Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
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Однажды было решено сделать локальную копию репозитория Debian 12.5, ведь линуксы непригодны для нормального использования без постоянного, высокоскоростного доступа к интернету, так как практически всё завязано на репозиториях, что постоянно умирают и изменяются, а нормального софта для Linux в виде адекватных скомпилированных исполняемых файлов очень мало...
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В итоге возня с репозиториями превратилась в типичные для Linux танцы с бубном:
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Продолжение истории о несостоятельности репозиториев Linux в Desktop сегменте
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Так вот, когда казалось что локальный репозиторий наконец заработал, внезапно оказалось, что опять пришло время плясок...
Для тех кто не в курсе, в прошлый раз я закончил тем, что локальный репозиторий наконец заработал, казалось бы, "счастливый конец" после недели танцев с бубном:
Естественно мне захотелось навести порядок разложив локальные репозитории по своим местам, ну и дополнительно скачал репозиторий Wine, Yandex браузера и MX Linux, просто чтобы были, всё это линуксоидное добро (дерьмо) заняло 384.9 ГиБ места на диске:
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Боюсь флешки на 256 ГиБ уже будет маловато, а ещё некоторые явно невменяемые адепты Linux рассказывают сказки о том, как прекрасны репозитории...
Как уже наверное все догадались, только что работавший репозиторий Debian просто поломался как только был перенесён в другой каталог! Причём если обратно переместить репозиторий на старое место - он дальше продолжал работать, но как только путь до репозитория менялся хоть на один символ - всё ломалось, похоже вечно кривой линукс где-то что-то кэшировал, но непонятно где и что:
Я даже перезагрузил ПК полностью, вдруг это линукс забаговался работающий без перезагрузок уже не одни сутки, но теперь репозиторий Debian не хочет работать даже если перенести на "старое" место... И на этот раз правильная символическая ссылка в правильном месте никак не решает проблему (даже пытался пересоздавать как с абсолютными путями, так и относительными):
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Ну и остальные репозитории Debian с обновлениями, а так же MX Linux, точно так же не работают, и я не представляю как на этот раз плясать с бубном, ведь кривые линуксоидные "мануалы" уже давно исчерпали себя:
Сейчас единственный локальный репозиторий, что сейчас у меня работает - это Wine, вот он действительно работает и не боится переноса в другой каталог, хотя и сконфигурирован отдельным файлом "sources":
Может из-за этого файла для локального репозитория Wine у меня поломались локальные репозитории Debian? Однако нет, линуксоидное дерьмо как поломалось само собой, так и не желает чиниться:
Может оформить локальный репозиторий Debian таким же "sources" файлом, как и был оформлен нормально работающий репозиторий Wine? Бесполезно! Как не пинай дряхлого убогого "пингвина", он не полетит, увы:
Похоже придётся вручную ковыряться при необходимости автономно установить какой-либо софт обитающий в репозиториях...
И всё же простота создания локальных репозиториев, особенно возможность закинуть на флешку, чтобы взять с собой куда угодно, есть ничто иное, как очередной миф, даже простое перемещение ранее работавшего репозитория Debian в другой каталог способно всё поломать, теперь я прекрасно понимаю комментатора с накрученным линуксоидами рейтингом в минус 18:
Не исключено, что позже у меня снова получится заставить работать локальный репозиторий Debian, а потом опять поломается хрен знает почему, но самое забавное в том, что это типичная ситуация для Linux в целом, когда что-то постоянно ломается...
И если бы десктопные линуксы были дряхлыми только в плане репозиториев, то всё было бы не так печально, но линуксы дряхлые практически во всём, отсюда и такая "популярность", кто бы что ни говорил:
Ну не хотят люди пользоваться этим мракобесным "пингвином", даже принудительный перевод в государственных учреждениях, как показывает практика, не способен заставить людей переходить с "плохой и ужасной" Windows на "прекрасный и швабодный" Linux.
Даже не знаю, похоже действительно нужно свой дистрибутив отвязывать от линуксоидных репозиториев, иначе они попросту потащат на дно операционную систему со временем, как это делают практически с любым дистрибутивом Linux:
Эх...
Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.
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