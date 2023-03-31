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Внимание! В качестве иллюстраций я могу использовать скриншоты уже использованные в предыдущих статьях, просто нет смысла делать скриншоты "одного и того же" с разных "ракурсов".

Казалось бы, у пользователей есть выбор операционной системы для своего ПК/Ноутбука, Microsoft Windows и множество дистрибутивов Linux, но всё не так-то просто как хотелось бы...

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Пользователи просто не желают переходить на Linux дистрибутивы, насколько бы Microsoft Windows не становилась плохой, они всё равно продолжают усердно игнорировать Linux, почему так происходит?

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Неужели Microsoft заставляет всех использовать Windows? Отчасти это так и есть, корпорации действительно сговорились ради внедрения вредоносного Microsoft Pluton в процессоры, но эта проблема появилась совсем недавно:

Дистрибутивы Linux существовали задолго до вредоносного Microsoft Pluton, у меня даже диски были с Ubuntu 5.10, но это всё бесполезно, Microsoft Windows доминировала, и доминирует по сей день, почему так? Читайте далее...

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В кратком виде

Основные проблемы дистрибутивов Linux: Токсичность и неадекватность некоторых представителей сообщества. Разработчики софта не видят дальше своего носа. Сообщество и разработчики не ценят ни свой, ни чужой труд. Базовый функционал работает неправильно, с ошибками, или вовсе не реализован. Бесконечные зависимости со временем уничтожают труды разработчиков, а софт перестаёт работать. Нет действительно автономных установочных пакетов для распространения и установки софта. Давно устаревшие репозитории принуждают к зависимости от доступа в интернет, нет быстрого интернета - нет приложений, и никакие флешки не помогут, см. предыдущий пункт. Угроза безопасности со стороны репозиториев (подмена пакетов, зависимостей и т.п.). Графические оболочки, как правило, весьма паршивого качества, белые шрифты на белом фоне, пустые места где их быть не должно, выходящие за пределы экрана элементы, и т.п. Извечные проблемы с драйверами, в том числе с их отсутствием, при этом невозможно "как в Windows" установить/сменить желаемую версию драйвера на комплектующие. Непригодность для популяризации в обществе



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Проблема сообщества Linux

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Прежде всего нужно рассказать о проблеме сообщества и фанатиков Linux, я думал обойти стороной этот нюанс, но всё связано, фанатики Linux это одна из причин, почему обычные пользователи обходят стороной дистрибутивы:

www.linux.org.ru/forum/desktop/15951037

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У пользователя проблема с запуском программы? Конечно же виноват пользователь, и вообще, программа ему не нужна, дистрибутив не тот, линукс не для него и т.п.

Ну и куда без оскорблений со стороны фанатиков Linux в адрес "неугодных":

Заметили насколько сильно фанатики Linux не ценят чужой труд? Догадались к чему это приводит? Правильно, это приводит к тому, что пользователи вынуждены страдать используя дистрибутивы Linux, ведь сообщество Linux не ценит ни свой, ни чужой труд, и постоянно ломают всё что и так едва работало, а оно нужно обычным пользователям?

Конечно пользователям это не нужно, ведь есть Windows, где если что-то и сломалось при обновлении, то оно, как правило, само же и восстанавливается, сам замечал неоднократно с лицензионной Windows 10, я уже молчу про Windows XP, Windows 7 и Windows 10 "обработанную", где всё работает как швейцарские часы пока пользователь сам умышленно не сломает...

Причем важно заметить, пользователей Windows на порядки больше, и было бы логично, если бы Windows просто утонула в проблемах, но нет, тонут в проблемах как раз дистрибутивы Linux, а фанатики только и делают, что поливают грязью всех кто скажет "плохо про линукс"...

О да, на форуме вижу человека с проблемой фризов на внешнем мониторе, он к ноутбуку подключил монитор и столкнулся с классической проблемой, которую в среде Windows практически невозможно встретить...

Я уже рассказывал о проблемах Linux при наличии нескольких мониторов/видеокарт, и на ноутбуке MSI Alpha 15 (4800H + RX 5600M) были проблемы, многие дистрибутивы Linux отказывались даже просто запускаться, а единственная загрузившаяся Ubuntu безбожно тормозила на внешнем мониторе.

Как думаете, что мне сказали фанатики Linux по поводу этой проблемы? Да, во всём якобы виноват пользователь (то есть я), ведь в линуксах якобы всё прекрасно работает, автор якобы несёт чушь, и т.п., а еще можно заметить, что в те времена фанатики Linux ещё не опустились до накрутки плюсов/минусов, и заслуженно имеют минусы в "карме":

Пожалуй на этом завершу раздел про сообщество Linux и фанатиков, я оставлю ссылки на некоторые статьи по этой теме если вам интересно про это почитать, ну а здесь закончу раздел, ибо нужно ещё и про другие проблемы рассказать:

Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями

О неумности некоторых фанатов Linux и накрутке плюсов в комментариях Overclockers

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Проблема разработчиков софта

Этот раздел сильно связан с проблемой сообщества Linux, о проблеме разработчиков тоже нужно рассказать.

Вот для Microsoft Windows есть такая прекрасная утилита как AIDA64, нет смысла говорить про удобство и огромный функционал данной утилиты, и что эту утилиту можно скачать с официального сайта в портативном виде, просто ZIP архивом, достаточно распаковать и открыть "exe" файл с характерной иконкой отличающей исполняемый файл от "хлама":

Конечно для Linux нет аналогов AIDA64, что бы не пытались выдать за аналог, мне далеко ходить не пришлось, возьмём для примера GTK Stress Testing, его ведь выдают как аналог AIDA64...

Конечно же я иду на "сайт разработчиков", и... Не вижу там в разделе "Releases" ничего:

Разработчик просто кормит пользователей исходным кодом... Может быть разработчик предлагает более адекватные и простые варианты, чем просто архив с готовым для использования приложением?

Ага, конечно, потанцуйте с Flatpak, потанцуйте с исходным кодом, потанцуйте с зависимостями, потанцуйте с репозиториями, потанцуйте с компиляторами, потанцуйте с обновлениями, а ещё обязательно чтобы у каждого ПК в отдельности был подключен высокоскоростной интернет, и может быть всё получится, но это не точно:

Вот зачем пользователю весь этот геморрой на голову? Тем более принудительная зависимость от интернета? А если пользователю нужно протестировать автономный ПК не подключенный к интернету? Как ему выкачивать гигабайты зависимостей без интернета?

И так подавляющее большинство софта для Linux... В этом и проблема разработчиков, они вроде и делают там что-то, но по факту они делают бесполезный мусор непригодный для нормального использования.

Есть конечно "мусорщики", которые собирают весь этот кхм... Исходный код во всякие AppImage, но про это поговорим позже.

Может быть у этих разработчиков код гораздо лучше моего, и это в принципе справедливо, ведь я не программист, но какой смысл от "правильного и красивого" исходного кода, если он не работает у пользователя и требует докачивать тонну зависимостей?

Вот, для примера я покажу свой Chi Calculator (устаревшую версию), может быть его исходный код и ужасен, но он работает везде, и не принуждает пользователя к зависимости от высокоскоростного доступа в интернет, ведь для запуска моего калькулятора достаточно просто дать права на запуск, и дважды кликнуть по исполняемому файлу, а как этот исполняемый файл был передан уже не имеет значения, хоть дискетами:

Не удивлюсь если софт для Linux пишут те самые фанатики, про которых я собственно и говорил в самом начале, это вполне может быть реальностью учитывая как они стараются издеваться над всеми "неугодными", в том числе над другими разработчиками:

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Проблема базового функционала

Вот мы и подошли к действительно серьёзным проблемам...

Чего стоит пользователю настроить время и дату по своему желанию в среде Windows? Да ничего:

А что же в Linux? А в Linux либо вообще нет никаких настроек формата даты и времени, либо есть сплошной геморрой на голову пользователя, ну или что-то среднее.

Туда же и прочий базовый функционал, что делает проводник нормальной операционной системы когда пользователь хочет создать файл в папке? Правильно, позволяет это сделать пользователю:

Что делает проводник нормальной операционной системы при работе с сочетаниями Ctrl+Insert и Shift+Insert? Правильно, делает копию выделенного элемента:

Что делают дистрибутивы Linux на такие же базовые запросы пользователя? Правильно, всё что угодно, но не то что нужно, фанатики наверняка набегут в комментарии рассказывать какие пользователи вендусятники криворукие, не могут нажать Ctrl+C и Ctrl+V, но извольте, я ещё не видел людей, которым было бы удобнее раскорячивать пальцы выискивая кнопку C и V на клавиатуре, а потом тянулись до Enter/Backspace после извращений с Ctrl-C/V:

И так куда не плюнь в дистрибутивах Linux, пользователь приходит, пытается использовать дистрибутивы, но дистрибутивы делают что угодно, кроме того что действительно нужно пользователю, и это просто чертовски серьёзная проблема дистрибутивов Linux.

Одно дело если бы всё можно было настроить, но нет, даже банальный формат часов порой невозможно настроить, тем самым пользователя принуждают к формату даты и времени в виде "Mar 28 04:13", и пользователь ничего с этим не может поделать, ведь настройки формата даты и времени попросту отсутствуют.

Почему пользователь привыкший к формату по стандарту ISO (2023-03-28 - 16:26) обязан терпеть региональный формат (Mar 28 16:26) навязанный дистрибутивом Linux? За что такое издевательство над пользователями?

Туда же панель задач, которую порой невозможно расположить сверху экрана, а я ведь привык чтобы панель задач находилась сверху экрана, это удобно и практично для меня, особенно когда открыто ещё несколько браузеров с парой сотен вкладок расположенных так же сверху экрана, и в Windows нет с этим проблем, а вот в дистрибутивах Linux...

И таких "мелочей" целый вагон, к сожалению...

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Проблема распространения ПО

Сказать что ПО для Linux недоразвитое - ничего не сказать...

Но недоразвитость софта для Linux не проблема, его всегда можно доработать, настоящая проблема в болоте зависимостей и отсутствии адекватных способов распространения софта.

Центры приложений и репозитории прекрасный метод распространения ПО? А если у системы нет доступа к интернету? Или доступен только мобильный интернет?

А ведь я до сих пор использую мобильный интернет, уже больше трёх месяцев, ибо других вариантов нет, хотя казалось бы, нахожусь в городе, да и вышка сотовой связи в прямой видимости...

Да и никто не застрахован от таких вещей, как оборванный ветром оптоволоконный кабель, пользователь Windows просто вставит флешку и установит нужную ему программу, даже если версия программы будет не самая новая, когда пользователи Linux будут просто беспомощно сидеть без интернета в такой ситуации:

Вот для примера, есть ПК находящийся в далёком ангаре и работает со станком гравировальным, хотя о чём это я, чтобы Linux использовали для работы со станками, какие-то мифические сказки рассказываю, ибо подавляющее большинство станков такого уровня работают как раз через софт для Windows...

А знаете почему? Потому что Windows стабильна, её один раз установил, настроил, и она работает как швейцарские часы, это конечно не относится к Windows 11, ибо Microsoft начали подражать дистрибутивам Linux испортив операционную систему, тем не менее Windows XP/7/10 до сих пор прекрасно выполняют свои обязанности как операционные системы.

Можно сколько угодно говорить что центры приложений и репозитории это хорошо, но в реальности центры приложений и репозитории не только крайне неудобны и ставят пользователя в тотальную зависимость от высокоскоростного доступа в интернет, но ещё и представляют угрозу безопасности, конечно же болото зависимостей в дистрибутивах Linux играет лишь на руку злоумышленникам, кто бы сомневался:

Добавляем сюда ещё нестабильность самих репозиториев и вечные "перемещения", проще говоря моменты, когда пользователей "кидают".

Тем временем софт для Microsoft Windows можно без проблем откопать хоть со старого CD диска, и это всё добро можно хоть дискетами скопировать куда угодно, и оно будет работать как положено, в отличие от репозиториев с которыми еще догадайся как работать "правильно", чтобы случайно ничего не поломать...

Кто-то скажет что есть всякие Flatpak? Вроде и есть, а вроде и нет, да и толку от этих зависимых костылей:

Но главная проблема даже не в дырявой "безопасности" репозиториев, главная проблема в том, что дистрибутивы принуждают к зависимости от репозиториев, ведь так называемые "автономные" DEB пакеты, совсем не автономны:

А к чему приводит зависимость пользователей от чего-либо? Правильно, к злоупотреблению.

Вдруг владельцы репозиториев сойдут с ума? Что делать если на репозиториях заблокируют нужный пользователям софт? Или устроят дискриминацию по национальному признаку и заблокируют доступ "неугодным" к софту в репозиториях?

Далеко ходить не надо, мейнтейнеры Linux уже запрещают "неугодным" вносить исправления ошибок в модули ядра, видите ли, им некомфортно принимать исправления ошибок от "неугодных" людей, я про это уже говорил в других статьях, так что не вижу смысла подробно и здесь повторять.

Так ли хороши на самом деле эти репозитории, как толкуют фанатики Linux? Нет, и ещё раз нет, репозитории отвратительны как способ поставки софта пользователям, а центры приложений есть ничто иное, как попытка обвернуть в фантики отвратительные репозитории.

Центры приложений можно ещё понять на смартфонах, где у пользователей физически нет возможности нормально управлять операционной системой ввиду особенностей ёмкостных сенсоров, но даже в таких условиях Google смогли создать Android, а там и APK установочные пакеты, которые действительно работают как положено, в отличие от всяких DEB и прочего хлама в дистрибутивах Linux.

Даже кривой GIMP невозможно адекватно скачать для Linux, ибо разработчики кормят ссылкой на репозиторий FlatHub, пользователю не дают в руки исполняемый файл приложения, нет, пользователю дают ссылку на приложение, через которую на каждый ПК в отдельности нужно скачивать и устанавливать приложение:

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Несостоятельный AppImage

Продолжая разговор о проблеме распространения ПО я просто обязан упомянуть про костыль AppImage.

Почему AppImage несостоятелен? Начну с банального, AppImage это по сути архив, в который просто напихали всё что нужно для работы приложения, и самое главное в том, что этот архив невозможно открыть подручным архиватором:

Да, AppImage кое-как работает, и для очень мелких приложений он в принципе пригоден, но что если приложение чуть сложнее чем "ничего"? Правильно, тогда несостоятельный AppImage лезет в систему пользователя и разводит помойку, ведь это всё невозможно содержать прямо в исполняемом архиве:

Знаете в чём суть портативного софта? Суть портативного софта в том, чтобы этот софт не разводил помойку в операционной системе пользователя, и не зависел от конкретного пользователя в системе, да и от системы в целом. AppImage совершенно не соответствует этому базовому принципу, он не только разводит помойку в системе пользователя, но и зависит от конкретного пользователя системы...

Вот наглядный пример, каким должен быть действительно портативный софт, я могу свой Chi Calculator скопировать на флешку, и запустить хоть в Windows 7, хоть в Windows 11, и все необходимые для работы файлы конфигурации лежат рядом с исполняемым файлом, пользователю не нужно ломать голову, а где же приложение хранит настройки и прочие файлы:

На этом уже можно ставить жирный крест на AppImage, но я хочу показать ещё одну проблему...

Как думаете, что произойдет если AppImage запустить в дистрибутивах 2013 года? Правильно, ничего, просто ничего, операционная система даже окно с ошибкой не покажет.

Что же на самом деле происходит? Да ничего особенного, разработчики AppImage не думали об обратной совместимости, и всё пошло "не по плану", они использовали GLIBC библиотеки про которые известно только более-менее современным дистрибутивам Linux, печально, что ещё сказать...

Показать как выглядит действительно портативный и адекватный в плане запуска софт? Смотрите и учитесь:

Что произошло? Я просто создал приложение, которое можно без проблем запускать даже в таких старых дистрибутивах как Ubuntu 13.04, и да, текст введённый в поле для выражения это нормально, я специально предусмотрел возможность ручного ввода в это поле при разработке.

Да, я не программист, но даже не спрашивайте почему я смог, Microsoft многократно лучше смогли еще со времен DOS, а разработчики софта для Linux не осилили такое до сих пор...

Могу лишь предположить, что разработчики софта для Linux просто недостаточно разумны, ведь они предпочитают не только себя топить в зависимостях и отвратительных репозиториях, но и окружающих тянут за собой, они не ценят свой труд, и чужой труд не ценят, ведь софт для Linux обычно живет максимум несколько лет, а потом умирает по вине проблем с зависимостями, или умерших репозиториев.

А ещё можно заметить, что исполняемый файл у Linux так же недоразвит, как и разработчики софта, ибо он не способен на хранение иконки приложения, а это уже базовый функционал операционной системы, я уже говорил через какое место всё работает в дистрибутивах Linux?

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Зависимости

Этот раздел будет краток, зависимости в дистрибутивах Linux повсюду, это самая настоящая "ошибка природы", которую фанатики Linux никак не упокоят на "кладбище истории":

Один раз установить библиотеку, чтобы её потом использовали десятки приложений? Это действительно прекрасно, но только если это происходит в среде Microsoft Windows.

Да и большинство приложений для Windows всё содержат в себе, либо рядом есть папка "support", "redist" и т.п., где как раз лежит минимальный набор библиотек, которые необходимы для работы, но чаще вообще ничего делать не нужно, ибо всё и так есть, если конечно Windows устанавливал не фанатик Linux.

Но если это происходит в среде Linux, то геморрой на голову пользователя обеспечен...

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Проблема графического интерфейса

Эта проблема не сама по себе появилась, нет, это следствие поведения разработчиков и сообщества Linux, ведь каждый хочет сделать "не как у всех", и при этом не желают смотреть как сделано в Windows, итог мы все прекрасно видим:

Порой всё настолько запущено, что не только интерфейс максимально кривой и убогий, но и неожиданно можно нарваться на тотально зависимые от интернета приложения, а это уже совсем не смешно...

Я операционную систему себе установил, или убогую кривую поделку зависимую от интернета? Может еще на запуск калькулятора нужно спросить разрешение через интернет, скачать там правильные сертификаты на всякий случай?

А окна вообще живут своей жизнью, одно открылось хрен знает где, другое появилось в левом нижнем углу экрана, третье в середине экрана, четвертое вообще на весь экран, какой-то безумный зоопарк...

А к чему приводит попытка установить приложение из центра приложений без доступа к интернету? А я расскажу, на мгновение кнопка "install" меняет себя на "Cancel" и так же мгновенно обратно превращается в "Install", и на этом всё.

Никаких сообщений об ошибке или просто уведомлений, что у пользователя нет доступа к интернету, а ведь это максимально типичная ситуация, когда у системы просто может не быть доступа к интернету:

А выключение/перезагрузка просто верх неадекватности разработчиков дистрибутивов Linux, меня уже просто невероятно бесят эти повторные окна при попытке выключить систему, чтобы разработчиков этого бреда по 10 раз спрашивали, а хотят ли они войти в туалет, или может они хотят назад в коридор выйти!

Господи, ну сделайте вы эту мерзость опциональной, галочку там предусмотрите какую, пользователи спасибо скажут...

Я уже не говорю про тот факт, что некоторые дистрибутивы игнорируют сигнал от кнопки выключения на передней крышке ПК... Что в совокупности с бесконечными повторными вопросами "а хочешь ли ты выключить" создает сильное желание отправить разработчиков этого ужаса в космос, без корабля...

И ради всего святого, покажите уже этим любителям делать "не как у всех", как действительно должна выглядеть информация о файловой системе...

Вот кто сможет быстро сказать сколько на самом деле занято/свободно на диске в дистрибутиве Linux? Даже такие элементарные вещи... У меня нет слов, без мата в адрес разработчиков дистрибутивов это не выразить...

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Проблема драйверов и поддержки "железа"

Пожалуй одна из самых острых проблем всех дистрибутивов Linux, это отвратительная работа с "железом", особенно если у человека "устаревшее железо", или "слишком новое железо".

Куда уж там, даже подключение второго монитора может доставить множество проблем, про которые пользователи Windows даже подумать не могли, особенно остро эта проблема стоит в ноутбуках с дискретной видеокартой...

Ну а драйверы, Linux дистрибутивы максимально отвратительны в этом плане, ибо они могут сами себя сломать просто установив драйвер на видеокарту, я уже молчу про отсутствие адекватных драйверов для видеокарт AMD в принципе.

Там что-то есть "из коробки" для AMD видеокарт, но это такой геморрой на голову, особенно если у пользователя видеокарта R9 290/390X, или вообще из серии HD7xxx и старее...

Смотрите и учитесь, каким должен быть выбор драйверов для видеокарты, чтобы в случае проблем пользователь мог легко и просто установить любую другую версию драйвера, да и для тестов производительности это весьма полезно, когда можно сменить версию драйвера на любую другую:

А что в Linux? Драйвер "из коробки"? Который чуть что не так и привет чёрный экран? Что обычному пользователю делать в таком случае? Искать через смартфон заклинания для терминала, и как этот терминал вызывать когда всё внезапно перестало работать? Переустанавливать линукс? Так некоторые дистрибутивы принуждают к шифрованию файловой системы, прикажете данные терять пользователю по вине убогости дистрибутива?

Почему не сделать "как в Windows" базовый видеодрайвер и адекватную систему драйверов? Чтобы в случае проблем всегда можно было позвать любого соседа "айтишника", чтобы он пришел с флешкой забитой драйверами на все случаи жизни, и в пару кликов всё сделал чтобы оно просто работало? Нет, это же Linux дистрибутивы, в них обязано быть всё "не как у всех"...

И так практически с любыми устройствами, принтеры, Wi-fi адаптеры, звуковые карты и т.д.

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Linux везде

Особый раздел я решил выделить для "Linux везде", не поняли? Сейчас поймёте...

Вообще это следовало оставить в разделе про фанатиков Linux, но не стал этого делать, ведь "Linux везде" это самая настоящая проблема дезинформации и подмены понятий, и она требует особого упоминания.

Часто можно заметить следующие высказывания под статьями про DESKTOP дистрибутивы Linux, т.е. про дистрибутивы для настольных ПК и ноутбуков:

Прочитали? Уже догадались в чем дезинформация и подмена понятий? А ведь это классика фанатиков Linux.

Вот я говорю про дистрибутивы Linux, я конкретно даю понять, что речь идет про дистрибутивы для настольных ПК и ноутбуков, т.е. дистрибутивы для обычных пользователей, так каким боком здесь "голый линукс"? Каким боком здесь роутеры, холодильники и сервера? Каким боком здесь Android, вообще никак не относящийся к ноутбукам/ПК? Вот она, дезинформация и подмена понятий, иначе говоря софизм.

Никто на самом деле Linux не судит, судят дистрибутивы линукса, конкретно я критикую дистрибутивы Linux для ПК и ноутбуков, по фактам критикую, и я ничего не имею против Linux, а вот против вечно кривых дистрибутивов Linux очень даже имею...

А ещё мне очень интересно, почему это люди обязаны "привыкать"? Не боитесь того, что если исчезнет Windows, то от дистрибутивов Linux не останется ничего?

Ибо такой наплыв пользователей подчистую может снести все репозитории, они будут "лежать", или в лучшем случае скорость загрузки у пользователей будет на уровне ADSL соединения. FlatHub и без наплыва пользователей порой едва дышит раздавая пакеты на полтора гигабайта со скоростью 100-200 КБ/с, и это у меня было оптоволокно с каналом в 200 Мбит/с...

А ведь Linux дистрибутивы это не Windows, там постоянно будет насилование репозиториев, ибо нет толком софта, который просто взял и скопировал на флешку да запустил где угодно, нет, там целая помойка дистрибутивов, и под каждый "мусорный контейнер" свои пляски с репозиториями.

Да и дистрибутивы будут "падать" только в путь у людей, они и так едва стабильны, а с наплывом пользователей будет самый настоящий ад для репозиториев, одни и те же пакеты будут по 10 раз выкачивать одни и те же пользователи.

Фанатики Linux, оно вам надо? Вы сами же будете страдать если вдруг Windows исчезнет.

Если исчезнут все официальные "репозитории" у Windows, это никак не сделает хуже самой экосистеме Windows, ибо есть бесчисленное множество ресурсов, в том числе "пиратских", на которых целые мегатонны софта и ресурсов:

У Linux дистрибутивов нет такой "подушки", и если упадут репозитории, это будет конец, ибо разработчики софта для Linux часто дают просто ссылку на репозиторий, а не сам софт.

А всё по вине изначально неправильного подхода к разработке и распространению софта в Linux дистрибутивах...

Пользователи не будут привыкать, они разнесут в клочья всё, в след за Windows исчезнут и дистрибутивы Linux в том виде, в котором они сейчас существуют, это неизбежно.

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Проф непригодность

Нет, я не буду говорить про отсутствие ряда профессионального ПО для Linux, и что "аналоги" мягко говоря не очень то и аналоги... Сейчас речь пойдет немного про другое...

Как думаете, почему Windows настолько популярна? Удобный и практичный интерфейс? Она родилась раньше всех? Игры ей помогли? Злые корпорации всех подкупают чтобы везде стояла Windows?

Вот я хочу сделать сравнительное тестирование двух разных ПК не подключенных к интернету, банально хочу популяризировать Linux через тесты, ведь многие люди любят сравнивать "у кого длиннее столбик в результатах"... И вот пытаюсь установить дистрибутив на несколько систем, но сталкиваюсь с массой проблем, начиная от кривых драйверов "из коробки", и заканчивая отсутствием адекватного софта.

Почему системы без интернета? Банально нет возможности провести интернет к каждой системе в доме, ибо нужно покупать дополнительный свитч, прокладывать сетевую инфраструктуру, и т.п., фанатики Linux оплатят хотя бы оборудование и расходники? Я уже не говорю про инструменты и потраченное время.

Тем более системы могут быть разобраны и собраны в других местах, а это опять прокладывать сетевую инфраструктуру, при этом интернет канал не резиновый, а развешивать на каждую систему по Wi-Fi адаптеру тоже знаете ли денег стоит, ещё проблему с драйверами добавляем, проблему "захламлённости эфира", и уже не так радужно всё как хотелось бы...

В итоге я не могу сделать сравнительные тесты и заинтересовать пользователей, ибо мне мешает целая масса проблем:

0) У пользователей нет возможности повторить тестирование, ибо в дистрибутивах Linux всё происходит в максимально извращенной форме, хотя проектами вроде ChimbaBench эта проблема может быть решена частично.

1) Для установки относительно подходящего софта нужен интернет, ведь автономных установочных пакетов по факту нет, и это проблема не только для меня, но и для всех, кто захочет протестировать свою систему, чтобы проверить "у кого длиннее столбик в результатах".

2) Интернет канал не резиновый, чтобы позволить себе бесконечно переустанавливать софт через убогие репозитории, ибо дистрибутив Linux невозможно установить на накопитель, и носить его между разными ПК как Windows 7/10, дистрибутивы обычно не способны даже на переезд между AM4 и LGA1200, когда даже старая Windows 7 у меня такой "переезд" спокойно переносила.

3) Софт паршивого качества и непригоден для нормального использования, даже нормального аналога AIDA64 не существует, я уже не говорю про MSI Afterburner и прочий софт подобный, сюда же отнесу и Zen Timings, очень полезная утилита помогающая настроить ОЗУ...

4) Абсолютное большинство софта невозможно запустить и в Ubuntu 13.04, и в Fedora 37, просто взять флешку с приложением и запустить, это просто невозможно, даже в формате хвалёного AppImage, если это конечно не Chi Calculator или ChimbaBench...

5) Фактически нет игр и бенчмарков, ибо помойка зависимостей мешает разрабатывать игры/бенчмарки, которые действительно работали бы и не ломались при каждом обновлении зависимостей, потому экосистема Linux состоит в основном из низкосортного ширпотреба, а игры обычно на уровне "пасьянс косынка", ибо что-то более сложное наверняка утонет в болоте зависимостей и перестанет работать спустя некоторое время.

6) Про сравнительные тесты производительности с разными драйверами сразу можно забыть, нельзя просто взять, и установить более старую версию драйвера на видеокарту, или более новую, обычно это приводит к порче дистрибутива, или вовсе к невозможности выбирать версию драйвера, как в случае AMD видеокарт, вот есть "из коробки" и довольствуйтесь как хотите!

7) Дистрибутивы Linux крайне нестабильны, их лучше вообще не загружать во время разгона ПК, ведь при разгоне часто бывает такое, что система внезапно идёт на перезагрузку, или память работает с ошибками, дистрибутивы обычно не могут пережить когда такое происходит неоднократно.

По итогу даже если я извращусь с дистрибутивами Linux, и таки сделаю сравнительные тесты, другие люди не смогут это повторить, да и мне будет крайне затруднительно повторно делать тесты с новыми "сборками", ибо дистрибутивы это полнейшее извращение.

А что же в Windows? Да ничего особого, просто забрасываем на флешку или SSD игру/бенчмарк, софт для мониторинга, и носим между разными системами, никаких проблем, и самое главное, это может сделать практически каждый без лютейших извращений свойственных дистрибутивам Linux.

Да и с разгоном у Windows проблем нет, по крайней мере Windows 7 прекрасно переживает сотни "внеплановых" перезагрузок и ошибок по вине разгона, тем временем дистрибутивы могут "прийти в негодность" даже при первом неудачном разгоне, вот так был дистрибутив, и нет дистрибутива, просто загрузился с разгоном, который система не выдержала перезагрузившись...

Впрочем, даже простой перебой в электропитании может привести к полной порче дистрибутива, и что ещё хуже, к частичной порче, ведь это можно "пропустить", а вылезет оно в самый неподходящий момент, и дистрибутив ничего не скажет заранее как Windows.

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Заключение

Поздравляю! И пожалуй на этом закончу, хотя ещё многое хотелось бы упомянуть...

У меня такое ощущение, что разработчики софта и самих дистрибутивов, в том числе фанатики, как раз работают на корпорации, и специально делают максимально отвратительные вещи, чтобы пользователи попробовали "линукс" и обратно вернулись в Windows.

Иначе я не могу это всё объяснить, ну или разработчики действительно не очень умны мягко говоря, но при этом гордыня (сделать не как у всех) выше крыши...

Если хоть часть вышеуказанных проблем будет решена, это уже будет огромный прогресс, особенно если разработчики поумерят своё безумие и начнут ценить труд, и будут разрабатывать действительно полезный и "живучий" софт, а не хлам который перестаёт работать за пределами "тепличных" условий.

Возьмите многие старые игры для Windows, они отлично работает даже в Windows 10/11 спустя 10, 15, и даже 20 лет, а теперь возьмите любую игру для Linux времен Ubuntu 5.10 и попробуйте запустить в Ubuntu 22.04...

Куда уж там, даже Nexuiz разработанный ~10 лет назад не способен без патчей нормально работать в современных дистрибутивах Linux, что вообще меня выморозило когда попытался поиграть в среде Linux, при этом в Windows игра даже без патчей прекрасно работала и работает.

Ладно, пожалуй хватит пока, ведь мне пора приступать к работе над кое-чем интересным...

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