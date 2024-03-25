Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей

Недавно я пытался сделать локальную копию репозитория Debian 12.5, и вот казалось что всё наконец получилось, однако не прошло и суток как всё снова поломалось...
[ ] для раздела Блоги
4
4

реклама

Однажды было решено сделать локальную копию репозитория Debian 12.5, ведь линуксы непригодны для нормального использования без постоянного, высокоскоростного доступа к интернету, так как практически всё завязано на репозиториях, что постоянно умирают и изменяются, а нормального софта для Linux в виде адекватных скомпилированных исполняемых файлов очень мало...

реклама



В итоге возня с репозиториями превратилась в типичные для Linux танцы с бубном:

Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте

Продолжение истории о несостоятельности репозиториев Linux в Desktop сегменте

реклама



Так вот, когда казалось что локальный репозиторий наконец заработал, внезапно оказалось, что опять пришло время плясок...

Для тех кто не в курсе, в прошлый раз я закончил тем, что локальный репозиторий наконец заработал, казалось бы, "счастливый конец" после недели танцев с бубном:

Естественно мне захотелось навести порядок разложив локальные репозитории по своим местам, ну и дополнительно скачал репозиторий Wine, Yandex браузера и MX Linux, просто чтобы были, всё это линуксоидное добро (дерьмо) заняло 384.9 ГиБ места на диске:

реклама



Боюсь флешки на 256 ГиБ уже будет маловато, а ещё некоторые явно невменяемые адепты Linux рассказывают сказки о том, как прекрасны репозитории...

Как уже наверное все догадались, только что работавший репозиторий Debian просто поломался как только был перенесён в другой каталог! Причём если обратно переместить репозиторий на старое место - он дальше продолжал работать, но как только путь до репозитория менялся хоть на один символ - всё ломалось, похоже вечно кривой линукс где-то что-то кэшировал, но непонятно где и что:

Я даже перезагрузил ПК полностью, вдруг это линукс забаговался работающий без перезагрузок уже не одни сутки, но теперь репозиторий Debian не хочет работать даже если перенести на "старое" место... И на этот раз правильная символическая ссылка в правильном месте никак не решает проблему (даже пытался пересоздавать как с абсолютными путями, так и относительными):

реклама



Ну и остальные репозитории Debian с обновлениями, а так же MX Linux, точно так же не работают, и я не представляю как на этот раз плясать с бубном, ведь кривые линуксоидные "мануалы" уже давно исчерпали себя:

Сейчас единственный локальный репозиторий, что сейчас у меня работает - это Wine, вот он действительно работает и не боится переноса в другой каталог, хотя и сконфигурирован отдельным файлом "sources":

Может из-за этого файла для локального репозитория Wine у меня поломались локальные репозитории Debian? Однако нет, линуксоидное дерьмо как поломалось само собой, так и не желает чиниться:

Может оформить локальный репозиторий Debian таким же "sources" файлом, как и был оформлен нормально работающий репозиторий Wine? Бесполезно! Как не пинай дряхлого убогого "пингвина", он не полетит, увы:

Похоже придётся вручную ковыряться при необходимости автономно установить какой-либо софт обитающий в репозиториях...

И всё же простота создания локальных репозиториев, особенно возможность закинуть на флешку, чтобы взять с собой куда угодно, есть ничто иное, как очередной миф, даже простое перемещение ранее работавшего репозитория Debian в другой каталог способно всё поломать, теперь я прекрасно понимаю комментатора с накрученным линуксоидами рейтингом в минус 18:

Не исключено, что позже у меня снова получится заставить работать локальный репозиторий Debian, а потом опять поломается хрен знает почему, но самое забавное в том, что это типичная ситуация для Linux в целом, когда что-то постоянно ломается...

И если бы десктопные линуксы были дряхлыми только в плане репозиториев, то всё было бы не так печально, но линуксы дряхлые практически во всём, отсюда и такая "популярность", кто бы что ни говорил:

Ну не хотят люди пользоваться этим мракобесным "пингвином", даже принудительный перевод в государственных учреждениях, как показывает практика, не способен заставить людей переходить с "плохой и ужасной" Windows на "прекрасный и швабодный" Linux.

Даже не знаю, похоже действительно нужно свой дистрибутив отвязывать от линуксоидных репозиториев, иначе они попросту потащат на дно операционную систему со временем, как это делают практически с любым дистрибутивом Linux:

Эх...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

linux chimbal линукс проблема debian репозиторий поломка
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
16
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Власти США запросили у Google сведения о 30 000 зрителях, просмотревших ролик YouTube
58
Sapphire представила графический процессор Radeon RX 7900 GRE PURE OC в белом дизайне
2
Forbes: Российские дроны помогают молниеносно выводить из строя лучшее вооружение ВСУ
+
В России запустили завод по производству алюминиевых банок
3
Иран представил свой новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием «Газа»
3
SpaceNews: Американская компания SpaceX может установить глобальную монополию в ракетостроении
7
Россия дала вторую жизнь уникальному вагонному заводу в ЛНР
2
Компания Apple выпустила обновление iOS 17.4.1 для iPhone
+
Прорыв солнечных панелей из «чудо-материала» близок к коммерциализации
4
Новый вариант истребителя F-16 впервые доставлен заказчику
1
Крымские инженеры разработали аналоги комплектующих для российских самолетов Superjet и МС-21.
2
Напечатанные на принтере гибкие солнечные элементы достигли нового рекорда эффективности
+
NVIDIA может поднять стоимость видеокарты GeForce RTX 3050 6 ГБ
6
Forbes: От Google потребовали идентифицировать людей, которые смотрели определенные видео на YouTube
+
Boom Technology : Состоялся первый полет сверхзвукового самолета XB-1
1
Разработчик Denuvo выпустит технологию TraceMark, которая может покончить с пиратством на ПК
13
Китайские ученые считают, что бамбук может прокормить растущее население планеты
+
Компания Xiaomi улучшит качество камер в линейках Xiaomi 13 и Xiaomi 14 до уровня Xiaomi 14 Ultra
+
Noise Luna Ring выходит на мировой рынок и стремится стать доступным по цене среди умных колец
+
С сегодняшнего дня ни один правительственный ПК в Китае не будет использовать чипы Intel и AMD
1

Популярные статьи

Какой SSD купить для игрового ПК в 2024 году — топ-8 твердотельных накопителей
28
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
135
Собираем игровую систему с Radeon RX 7900 XTX по цене одной видеокарты GeForce RTX 4090
100
8 оптимальных комбинаций процессора, материнской платы и видеокарты для игровых ПК 2024 года
59
Итоги гоночного уик-энда 23-24 марта
1
Продолжение истории о несостоятельности репозиториев Linux в Desktop сегменте
51
MWM: Оценив применение ракет Р-37М на Украине Китай решил оснастить ими свою эскадрилью Су-35
+
Обзор лазерного принтера Pantum P2200
37
Теракт в «Крокус Сити Холл»: хронология событий и реакция международной общественности
26
Обзор игры Turning Point Fall of Liberty. Переломный момент падающей свободы
+

Сейчас обсуждают

Олег Тимофеев
15:29
Врут вижу не готов.
Китай укрепляет позиции: готов принять решительные меры за морские интересы.
Trydognite
15:29
Самолёт "Легенда"
Соединённые Штаты продолжат эксплуатировать легендарные самолёты F-117A Nighthawk
Олег Тимофеев
15:28
Это не важно главное для них нас испугать.
Инсайдер: руководство ВСУ не верит представителям Чехии, о поставке 800 тысяч боеприпасов
Рамаз Данелия
15:27
да это чмо какоето. возле хатаба и рядом не стоит. распиарили
8 оптимальных комбинаций процессора, материнской платы и видеокарты для игровых ПК 2024 года
Олег Тимофеев
15:27
По морде получат . Как там Тихоновская?
Компания Xiaomi улучшит качество камер в линейках Xiaomi 13 и Xiaomi 14 до уровня Xiaomi 14 Ultra
Олег Тимофеев
15:26
Очень важно их там чуть приподнять в социализм.
Россия дала вторую жизнь уникальному вагонному заводу в ЛНР
VL86f
15:26
Я думал, что Чумба исправляется, хотя бы развивается. Но: >>Как уже наверное все догадались, только что работавший репозиторий Debian просто поломался как только был перенесён в другой каталог! Причё...
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Chimbal
15:25
"Я могу такой же опус написать о том, какая винда говно и кривая подделка индусов." - Напиши, почему бы и нет? "Ну не нравиться тебе Линукс - не пользуйся... Так что не..." - Давай ты не будешь указы...
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Roditch
15:25
В российской армии сильно переоценивают качество украинской сотовой связи.
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
Олег Тимофеев
15:24
Во чего творят ай да наши.
Российские военные испытывают мобильный 3D-принтер для ремонта техники в зоне СВО.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем