-то влажные фантазии собрать всех и всё, да ещё максимально быстро и даром (не затратив даже времени)...

Именно потому я ничего не говорил в разделе "коллекционирование" про игровых персонажей, и это одна из прекрасных особенностей, что позволяет проходить игру заново всегда по-разному, ведь каждый раз формируется разный отряд из персонажей по мере прохождения.

Ну и хотелось бы отметить одну приятную особенность игры, про которую забыл сказать в предыдущей статье, разработчики время от времени раздают камни истока под предлогом исправления ошибок в игре и технических работ... Я обычно не сталкивался с проблемами и техническими работами под предлогом которых обычно раздают "камни", или не замечал если действительно были проблемы:

Так же разработчики могут просто раздать камни игрокам по итогам каких-либо событий:

Ну и не забываем про раздачи через промокоды:

Про ивенты я уже вообще не говорю, некоторые из которых настолько просты в прохождении, что без камней истока можно остаться только в одном случае - если игрок абсолютно ничего не делал:

А ведь именно камни истока в основном используются для молитв (круток), и в меньшей степени "халявные крутки" за звёздную пыль:

Так что люди жалующиеся на "донат", просто потому что хотят получить всех персонажей без труда, но не могут обвиняя во всех проблемах игру и её разработчиков... Даже не знаю, выйдите на улицу, прогуляйтесь, подышите воздухом (желательно чистым), потрогайте траву в конце концов, такая вот от меня будет вам рекомендация по этому поводу.

Лично у меня нет особых "претензий" к разработчикам Genshin Impact, они проделали большую работу и создают действительно качественную игру, в которую можно комфортно и с интересом играть. Это вам не вечно кривые дистрибутивы Linux, что сами по себе могут поломаться или испортить данные пользователя, а танцы с терминалом и бубном это вообще обыденность...

-

--

---

Заключение

На самом деле способов прохождения игры гораздо больше, чем я рассказал, ведь каждый сам решает как проходить игру, кто-то останавливается на 35 или 45 ранге и играет со всеми ограничениями свойственными для данных рангов, тоже как вариант игры имеет место.

Ну а кто-то просто играет и не парится о всяких картах и сундуках, а кто-то предпочитает покупать игровую валюту за реальные деньги, чтобы наверняка получить желанных игровых персонажей, в общем у каждого свои интересы в игре.

Закончим пожалуй небольшой подборкой скриншотов:

Исследование локаций бывает увлекательным, прямо как прыжок из-под воды головой в землю...

Вероятно не каждый знает, но куклой можно решить многие загадки с нажимными кругами в Ли Юэ, правда не каждая загадка реагирует на куклу, увы:

Что-то мне это напоминает, но не могу вспомнить что...

Кстати, вероятно некоторые даже не обратили бы внимания, но у Сахарозы лисьи уши, прямо как у Яэ Мико из Инадзумы:

Паймон боится привидений...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



