Ни для кого не секрет, что эталоном линукса выступает Ubuntu, и любой человек желающий попробовать Linux, будет пробовать именно "человечную", так как это самый известный дистрибутив из существующих, да и позиционируется в первую очередь как идеально подходящая операционная система для ПК/ноутбуков, иначе говоря для Desktop сегмента, где абсолютное большинство обычных пользователей и Windows:

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Так вот, буквально позавчера я устанавливал Ubuntu 22.04 LTS, но столкнулся с проблемой принудительных обновлений в процессе установки:

О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны

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Устанавливая Ubuntu 20.04 LTS тоже столкнулся с проблемой принудительных обновлений, однако это не самое страшное, что происходило.

Сразу после установки дистрибутив оказался поломанным, в буквальном смысле, центр приложений не работал, уведомления об обновлениях появились только один раз, и больше не всплывали, хотя процесс "уведомлений" явно висел в фоне, и никакие перезагрузки системы не помогали:

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В итоге у меня, как пользователя, была только одна мысль исходя из всего происходящего, что репозитории Ubuntu 20.04 LTS умерли и больше недоступны, от чего и Центр Приложений не работает, и обновления особо нагло не устанавливались автоматически после установки дистрибутива...

Напомню, стандартные настройки Центра Обновлений я не трогал до самого конца:

И вот, сейчас 19 число, прекрасное утро, я решил запустить Ubuntu 20.04 LTS, всё же хотелось ещё немного поковыряться с кривым и убогим линуксом, не столько для статьи, сколько для себя, а потому не записывал на видео, чтобы делать более наглядные и точные скриншоты, даже не открывал сразу мониторинг сети...

В общем рабочий стол появился, и я начал думать запустив диспетчер задач, что делать, куда копать, что проверять первым делом, как внезапно дистрибутив самопроизвольно сбросил разрешение экрана с 1280x720 до стандартных 800x600, и тут стало понятно, Linux обосрался, сработали принудительные автоматические обновления, которые ранее никак не хотели проявлять себя когда писал прошлую статью:

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К моменту, когда был открыт мониторинг сети, система уже насосала без разрешения ~88 МБ трафика.

Далее я полез в настройки и вернул разрешение экрана в норму, причём важно заметить, система абсолютно никак не информирует меня, пользователя, о том, что прямо сейчас принудительно устанавливаются какие-то обновления:

В диспетчере задач активнее всего трудится процесс snapd, занимательно однако:

Когда я добрался до центра обновлений, snap уже закончил сосать трафик из интернета, на всякий случай отключу всё что дозволено отключать обычному пользователю, а то вдруг помимо snap ещё обычный пакетный менеджер начнёт сосать обновления без моего разрешения:

Перезагружаю систему "правильно", чисто на всякий случай, а то вдруг опять терминал поломается сам собой, или чего ещё, и иду в Центр Приложений, надеюсь не просто так без моего разрешения было израсходовано ~695 МБ трафика на принудительные обновления...

Но чуда не случилось, иконки приложений не прогрузились, а сам Центр выглядит как кривая поделка на коленке:

Скриншоты приложений тоже не прогрузились, а теперь у меня возник вопрос, а на кой хрен вообще нужны были ~700 МБ принудительных обновлений, установленных без моего ведома и разрешения, если они не исправляют такие вот косяки типичные для Linux? И да, тут мне под руку начали всплывать уведомления о новых обновлениях, которые игнорирую:

Ладно, раз уж взялся проверять, то проверю установку приложений, и о чудо! Приложение установилось! Правда в процессе установки программы из Центра Приложений поломалось разрешение экрана, ох уж этот вечно кривой Linux...

И это не вина виртуальной машины, нет, виртуальная машина вообще не имеет доступа к операционной системе, чтобы изменять разрешение экрана, это сама Ubuntu ломает настройки:

Снова нужно исправлять поломанное разрешение экрана, ну и уведомления об обновлениях конечно же мозолят глаза, как без этого, хотя казалось бы, почти 700 МБ обновлений уже было скачано и установлено без моего ведома и разрешения, а теперь опять обновления требуют:

Хм, нужно бы проверить установку из обычных DEB репозиториев, OBS Studio будет подопытным на этот раз, почему-то сначала прогресс установки показывал 55%, потом сбросился до 39%, это была обратная установка? В линуксах хоть что-нибудь могут сделать по-человечески? Я не перестаю удивляться этому кривому мракобесию...

Так или иначе, неофициальный OBS Studio из официального репозитория установился:

Однако меня очень напрягает один момент, Центр Приложений показывает зелёным значком установленные приложения, например postman, но OBS Studio такого значка не удостоился, т.е. пользователь смотрит, и видит, что приложение не установлено, а ещё эти назойливые уведомления о новых обновлениях постоянно лезут под руку, психологически давят пользователя, заставляют обновиться, и отключить это мракобесие невозможно по-человечески в настройках системы, увы:

По факту у меня установлен OBS из DEB репозитория, но система не отмечает его как установленное приложение, ведь чтобы приложение получило "галочку", оно должно быть установлено из snap репозитория, остальное игнорируется по итогу вводя пользователя в заблуждение, ну и обновления разорваны в клочья по разным местам системы, что тоже неприятно, и даже как-то не серьёзно для "эталона" линуксов:

Раз уж поднял виртуальные машины, и Ubuntu 20.04 LTS наконец смогла подключится к репозиториям спустя несколько дней, почему бы быстро не пройтись по Ubuntu 22.04 LTS?

Вдруг она тоже выбросит какие-нибудь сюрпризы? Напомню, там отключены обновления насколько дозволено пользователю, а потому 22.04 LTS не должна ничего скачивать, даже если очень захочет:

Иду в настройки виртуальной машины, подключаю доступ к интернету, ведь он был отключен когда машина запускалась в последний раз, и запускаю дистрибутив:

Однако прямо во время запуска отключилось электричество, надеюсь Ubuntu это переживёт кое-как...

А OBS оказался не глуп, определил внезапное "завершение работы":

Наконец Ubuntu 22.04 LTS запущена, сразу же израсходовала ~7.4 МБ трафика и начала мозолить глаза уведомлениями о новых обновлениях, классика:

Иду в отвратительное меню "Пуск", запускаю Mahjongg и начинаю играть, но внезапно прямо под курсор мыши выпадает окно предлагающее установить обновления, и я благополучно нажимаю на него, слава богу курсор был не над кнопкой "Установить Сейчас!":

Продолжаю играть, косяк с "пустым кликом" всё ещё присутствует, когда нужно два раза нажимать, чтобы прожать кнопку... И внезапно, спустя 5 минут после запуска системы, дистрибутив начал без каких-либо предупреждений и разрешения массивно сосать трафик из интернета:

Запустил значит диспетчер задач, включил показ всех процессов, ведь по умолчанию скрывают от пользователя многие процессы, и вижу активность со стороны процесса snapd, судя по всему именно он, без каких либо уведомлений и разрешения пользователя принудительно устанавливает обновления сейчас:

Спустя некоторое время сетевая активность закончилась, израсходовано без моего разрешения с момента запуска системы ~243 МБ трафика, что довольно прилично, и может больно ударить по кошельку, если вдруг у пользователя тарифицируемый доступ к сети, например при раздаче мобильного интернета по Wi-Fi от модема, ведь по умолчанию обычно Wi-Fi подключения считаются безлимитными в линуксах:

Как можно было заметить, все обновления отключены, насколько это было дозволено линуксом.

И ещё был замечен интересный момент, при выключении Ubuntu отправляет в сеть ~744 байта непонятного трафика, а ещё говорят что это в Windows беда с телеметрией:

Собственно на этом всё.

Мой предыдущие выводы, что репозитории мертвы оказались ошибочны, на самом деле это просто линукс был кривым сразу после установки, либо у меня просто были какие-то проблемы с интернетом, и репозитории недоступны, от чего Ubuntu работала максимально криво несколько дней назад.

Однако сейчас у меня, судя по всему, нет проблем с доступом к репозиториям, и дистрибутивы благополучно занялись своим грязным делом принудительно обновляясь без разрешения...

Казалось бы, ну обновляются без предупреждений и разрешения эти вечно кривые линуксы, ну что такого? Но что если прямо в процессе обновления исчезнет электричество в розетке и сломается какой-нибудь терминал? Или чего посерьёзнее...

Да и не очень приятно осознавать, что в системе есть вирус от Canonical под названием snapd, который делает что пожелает в системе абсолютно не предупреждая об этом пользователя.

Если в Windows открыто говорят, что есть обновления, и они будут установлены, а если что-то ломается, то это быстро исправляют следующим обновлением, то в линуксах эта активность происходит по принципу вируса, в тайне от пользователя, и если что-то поломается ненароком, пользователь, как правило, остаётся один на один с проблемой.

Теперь у меня нет никаких подозрений, что якобы Ubuntu пошла на путь исправления, как принуждали к обновлениям, так и принуждают, просто вечно кривые линуксы и репозитории время от времени дают сбои, и может показаться, что на самом деле всё не так страшно с обновлениями обстоят дела...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.