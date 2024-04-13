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Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната

Хейтеры Genshin Impact много сказок могут рассказать про данную игру, мол, без вложения денег в игре делать нечего, и вообще всё ужасно, нормально играть якобы невозможно...
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Предисловие

В игру Genshin Impact я играю со времён, когда такая локация как "Разлом" была недоступна, и в те времена игра проходилась довольно быстро, от чего несколько раз забрасывал на длительное время, потом выходили обновления, и создавал новые аккаунты, чтобы начать заново.

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Зачем я постоянно начинаю игру заново? Ну, когда возвращался после того, как игра была заброшена на длительное время, а в уведомлениях масса нового, причём старое уже частично забыто, продолжать из "подвешенного состояния" не очень интересно бывает, да и каждый новый раз получается проходить игру немного иначе.

И вот мой последний аккаунт, на этот раз я решил не поднимать ранг выше 45, однако со временем собралось почти 500 000 очков опыта, хотя часто тратил на игру меньше 1-2 часов времени в день, а игра начала становится менее интересной, в конце концов на 45 ранге есть много искусственных ограничений для дальнейшего развития...

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Да и мир со временем стал слишком лёгким, многих противников можно разбросать одной лишь Барбарой (персонаж поддержки), да и Ноэлль (тоже персонаж поддержки обычно) способна многих слабых противников "устранить" буквально с одного критического попадания, и это без еды (усилений)...

Да, в этом тоже есть нечто интересное, прокачивать персонажей не так как задумано, и будучи находясь на 45 ранге - помогать зашедшим в мир игрокам 48-51 ранга, которые сами хотели предложить помощь...

Однако настал тот день когда я решил поднять уровень, и поднял сразу до 56 ранга, с 45 до 50 это было вообще легко, даже играя за не прокаченных персонажей, а вот с 50 до 60 испытание уже было сложнее, и отрядом из слабых персонажей пройти не удалось, потому пришлось собрать обычный свой отряд, и всё прошлось довольно легко:

Так я запрыгнул сразу на 56 ранг и 8 уровень мира, то есть самый сложный уровень на данный момент в игре, собрал плюшки от повышения ранга, и с обычных "круток" мне выпал Тигнари, ну да ладно, пусть будет:

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В остальном кроме Ржавого лука больше ничего интересного не выпадало:

В целом не скажу что играть стало значительно сложнее после повышения ранга с 45 до 56 (с 5 уровня мира сразу на 8), я по прежнему сам справлялся с боссами и испытаниями, просто это немного больше времени стало занимать.

В итоге ради разнообразия начал заниматься рыбалкой в игре и пробовать играть за персонажей, которые не прокачены, но осознание того, что это уже всё, предел игры, и дальше особо некуда идти, а назад вернуть ранг невозможно чтобы слабые игроки с низким рангом могли заходить в мой мир... В общем я задумал начать игру заново.

Конечно, есть множество квестов и ивентов, но для меня интереса в этом всём мало:

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На этом очередной аккаунт был заброшен.

-

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Новое начало

Был создан новый аккаунт, стало так пусто и свободно в главном меню игры...

Впрочем, со временем меню наполняется, а возможности расширяются, и это отличный подход к новым игрокам, ещё не знакомым с игрой, разработчики Genshin Impact не вываливают на голову игрока всё и сразу, заставляя теряться в сотнях кнопок и текстов:

В целом не могу сказать ничего плохого о проработке игры, правда первые "крутки" выдались далеко не идеальными, ну да ладно, это же только самое начало:

Ответвление...

Кстати, как-то я пытался по совету друга играть в Tower of Fantasy, некоторые говорят что эта игра лучше "Геншина", но у меня после "Башни Фантазии" остались только впечатления кривого клона Genshin Impact, где добавили возможность бросать бочки, правда не уверен что бочку можно использовать для полётов, как в некоторой другой игре... А так же хиличурлов заменили на каких-то гномов и... И нечто непонятное:

А людей, что работали над оформлением игровой карты нужно гнать поганой метлой куда подальше от разработки игр, ибо в этом мракобесном месиве просто невозможно рассмотреть топологию ландшафта по-человечески, а поиск каких-либо объектов в этом убожестве превращается в сущий кошмар, ну а "крутки" просто обесценены, ибо валяются буквально везде:

Если в Genshin Impact так называемые крутки имеют ценность, ибо на дороге не валяются где попало, то здесь мало того они валяются везде, собирай не хочу, так ещё смысла в них особого я не увидел, просто куча мусора падает, который сходу даже непонятно что и для чего нужно:

Особо "почётный" котёл в адских пучинах заслуживают "дизайнеры" этого уродливого интерфейса, где кнопки и элементы взаимодействия практически неотличимы от обычных надписей...

Не знаю как прямо сейчас обстоят дела в игре Tower of Fantasy, вдруг уже исправили большинство проблем (а проблемы были практически по всей игре), но когда говорят что Genshin Impact это плохая игра, и при этом пытаются восхвалять "аналоги получше", я каждый раз с ужасом вспоминаю "Башню Фантазии", где просто играть это уже стресс и издевательство над самим собой...

Пожалуй хватит ответвлений, пора вернуться к теме.

Возвращаемся в Genshin Impact...

Не то чтобы стоило показывать как я проходил начало игры, но на 7 ранге уже был повержен Крио Папоротник, это было несложно, но долго, как-никак всего три персонажа в наличии, да и разработчики явно не рассчитывали, что кто-то будет бить боссов на столь раннем этапе игры:

Дальше играл себе спокойно, залазил куда не следовало залазить...

Ранг повышался, появились так называемые крутки, и я всё скрутил, не очень везёт конечно, ну да ладно:

Ну а потом просто крутил по одной, практически с первых попыток выпал Нёвиллет, и это немного упростит игру в дальнейшем, так что можно сказать мои предыдущие неудачные крутки окупились сполна:

Дальше просто играл, выполнял квесты, открывал карту собирая сундуки, правда не везде получалось обходиться маленькими хитростями с куклой, но так даже интереснее, когда загадки не всегда можно за одну секунду решить:

Для начала было решено особо не вычищать все сундуки, а просто открыть карту насколько возможно, потому некоторое время потрачено на простую беготню по локациям от статуи к статуе, ведь потом открытые точки телепортации сильно помогут:

В общем просто играл, крутил молитвы, повышал ранг, снова крутил:

Попадал в текстуры и снова крутил молитвы по мере игры:

Снова залазил куда не предполагалось что игроки будут залазить:

С поднятием ранга открылась Бездна, и я конечно же пошёл её проходить, правда четвёртый уровень не осилил, потому пошёл опять крутить молитвы и дальше проходить квесты:

К сожалению, игра никак не хотела давать разных персонажей, потому постоянно дубликаты получались из круток, но меня это не расстраивает, как-никак это всё по мере игры само собой собирается:

Конечно не забываю открывать карту:

Играть и крутить молитвы, к этому моменту уже собралось достаточно много всякого оружия, но я не утилизирую это всё добро, а собираю по два экземпляра каждого вида, каждый из которого планирую прокачать до максимума со временем:

Не то чтобы это было необходимо, просто такая интересная цель на игру. Кто-то скажет - что можно было и на старом аккаунте этим заниматься, но старый аккаунт уже поднят до 56 ранга, а там 8 уровень мира, в который игроки с более низким рангом не могут зайти...

Потому на этот раз я не собираюсь подниматься выше 50 ранга (6 уровень мира), ведь именно на 50 ранге открываются все возможности в игре, выше только сложность возрастает и становится больше ограничений, что явно не компенсируется чуть большими наградами с боссов и подземелий.

И вот, за три дня игры я достиг 27 ранга (2 уровень мира) на своём текущем аккаунте:

Пришло время подвести итоги.

-

Итоги трёх дней игры

Так как я играл особо не торопясь никуда, чисто ради отдыха от бесконечной возни с вечно кривыми линуксами, особо выдающимися результатами разумеется не похвастаюсь.

Итого имею 15 персонажей, два из которых неплохо прокачены и наносят основной урон по противникам, это Ноэлль и Нёвиллет:

По уровням созвездия выделяются персонажи Бей Доу (с1), Янь Фэй (с1) и Барбара (с2), остальным повезло меньше:

Карта открыта почти полностью, за исключением Чэньюй в Ли Юэ и Инадзумы (ещё не дошёл до задания для открытия данной локации), Начальная локация "Мондштадт" почти на 100% зачищена от сундуков и загадок, а Драконий хребет на 83%, остальные локации зачищены в среднем на ~10%:

Достижений собрано 94, Витая Бездна пройдена до 4 этажа (так и не заходил в неё больше после того, как прошёл сразу после открытия):

Из оружия получилось 7 фиолетовых, и 35 голубых, большинство из голубых 5 ранга и в двух экземплярах, всё прокачано минимум до 20 уровня, и это результат того, что я не расходовал бездумно выпадающее оружие из молитв и сундуков:

С артефактами ничего интересного нет, большинство уже фиолетового качества, но всё в разнобой как попало, тут у меня нет цели собрать каждый экземпляр и довести до максимума, ибо артефактов как мусора, а характеристики каждого уникальны...

С материалами развития персонажей и оружия негусто, но густо и не должно быть на текущем этапе игры:

С едой тоже не очень богато, просто не хотелось особо тратить время на это занудство, в конце концов я играл ради отдыха, и не хотелось напрягаться с готовкой еды:

Ресурсы уже немного богаче выглядят, но на самом деле тут не так уж и много всего:

Предметов заданий пока что немного, но по мере игры их будет не на одну страницу, как и драгоценностей:

Ах, да, в процессе игры постоянно были проблемы с "Морой" (золото), но эта проблема решилась само собой когда вспомнил про булыжники, каждый из которых содержит в себе примерно от 10000 до 30000 Моры:

Так что сейчас у меня есть чуть больше 300 000 Моры, и в целом пока хватает на развитие персонажей.

-

--

Заключение

Испытываю ли я проблемы с прохождением, боссами и исследованием игрового мира на текущем ранге? На самом деле нет, не испытываю, я вполне комфортно себя чувствую в игре, и при этом даже не задумывался о том, чтобы вкладывать реальные деньги в игру.

Не представляю ради чего в игру вкладывать деньги, материалы и так в игровом мире собираются без проблем, а внешний вид персонажей покупать... Для меня это выглядит исключительно как возможность отблагодарить разработчиков за то, что создали довольно проработанную и качественную игру, которую даже интересно начинать заново:

Переводить кристаллы сотворения в камни истока, чтобы их уже тратить на "крутки"? Ну не знаю, гораздо выгоднее будет купить "Благословение полой луны" (по сути подписка на ежедневную раздачу), и просто собирать целый месяц дополнительные "камни":

По факту я не вижу в игре Genshin Impact никакой особо развитой системы доната, как часто бывает во многих других играх, и когда хейтеры указывают в качестве "аргумента" что-то вроде "донатная помойка", ну не знаю, мне просто смешно становится от такого.

И даже "Благословение полой луны" сделано так, будто разработчики прямо говорят, не покупайте 300 кристаллов за 5 у.е. в магазине, лучше купите те же 300 кристаллов за те же 5 у.е., но вдобавок с подпиской на дополнительные 2700 "камней" в течение месяца...

Может кто-то и покупает кристаллы за 99 у.е., чтобы прокручивать на персонажей... Хотя наверняка покупают кто может себе это позволить, но это уже не моё дело, так что на этом и закончим.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Похоже пришла пора почистить воздуховод видеокарты...

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