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Предисловие и лицензия под видом продукта

Первый этап сортировки

Второй этап сортировки

Результаты

Заключение

Примечательная история и паразитирование за счёт пользователя

Внимание! В результатах могут быть неточности так как подсчет и проверка игр это ручная работа.

Предисловие и лицензия под видом продукта

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Про DRM я уже писал в общем плане: Цифровое порабощение и почему DRM это плохо, теперь посмотрим на более конкретный случай DRM-платформы Steam.

DRM в играх довольно распространенное явление, но есть ли свободные от ограничений игры в массивной DRM-площадке Steam? Это я и собираюсь проверить.

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Однако Steam не показывает какие игры под DRM-костылями, а какие DRM-Free, потому я буду проверять игры "в лоб" из своей библиотеки Steam, судя по профилю у меня 326 игр на аккаунте:

При этом следует понимать что я не владею играми за которые заплатил, ибо Steam как DRM-система продает лицензию (право на использование) вместо игры и может все отобрать в любой момент:

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Если провести аналогию с реальным миром, то получилась бы следующая ситуация:

Steam как "продавец" имеет машину клонирования (кнопка копировать) в которую помещает предмет изготовленный сторонним разработчиком, а на выходе может забрать бесконечное количество копий этого предмета со встроенным "DRM" не затрачивая никаких ресурсов.

"DRM" нужен, чтобы следить за всеми действиями покупателя, и в случае если покупатель сделает что-то "нехорошее" или уйдет слишком далеко от "продавца" то "DRM" сразу же заблокирует "лицензионную" копию предмета.

Таким образом "продавец" продает покупателю копию предмета с DRM-закладкой, и работать эта копия будет только с разрешения "продавца", это и есть "право на использование", и "продавцы" будут всеми силами поддерживать такой порядок, ведь покупатель не может забрать обратно деньги в любой момент как это может сделать "продавец" заблокировав уже проданную копию предмета.

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И при этом покупателя могут преследовать пытаясь наказать физически если вдруг он решит своей личной "машиной клонирования" сделать копию уже купленной копии предмета...

Есть конечно так называемый "возврат", якобы покупатель может вернуть деньги за игру, однако это работает при жестких ограничениях, и DRM-костыли никуда не исчезают после того, как пользователь лишился возможности вернуть деньги, таким образом "продавец" присваивает не только деньги покупателя, но и держит под своим контролем проданную копию.

И здесь же Steam наглядно подменяет "право на использование" (лицензию) выставляя его как "продукт":

Покупатель настолько ущемлен в своих возможностях что есть всего две недели на возврат при условии что Steam насчитал менее 2 часов работы.

Кто-то скажет что все логично, в магазине же не будешь возвращать изношенную вещь, однако цифровая копия игры не подвержена износу в принципе.

А вот "ошибки" и преднамеренные "закладки" от разработчиков бывают, таймер Steam может продолжить насчитывать время даже если игра закрыта (покупатель не видит игру на рабочем столе и панели задач) тем самым лишая покупателя возможности "сдать обратно" лицензию на использование игры/приложения.

Видите игру? А она запущена и вполне незаметно для покупателя может накручивать таймер Steam, "вытащить" игру можно через Alt+TAB:

Тем более не стоит забывать что разработчик может преднамеренно создавать игру чтобы первые 2 часа были потрачены на обучение которое невозможно пропустить, бесконечные ролики и т.п., а когда покупатель дойдет до самой игры и поймет что зря выбросил деньги уже не будет возможности сделать "возврат".

Ну и конечно же "пункт" позволяющий Steam отбирать даже это сомнительное "право на возврат" обосновав свое решение "подозрениями на злоупотребление системой":

В довесок пункты позволяющие Steam в любое время изменять пользовательское соглашение как захочет:

А если не согласен с новыми правилами то просто уходи... Правда игры и деньги заставят оставить в "системе":

А еще бывают случаи когда даже уйти не разрешают, Garena в свое время стала ярким примером насильно удерживая пользователей без возможности удалить аккаунт или даже изменить данные...

Но вернемся к основной теме...

Первый этап сортировки

Практически все "игры" (за исключением единичных бесплатных экземпляров) стоили денег на момент покупки, сейчас же некоторые из игр могли стать бесплатными, а некоторые и вовсе были удалены.

К сожалению когда в Steam удаляют игру, исчезает и страница в магазине, я не могу наглядно показать как удаляют игры просто потому что Steam перенаправляет на главную страницу магазина без какой-либо информации об удаленной игре...

Но я могу показать как выглядят уже давно запрещенные "подарки" содержащие в себе игры, которые были удалены:

Как же проверить повязана ли игра на DRM или нет? Очень просто казалось бы на первый взгляд, нужно закрыть Steam и запустить исполняемый файл из папки игры, но игра будет принудительно вызывать Steam, чтобы спросить разрешение на запуск...

Потому я переименовал исполняемый файл Steam чтобы его нельзя было вызвать для проверки разрешения на запуск игры:

Если игра повязана DRM-костылями, то это сразу видно:

Таким образом я начал проверять игры на работоспособность без Steam, завел список в текстовом формате куда заносил названия игр ибо у меня было недостаточно места на установку всех игр:

Когда все установленные игры проверены я возвращался в Steam и удалял игры которые наверняка содержат в себе костыли препятствующие нормальному использованию игры без доступа к DRM-платформе, после начинал установку следующей "пачки" в освободившееся место.

Просто так удалить папку с игрой нельзя, Steam недостаточно "разумен" чтобы обнаружить отсутствие игры в папке, а это приводит к проблемам.

Порой случались неприятности, но кое-как я выкачал оставшиеся игры для проверки...

В итоге после первой стадии сортировки у меня осталось игр на 176 ГБ из более чем 600 ГБ...

Так выглядит библиотека Steam после сортировки, 129 игр явно не стартуют без доступа к Steam, 29 игр от Valve и завязанные на "Online/облачных сервисах", и 230 игр которые в той или иной степени запустились.

На этом можно было закончить и сказать что игр без DRM больше чем игр с DRM-костылями, однако не все так просто оказалось...

Второй этап сортировки

Некоторые игры содержали в себе актуальную информацию которую можно было взять только из моего аккаунта Steam, а некоторые игры явным образом говорили что не могут подключиться к Steam, но при этом можно было полноценно играть, или не очень в зависимости от желания разработчика завязать игру с DRM-платформой Steam.

При этом я обнаружил множество игр которые неявным образом пытались вызвать Steam.

А значит нужно еще раз сортировать, игры прошедшие первый этап сортировки я отправлю на автономный ПК операционная система которого никогда не видела Steam.

На скорую руку был собран ПК из R7 2700X, RX 560 4 GB, 16 GB ОЗУ 3200 МГц авто тайминги, и два SATA SSD по 240 ГБ от Crucial и SmartBuy.

Немного побаловался, проверил что работает без проблем и хватит на этом, карта захвата все же невероятно полезная вещь, недавно я умудрился спалить одну карту захвата и воскресить обратно, именно она использовалась для получения следующих скриншотов:

К сожалению у карты захвата ничего не переклинило, видеокарты по-прежнему ограничивают RGB диапазон когда определяют что это карта захвата.

Хм, вдруг драйверы nVidia ошибочно выставляют ограниченный RGB на обычные мониторы по вине вшитых намертво DRM-костылей (даже управлять HDCP запрещено в драйвере nVidia), если монитор не поддерживает какие-то DRM-костыли то он может выглядеть для "защиты от копирования" как карта захвата, и "на всякий случай" выставляют ограниченный RGB диапазон, чтобы ухудшить качество изображения.

Ладно, это все равно лишь предположение так как драйвер закрыт и nVidia ни за что не откроет начинку драйвера который на секундочку покупатели видеокарт вынуждены устанавливать без вариантов.

Можно бесконечно говорить что это все делают ради светлого будущего и "безопасности", но как доверять самой nVidia когда в их драйвере то и дело всплывают всякие уязвимости?

Как быть с полным отсутствием конкуренции? Где сторонние драйверы доступные рядовому пользователю?

Почему корпорациям можно искусственно ограничивать функциональность ущемляя пользователей старых видеокарт, а пользователям запрещено создавать свои драйверы для тех же видеокарт nVidia ибо все закрыто, а за обход DRM-костылей еще и преследовать будут?

Так или иначе с играми может случиться то же самое, писать игры/софт будет разрешено только "избранным" а все остальные просто будут заблокированы и клеймены "пиратами".

Впрочем, снова я отклоняюсь от основной темы статьи, хотя это все связано между собой в глобальном масштабе...

На текущем этапе сортировки я собирался полноценно проверять игры, чтобы выявить возможные ограничения при запуске без разрешения со стороны DRM-платформы.

Однако проверив почти три десятка игр я решил упростить процесс, все же проверять две сотни игр это не "excel" таблицы вытягивать из пальца, на этом же этапе я отказался от работы через карту захвата, задержки уровня сервисов "облачного гейминга" кардинально снижали общую скорость проверки игр...

После я начал сортировку, и еще раз перепроверил ради снижения количества ошибок.

Теперь настало время верстать таблицу на основе полученных результатов чтобы наглядно посмотреть на свои результаты, ну и записать примечания ибо одно лишь название мало что говорит об игре.

Результаты

В общем плане вышли следующие цифры:

Первая пачка состоит из игр в которых я не обнаружил библиотеки от Steam в явном виде, и в принципе они работают без проблем отдельно от DRM-площадки.

Следующая пачка состоит из игр в которых явным образом присутствуют библиотеки от Steam, но игры работают если библиотеки удалить вручную, некоторые игры с явными проблемами я не включил в список.

Но следует понимать что я не проходил каждую игру от начала до конца...

Игры, которые запускались только при наличии библиотек от Steam я не стал проверять и тестировать, в этом просто нет смысла ибо нет никаких гарантий что игру не заблокируют используя вшитые библиотеки Steam.

По-хорошему игры следует еще проверить на попытки сетевой активности без ведома пользователя, это позволить заметить сомнительные "закладки" со стороны разработчика, но это уже выходит за рамки текущего исследования...

К слову, игры на движке Unreal Engine постоянно требуют внести себя в исключения брандмауэра даже если вообще не рассчитаны на сетевую работу, ох уж эта слежка (телеметрия)...

Заключение

Игры без DRM-костылей в Steam есть, но они никак не отмечены самой DRM-платформой Steam, единственный вариант обозначить игры с DRM-костылями это использовать систему меток Steam, но я не могу назвать этот метод пометки игр надежным.

А еще лучше бежать из DRM-платформ...

Особое упоминание "заслуживает" Capcom, ведь они выпустили Resident Evil 7 Teaser: Beginning Hour:

Почему они достойны особого упоминания? Просто потому что внедрили DRM в "демо" версию игры, оно вроде и бесплатно, но запустить можно только с разрешения DRM-платформы, а то не дай бог кто-то без разрешения поиграет в этот обрезок и захочет в полноценную игру поиграть...

Даже если я захочу проверить этот обрезок на другом ПК/ноутбуке, то мне нужно будет подключать эту систему к интернету, наваливать туда DRM-площадку сжирающую ресурсы и только после разрешения со стороны DRM-площадки я смогу запустить это бесплатное демо.

Следующий этап это платные демо версии игр?

Японские компании просто помешаны на запретах и контроле, не знаю вина ли это США близким союзником которой является Япония, но даже несчастный бесплатный обрубок и тот хотят держать под полным контролем.

Я уже молчу про "вещи" за которые потребитель заплатил.

Так или иначе я уже давно не вкладываю деньги в DRM-площадку Steam, ведь из более чем 300 игр я смог собрать всего 74 игры которые не повязаны со Steam и DRM-костылями в явном виде.

Да и не каждая игра адекватно реализована, на скриншоте очевидные проблемы с локализацией, но бывают случаи где даже меню не удосужились реализовать, и это в играх за которые просят деньги...

Хотя игру на скриншоте в данный момент просто изъяли из продажи, но в целом я могу в эту игру спокойно поиграть и перенести на любую из своих систем возможных:

Другое дело игры с DRM-костылями которые невозможно запустить без разрешения DRM-платформы, вроде и заплатил за игру, а теперь она недоступна в моем регионе...

Меня просто дискриминирует Steam как DRM-платформа не разрешая даже посмотреть текущую стоимость игры и её описание не говоря уже про отзывы и множество прочей информации "открытой":

Примечательная история и паразитирование за счёт пользователя

Я узнал про Half-Life 2 когда еще продавались в магазинах CD-DVD диски с играми, естественно я был еще школьником и не разбирался в играх, но ПК в доме уже был хотя я не особо в нем разбирался.

ПК состоял из Epox 8KDA7I, Sempron 754 сокета вроде с рейтингом 2500+, спустя некоторое время я его разогнал ровно на 50% по шине, radeon 9250 вроде на 128МБ, в будущем она познала отвал ибо пассивное охлаждение, SP0802N жесткий диск из бракованной серии, отлетающие сектора конечно доставили проблем, но этот ЖД до сих пор в исправном состоянии...

Как-то один раз в магазине я уговорил купить мне диск с игрой, и мой выбор пал на Half-Life 2, стоит ли говорить что это была "пиратская" версия игры? Но тогда я вообще не понимал ничего в этом, тем более "пиратский" диск с игрой стоил адекватных денег в отличие от лицензионной копии, и я спокойно играл не имея даже доступа к сети интернет...

К текущему моменту я уже обзавелся и лицензионной копией игры, но я не рад такой "лицензии" ибо я могу её использовать только с разрешения DRM-платформы...

Я не могу просто так взять игру и перенести на ноутбук или другой ПК, DRM-костыли вшитые в "лицензионную" копию игры будут требовать от меня DRM-клиент Steam и доступ к интернету, чтобы спросить разрешение на запуск...

Правообладатели/компании привыкшие принуждать к покупке "лицензии" почему-то умалчивают о ресурсоемкости DRM-клиентов вроде Steam, Origin и т.п., я еще ни во что не играл, а уже ~900 МБ ОЗУ выделено на один только DRM-клиент:

А если на сутки оставить Steam то вполне спокойно он может занять 1.1 ГБ ОЗУ и даже больше, не каждая игра столько памяти способна растратить, а тут всего лишь DRM-клиент через который "лицензионные" игры спрашивают разрешение на запуск...

Может Valve мне подарит модуль памяти дополнительный? А что, принуждать к DRM это нормально по мнению правообладателей и корпораций, а как покрыть расходы на содержание этих DRM-костылей так это уже забота пользователя которого хотят принудить покупать "лицензию" абсолютно всегда?

Может и дополнительный SSD/HDD пользователю подарят, чтобы покрыть затраты на хранение DRM-костылей? Или опять это забота пользователя против которого DRM-костыли создают?

А оплатить доступ в сеть интернет через который DRM-костыли спрашивают разрешение на запуск игры/софта? Или эту прихоть правообладателей/корпораций тоже пользователь должен из своего кармана оплачивать?

За электроэнергию, потраченную на работу DRM-костылей, тоже пользователь обязан платить? DRM-костыли тратят вполне реальный вычислительный ресурс системы, это сказывается не только на производительности самих игр, но и на уровень энергопотребления и количестве ошибок.

Пользователю нужно более производительный, а следовательно более прожорливый ПК собирать, чтобы нивелировать пагубное влияние DRM-костылей и нормально поиграть, что-то я не видел чтобы разработчики того же Denuvo хотя бы частично оплачивали игрокам расходы на электроэнергию:

А что там в плане безопасности за которую так молятся правообладатели и адепты DRM-костылей? Мало того что игры и софт могут содержать в себе уязвимости, так еще DRM-костыли дополнительную пачку уязвимостей заносят в систему пользователям.

Учитывая что некоторые правообладатели и корпорации/компании имеют стремление к монополии чтобы максимально контролировать потребителей, такие уязвимости имеют централизованный характер и подвергают опасности огромную массу пользователей, а сколько уязвимостей еще неизвестны локально/публично? Или специально заложены разработчиками и сокрыты от "чужих глаз"?

Вот когда правообладатели и компании начнут полностью покрывать расходы на содержание DRM, и при этом должна быть конкурирующая сторона без DRM, тогда я подумаю прежде чем заплатить за копию игры в том же Steam или любой другой DRM-платформе.

Пока что есть DRM-Free площадки вроде (GOG.com), (itch.io) и другие, но не стоит забывать про "Microsoft Pluton" который в одностороннем порядке корпорации планируют внедрять во все ЦП на рынке, а это уже власть в руках Microsoft и союзников над системами что содержат такое ядро, не стоит забывать бурную историю судебных исков против Microsoft за нарушение антимонопольных законов и злоупотребление своим доминирующим положением...

На этом все, благодарю за внимание.