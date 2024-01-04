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Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi

Игры и Linux несовместимые понятия, однако посмотрим на что способен мой дистрибутив.
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Внимание! Chimbalix 23.1 Alphachi является "Альфа" версией дистрибутива, содержит много недоработанных вещей и не рекомендуется для использования в качестве полноценной операционной системы!

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Начнём с небольшой предыстории.

Некоторое время я пробовал различные десктопные дистрибутивы Linux начиная с Ubuntu 5.10, и вплоть до 2023 года не нашлось ни одного действительно адекватного, который можно было бы установить и по-человечески использовать как операционную систему...

В итоге было решено взять за основу наиболее "адекватный" дистрибутив из известных мне, и создать свой "линукс", так за несколько месяцев появился Chimbalix 23.1 Alphachi.

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Если посмотреть статистику, можно заметить, что на конец 2023 года Linux (в составе "остальных") не дотягивает даже до древней Windows 7, что только подтверждает мои слова про непригодность линуксов для нормального использования:

Мой дистрибутив так же сложно назвать пригодным для нормального использования, однако я никому и не обещал, что он будет прекрасен, тем более "Альфа" версия... Это разработчики других дистрибутивов стараются привлекать пользователей сказками о том, какие у них прекрасные системы вышли, все такие дружелюбные и удобные, а по факту статистика выше сказала всё сама за себя:

А теперь пришло время проверить на что способен "Альфач", ведь ранее оригинальный MX Linux весьма паршиво показал себя при запуске игр:

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Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23

Пытаюсь играть в простые игры на MX Linux 23

Устанавливаю драйвер видеокарты, и ещё раз пытаюсь играть на MX Linux 23

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Steam

Важно отметить, я не буду использовать DRM платформу Steam от корпорации Valve для запуска игр, ведь она принуждает к зависимости от "сервисов", необходимо создавать аккаунт и иметь доступ к интернету, что на любом автономном ПК абсолютно неприемлемо.

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Тем более мне не по нраву тот факт, что я, как пользователь, не владею играми купленными в Steam, ведь там продают лишь право на запуск, а не игры, и корпорация может в любой момент всё забрать:

Причём что немаловажно, игры, право на запуск которых куплено в Steam, часто невозможно запустить без разрешения от DRM платформы, что очень мешает проводить сравнительные тесты на разных ПК, ведь каждый раз необходимо спрашивать разрешение на запуск:

Есть ли DRM-Free игры в Steam и как продают "право на использование" под видом продукта

Если вам удобнее играть через Steam, пожалуйста, ничего против ваших предпочтений не имею! Но некоторые любят говорить, что Linux уже якобы лучше Windows в играх, и обязательно заикаются про Steam и Proton, только вот это есть ничто иное как невежество, ибо сейчас будет проходить тестирование дистрибутива Linux, а не DRM платформы от корпорации Valve.

Valve безусловно внесли большой вклад в развитие вечно неполноценных и кривых линуксов, это глупо как-либо отрицать, однако не следует это воспринимать как благотворительность и тому подобное.

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Игры и конфигурация

Список игр на данный момент не определён, но постараюсь пройтись по всем тем играм, что пытался играть в оригинальном MX Linux, а там будет видно, насколько мой дистрибутив стал лучше относительно "оригинала":

Конфигурация ПК следующая:

Драйвер видеокарты: 545.23.08 (CUDA Toolkit 12.3.1, cuda_12.3.1_545.23.08_linux.run):

https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive

Дистрибутив: Chimbalix 23.1 Alphachi.

Композитор рабочего стола: Отключен (по умолчанию).

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Простые и старые игры

Начнём с самого простого, игра Abuntante и в оригинальном MX Linux работала с самым обычным Wine:

Начну с тяжёлого случая, Alien Shooter Revisited 1.0 заработал всего с одной проблемой, камера не двигается вправо и вниз, но проблема не в линуксе, а в самой игре, она не рассчитана на работу при высоком FPS (более 1000), потому ограничиваю до 120 через переменную DXVK_FRAME_RATE и всё отлично.

Сразу же проверяю Atomic Bomberman (1995 года), работает аналогично как и в Windows, с этими двумя играми мой дистрибутив справился можно сказать "из коробки", напомню, оригинальный MX Linux с обычным Wine не мог даже запустить данные игры:

Перехожу к игре Cube World (какая-то Альфа версия), и она работает, правда изредка сама по себе закрывается (crash без сообщений об ошибках), но в целом играть возможно:

Ferrari Virtual Race вообще без проблем запустилась и работает, правда у меня есть вопросы к качеству сглаживания (Antialiasing), но не критично:

Игра Hentai Mosaique Vip Room основана на игровом движке Unity, и сейчас она работает без проблем, в том числе без отвала управления при переключении на другие приложения в системе:

Plants vs Zombies, сложно представить чтобы эта игра вдруг где-то не заработала, однако 3Д ускорение совсем другое дело, и оно включено:

Pocket Tanks Deluxe v1.00a работает без проблем, а вот игра Requiem - Avenging Angel не захотела запускаться даже в Software режиме, ошибка szError:

ReVolt v1.2 и Terraria v1.4.4.9 (Windows версия) работают хорошо, причем в последней даже нет проблем с интерфейсом, а ведь Linux версия игры Terraria страдала кривым масштабированием:

Worms Armageddon и Zuma тоже без проблем, в том числе аппаратное ускорение:

В целом это всё меня радует, особенно если учесть, что работает буквально из коробки, главное только адекватный драйвер видеокарты не забыть установить вместо Nouveau, хотя в исходном MX Linux это не особо помогало...

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Идём далее...

Раз уж начало выдалось хорошим, продолжим с игр посложнее, и нет, я не буду проверять Doom, там нужно через DosBox запускать, а я потерял ярлыки для этого:

F.E.A.R., в целом работает:

F.E.A.R. 2, тоже без проблем, вообще я немного даже удивлён, ведь с этими двумя играми в изначальном MX Linux были проблемы:

Вот и добрались до злополучного FlatOut, и он в моём дистрибутиве заработал без проблем, а ведь в исходном MX Linux даже GOG версия для Linux не хотела запускаться, но я то знаю, что проблема была в отсутствии многих библиотек системных, в том числе необходимых для работы 32 битного софта:

Вообще отсутствие поддержки 32 битного софта это проблема большинства линуксов, но не в мою смену!

Переходим к FlatOut 2, и снова всё работает:

Witcher 3 Wild Hunt v1.32, не сказать что эта игра особо привередлива, но работает хорошо:

Пожалуй на этом хватит пока.

Хотелось бы несколько дополнительных игр ещё проверить, например Control и Witcher 3 (DX12), но это уже нужно скачивать, так что остановимся:

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Заключение

Конечно, не все игры запустились из проверенных, но большинство таки работало хорошо, и это отлично! Ведь изначально в MX Linux на котором основан мой дистрибутив, большинство игр даже не запускалось просто так...

И да, не стоит ожидать что под линуксом игры всегда будут работать так же хорошо, как и в Windows, ни в коем случае, хоть протонами обмажьтесь! В Linux всегда могут возникнуть неожиданные косяки, например DXVK забудет вернуть изначальное разрешение экрана после закрытия игры, и придётся идти в панель управления настраивать монитор, благо в моём дистрибутиве это место приведено в порядок:

В общем Linux вам не Windows, если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдёт не так...

Однако теперь при необходимости установить операционную систему на отдельный ПК для сравнительных тестов, у меня всегда есть Chimbalix 23.1 Alphachi, пока ещё сырой конечно, как-никак Альфа версия, однако с ним всяко меньше возни и пердолинга, чем с другими дистрибутивами мною опробованными (более 30).

И да, найти дистрибутив можно в Google Диске, или в репозитории:

1) https://drive.google.com/drive/folders/1vJwvMnvEqnk92MZ_dmQpAaB9BEUCt03L

2) https://github.com/Shedou/Chimbalix

Отдельного сайта у дистрибутива нет, как и торрента, этим заниматься в данный момент нецелесообразно, я хоть и добился результатов, чтобы после установки линукса не приходилось танцевать с бубном над массой недоработок, но пока что всё очень "сырое".

На этом всё.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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nvidia игры steam geforce linux game games chimbal линукс chimbalix
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